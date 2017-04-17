GÃ¼ncelleme: 02:21, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Yalan ve Ã§ocuk

Psikolog AyÅŸe TOKERÂ

Ã‡ocuÄŸun yalana baÅŸvurmasÄ±nÄ± engellemenin en iyi yolu Ã§ocuÄŸun doÄŸru sÃ¶ylediÄŸi durumlarda onun bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶vÃ¼lmeye layÄ±k olduÄŸunu vurgulamak, Ã¶dÃ¼llendirmek. DÃ¼rÃ¼st davrandÄ±ÄŸÄ± zamanlar da yaptÄ±ÄŸÄ± hatadan dolayÄ± dÃ¶vmek baÄŸÄ±rmak Ã§ocuÄŸu yalana iteceÄŸi iÃ§in Ã§ocuÄŸa Ã¶zÃ¼r dileme fÄ±rsatlarÄ± tanÄ±nmalÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± hatalardan dolayÄ± aÄŸÄ±r cezalar verilmemelidir.

Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zda en korktuÄŸumuz alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan birisi yalandÄ±r. HikÃ¢yeler, masallar, ÅŸarkÄ±larla; Ã§ocuklara yalanÄ±n kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatmak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±p dururuz.

Ebeveynler Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yalanÄ±nÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ± zaman bundan sonrada hep yalan sÃ¶yleyeceklermiÅŸ gibi gelir ve bu durum anne babaya korku ve endiÅŸe verir. Ancak yalanÄ±n ne Ã§eÅŸit bir yalan olduÄŸunu belirlemek yalandan ne kadar korkmamÄ±z gerektiÄŸiyle ilgili bilgi verecektir. Ã–ncelikle yalanÄ± deÄŸerlendirirken Ã§ocuÄŸun yaÅŸÄ± ve geliÅŸim dÃ¶nemi Ã¶zelliklerini bilmek Ã¶nemlidir. Okul Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde yalanÄ±n Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸi de unutulmamalÄ±dÄ±r. Ã–zellikle okul Ã¶ncesinde hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n etkisiyle zaman zaman hayali arkadaÅŸlar, hayali kahramanlar ve olaylar gerÃ§ekle ilintili olmayabilir. Bu dÃ¶nem elbette ki geliÅŸimin ilk yÄ±llarÄ±nÄ± kapsamaktadÄ±r.

Hayali yalanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ocuÄŸun yaÅŸÄ± ilerledikÃ§e yalanlarÄ±n Ã§eÅŸitleri deÄŸiÅŸmektedir. Ã‡ocuk eÄŸitiminde anne babanÄ±n Ã§ocuÄŸun eÄŸitim sÃ¼recine etkisi Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Taklit yalanlarÄ± dediÄŸimiz yalanlar daha Ã§ok Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± etkileyen insanlarÄ± model alarak edindiÄŸi ve Ã¶ÄŸrendiÄŸi yalan Ã§eÅŸididir. Ã‡ocuÄŸu kandÄ±rarak bir ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmak, kandÄ±rarak bir yerlere gitmek hem Ã§ocuÄŸun ebeveynlere gÃ¼venini zedeler hem yalanÄ± doÄŸallaÅŸtÄ±rÄ±r. Sosyal yalanlar daha Ã§ok karÅŸÄ± tarafÄ± kÄ±rmamak iÃ§in sÃ¶ylenen gÃ¼nÃ¼ kurtaran basit yalanlar. Ä°nsanlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatta sÄ±k sÄ±k baÅŸvurduÄŸu yalan Ã§eÅŸidi. HastayÄ±m, trafik vardÄ±, misafir geldi gibi mazeret yalanlarÄ±dÄ±r. Savunma yalanlarÄ± ise daha Ã§ok Ã§ocuÄŸun baÅŸÄ±na gelmesinden korktuÄŸu, incinmekten endiÅŸelendiÄŸi durumlarda kendini korumak adÄ±na sÃ¶ylediÄŸi yalan Ã§eÅŸididir. BaskÄ±cÄ± ve ÅŸiddet uygulayan ailelerde, duygusal Ã¶rselenmenin sÄ±k olduÄŸu ailelerde Ã§ocuk kendini korumak adÄ±na yalan sÃ¶yleyebilir. Kendini belli bir tehdit altÄ±nda hisseden yetiÅŸkinlerde bu Ã§eÅŸit yalana baÅŸvurur. YÃ¼celtilmiÅŸ yalanlar ise baÅŸkalarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nde kendini yÃ¼celtmek, Ã¶nemli kÄ±lmak, prestij kazanmak iÃ§in baÅŸvurulan yalanlardÄ±r. Sahip olmadÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalara sahipmiÅŸ gibi davranmasÄ±, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶steren hikÃ¢yeler uydurmasÄ±. Ergenlerde sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼len bir yalan Ã§eÅŸididir.

