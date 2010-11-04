Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:59, 25 Eylül 2017 Pazartesi
Tarihten olaylar
Güncelleme: 00:53, 25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?
Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?

Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi.

İsmail Çal-Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlu bulunuyordu. En büyük oğlu Mustafa Hürrem Sultan'dan değildi. Hürrem Sultan'ın operasyonu ile kendisine karşı isyan hazırlığında olduğu inancına kapılan Kanuni Şehzade Mustafa'yı boğdurtmuştu. En küçük ve zayıf yaratılışlı olan Şehzade Cihangir ise bu olaydan çok etkilenmiş ve bir süre sonra vefat etmiştir. Şimdi tahtın iki adayı vardır. Hayatta kalanların en büyüğü ve tahta en yakın olan Bayezid ve Şehzade Selim.

Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra iki şehzade arasındaki çekişme iyice gün yüzüne çıktı. Şehzade Bayezid tımar sahipleri ve köylüler tarafından destekleniyordu. Yani halkın büyük oranda desteği Şehzade Bayezid'den yana idi. Şehzade Selim ise Yeniçeriler yani askerlerden ve bir kısım devlet adamlarından destek görüyordu. Acaba kimin tercihi mücadelede galip çıkacaktı?

Bu mücadelede sonucu Şehzade Selim'in adamlarından Lala Mustafa Paşa belirleyecektir. Aslında Lala Mustafa Paşa daha önce Şehzade Bayezid'in yanında bulunmuştu ve onun güvenini kazanmıştı. Şehzade Bayezit Lala Mustafa Paşa ile sürekli haberleşiyor ve bütün düşüncelerini yazmakta bir sakınca görmüyordu. Lala Mustafa Paşa bu durumdan istifade ederek onu daha fazla tahrik ediyor ve aldığı cevapları aynen padişaha aktarıyordu. Kanuni Sultan Süleyman oğlunu uyaran bir mektup yazdı. Fakat mektup ona ulaşmadı üstelik mektubu getiren kişi öldürülüp suç Bayezid'in üzerine atıldı. Beyazıd'ın babasına yazdığı mektuplar yerine ulaşmıyor ve Lala Mustafa Paşa'nın eline geçerek yok ediliyordu.

Bu durumu öğrenen Rüstem Paşa ise bu konuda padişahı uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çünkü Şehzade Mustafa olayından dolayı kayınpederi Kanuni'nin güvenini kaybetmişti. Ayrıca Lala Mustafa Paşa daha önceden padişahı, Şehzade Bayezid'i kışkırtanlardan birinin de Rüstem Paşa olduğu konusunda ikna etmişti.

Şehzade Bayezit'in kuvvet toplayarak kardeşi Selim üzerine yürümek istemesi sonunu hazırladı. Asi ilan edilen Şehzade Bayezid'in üzerine Sokullu Mehmet Paşa komutasında ordu gönderildi. Amasya'ya çekilmek zorunda kalan Şehzade Bayezid, Lala Mustafa Paşa tarafından büyük bir oyuna getirildiğini anladı. Babasından affını isteyen mektuplar yazdıysa da hepsi padişaha ulaşmadan Lala Mustafa paşa tarafından imha edildi. Şehzade Bayezid'in artık kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. Dört oğlu ve askerleri ile hızla İran'a doğru yola çıktı.

Hızla takip edildi. Hatta kendisini yakalamayıp kaçışına yardım eden Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa'da idam edildi. Şehzade Bayezid son kurtuluş ümidi olan İran'a sığındı. İran Şahı Tahmasb Kanuni'den ve Şehzade Selim'den aldığı yüklü paralar karşılığında Şehzade Bayezid ve oğullarını Şehzade Selim'in adamlarına teslim etti. (Çünkü Şah, Şehzade Bayezid'e onu öldürmeyeceğine ve Kanuni'ye teslim etmeyeceğine dair yemin etmişti. Böylece bu yemin aşılmış oldu)

Şehzade Bayezit ve oğulları 1561 yılında teslim alındıktan boğularak katledildiler. Artık Şehzade Selim'in önünde kimse kalmamış Lala Mustafa Paşa hedefine ulaşmıştır. Böylece kardeş katli yapmadan başa geçen Kanuni Sultan Süleyman iki evladını katlettirmiş, sağlığında üç kez evlat acısı yaşamıştır.

