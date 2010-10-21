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19:13, 02 Mart 2018 Cuma
Tarihten olaylar
GÃ¼ncelleme: 18:09, 02 Mart 2018 Cuma

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Piri Reis neden idam edildi?
Piri Reis neden idam edildi?

Piri Reis'in idamÄ±nÄ±n nedeni hakkÄ±nda tarihÃ§iler ihtilafa dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°smail Ã‡al-DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi

ÃœnlÃ¼ haritacÄ± ve denizci Piri Reis seksen yaÅŸlarÄ±nda iken MÄ±sÄ±r'da idam edildi. Piri Reis gerÃ§ekten gÃ¶revini suistimal mi etmiÅŸti? Yoksa yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ mÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±? Ya da devlet adamlarÄ±nÄ±n kiÅŸisel husumetine mi uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±? Piri Reis'i idama gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼rece bir gÃ¶z atÄ±lmasÄ± belki bu sorulara yanÄ±t olabilir.

HadÄ±m SÃ¼leyman PaÅŸa'nÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda Piri Reis SÃ¼veyÅŸ kaptanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Piri Reis'in gÃ¶reve geldiÄŸi dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki Portekiz saldÄ±rÄ±larÄ± iyice yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Portekizliler KÄ±zÄ±ldeniz'deki TÃ¼rk donanma merkezini ve TÃ¼rk tersanesini yakma teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bile bulundular. Piri Reis ilk olarak Portekizlileri iÅŸgal etmiÅŸ olduklarÄ± Aden kalesinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

OsmanlÄ± Devletinin SÃ¼veyÅŸ donanmasÄ±na ait otuz kadar gemi ile Hint okyanusuna aÃ§Ä±lan Piri Reis Maskat aÃ§Ä±klarÄ±nda kendisinden iki kattan daha fazla gemiye sahip Portekiz donanmasÄ±nÄ± maÄŸlup etti ve Maskat'Ä± ele geÃ§irdi. Kurtulabilen Portekizliler HÃ¼rmÃ¼z adasÄ±ndaki HÃ¼rmÃ¼z kalesine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar. HÃ¼rmÃ¼z kalesini kuÅŸattÄ± fakat kale alÄ±namadÄ±. BazÄ± tarihÃ§iler Portekizlilerden rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± ve kuÅŸatmayÄ± bu nedenle kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederler.(1) Bu bÃ¶lgede bulunan MÃ¼slÃ¼man halkÄ±n Portekizlilere yardÄ±m etmeleri Piri Reis'i Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±. Bu kÄ±zgÄ±nlÄ±kla askerlerine ÅŸehri yaÄŸmalattÄ±.(2)Â  MÃ¼slÃ¼man ahalinin yaÄŸmaya tabi tutulmasÄ± bÃ¶lgede pek hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±. Piri Reis'i idama gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ bu olay ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Piri Reis bÃ¶lgedeki Basra valisi RamazanoÄŸlu Kubad PaÅŸa'dan yardÄ±m istedi. Vali yardÄ±m etmediÄŸi gibi yaÄŸma olayÄ± nedeniyle onu tutuklamak ve mallarÄ±na el koymak istedi. Ancak Piri Reis buna mÃ¼saade etmedi.

Â Bu arada Portekizlilerin bÃ¼yÃ¼k bir donanma ile bÃ¶lgeye yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Basra kÃ¶rfezini kapatmayÄ± planladÄ±klarÄ± haber alÄ±ndÄ±. Piri Reis bakÄ±m ve onarÄ±m yapÄ±lan donanmasÄ±nÄ± hazÄ±r olmadan denize aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istemedi. BÃ¶lgede mahsur kalmamak iÃ§in donanma ve askerleri geride bÄ±rakarak acil olarak Ã¼Ã§ gemi ile sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde SÃ¼veyÅŸ tersanesine donanma merkezine dÃ¶ndÃ¼.(3)

Â Ne yazÄ±k ki, Basra valisi RamazanoÄŸlu Kubad PaÅŸa Piri Reis hakkÄ±ndaÂ  ÅŸikayetini MÄ±sÄ±r valisine iletmiÅŸti.(4) MÄ±sÄ±r valisi onu tutukladÄ± ve konuyu divana iletti. Åžikayet konularÄ±ndan en Ã¶nemlisi Piri Reis'in HÃ¼rmÃ¼z muhasarasÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ± ve donanmayÄ± bÄ±rakÄ±p gitmesi suÃ§lamasÄ± idi. Piri Reis'in gerekli bakÄ±mdan geÃ§memiÅŸ donanmanÄ±n Hint okyanusuna aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok sakÄ±ncalÄ± olduÄŸu ÅŸeklindeki savunmasÄ± dikkate alÄ±nmadÄ±. HakkÄ±nda idam kararÄ± verilen bu Ã¼nlÃ¼ haritacÄ± ve denizci Piri Reis seksen yaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde iken Kahire'de idam edildi ve mallarÄ± mÃ¼sadere olundu.(1552)

