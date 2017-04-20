GÃ¼ncelleme: 09:44, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ã‡ocuklarda sorumluluk duygusu

Psk.Hayriye Ã–ztuÄŸrul (GÃ¼ler)

Sorumluluk duygusu, herhangi bir iÅŸin, olayÄ±n veya durumun sahiplenilmesidir. O durumun her yÃ¶nÃ¼yle o ÅŸahsa ait olmasÄ±dÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gerekenlerin farkÄ±nda olmasÄ± ve sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¼stlenmesidir.

Sorumluluk sahibi kiÅŸi Ã§evresine daha kolay uyum saÄŸlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸkalarÄ±nÄ±n hakkÄ±na, kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin nerede baÅŸlayÄ±p nerede bittiÄŸine dikkat eder. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle ilgili inisiyatif kullanabilir. Kimseye hesap vermek zorunda olmasa bile vicdanÄ±na hesap vermeyi bilir.

Sorumluluk duygusunu edinmiÅŸ Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim kapasiteleri daha yÃ¼ksektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o an iÃ§in gerekli ve faydalÄ± olan ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi Ã¶ÄŸrenmiÅŸlerdir. Bu Ã¶ÄŸrenme anne-babanÄ±n kendi iÃ§erisinde tutarlÄ±lÄ±k gÃ¶steren, Ã§ocuÄŸun karar vermesi ve uygulamasÄ±na fÄ±rsat tanÄ±yan Ã¶zelliklerde olmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r. Bu zamanlarda ebeveyni â€˜sen kÃ¼Ã§Ã¼ksÃ¼nâ€™ , â€˜ aman dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p kÄ±rarsÄ±nâ€™ , â€˜canÄ±n acÄ±râ€™ gibi ifadelerle cesaretini kÄ±rar, denemesine ve o an sorumluluk almasÄ±na izin vermezse, yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde diÄŸer iÅŸlerini ondan beklemesi anlamsÄ±zlaÅŸmaktadÄ±r.

Ã‡ocuÄŸun bazÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ÄŸrenmesi, bazÄ± becerileri geliÅŸtirmesi iÃ§in kritik dÃ¶nemleri vardÄ±r. Ã–rneÄŸin, tuvalet alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanabilmesi iÃ§in kritik dÃ¶nem 2-3 yaÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemde Ã§ocuk Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±r olur. Bu zaman geciktirildiÄŸinde alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazanmak zorlaÅŸabilir. Bu gibi Ã¶rnekler Ã§oÄŸaltÄ±labilir. Ã–zetle Ã§ocuÄŸun hangi yaÅŸta neleri yapabilir hale geldiÄŸini iyi anlamak ve ona gÃ¶re deneme imkÃ¢nlarÄ± sunmaktÄ±r.

Â Erken yaÅŸlarda sorumluluk duygusu geliÅŸmeye baÅŸlamayan Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sorumluluklarÄ± daha da arttÄ±ÄŸÄ±nda kaÃ§maya baÅŸlayacaktÄ±r. Okulda Ã§ok yoruluyorum, derslerim var, canÄ±m istemiyor gibi farklÄ± bahaneler ileri sÃ¼rerek yapabileceÄŸi ne varsa yapmayÄ± reddeder. Neticede kendi kendini yÃ¶netemeyen, eksik yÃ¶nlerinin farkÄ±na varÄ±p dÃ¼zeltemeyen, geliÅŸimi iÃ§in faydalÄ± olacak davranÄ±ÅŸlarÄ± seÃ§emeyen tv. internet vb. iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n akÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suya takÄ±lan Ã§ocuklar ortaya Ã§Ä±kar.

Â TÃ¼m bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ebeveynlerin elzem olarak yapmamalarÄ± gereken bir ÅŸey var: Fazla Merhamet. AÅŸÄ±rÄ± korumacÄ±lÄ±k, merhamet ve fedakÃ¢rlÄ±k Ã§ocuklarÄ±n sorumluluk duygularÄ±nÄ± kÃ¶reltmekte, bununla birlikte onlarÄ± asalaklaÅŸtÄ±rmakta.

