Ä°brahim MÃ¼teferrika'nÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± ilk eser neydi?

Raif HatipoÄŸlu-DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi
OsmanlÄ± Devleti iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸartlarda her ne kadar teknolojiyi takip etmiÅŸ ise de Ã¶zellikle istinsah'Ä±n Ã§ok tercih edildiÄŸi ve bir meslek haline gelmiÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± matbaanÄ±n OsmanlÄ±'ya gelmesi o dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde biraz gecikmiÅŸtir.
OsmanlÄ± Devleti sÄ±Ä±nrlarÄ± iÃ§inde TÃ¼rkler tarafÄ±ndan iÅŸletilen ilk matbaa 1727 yÄ±lÄ±nda Ä°brahim MÃ¼teferrika tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±. MÃ¼teferrika, bu konuda PadiÅŸah iradesi ve ÅžeyhÃ¼lislÃ¢m fetvasÄ±nÄ± alÄ±nca, matbaa ustalarÄ± ve harf dÃ¶kÃ¼mcÃ¼lerini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirterek iÅŸe koyuldu. Kendi konaÄŸÄ±nda kurduÄŸu ve ilk adÄ± DarÃ¼'t-tÄ±batÃ¼'l Mamure, daha sonraki adÄ± DarÃ¼'t-tÄ±batÃ¼'l Amire olan matbaa, kuruluÅŸunun Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§tikten sonra 1729 yÄ±lÄ±nda "Vankulu LugatÄ±"nÄ±n birinci cildinin basÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Van doÄŸumlu olduÄŸu iÃ§in Vani Mehmed Efendi veya Â Vankulu lakabÄ±yla anÄ±lan Vani Mehmet Efendi Kanuni SÃ¼leyman, II. Selim ve III. Murad devirlerinde yaÅŸamÄ±ÅŸ, ve ilmiye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±nÂ pek Ã§ok kademesinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±r. Tahsili hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi yoktur fakat tercÃ¼me ettiÄŸi eserlerden ArapÃ§a ve FarsÃ§ayla hayli ilgili olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.Medresede mÃ¼derrisliÄŸinde, Rodos ve Manisa mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerinde, KÃ¼tahya, Medine kadÄ±lÄ±klarÄ±nda bulunmuÅŸ Nisan 1592'de burada vefat etmiÅŸtir.
Bu gÃ¶revlerinin yanÄ±nda edebi eserleri de vermiÅŸtir. Ä°mam-Ä± Gazali'nin KimyÃ¢-i Seadet adlÄ± eserini FarsÃ§a'dan TÃ¼rkÃ§e'ye tercÃ¼me eden Vankulu hiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok ki zengin edebi hayatÄ± iÃ§erisinde asÄ±l ÅŸÃ¶hreti El Cevheri'nin "El Åžihah" adlÄ± eserini mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde Vankulu lÃ¼gati adÄ±yla TÃ¼rkÃ§eye Ã§evirmesiyle kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Bu eser, ilk TÃ¼rk matbaacÄ±sÄ± Ä°brahim MÃ¼teferrika'nÄ±n 1728'de bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilk eserlerden biridir ki 1774'te ikinci baskÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â Bu eserde kelimeler, asÄ±llarÄ±nÄ±n son harflerine ve son harfleri aynÄ± olan kelimelerde birinci ve ikinci harflerine gÃ¶re tertiplenerek karÅŸÄ±lÄ±klarÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BirÃ§ok ÅŸerhleri ve hÃ¢ÅŸiyeleri vardÄ±r.
Kaynak:
Suphi Furat "Vankulu", Ä°.A. Meb, EskiÅŸehir, 2001, s.203. ; Moh. Bencheneb "Cevheri", Ä°.A. Meb. EskiÅŸehir, 2001, s.126.
OsmanlÄ± Devleti sÄ±Ä±nrlarÄ± iÃ§inde TÃ¼rkler tarafÄ±ndan iÅŸletilen ilk matbaayÄ± aÃ§an MÃ¼teferrika'nÄ±n bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilk eser bir lugat oldu.
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