Oyunun Ã§ocuk geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±

Psk. Hayriye Ã–ztuÄŸrul (GÃ¼ler)
Oyun, Ã§ocuÄŸun iÃ§inde bulunduÄŸu en anlamlÄ± dÃ¼nyadÄ±r. Ã‡ocuÄŸun dÃ¼ÅŸÃ¼nme dÃ¼zeyine, hayallerine, beklentilerine en uygun atmosfer oyundadÄ±r. Hayal dÃ¼nyasÄ± geniÅŸtir, ne kadar hayal etse duygularÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nme kapasitesi de o denli geliÅŸir. Oyun Ã§ocuÄŸun hayallerini yaÅŸamasÄ± ve hayal kurmasÄ± iÃ§in bir fÄ±rsattÄ±r.
Oyunda denenen Ã§eÅŸitli roller, olaylar sosyalleÅŸmesi ve hayatÄ± anlamasÄ± iÃ§in bir kapÄ±dÄ±r. Dikkat edilirse oyun hayatÄ±n bir prototipidir.
Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Oyun oynayan Ã§ocuk, zaman ve mekÃ¢n kavramlarÄ±na ait bilgileri Ã§ok doÄŸal bir ortam iÃ§inde Ã¶ÄŸrenir. Grup oyunlarÄ±nda bekleme, devam etme, baÅŸlama, bitirme, gibi durumlar zaman kavramÄ±nÄ±n yaÅŸam iÃ§inde Ã¶zÃ¼mlenmesini saÄŸlar. AyrÄ±ca, bahÃ§ede, sÄ±nÄ±fta deÄŸiÅŸik kÃ¶ÅŸelerde yapÄ±lan etkinlikler de mekÃ¢n kavramÄ±nÄ±n geliÅŸimini destekleyici niteliktedir. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Ã§ocuk oyun iÃ§inde oyun materyallerini deÄŸiÅŸik durumlarda kullanarak, renkleri birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rarak, nesneleri bir kaba doldurup boÅŸaltarak materyallerin niteliksel ve niceliksel Ã¶zellikleri hakkÄ±nda bilgi edinir.
Oyun iÃ§in oyuncaklardaki zenginlik de Ã¶nemlidir. Ã–rneÄŸin; bÃ¼yÃ¼k kaslarÄ±n geliÅŸimini destekleyecek; tÄ±rmanma aletleri, bÃ¼yÃ¼k toplar, yuvarlanma minderleri ve bisiklet. KÃ¼Ã§Ã¼k kaslarÄ±n geliÅŸimini destekleyecek; Ã§eÅŸitli renkli kÃ¢ÄŸÄ±tlar, makas, boncuk, ip. HafÄ±zasÄ±nÄ± kuvvetlendirecek problem Ã§Ã¶zme becerisini arttÄ±racak tÃ¼rden yap-boz, boncuklu hesap tahtasÄ±, kukla tahtasÄ±nÄ±n olmasÄ± her Ã§ocuk iÃ§in gereklidir.
Ã‡ocuk iÃ§in en etkili okul oyun ortamÄ±dÄ±r. Ã‡ocuÄŸa bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸretmek ve vermek bu yolla kolaylaÅŸÄ±r.
Ebeveynlerin oyuna katÄ±lmasÄ±, Ã§ocuÄŸu oyun oynamaya teÅŸvik etmesi Ã§ocukla iletiÅŸimlerinde, iliÅŸkilerinde Ã§ok Ã¶nemli bir yer tutar.
Ebeveynler bazen Ã§ocuklarÄ±yla oyun oynayamama sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸarlar. Bu kimi zaman anne-babanÄ±n Ã§ocuk gibi oynamaktan zevk alamamasÄ±, yorgunluÄŸu, zaman ayÄ±ramamasÄ± kimi zaman ise yeterli oyun bilgisine sahip olamayÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklanÄ±r.
Ebeveynler Ã§ocuklarÄ±yla oynayabilmek, neÅŸeli vakit geÃ§irmek ve Ã§ocuÄŸu oyunda eÄŸitebilmek iÃ§in yarar saÄŸlayacak kitaplar okumalÄ±dÄ±r. Ã‡ocuÄŸa ulaÅŸmada en tesirli olan bu iletiÅŸim Ã¼slubunu, oyunu ihmal etmemeliler.
AyrÄ±ca oyuncak seÃ§ilirken Ã§ocuÄŸun yaÅŸÄ±na uygun olmasÄ±na, aÄŸzÄ±na atacaÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alarÄ±nÄ±n ve sivri uÃ§larÄ±nÄ±n olmamasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir.
Â
PsikoloÄŸunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.
Kentlerde ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rsal alana gÃ¶re daha fazla olduÄŸu belirtildi