Â KiÅŸilik geliÅŸimleri, huzurlu bir hayat sÃ¼rmeleri iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n sorumluluk duygularÄ±nÄ±n geliÅŸimini desteklemek gerekmektedir. Bunun iÃ§in yapÄ±labilecekler ÅŸÃ¶yle Ã¶zetlenebilir:

Â Ã‡ocuÄŸun yaÅŸÄ±na, Ã¶zelliklerine ve yeteneklerine uygun sorumluluklar verilmelidir.

Â SorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸinde Ã§ok sÄ±k uyarÄ±larla bÄ±ktÄ±rmak yerine, uygun bir dille hatÄ±rlatÄ±labilir ya da bazÄ± yerlere notlar asÄ±labilir.

Â Ä°ÅŸ listesi, gÃ¶rev, sorumluluk listesi gibi Ã§izelgeler hazÄ±rlanabilir.

Ã‡ocuk iÅŸi yaparken zamanÄ± kullanmakta zorlanÄ±yorsa, kÄ±sa sÃ¼reler iÃ§in sorumluluklar verilip, bu zamanla sÄ±nÄ±rlanabilir.

Zaman zaman alabileceÄŸi gÃ¶revlerle ilgili seÃ§im yapmasÄ± saÄŸlanabilir.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmesi iÃ§in ona zaman tanÄ±nmalÄ±, anlattÄ±ÄŸÄ±nda anlayÄ±ÅŸ ve sabÄ±rla dinleyip Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik sorular sorarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye sevk edilmeli. Ki bÃ¶ylelikle, kendi kendisinin sorumluluÄŸunun farkÄ±na varsÄ±n.

AyrÄ±ca, mÃ¼kemmeliyetÃ§i beklentilerden uzak durmalÄ±. YaptÄ±klarÄ±nÄ± ve gayretini gÃ¶rÃ¼p takdir etmelisiniz. Bir davranÄ±ÅŸÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nda takdir Ã§ok Ã¶nemlidir. Ã‡ocuÄŸa sÃ¼rekli neyi sÃ¶ylerseniz o olma ihtimali Ã§ok fazladÄ±r. YapmadÄ±klarÄ±ndan Ã§ok yaptÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durmalÄ±sÄ±nÄ±z.

DaÄŸÄ±nÄ±klÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¶ylenmek, sÃ¼rekli uyarmak ve kÄ±zmak bir fayda saÄŸlamayacaktÄ±r. Sadece Ã¶fke duygusunu arttÄ±racaktÄ±r. Bu nedenle telaÅŸlÄ± davranÄ±ÅŸlardan sakÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Ev iÃ§erisinde rol deÄŸiÅŸimi yapabilirsiniz. Ã‡ocuÄŸunuz size, siz Ã§ocuÄŸuna sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± anlatÄ±n. SonrasÄ±nda siz Ã§ocuk olun ve o ebeveyn. Bu ÅŸekilde tekrar anlatÄ±n. Bu etkinlik Ã§ocuÄŸun empati kabiliyetini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi sorumluluklarÄ±nÄ± fark etmesini de saÄŸlayacaktÄ±r.

Ã‡ocuÄŸunuza Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndan itibaren sevecen bir Ã¼slupla oyuncaklarÄ±nÄ± sepete atmasÄ±, sofra kurmada yardÄ±m etmesi, aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerine koymasÄ± gibi sorumluluklar verebilirsiniz.

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Â YaÅŸÄ± onu geÃ§tiÄŸinde kendi iÃ§in aperatif yiyecekler hazÄ±rlayabilmeli. Kirli temiz eÅŸyalarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p, kÄ±yafetlerini katlayÄ±p yerleÅŸtirebilmelidir.

Â Her yaÅŸÄ±n ayrÄ± sorumluluÄŸu olduÄŸuna dikkat edip, bir ÅŸeyler yapmasÄ±na imkÃ¢n verirseniz yaÅŸÄ±yla birlikte deÄŸiÅŸen sorumluluklarÄ±nÄ± kabullenmekte ve yerine getirmekte acemilik yaÅŸamayacaktÄ±r.

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