Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?

İsmail Çal-Dünya Bülteni / Tarih Servisi
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlu bulunuyordu. En büyük oğlu Mustafa Hürrem Sultan'dan değildi. Hürrem Sultan'ın operasyonu ile kendisine karşı isyan hazırlığında olduğu inancına kapılan Kanuni Şehzade Mustafa'yı boğdurtmuştu. En küçük ve zayıf yaratılışlı olan Şehzade Cihangir ise bu olaydan çok etkilenmiş ve bir süre sonra vefat etmiştir. Şimdi tahtın iki adayı vardır. Hayatta kalanların en büyüğü ve tahta en yakın olan Bayezid ve Şehzade Selim.
Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra iki şehzade arasındaki çekişme iyice gün yüzüne çıktı. Şehzade Bayezid tımar sahipleri ve köylüler tarafından destekleniyordu. Yani halkın büyük oranda desteği Şehzade Bayezid'den yana idi. Şehzade Selim ise Yeniçeriler yani askerlerden ve bir kısım devlet adamlarından destek görüyordu. Acaba kimin tercihi mücadelede galip çıkacaktı?
Bu mücadelede sonucu Şehzade Selim'in adamlarından Lala Mustafa Paşa belirleyecektir. Aslında Lala Mustafa Paşa daha önce Şehzade Bayezid'in yanında bulunmuştu ve onun güvenini kazanmıştı. Şehzade Bayezit Lala Mustafa Paşa ile sürekli haberleşiyor ve bütün düşüncelerini yazmakta bir sakınca görmüyordu. Lala Mustafa Paşa bu durumdan istifade ederek onu daha fazla tahrik ediyor ve aldığı cevapları aynen padişaha aktarıyordu. Kanuni Sultan Süleyman oğlunu uyaran bir mektup yazdı. Fakat mektup ona ulaşmadı üstelik mektubu getiren kişi öldürülüp suç Bayezid'in üzerine atıldı. Beyazıd'ın babasına yazdığı mektuplar yerine ulaşmıyor ve Lala Mustafa Paşa'nın eline geçerek yok ediliyordu.
Bu durumu öğrenen Rüstem Paşa ise bu konuda padişahı uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çünkü Şehzade Mustafa olayından dolayı kayınpederi Kanuni'nin güvenini kaybetmişti. Ayrıca Lala Mustafa Paşa daha önceden padişahı, Şehzade Bayezid'i kışkırtanlardan birinin de Rüstem Paşa olduğu konusunda ikna etmişti.
Şehzade Bayezit'in kuvvet toplayarak kardeşi Selim üzerine yürümek istemesi sonunu hazırladı. Asi ilan edilen Şehzade Bayezid'in üzerine Sokullu Mehmet Paşa komutasında ordu gönderildi. Amasya'ya çekilmek zorunda kalan Şehzade Bayezid, Lala Mustafa Paşa tarafından büyük bir oyuna getirildiğini anladı. Babasından affını isteyen mektuplar yazdıysa da hepsi padişaha ulaşmadan Lala Mustafa paşa tarafından imha edildi. Şehzade Bayezid'in artık kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. Dört oğlu ve askerleri ile hızla İran'a doğru yola çıktı.
Hızla takip edildi. Hatta kendisini yakalamayıp kaçışına yardım eden Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa'da idam edildi. Şehzade Bayezid son kurtuluş ümidi olan İran'a sığındı. İran Şahı Tahmasb Kanuni'den ve Şehzade Selim'den aldığı yüklü paralar karşılığında Şehzade Bayezid ve oğullarını Şehzade Selim'in adamlarına teslim etti. (Çünkü Şah, Şehzade Bayezid'e onu öldürmeyeceğine ve Kanuni'ye teslim etmeyeceğine dair yemin etmişti. Böylece bu yemin aşılmış oldu)
Şehzade Bayezit ve oğulları 1561 yılında teslim alındıktan boğularak katledildiler. Artık Şehzade Selim'in önünde kimse kalmamış Lala Mustafa Paşa hedefine ulaşmıştır. Böylece kardeş katli yapmadan başa geçen Kanuni Sultan Süleyman iki evladını katlettirmiş, sağlığında üç kez evlat acısı yaşamıştır.
Kaynaklar
1)Muhteşem Türk Kanuni İle 46 Yıl (Prof.Dr.Yaşar Yücel,sayfa 93-95,TTK 1987)
2)Osmanlı Tarihi (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, cilt II, sayfa 405-406-407-408, TTK 1983)
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi.
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