Â Kaynak

1)Ä°slam Ansiklopedisi (cilt 9, sayfa 503, MEB 1964)

2)OsmanlÄ± Tarihi (Ord.Prof.Ä°smail HakkÄ± UzunÃ§arÅŸÄ±lÄ±, cilt II, sayfa 397, TTK 1983)

3)OsmanlÄ± Tarihi (Ord.Prof.Ä°smail HakkÄ± UzunÃ§arÅŸÄ±lÄ±, cilt II, sayfa 398, TTK 1983)

4)OsmanlÄ± Tarihi (YÄ±lmaz Ã–ztuna, cilt I, sayfa 236 KTB 1998)



Ä°lgili Konular Piri Reis Piri Reis'in idamÄ±
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Yorum
OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ile Avrupa vicdanÄ± kÄ±yas götürmez !
Hakan Duman
Birileri her fÄ±rsatta bazen safiyane bazende kininden dolayÄ± OsmanlÄ±yÄ± '' Ä°dam,boÄŸma vs. '' icraatlarÄ±ndan ötürü sürekli vicdan muhakemesine koyma çabasÄ± gibi bir gaflete düÅŸüyor ! ve iÅŸn komik yani bunu Avrupayla mukayese etme gibi bir cehaletle yapÄ±yor :) O günün AvrupasÄ± hakkÄ±nda ne biliyorsunuz da OsmanlÄ± gibi bir vicdan adalet hükümdarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± eÅŸcinsel,ensest,hÄ±rsÄ±z,arsÄ±z hertür sapkÄ±n baÅŸÄ±bozuk düzensizliÄŸin itibar gördüÄŸü Avrupa sözümona medeniyetiyle kÄ±yasa tabii tutuyorsunuz :)
13/10/2016, 10:33
Hata deÄŸildir,hatalÄ± olan Piri Reis dir..
hakan duman
Bilmeden duygusallÄ±ÄŸÄ±nda katkÄ±sÄ±yla yanlÄ±ÅŸ yorumlar yapÄ±lÄ±yor,yanlÄ±ÅŸ yönlendiriliyor insanlar ! BakÄ±n doÄŸrusu aÅŸaÄŸÄ±da.. Özet olarak ilerlemiÅŸ yaÅŸÄ± nedeniyle büyük hatalar yapmÄ±ÅŸtÄ±r ! kendisine verilen emre itaat etmediÄŸi kesindir.. Linkten doÄŸru bilgiler edinebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=d_BQMpwhD20
13/10/2016, 10:26
haklÄ±
mustafa doÄŸan
bence piri reis donanmasÄ±nÄ± bÄ±rakarak hata yapmÄ±stÄ±r :):):):)
22/12/2014, 16:32
Piri Reisin Ä°damÄ± büyük bir hataydÄ±.
Emin ÅžapcÄ±
Evet Piri Reisin Ä°damÄ± Çok Büyük bir hataydÄ±. Çünkü o zaman OsmanlÄ± DonanmasÄ± Akdeniz e göre yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hint Okyanusu ise çok açÄ±k bir denizdi. Çok Büyük dalgalar oluyordu. Akdeniz ise kÄ±talar arasÄ±nda bir iç denizdi. PadiÅŸah düÅŸünmeden bu infazÄ± yaptÄ±.OsmanlÄ± DonanmasÄ± Hint okyanusuna göre degildi Büyük dalgalara gelemezdi. PaÅŸa bunu anlatmak istedi ama padiÅŸah paÅŸayÄ± hiç dinlemeyip MÄ±sÄ±r da idam ettirdi.
23/06/2014, 16:26
Piri Reis KitabÄ± Bahriye KitabÄ±
Serdar
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16/06/2014, 17:39
PÄ°RÄ° REÄ°S
piri reis
keÅŸke idam edilmeseymiÅŸ.ben onun büyük hayranÄ±yÄ±m.bu konuda OsmanlÄ± nÄ±n bir suçu yok.OsmanlÄ±ya kimse teklaf edemez
20/03/2014, 18:45
TÃ¼m Yorumlar Ä°Ã§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (17)
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