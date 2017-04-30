GÃ¼ncelleme: 01:30, 30 Nisan 2017 Pazar

BoÅŸanmanÄ±n psikolojisi

Psk. AyÅŸe Toker

BÃ¼yÃ¼k bir heyecan ve mutlulukla yapÄ±lan evlilikler bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼sranla noktalanabiliyor. TanÄ±ÅŸma, anlaÅŸma, sÃ¶z, niÅŸan derken bir yastÄ±kta kocama sÃ¶zÃ¼ veriliyor ama zamanla bir yastÄ±kta kocama isteÄŸi kayboluyor.

ÅžaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil mi?

Sanki birisi gelmiÅŸ rÃ¼yadan uyandÄ±rÄ±r gibi sizi mutlu aile hayatÄ±nÄ±zdan, hayallerinizden uyandÄ±rÄ±yor. Bu noktada Mehmet Sungur Hocaâ€™nÄ±n sÃ¶zÃ¼ geliyor aklÄ±ma: â€˜AÅŸk bir gÃ¶rme kusurudur, tedavisi evliliktir.â€™ Birbirine bu kadar baÄŸlÄ±, birbirlerini bu kadar seven insanlarÄ±n kolayca birbirlerinden vazgeÃ§meleri aÅŸk rÃ¼yasÄ±ndan uyanmak mÄ±, aÅŸk bitimindeki uyanÄ±klÄ±k halimi bilinmez ama boÅŸanma her iki eÅŸ iÃ§in, eÅŸlerin aileleri iÃ§in Ã§ocuklar iÃ§in zor bir durum.

BoÅŸanma sayÄ±larÄ± her geÃ§en yÄ±l artÄ±yor.

Buna raÄŸmen, evlilik sayÄ±sÄ±nda da bir azalma sÃ¶z konusu. Hala evlilik insanlarÄ± cezbediyor. Ancak biliyoruz ki,Â boÅŸanma sayÄ±sÄ± arttÄ±kÃ§a ortaya daha baÅŸka toplumsal sorunlar Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. ParÃ§alanmÄ±ÅŸ ailelerin Ã§ocuklarÄ±; depresyona giren, cinnet geÃ§iren eÅŸler az deÄŸil. TÃ¼m ailenin geleceÄŸini belirleyen kararÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden, duygusal baskÄ±yla alÄ±nmasÄ± daha ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar doÄŸurabiliyor. DoÄŸru zamanda, doÄŸru adÄ±m atmak Ã¶nemli. BoÅŸanmaÂ evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerÃ§eklik olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.

BoÅŸanmalar evliliÄŸin ilk yÄ±llarÄ±nda yoÄŸunlaÅŸmakta. Ã‡ocuksuz aileler bu kararÄ± daha kolay alabiliyorlar. Nafaka, Ã§ocuklarÄ±n velayeti, Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuklardan dolayÄ± iletiÅŸime devam etmek zorunda olmak, boÅŸanmayÄ± zorlaÅŸtÄ±rmakta.

Ã‡iftlerin birlikte geÃ§irdikleri keyifli zamanÄ±nÄ±n azalmasÄ±, paylaÅŸÄ±mlarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi, problemleri Ã§Ã¶zmede yetersizlikler, sÄ±kÄ±ntÄ±, stres yavaÅŸ yavaÅŸ Ã§iftleri birbirlerinden uzaklaÅŸmasÄ±na neden oluyor.

Ã‡iftler toparlanmanÄ±n yolunu kimi zaman bir Ã§ocuk yapmakla bulurlar ancak yeni bir birey evde ki sorunlarÄ± Ã§oÄŸu zaman Ã§Ã¶zmek yerine daha da karmaÅŸÄ±k hale getirir. BoÅŸanma Ã¶ncesinde, Ã§iftler arasÄ± ortaya Ã§Ä±kan yabancÄ±laÅŸma, iÃ§e kapanma, agresyon boÅŸanmayla birlikte depresyona neden olabilir. Hele de eÅŸlerden birisi diÄŸerine duygusal ve maddi olarak baÄŸÄ±mlÄ±ysa durum daha ciddi noktalara gelebilir. Ãœlkemiz ÅŸartlarÄ±nda genel olarak bu konuda kadÄ±nÄ±n maÄŸduriyeti sÃ¶z konusu. Her ne kadar kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z evlenmeyi teÅŸvik etse, desteklese de boÅŸanma sÃ¼recine Ã§ok sÄ±cak bakmamakta.

