GÃ¼ncelleme: 01:06, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Oyunun Ã§ocuk geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±

Psk. Hayriye Ã–ztuÄŸrul (GÃ¼ler)

Oyun, Ã§ocuÄŸun iÃ§inde bulunduÄŸu en anlamlÄ± dÃ¼nyadÄ±r. Ã‡ocuÄŸun dÃ¼ÅŸÃ¼nme dÃ¼zeyine, hayallerine, beklentilerine en uygun atmosfer oyundadÄ±r. Hayal dÃ¼nyasÄ± geniÅŸtir, ne kadar hayal etse duygularÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nme kapasitesi de o denli geliÅŸir. Oyun Ã§ocuÄŸun hayallerini yaÅŸamasÄ± ve hayal kurmasÄ± iÃ§in bir fÄ±rsattÄ±r.

Oyunda denenen Ã§eÅŸitli roller, olaylar sosyalleÅŸmesi ve hayatÄ± anlamasÄ± iÃ§in bir kapÄ±dÄ±r. Dikkat edilirse oyun hayatÄ±n bir prototipidir.

Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.

Oyun oynayan Ã§ocuk, zaman ve mekÃ¢n kavramlarÄ±na ait bilgileri Ã§ok doÄŸal bir ortam iÃ§inde Ã¶ÄŸrenir. Grup oyunlarÄ±nda bekleme, devam etme, baÅŸlama, bitirme, gibi durumlar zaman kavramÄ±nÄ±n yaÅŸam iÃ§inde Ã¶zÃ¼mlenmesini saÄŸlar. AyrÄ±ca, bahÃ§ede, sÄ±nÄ±fta deÄŸiÅŸik kÃ¶ÅŸelerde yapÄ±lan etkinlikler de mekÃ¢n kavramÄ±nÄ±n geliÅŸimini destekleyici niteliktedir. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Ã§ocuk oyun iÃ§inde oyun materyallerini deÄŸiÅŸik durumlarda kullanarak, renkleri birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rarak, nesneleri bir kaba doldurup boÅŸaltarak materyallerin niteliksel ve niceliksel Ã¶zellikleri hakkÄ±nda bilgi edinir.

Oyun iÃ§in oyuncaklardaki zenginlik de Ã¶nemlidir. Ã–rneÄŸin; bÃ¼yÃ¼k kaslarÄ±n geliÅŸimini destekleyecek; tÄ±rmanma aletleri, bÃ¼yÃ¼k toplar, yuvarlanma minderleri ve bisiklet. KÃ¼Ã§Ã¼k kaslarÄ±n geliÅŸimini destekleyecek; Ã§eÅŸitli renkli kÃ¢ÄŸÄ±tlar, makas, boncuk, ip. HafÄ±zasÄ±nÄ± kuvvetlendirecek problem Ã§Ã¶zme becerisini arttÄ±racak tÃ¼rden yap-boz, boncuklu hesap tahtasÄ±, kukla tahtasÄ±nÄ±n olmasÄ± her Ã§ocuk iÃ§in gereklidir.

Ã‡ocuk iÃ§in en etkili okul oyun ortamÄ±dÄ±r. Ã‡ocuÄŸa bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸretmek ve vermek bu yolla kolaylaÅŸÄ±r.

Ebeveynlerin oyuna katÄ±lmasÄ±, Ã§ocuÄŸu oyun oynamaya teÅŸvik etmesi Ã§ocukla iletiÅŸimlerinde, iliÅŸkilerinde Ã§ok Ã¶nemli bir yer tutar.

Ebeveynler bazen Ã§ocuklarÄ±yla oyun oynayamama sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸarlar. Bu kimi zaman anne-babanÄ±n Ã§ocuk gibi oynamaktan zevk alamamasÄ±, yorgunluÄŸu, zaman ayÄ±ramamasÄ± kimi zaman ise yeterli oyun bilgisine sahip olamayÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklanÄ±r.

Ebeveynler Ã§ocuklarÄ±yla oynayabilmek, neÅŸeli vakit geÃ§irmek ve Ã§ocuÄŸu oyunda eÄŸitebilmek iÃ§in yarar saÄŸlayacak kitaplar okumalÄ±dÄ±r. Ã‡ocuÄŸa ulaÅŸmada en tesirli olan bu iletiÅŸim Ã¼slubunu, oyunu ihmal etmemeliler.

AyrÄ±ca oyuncak seÃ§ilirken Ã§ocuÄŸun yaÅŸÄ±na uygun olmasÄ±na, aÄŸzÄ±na atacaÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alarÄ±nÄ±n ve sivri uÃ§larÄ±nÄ±n olmamasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir.



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