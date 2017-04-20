Ã‡ocuklarda sorumluluk duygusu

Psk.Hayriye Ã–ztuÄŸrul (GÃ¼ler)
Sorumluluk duygusu, herhangi bir iÅŸin, olayÄ±n veya durumun sahiplenilmesidir. O durumun her yÃ¶nÃ¼yle o ÅŸahsa ait olmasÄ±dÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gerekenlerin farkÄ±nda olmasÄ± ve sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¼stlenmesidir.
Sorumluluk sahibi kiÅŸi Ã§evresine daha kolay uyum saÄŸlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸkalarÄ±nÄ±n hakkÄ±na, kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin nerede baÅŸlayÄ±p nerede bittiÄŸine dikkat eder. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle ilgili inisiyatif kullanabilir. Kimseye hesap vermek zorunda olmasa bile vicdanÄ±na hesap vermeyi bilir.
Sorumluluk duygusunu edinmiÅŸ Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim kapasiteleri daha yÃ¼ksektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o an iÃ§in gerekli ve faydalÄ± olan ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi Ã¶ÄŸrenmiÅŸlerdir. Bu Ã¶ÄŸrenme anne-babanÄ±n kendi iÃ§erisinde tutarlÄ±lÄ±k gÃ¶steren, Ã§ocuÄŸun karar vermesi ve uygulamasÄ±na fÄ±rsat tanÄ±yan Ã¶zelliklerde olmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r. Bu zamanlarda ebeveyni â€˜sen kÃ¼Ã§Ã¼ksÃ¼nâ€™ , â€˜ aman dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p kÄ±rarsÄ±nâ€™ , â€˜canÄ±n acÄ±râ€™ gibi ifadelerle cesaretini kÄ±rar, denemesine ve o an sorumluluk almasÄ±na izin vermezse, yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde diÄŸer iÅŸlerini ondan beklemesi anlamsÄ±zlaÅŸmaktadÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun bazÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ÄŸrenmesi, bazÄ± becerileri geliÅŸtirmesi iÃ§in kritik dÃ¶nemleri vardÄ±r. Ã–rneÄŸin, tuvalet alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanabilmesi iÃ§in kritik dÃ¶nem 2-3 yaÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemde Ã§ocuk Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±r olur. Bu zaman geciktirildiÄŸinde alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazanmak zorlaÅŸabilir. Bu gibi Ã¶rnekler Ã§oÄŸaltÄ±labilir. Ã–zetle Ã§ocuÄŸun hangi yaÅŸta neleri yapabilir hale geldiÄŸini iyi anlamak ve ona gÃ¶re deneme imkÃ¢nlarÄ± sunmaktÄ±r.
Â Erken yaÅŸlarda sorumluluk duygusu geliÅŸmeye baÅŸlamayan Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sorumluluklarÄ± daha da arttÄ±ÄŸÄ±nda kaÃ§maya baÅŸlayacaktÄ±r. Okulda Ã§ok yoruluyorum, derslerim var, canÄ±m istemiyor gibi farklÄ± bahaneler ileri sÃ¼rerek yapabileceÄŸi ne varsa yapmayÄ± reddeder. Neticede kendi kendini yÃ¶netemeyen, eksik yÃ¶nlerinin farkÄ±na varÄ±p dÃ¼zeltemeyen, geliÅŸimi iÃ§in faydalÄ± olacak davranÄ±ÅŸlarÄ± seÃ§emeyen tv. internet vb. iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n akÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suya takÄ±lan Ã§ocuklar ortaya Ã§Ä±kar.
Â TÃ¼m bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ebeveynlerin elzem olarak yapmamalarÄ± gereken bir ÅŸey var: Fazla Merhamet. AÅŸÄ±rÄ± korumacÄ±lÄ±k, merhamet ve fedakÃ¢rlÄ±k Ã§ocuklarÄ±n sorumluluk duygularÄ±nÄ± kÃ¶reltmekte, bununla birlikte onlarÄ± asalaklaÅŸtÄ±rmakta.
Â KiÅŸilik geliÅŸimleri, huzurlu bir hayat sÃ¼rmeleri iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n sorumluluk duygularÄ±nÄ±n geliÅŸimini desteklemek gerekmektedir. Bunun iÃ§in yapÄ±labilecekler ÅŸÃ¶yle Ã¶zetlenebilir:
Â Ã‡ocuÄŸun yaÅŸÄ±na, Ã¶zelliklerine ve yeteneklerine uygun sorumluluklar verilmelidir.
Â SorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸinde Ã§ok sÄ±k uyarÄ±larla bÄ±ktÄ±rmak yerine, uygun bir dille hatÄ±rlatÄ±labilir ya da bazÄ± yerlere notlar asÄ±labilir.
