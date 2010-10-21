GÃ¼ncelleme: 18:09, 02 Mart 2018 Cuma

Piri Reis neden idam edildi?

Ä°smail Ã‡al-DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi

ÃœnlÃ¼ haritacÄ± ve denizci Piri Reis seksen yaÅŸlarÄ±nda iken MÄ±sÄ±r'da idam edildi. Piri Reis gerÃ§ekten gÃ¶revini suistimal mi etmiÅŸti? Yoksa yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ mÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±? Ya da devlet adamlarÄ±nÄ±n kiÅŸisel husumetine mi uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±? Piri Reis'i idama gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼rece bir gÃ¶z atÄ±lmasÄ± belki bu sorulara yanÄ±t olabilir.

HadÄ±m SÃ¼leyman PaÅŸa'nÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda Piri Reis SÃ¼veyÅŸ kaptanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Piri Reis'in gÃ¶reve geldiÄŸi dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki Portekiz saldÄ±rÄ±larÄ± iyice yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Portekizliler KÄ±zÄ±ldeniz'deki TÃ¼rk donanma merkezini ve TÃ¼rk tersanesini yakma teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bile bulundular. Piri Reis ilk olarak Portekizlileri iÅŸgal etmiÅŸ olduklarÄ± Aden kalesinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

OsmanlÄ± Devletinin SÃ¼veyÅŸ donanmasÄ±na ait otuz kadar gemi ile Hint okyanusuna aÃ§Ä±lan Piri Reis Maskat aÃ§Ä±klarÄ±nda kendisinden iki kattan daha fazla gemiye sahip Portekiz donanmasÄ±nÄ± maÄŸlup etti ve Maskat'Ä± ele geÃ§irdi. Kurtulabilen Portekizliler HÃ¼rmÃ¼z adasÄ±ndaki HÃ¼rmÃ¼z kalesine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar. HÃ¼rmÃ¼z kalesini kuÅŸattÄ± fakat kale alÄ±namadÄ±. BazÄ± tarihÃ§iler Portekizlilerden rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± ve kuÅŸatmayÄ± bu nedenle kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederler.(1) Bu bÃ¶lgede bulunan MÃ¼slÃ¼man halkÄ±n Portekizlilere yardÄ±m etmeleri Piri Reis'i Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±. Bu kÄ±zgÄ±nlÄ±kla askerlerine ÅŸehri yaÄŸmalattÄ±.(2)Â MÃ¼slÃ¼man ahalinin yaÄŸmaya tabi tutulmasÄ± bÃ¶lgede pek hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±. Piri Reis'i idama gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ bu olay ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Piri Reis bÃ¶lgedeki Basra valisi RamazanoÄŸlu Kubad PaÅŸa'dan yardÄ±m istedi. Vali yardÄ±m etmediÄŸi gibi yaÄŸma olayÄ± nedeniyle onu tutuklamak ve mallarÄ±na el koymak istedi. Ancak Piri Reis buna mÃ¼saade etmedi.

Â Bu arada Portekizlilerin bÃ¼yÃ¼k bir donanma ile bÃ¶lgeye yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Basra kÃ¶rfezini kapatmayÄ± planladÄ±klarÄ± haber alÄ±ndÄ±. Piri Reis bakÄ±m ve onarÄ±m yapÄ±lan donanmasÄ±nÄ± hazÄ±r olmadan denize aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istemedi. BÃ¶lgede mahsur kalmamak iÃ§in donanma ve askerleri geride bÄ±rakarak acil olarak Ã¼Ã§ gemi ile sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde SÃ¼veyÅŸ tersanesine donanma merkezine dÃ¶ndÃ¼.(3)

Â Ne yazÄ±k ki, Basra valisi RamazanoÄŸlu Kubad PaÅŸa Piri Reis hakkÄ±ndaÂ ÅŸikayetini MÄ±sÄ±r valisine iletmiÅŸti.(4) MÄ±sÄ±r valisi onu tutukladÄ± ve konuyu divana iletti. Åžikayet konularÄ±ndan en Ã¶nemlisi Piri Reis'in HÃ¼rmÃ¼z muhasarasÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ± ve donanmayÄ± bÄ±rakÄ±p gitmesi suÃ§lamasÄ± idi. Piri Reis'in gerekli bakÄ±mdan geÃ§memiÅŸ donanmanÄ±n Hint okyanusuna aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok sakÄ±ncalÄ± olduÄŸu ÅŸeklindeki savunmasÄ± dikkate alÄ±nmadÄ±. HakkÄ±nda idam kararÄ± verilen bu Ã¼nlÃ¼ haritacÄ± ve denizci Piri Reis seksen yaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde iken Kahire'de idam edildi ve mallarÄ± mÃ¼sadere olundu.(1552)

Â Kaynak

1)Ä°slam Ansiklopedisi (cilt 9, sayfa 503, MEB 1964)

2)OsmanlÄ± Tarihi (Ord.Prof.Ä°smail HakkÄ± UzunÃ§arÅŸÄ±lÄ±, cilt II, sayfa 397, TTK 1983)

3)OsmanlÄ± Tarihi (Ord.Prof.Ä°smail HakkÄ± UzunÃ§arÅŸÄ±lÄ±, cilt II, sayfa 398, TTK 1983)

4)OsmanlÄ± Tarihi (YÄ±lmaz Ã–ztuna, cilt I, sayfa 236 KTB 1998)