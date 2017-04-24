GÃ¼ncelleme: 02:09, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Tembellik deÄŸil Ã¶ÄŸrenme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼

Psikolog Hayriye Ã–ztuÄŸrul (GÃ¼ler)

Her Ã§ocuk derslerinde baÅŸarÄ±lÄ± olamayabilir. Okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± yakalamak planlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yanÄ±nda kiÅŸilik geliÅŸimini de iÃ§ine alan girift bir durumdur. Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki Ã§oÄŸu Ã§ocuk tembelliÄŸinden deÄŸil; etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmediÄŸinden, uygulamadÄ±ÄŸÄ±ndan veya ailevi problemlerin yahut okulda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± huzursuzluklarÄ±n etkisiyle kendini derse yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmakta zorlanÄ±r.

BazÄ± durumlarda bu kendini dikkat eksikliÄŸi sendromu olarak gÃ¶sterirken bazÄ± durumlarda Ã¶ÄŸrenme bozukluÄŸu karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. Ä°stediÄŸi halde derslerine yeterli enerjiyi dÃ¶kemeyen Ã§ocuÄŸu iyi gÃ¶zlemlemek ve anlamak gerekmektedir. Bu ilk elden annelerin ve Ã¶ÄŸretmenlerin sorumluluÄŸundadÄ±r. Ã‡ocuÄŸu engelleyen faktÃ¶rÃ¼n ne olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r.

Bu sebeple Ã§ocuklarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± bilinmedik bir ÅŸekilde etkileyen â€˜Ã¶ÄŸrenme bozukluÄŸuâ€™ faktÃ¶rÃ¼nÃ¼n eÄŸitimciler ve anne-babalar tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nda fayda var.

Ã–ÄŸrenme bozukluÄŸu/gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±m olarak, herhangi bir duyusal, nÃ¶rolojik, fiziksel, ruhsal, kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zrÃ¼ olmayan Ã§ocuklarda dinleme, konuÅŸma, okuma, yazma, akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme ile matematik becerilerinin kazanÄ±lmasÄ±nda ve kullanÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli gÃ¼Ã§lÃ¼kler yaÅŸanmasÄ± halidir.

Ã–ÄŸrenme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±sÄ± alan Ã§ocuklarda zekÃ¢ sorunlarÄ± olmayabilir, bu Ã§ocuklar normal ya da normalin Ã¼stÃ¼nde zekÃ¢ya sahip olabilirler. Fakat, Ã¶rneÄŸin bir 1.sÄ±nÄ±f Ã§ocuÄŸu okumayÄ± ilk Ã¼Ã§ ayda Ã§Ã¶zerken Ã¶ÄŸrene gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸayan Ã§ocuk sene sonuna doÄŸru ancak Ã§Ã¶zebilir. Okusa bile kelime atlar veya kelime ekler. Ters okur. Ayna yansÄ±masÄ± gibi 'ali' yerine 'ila', 'tarÄ±k' yerine 'kÄ±rat' okur. Yazarken Ã§oÄŸunlukla harf hatasÄ± yapar; e'leri i yazar, dÃ¼zensiz, bitiÅŸik yazar. 'ay' yerine 'ya' yazmasÄ± Ã§ok tipik bir belirtidir.

Â Â SaÄŸÄ±nÄ± solunu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r. HafÄ±zasÄ± da iyi deÄŸildir; biraz Ã¶nce dinlediÄŸini hatÄ±rlayamayabilir. Her hangi bir gÃ¶reve, oyuna vb. faaliyete yoÄŸunlaÅŸmada da zorluk yaÅŸar.

Psikolojik rahatsÄ±zlÄ±klarla ilgili tanÄ± kriterleri kapsamÄ±nda (DSM4) Ã¶ÄŸrenme bozukluklarÄ± ÅŸu ÅŸekilde sÄ±nÄ±flanmaktadÄ±r.

1. Okuma BozukluÄŸu

2. Matematik BozukluÄŸu

3. YazÄ±lÄ± AnlatÄ±m BozukluÄŸu

4. BTA Ã–ÄŸrenme BozukluÄŸu



1. Okuma BozukluÄŸu

Â Bireysel olarak uygulanan standart doÄŸru okuma ya da kavrama testleri ile Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere kiÅŸinin kronolojik yaÅŸÄ±, Ã¶lÃ§Ã¼len zeka dÃ¼zeyi ve yaÅŸÄ±na uygun olarak aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda okuma baÅŸarÄ±sÄ± beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±ndadÄ±r. Okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ya da okuma becerilerini gerektiren gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam etkinliklerini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bozar.

2. Matematik BozukluÄŸu

Â Uygulanan psikometrik testler sonucunda, kiÅŸinin yaÅŸÄ±, zeka dÃ¼zeyi, eÄŸitimi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda matematiksel becerilerinin beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±nda olmasÄ±dÄ±r.

3. YazÄ±lÄ± AnlatÄ±m BozukluÄŸu

Â Uygulanan psikometrik testler sonucunda, kiÅŸinin yaÅŸÄ±, zeka dÃ¼zeyi, eÄŸitimi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda yazma becerilerinin beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±nda olmasÄ±dÄ±r.

4. BaÅŸka TÃ¼rlÃ¼ AdlandÄ±rÄ±lamayan Ã–ÄŸrenme BozukluÄŸu

Â Bu kategori herhangi Ã¶zgÃ¼l bir Ã–ÄŸrenme BozukluÄŸu iÃ§in tanÄ± Ã¶lÃ§Ã¼tlerini karÅŸÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenmedeki bozukluklar iÃ§indir. Bu kategori, kiÅŸinin yaÅŸÄ±, zeka dÃ¼zeyi, eÄŸitimi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda her alanda bireysel baÅŸarÄ±yÄ± Ã¶lÃ§en testteki puanÄ±n beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±nda olmamasÄ±na karÅŸÄ±n, okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± bir arada Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de etkileyen her Ã¼Ã§ alandaki (okuma, matematik, yazÄ±lÄ± anlatÄ±m) sorunlarÄ±nÄ± kapsayabilir.