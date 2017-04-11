Güncelleme: 08:16, 11 Nisan 2017 Salı

Çocukların kalbine hediyeyle dokunun

Psk. Hayriye Güler

Çocukların taklit ve öğrenme becerileri yetişkinlerden daha fazla ve öğrendikleri davranış ve düşünceler daha kalıcıdır. Çocuklukta zihinlere yerleşen düşünüş, algılayış kalıpları kısaca hayata bakış açısı ne ise yetişkinliğinde onun emareleri görülür.

Bu sebeple onlara yaklaşımlarımız gönüllerinde güzel izler bırakacak şekillerde olmalı. Hatalı hareketlerine karşı da müşfik bir cezalandırma ve terbiye tarzı benimsenmelidir.



Bayram günleri çocuklarımıza sevgi ve şefkatimizi hissettireceğimiz özel günlerdir. Bu günlerin ayrıcalığının çocuk zihninde hoş bir şekilde kalabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Örneğin; bayramın neşe ve sevinç günü olduğunun altı çizilip kendisinin de varsa sorunlu, mız mız hallerine aynı şekilde yaklaşabileceği hatırlatılmalıdır. ‘Anne elbisem neden böyle’ ‘baba ben sizinle bayram ziyaretine gelmeyeceğim, filancanın çocuğu ile oynamak istemiyorum’ vb. sızlanma ve şikâyetlerine karşılık çok müsamahalı ya da umursamaz olmadan, bayramın önemi sakin, gözlerle kontak kurarak anlatılabilir.

Çocukların davranışları bayramın coşku, birliktelik duygularıyla şekillenirken büyükler de buna katkı sağlayabilir. Özellikle hediyeler, küçük sürprizler çocukların kalbini kazanmanın ince bir yoldur. Çocukluğumun bayramlarından hatırladığım güzel bir nokta var. Bayram harçlıklarının mendil arasına konarak verilmesi. Hem para edeben saklanmış oluyor hem de kullanabileceğiniz bir hediye almış oluyorsunuz. Şimdilerde o eski işlemeli, nakışlı bez mendiller kullanılmıyor tabi. Fakat bu gün de bunun yerine farklı hediyeler düşünülebilir. Bir çorap, kız çocuklarına toka yahut yaşlarına göre kitap, dergi hediye olarak seçilebilir. Maksat çocuğun içindeki güzel duyguları uyandırabilmek.

Güzel duyguları en güzel şekilde uyandırabilen Peygamber Efendimiz(sav) hediyeleşmenin aradaki dostluğu, sevgiyi artıracağını söylemiştir. Ve hediyeleşmeyi tavsiye etmiştir.

Çocuklarımızda peygamber ahlakı olan hediyeleşmenin yerleşebilmesi için hem onlara ufak hediyeler verebilir hem de onları vermeye teşvik edebiliriz. Örneğin; bayram ziyaretlerinde çocuklar için aldığınız ufak hediyeleri (ki asla maddi açıdan düşünüp zihninize, cebinize külfet etmeyin) yaşı kendinden küçük olan diğer çocuklara çocuğunuzun vermesini isteyebilirsiniz. Çocuk hediyeyi verirken sevgi, şefkat, merhamet, bencil olmama paylaşma gibi birçok duygusunu tadacak ve öğrenecektir. Sonrasında ona ne hissettiğini ne düşündüğünü sorarak bu davranışı pekiştirebilirsiniz. Bir davranışın kalıcı olmasının yolu onu tecrübe etmekten geçiyor.