Ailenin desteÄŸinin doÄŸru zamanda gelmesi Ã¶nemli.

Basit konularda bile gereksiz aile destekleri Ã§iftlerin bir bÃ¼tÃ¼n olmasÄ±nÄ± ve kendi sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme becerisini sekteye uÄŸratmakta. AynÄ± ÅŸekilde Ã¶lmÃ¼ÅŸ bir evliliÄŸi devama zorlamak tÃ¼m aile bireyleri iÃ§in Ã¶zellikle Ã§ocuklar iÃ§in duygusal zorlanmalara neden olmakta.

BoÅŸanma sÃ¼recinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼st seviyede devam etmesi hem Ã§ocuklar aÃ§Ä±sÄ±ndan hem eÅŸler aÃ§Ä±sÄ±ndan boÅŸanmayÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Mahkeme sÃ¼recinde her iki tarafÄ±n yakÄ±nlarÄ± da devreye girince durum herkes iÃ§in iÃ§inden Ã§ok zor Ã§Ä±kÄ±lÄ±r bir hal alÄ±yor. Bu nedenle mahkeme sÃ¼recine gelmeden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§Ã¶zmeli, azami mÃ¼ÅŸtereklerde buluÅŸarak anlaÅŸmalÄ± bir ÅŸeklide boÅŸanma sÃ¼recine gidilmeli. Ã–zellikle Ã§ocuk varsa eski eÅŸiniz dahi olsa iletiÅŸiminizi ve paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ± kesemiyorsunuz. Sonsuza dek neredeyse akraba oluyorsunuz Ã§Ã¼nkÃ¼ anne ve babalÄ±ktan boÅŸanma sÃ¶z konusu olamÄ±yor. Bu bilinÃ§le en Ã¶nemli ortak noktasÄ± olan Ã§ocuklarÄ±n gelecekleri iÃ§in yÃ¼z yÃ¼ze bakÄ±lamayacak sÃ¶zler sarf etmek tamiri imkÃ¢nsÄ±z yaralara neden olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bu sÃ¼reÃ§te dikkatli ve soÄŸukkanlÄ± davranÄ±lmalÄ±.

Ä°lk zamanlar her iki taraf iÃ§in kabulÃ¼ zor olsa da eÅŸler iÃ§in tekrar gÃ¼ven duygusunu kazanma, hayata dÃ¢hil olma zihinsel, bedensel ruhsal bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸe eriÅŸme sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸ oluyor.

Duygusal yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda sadece eÅŸine baÄŸÄ±mlÄ± olan eÅŸlerin boÅŸanmayÄ± Ã§ok zor kabullendikleri gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BaÅŸka duygusal yatÄ±rÄ±mlarÄ±n olmamasÄ±, ya da telafi kaynaklarÄ±nÄ±n; Ã¶rneÄŸin arkadaÅŸ, aile gibi destek iliÅŸkilerin olamamasÄ± boÅŸanma sÃ¼recinin kabulÃ¼nÃ¼ zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.

KiÅŸinin hayatla baÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek ilgi alanlarÄ± oluÅŸturmasÄ± her tÃ¼rlÃ¼ strese karÅŸÄ± eÅŸlerin toleransÄ±nÄ± arttÄ±racaktÄ±r.Â EÅŸler arasÄ±nda, zevkli geÃ§irilen zamanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, problemleri tek tek ele alarak bÃ¼yÃ¼meden Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi, taraflarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyarak evlilikte kendini var etmesi her iki taraf iÃ§in evliliÄŸin devamÄ±nda Ã¶nemli tedbirlerden olacaktÄ±r.