Tembellik deÄŸil Ã¶ÄŸrenme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼

Psikolog Hayriye Ã–ztuÄŸrul (GÃ¼ler)
Her Ã§ocuk derslerinde baÅŸarÄ±lÄ± olamayabilir. Okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± yakalamak planlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yanÄ±nda kiÅŸilik geliÅŸimini de iÃ§ine alan girift bir durumdur. Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki Ã§oÄŸu Ã§ocuk tembelliÄŸinden deÄŸil; etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmediÄŸinden, uygulamadÄ±ÄŸÄ±ndan veya ailevi problemlerin yahut okulda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± huzursuzluklarÄ±n etkisiyle kendini derse yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmakta zorlanÄ±r.
BazÄ± durumlarda bu kendini dikkat eksikliÄŸi sendromu olarak gÃ¶sterirken bazÄ± durumlarda Ã¶ÄŸrenme bozukluÄŸu karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. Ä°stediÄŸi halde derslerine yeterli enerjiyi dÃ¶kemeyen Ã§ocuÄŸu iyi gÃ¶zlemlemek ve anlamak gerekmektedir. Bu ilk elden annelerin ve Ã¶ÄŸretmenlerin sorumluluÄŸundadÄ±r. Ã‡ocuÄŸu engelleyen faktÃ¶rÃ¼n ne olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r.
Bu sebeple Ã§ocuklarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± bilinmedik bir ÅŸekilde etkileyen â€˜Ã¶ÄŸrenme bozukluÄŸuâ€™ faktÃ¶rÃ¼nÃ¼n eÄŸitimciler ve anne-babalar tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nda fayda var.
Ã–ÄŸrenme bozukluÄŸu/gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±m olarak, herhangi bir duyusal, nÃ¶rolojik, fiziksel, ruhsal, kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zrÃ¼ olmayan Ã§ocuklarda dinleme, konuÅŸma, okuma, yazma, akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme ile matematik becerilerinin kazanÄ±lmasÄ±nda ve kullanÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli gÃ¼Ã§lÃ¼kler yaÅŸanmasÄ± halidir.
Ã–ÄŸrenme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±sÄ± alan Ã§ocuklarda zekÃ¢ sorunlarÄ± olmayabilir, bu Ã§ocuklar normal ya da normalin Ã¼stÃ¼nde zekÃ¢ya sahip olabilirler. Fakat, Ã¶rneÄŸin bir 1.sÄ±nÄ±f Ã§ocuÄŸu okumayÄ± ilk Ã¼Ã§ ayda Ã§Ã¶zerken Ã¶ÄŸrene gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸayan Ã§ocuk sene sonuna doÄŸru ancak Ã§Ã¶zebilir. Okusa bile kelime atlar veya kelime ekler. Ters okur. Ayna yansÄ±masÄ± gibi 'ali' yerine 'ila', 'tarÄ±k' yerine 'kÄ±rat' okur. Yazarken Ã§oÄŸunlukla harf hatasÄ± yapar; e'leri i yazar, dÃ¼zensiz, bitiÅŸik yazar. 'ay' yerine 'ya' yazmasÄ± Ã§ok tipik bir belirtidir.
Â Â SaÄŸÄ±nÄ± solunu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r. HafÄ±zasÄ± da iyi deÄŸildir; biraz Ã¶nce dinlediÄŸini hatÄ±rlayamayabilir. Her hangi bir gÃ¶reve, oyuna vb. faaliyete yoÄŸunlaÅŸmada da zorluk yaÅŸar.
Psikolojik rahatsÄ±zlÄ±klarla ilgili tanÄ± kriterleri kapsamÄ±nda (DSM4) Ã¶ÄŸrenme bozukluklarÄ± ÅŸu ÅŸekilde sÄ±nÄ±flanmaktadÄ±r.
1. Okuma BozukluÄŸu
2. Matematik BozukluÄŸu
3. YazÄ±lÄ± AnlatÄ±m BozukluÄŸu
4. BTA Ã–ÄŸrenme BozukluÄŸu
1. Okuma BozukluÄŸu
Â Bireysel olarak uygulanan standart doÄŸru okuma ya da kavrama testleri ile Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere kiÅŸinin kronolojik yaÅŸÄ±, Ã¶lÃ§Ã¼len zeka dÃ¼zeyi ve yaÅŸÄ±na uygun olarak aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda okuma baÅŸarÄ±sÄ± beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±ndadÄ±r. Okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ya da okuma becerilerini gerektiren gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam etkinliklerini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bozar.
2. Matematik BozukluÄŸu
Â Uygulanan psikometrik testler sonucunda, kiÅŸinin yaÅŸÄ±, zeka dÃ¼zeyi, eÄŸitimi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda matematiksel becerilerinin beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±nda olmasÄ±dÄ±r.
3. YazÄ±lÄ± AnlatÄ±m BozukluÄŸu
Â Uygulanan psikometrik testler sonucunda, kiÅŸinin yaÅŸÄ±, zeka dÃ¼zeyi, eÄŸitimi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda yazma becerilerinin beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±nda olmasÄ±dÄ±r.
4. BaÅŸka TÃ¼rlÃ¼ AdlandÄ±rÄ±lamayan Ã–ÄŸrenme BozukluÄŸu
Â Bu kategori herhangi Ã¶zgÃ¼l bir Ã–ÄŸrenme BozukluÄŸu iÃ§in tanÄ± Ã¶lÃ§Ã¼tlerini karÅŸÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenmedeki bozukluklar iÃ§indir. Bu kategori, kiÅŸinin yaÅŸÄ±, zeka dÃ¼zeyi, eÄŸitimi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda her alanda bireysel baÅŸarÄ±yÄ± Ã¶lÃ§en testteki puanÄ±n beklenenin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de altÄ±nda olmamasÄ±na karÅŸÄ±n, okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± bir arada Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de etkileyen her Ã¼Ã§ alandaki (okuma, matematik, yazÄ±lÄ± anlatÄ±m) sorunlarÄ±nÄ± kapsayabilir.
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.
Kentlerde ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rsal alana gÃ¶re daha fazla olduÄŸu belirtildi
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za vermemiz gereken temel kavramlar neler olmalÄ±? SaÄŸlÄ±klÄ± bireyler, gÃ¼zel nesiller yetiÅŸtirebilmemiz iÃ§in Ã¶nemli bir Ã§aba, ebeveyn ve eÄŸitimciler iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.
Anne ve kÃ¼Ã§Ã¼k bebek arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ve duygularÄ±n karÅŸÄ± tarafta yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi anlamak iÃ§in yapÄ±lan deney izleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.
VÃ¼cuttaki hemen her sistemi etkileyen diyabet gÃ¶zlerde de sorun yaratabiliyor. Diyabete baÄŸlÄ± olarak uzun sÃ¼re kan ÅŸekerinin yÃ¼ksek seyretmesi, gÃ¶z damarlarÄ±nÄ± etkiliyor ve retinanÄ±n beslenmesini bozuyor.