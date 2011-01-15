GÃ¼ncelleme: 10:35, 27 Mart 2017 Pazartesi

Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey cinayeti nasÄ±l iÅŸlendi?

Selim Yenikaya-DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi

"Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey, Meclisin en sert Ã¼yesi ve Ã¶zellikle AtatÃ¼rk'e karÅŸÄ± son derece insafsÄ±z ve kÄ±rÄ±cÄ± ifadeler ve hareketlerle muhalefet eden bir unsuru idi." Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 1968 yÄ±lÄ±nda Ulus Gazetesinde tefrika edilen hatÄ±ralarÄ±nda, Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'i bu cÃ¼mlelerle zikretmekte idi.

Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey; 27 Mart 1923 gÃ¼nÃ¼ Mustafa Kemal'in Ã¶zel muhafÄ±z alayÄ± komutanÄ± olan Topal Osman tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu cinayet TÃ¼rkiye'nin ilk siyasi suikastlarÄ±ndan biri olarak bilinmektedir. Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hala bilinmemekte ve Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndaki sÄ±r perdesi hala aÃ§Ä±lamamaktadÄ±r. Lakin RÄ±za Nur'un, Mahir Ä°z'in hatÄ±ratlarÄ± ve Mecliste yaÅŸanan bazÄ± hadiseler olay hakkÄ±nda ipuÃ§larÄ± sunmaktadÄ±r.

Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey, Trabzon Mebusu sÄ±fatÄ±yla mecliste bulunmakta idi. ArkadaÅŸlarÄ± ondan "Birinci Meclisin en hareketli ve en renkli simalarÄ±ndan biri idi." diye sÃ¶z etmektedirler. Meclise "Men-i MÃ¼skirat YasasÄ±nÄ± (alkollÃ¼ iÃ§eceklerin yasaklanmasÄ±)" o sunmuÅŸ ve kabul edilmesi iÃ§in Ã§ok emek sarf etmiÅŸtir. Ancak meclisteki en ciddi muhalefetini Lozan BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Lozan hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi "cephede kazanÄ±lanÄ± masada heba etmek" sÃ¶zÃ¼ muhalefetinin sebebini ortaya koymaktadÄ±r.

Kendisi hep AtatÃ¼rk'e karÅŸÄ± kurulan meclisteki ikinci cephenin lideri sÄ±fatÄ± ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Mecliste yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarda AtatÃ¼rk'Ã¼n konuÅŸmalarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k keserek ateÅŸli tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmasÄ±na sebep olmuÅŸtur. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n birinde on beÅŸ defa kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. ArdÄ±ndan bir kez daha kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmak istemiÅŸ, lakin Rauf Bey'in belinden tutarak; "ÅžÃ¼krÃ¼ yeter artÄ±k sÃ¶z alma" demesi Ã¼zerine, cevaben; "Rauf, ben bu iÅŸin fedaisiyim anladÄ±n mÄ±?" demiÅŸ ve bir kez daha kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

Mecliste muhaliflerin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ekmesinin sebebi; savunmuÅŸ olduÄŸu fikirlerin M. Kemal'in fikirleri ile Ã¶rtÃ¼ÅŸmemesinden ve de fÄ±tratÄ± gereÄŸi doÄŸru bildiÄŸi ÅŸeyin arkasÄ±ndan sonuna kadar gitmesi sebebiyle verilmiÅŸtir.Â Ankara da Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "Tan Gazetesi" dahi, AtatÃ¼rk'Ã¼ ve AtatÃ¼rk'Ã¼n faaliyetlerini destekleyen "HÃ¢kimiyet-i Milliye" mecmuasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ bir yayÄ±n organÄ± olmak sÄ±fatÄ± ile nitelendirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca kendisi Ä°slamcÄ± sÄ±fatÄ± ile bilinen Said NursÃ® ile Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸ idi. Hatta onun bazÄ± kitaplarÄ±nÄ± kendi matbaasÄ±nda bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey, 27 Mart tarihinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kaybolduÄŸu ancak Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Meclis kaynamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak cenazesi bir Ã§obanÄ±n onu sineklerin Ã¼zerinde kÃ¼melendiÄŸi bir arazide bulmasÄ±yla ile ortaya Ã§Ä±karÄ±labilmiÅŸtir. Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in cenazesi bulunduÄŸunda avucunda Topal Osman AÄŸa'nÄ±n evindeki sandalyelerden birinin hasÄ±rÄ±ndan bir parÃ§a bulunmakta idi. AyrÄ±ca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tarihte Osman AÄŸa'nÄ±n evinden ÅŸiddetli gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lerin geldiÄŸi bildirilmekteydi. KÄ±sa bir araÅŸtÄ±rma neticesinde Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'i Osman AÄŸa'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda yakalanma ve idam kararÄ± verilmiÅŸtir. 2 Nisan'da jandarma girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma sonucu Osman AÄŸa'yÄ± Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irmiÅŸ ancak hakkÄ±nda idam kararÄ± olduÄŸundan cesedi Ulus MeydanÄ±nda daraÄŸacÄ±na asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°lerleyen gÃ¼nlerde ise bu hadisenin Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve gÃ¼ndeme gelmesine mÃ¼saade edilmemiÅŸtir. Dikkat Ã§eken hususlardan biri de Mustafa Kemal'in "Nutuk"unda Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'den hiÃ§ bahsetmiyor olmasÄ±dÄ±r.