Kaynaklar

1)Muhteşem Türk Kanuni İle 46 Yıl (Prof.Dr.Yaşar Yücel,sayfa 93-95,TTK 1987)

2)Osmanlı Tarihi (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, cilt II, sayfa 405-406-407-408, TTK 1983)



İlgili Konular Şehzade Bayezid şehzade beyazıd Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Bayezit’in katli
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Yorum
sağlığında
Şevket
sağlığında 4 kez evlat acısı yaşamıştır. şehzadeler Mehmet, MUSTAFA, Bayezid, Cihangir.
16/08/2015, 22:39
osmanlı
baybars
devletin bakaası için evlatlarını bir insan nasıl katleder. sen Allahtan daha mı iyi bileceksin hangi evladının devlet için daha hayırlı olduğunu. yazık çok yazık belki şahzade mustafa boğdurulmasa s.süleymandan sonra tahta oturaydı osmanlı belki daha uzn ömürlü olacaktı. belki de hiç yıkılmayacaktı. zulümün olduğu yerde birlik düzen hayır olmaz...vesselam
29/05/2014, 21:16
ŞEHZADE BAYAZİTİ DERİN GÜCLERMİ YOK ETTİ
kartal
yazık kos koca osmanlının kaderiyle yeteneksiz ve kadın ve devşirme sonradan türk yapılmış vezir ve patişah a ara gazı veren kişiler gelmiş imparatorluk savaşla degil türk olmayanvezir ve patişah kadınlarıyla son bulmuş
10/05/2014, 22:37
ŞEHZADE BAYAZİTİ DERİN GÜCLERMİ YOK ETTİ
kartal
yazık kos koca osmanlının kaderiyle yeteneksiz ve kadın ve devşirme sonradan türk yapılmış vezir ve patişah a ara gazı veren kişiler gelmiş imparatorluk savaşla degil türk olmayanvezir ve patişah kadınlarıyla son bulmuş
10/05/2014, 22:37
ŞEHZADE BAYAZİTİ DERİN GÜCLERMİ YOK ETTİ
kartal
yazık kos koca osmanlının kaderiyle yeteneksiz ve kadın ve devşirme sonradan türk yapılmış vezir ve patişah a ara gazı veren kişiler gelmiş imparatorluk savaşla degil türk olmayanvezir ve patişah kadınlarıyla son bulmuş
10/05/2014, 22:37
Sonun başlangıcı
Orhan
Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıd'ın mutlaka hataları olmuştur lakin bu hatalar abartılarak isyan edilmiş gibi gösterilip katline hükmedilmiştir. Devlet'in bekası elbette mühimdir, lakin evlat katili olmak yerine bunun daha akilane yolu bulunabilirdi. Akıl ve vicdandan yoksun hiç bir imparatorluk sonsuza kadar ayakta kalamaz.
10/05/2014, 12:54
Tüm Yorumlar İçin Tıklayınız (14)
Yorum Ekle

Tarihten olaylar Haberleri
Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu
Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?

Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi.
TARİHTE BUGÜN Niğbolu zaferi kazanıldı
TARİHTE BUGÜN: Niğbolu zaferi kazanıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yıldırım Bayezıt'ın bütün Avrupa’yı Niğbolu’da dize getirmesi, Şehzade Bayezit’in katli, İlk İslam Ülkeleri Zirvesi’nin sona ermesi, Celal Bayar’ın intihar girişimi var…
TARİHTE BUGÜN Uyvar kalesi fethedildi
TARİHTE BUGÜN: Uyvar kalesi fethedildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Uyvar'ın fethi, SSCB'nin Türkiye'ye boğazlar ile ilgili nota vermesi, SEATO'nun dağılması var
TARİHTE BUGÜN Türkiye nin ilk demiryolu inşaatı başladı
TARİHTE BUGÜN: Türkiye’nin ilk demiryolu inşaatı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk demiryolu inşaatının başlaması, Psikanalizmin kurucusu Freud’ün ölümü, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlanması olayları var…
TARİHTE BUGÜN İran-Irak savaşı başladı
TARİHTE BUGÜN: İran-Irak savaşı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’in vefatı, İran-Irak savaşının başlaması, El Aksa Camii’nin yakılması üzerine İslam Zirvesi’nin toplanması var…
Osmanlı Sarayı nda hicri yılbaşı gelenekleri
Osmanlı Sarayı’nda hicri yılbaşı gelenekleri