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GerÃ§ekle yalanÄ± ayÄ±rt edebilme yeteneÄŸi geliÅŸtikten sonra yalan hala Ã§ocuÄŸun Ã§ok sÄ±k baÅŸvurduÄŸu bir yÃ¶ntemse Ã§ocuÄŸun Ã§evresel iliÅŸkileri gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerekir. SosyalleÅŸmesinde ve aile eÄŸitiminde sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olan, aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k duygularÄ±nÄ± yoÄŸun yaÅŸayan, bencil ve kÄ±skanÃ§ Ã§ocuklarÄ±n yalana daha sÄ±k baÅŸvurduklarÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir.Ã‡evresel ortamda yeterince kendini ifade edemediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ã§ocuklar iÃ§lerinde tatmin edilememiÅŸ varolma isteÄŸini bu ÅŸekilde doyurarak mutlu olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar..Bu bencillik ve baÅŸkalarÄ±nÄ± kendi menfaati iÃ§in aldatmaÂ isteÄŸi baÅŸka bir takÄ±m problemlerleÂ birlikte ortaya Ã§Ä±karsa bazÄ± kiÅŸilik problemleri,psikiyatrik rahatsÄ±zlÄ±klar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir.Patolojik yalanÄ±n ilerlediÄŸi durumlarda yalanÂ hayatÄ±n Ã¶yle Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± haline gelmiÅŸtir ki kiÅŸi hiÃ§birÂ kazanÃ§ elde etmese bile yalan sÃ¶ylemeden yapamaz.Bu tip durumlarda daha komplike bir tedavi gerekmektedir. Ä°laÃ§ artÄ± psikoterapi tedavide Ã¶nemli yer tutar.

Ã‡ocuÄŸun yalana baÅŸvurmasÄ±nÄ± engellemenin en iyi yolu Ã§ocuÄŸun doÄŸru sÃ¶ylediÄŸi durumlarda onun bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶vÃ¼lmeye layÄ±k olduÄŸunu vurgulamak, Ã¶dÃ¼llendirmek. DÃ¼rÃ¼st davrandÄ±ÄŸÄ± zamanlar da yaptÄ±ÄŸÄ± hatadan dolayÄ± dÃ¶vmek baÄŸÄ±rmak Ã§ocuÄŸu yalana iteceÄŸi iÃ§in Ã§ocuÄŸa Ã¶zÃ¼r dileme fÄ±rsatlarÄ± tanÄ±nmalÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± hatalardan dolayÄ± aÄŸÄ±r cezalar verilmemelidir. Aksi halde Ã§ocuk yalan sÃ¶yleyerek cezadan kurtulmayÄ± zamanla Ã¶ÄŸrenecektir. Anne, baba ve yakÄ±n Ã§evresinin sÄ±k yalana baÅŸvurmalarÄ±, Ã§ocuÄŸun yalanÄ± Ã¶ÄŸrenmesini ve taklit etmesini saÄŸlayacaktÄ±r.Â Ã‡ocuklardan dÃ¼rÃ¼st olmasÄ±nÄ± beklerken Ã¶ncelikle yetiÅŸkinlerin yalana baÅŸvurmamalarÄ± gerekir. Ã‡ocuÄŸun yeteneÄŸinin Ã¼stÃ¼nde beklenti Ã§ocukta strese neden olur. MÃ¼kemmel olma ya da anne ve babasÄ±nÄ±n istediÄŸi gibi biri olma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi Ã§ocuÄŸu yalana itebilir. Bu nedenle Ã§ocuklardan yÃ¼ksek beklenti Ã§ocukta suÃ§luluk duygusuna, aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k hislerine, kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸa, kendini savunma ihtiyacÄ±na neden olur ki, bu sebepler Ã§ocuÄŸun yalana baÅŸvurmasÄ±nda Ã¶nemli nedenlerdir.