Â Ä°ÅŸ listesi, gÃ¶rev, sorumluluk listesi gibi Ã§izelgeler hazÄ±rlanabilir.
Ã‡ocuk iÅŸi yaparken zamanÄ± kullanmakta zorlanÄ±yorsa, kÄ±sa sÃ¼reler iÃ§in sorumluluklar verilip, bu zamanla sÄ±nÄ±rlanabilir.
Zaman zaman alabileceÄŸi gÃ¶revlerle ilgili seÃ§im yapmasÄ± saÄŸlanabilir.
YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmesi iÃ§in ona zaman tanÄ±nmalÄ±, anlattÄ±ÄŸÄ±nda anlayÄ±ÅŸ ve sabÄ±rla dinleyip Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik sorular sorarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye sevk edilmeli. Ki bÃ¶ylelikle, kendi kendisinin sorumluluÄŸunun farkÄ±na varsÄ±n.
AyrÄ±ca, mÃ¼kemmeliyetÃ§i beklentilerden uzak durmalÄ±. YaptÄ±klarÄ±nÄ± ve gayretini gÃ¶rÃ¼p takdir etmelisiniz. Bir davranÄ±ÅŸÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nda takdir Ã§ok Ã¶nemlidir. Ã‡ocuÄŸa sÃ¼rekli neyi sÃ¶ylerseniz o olma ihtimali Ã§ok fazladÄ±r. YapmadÄ±klarÄ±ndan Ã§ok yaptÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durmalÄ±sÄ±nÄ±z.
DaÄŸÄ±nÄ±klÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¶ylenmek, sÃ¼rekli uyarmak ve kÄ±zmak bir fayda saÄŸlamayacaktÄ±r. Sadece Ã¶fke duygusunu arttÄ±racaktÄ±r. Bu nedenle telaÅŸlÄ± davranÄ±ÅŸlardan sakÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.
Ev iÃ§erisinde rol deÄŸiÅŸimi yapabilirsiniz. Ã‡ocuÄŸunuz size, siz Ã§ocuÄŸuna sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± anlatÄ±n. SonrasÄ±nda siz Ã§ocuk olun ve o ebeveyn. Bu ÅŸekilde tekrar anlatÄ±n. Bu etkinlik Ã§ocuÄŸun empati kabiliyetini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi sorumluluklarÄ±nÄ± fark etmesini de saÄŸlayacaktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸunuza Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndan itibaren sevecen bir Ã¼slupla oyuncaklarÄ±nÄ± sepete atmasÄ±, sofra kurmada yardÄ±m etmesi, aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerine koymasÄ± gibi sorumluluklar verebilirsiniz.
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Â YaÅŸÄ± onu geÃ§tiÄŸinde kendi iÃ§in aperatif yiyecekler hazÄ±rlayabilmeli. Kirli temiz eÅŸyalarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p, kÄ±yafetlerini katlayÄ±p yerleÅŸtirebilmelidir.
Â Her yaÅŸÄ±n ayrÄ± sorumluluÄŸu olduÄŸuna dikkat edip, bir ÅŸeyler yapmasÄ±na imkÃ¢n verirseniz yaÅŸÄ±yla birlikte deÄŸiÅŸen sorumluluklarÄ±nÄ± kabullenmekte ve yerine getirmekte acemilik yaÅŸamayacaktÄ±r.
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Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.
Kentlerde ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rsal alana gÃ¶re daha fazla olduÄŸu belirtildi
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za vermemiz gereken temel kavramlar neler olmalÄ±? SaÄŸlÄ±klÄ± bireyler, gÃ¼zel nesiller yetiÅŸtirebilmemiz iÃ§in Ã¶nemli bir Ã§aba, ebeveyn ve eÄŸitimciler iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.
Anne ve kÃ¼Ã§Ã¼k bebek arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ve duygularÄ±n karÅŸÄ± tarafta yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi anlamak iÃ§in yapÄ±lan deney izleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.
VÃ¼cuttaki hemen her sistemi etkileyen diyabet gÃ¶zlerde de sorun yaratabiliyor. Diyabete baÄŸlÄ± olarak uzun sÃ¼re kan ÅŸekerinin yÃ¼ksek seyretmesi, gÃ¶z damarlarÄ±nÄ± etkiliyor ve retinanÄ±n beslenmesini bozuyor.
Bahar yorgunluÄŸunu Ã§ok yoÄŸun yaÅŸayan insanlarÄ±n ya ileride psikiyatrik bir rahatsÄ±zlÄ±k gÃ¶stereceÄŸi ya da bu durum buna yatkÄ±nlÄ±klarÄ± olduÄŸu belirtildi
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TBV BaÅŸkanÄ± Erk, TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fusu 80 milyon. 80 milyon iÃ§erisinde 3 milyon bilimsel tanÄ±mlara uygun obez var. O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda" dedi