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının birinci günü, Osmanlı saraylarında kutlanır, ulema, devlet adamları ve gayr-i Müslim cemaatlerin başları da bayramlarda olduğu gibi tebrik için saraya gelirlerdi.
TARİHTE BUGÜN Osmanlı Devleti Doğu da En Geniş Sınırlarına Ulaştı
TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Devleti Doğu’da En Geniş Sınırlarına Ulaştı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Devleti'nin Doğu’da en geniş sınırlarına ulaştığı Ferhat Paşa Antlaşması’nın imzalanması, Fransa’da Cumhuriyet ilan edilmesi, Anzavur Ayaklanması olayları var…
TARİHTE BUGÜN Filistin Hükümeti kuruldu
TARİHTE BUGÜN: Filistin Hükümeti kuruldu

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Hicret’in sona ermesi, İstanbul’da büyük sel felaketi, İtalyan birliğinin kurulması, Filistin Hükümeti’nin kurulması gibi olaylar var…
TARİHTE BUGÜN Türkiye NATO'ya davet edildi
TARİHTE BUGÜN: Türkiye NATO'ya davet edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’dan Türkiye’ye davet gelmesi, Son Sahabe’nin vefatı, Yera Deniz savaşında Venediklilerin yenilmesi, Kadınların ilk kez oy kullanma hakkı elde etmesi var…
Başbakanlıktan idama Adnan Menderes
Başbakanlıktan idama; Adnan Menderes

1950 - 1960 yılları arasında Başbakanlık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilmişti
TARİHTE BUGÜN Adnan Menderes idam edildi
TARİHTE BUGÜN: Adnan Menderes idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Miryakefalon Zaferi, Adnan Menderes’in idamı, Camp-David Antlaşmasının imzalanması, Kayseri Stadyum Faciası olayları var…
Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86 yılı
Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86. yılı

Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti
TARİHTE BUGÜN Ömer Muhtar idam edildi
TARİHTE BUGÜN: Ömer Muhtar idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Afrikalı büyük Mücahit lider Ömer Muhtar’ın idamı, Ertuğrul Fırkateyninin Japonya’da Batması, Süleyman Hilmi Tunahan'ın Vefatı, Demokrat Parti Davasında iki İdam yer alıyor…
Tarihte bugün Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi Başladı
Tarihte bugün: Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi Başladı

Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar arasında; Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi'nin Başlaması, Edirne Antlaşması'nın İmzalanması,Mısır Ve Sudan’ın İngilizler Tarafından İşgal Edilmesi Var.
Tarihte bugün Petrol ihraç eden ülkeler OPEC'i kurdu
Tarihte bugün: Petrol ihraç eden ülkeler OPEC'i kurdu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Viyana bozgununun ilk kurbanı Budin Beylerbeyi’inin idamı, Aşiret Mekteb-i Hümayunu’nun açılması, Osmanlı-İspanya Antlaşması, OPEC'in kurulması var…
Tarihte bugün Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı
Tarihte bugün: Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması, Venedik'te büyük patlama, Kuleli Vakasının yaşanması, İzmir yangını var…

Haberler

Şehzade Beyazıd babasından nasıl af diledi,nasıl öldürüldü ?
Şehzade Beyazıd babasından nasıl af diledi nasıl öldürüldü

Kanuninin son seferi Zigetvar ve ölümü‏
Kanuninin son seferi Zigetvar ve ölümü

Tarihte bugün: Taksim'de 34 kişinin öldüğü 1 Mayıs olayları yaşandı
Tarihte bugün Taksim'de 34 kişinin öldüğü 1 Mayıs olayları yaşandı

Kanuni'nin Macaristan'daki türbesinin yeri kesinleşti
Kanuni'nin Macaristan'daki türbesinin yeri kesinleşti

Kanuni'nin defnedildiği yer kesin olarak bulundu
Kanuni'nin defnedildiği yer kesin olarak bulundu

Kanuni'nin kayıp mezarı bulundu
Kanuni'nin kayıp mezarı bulundu

Piyalepaşa’nın tarihi sergisi
Piyalepaşa nın tarihi sergisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 