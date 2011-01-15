Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey cinayeti nasÄ±l iÅŸlendi?

Selim Yenikaya-DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi
"Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey, Meclisin en sert Ã¼yesi ve Ã¶zellikle AtatÃ¼rk'e karÅŸÄ± son derece insafsÄ±z ve kÄ±rÄ±cÄ± ifadeler ve hareketlerle muhalefet eden bir unsuru idi." Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 1968 yÄ±lÄ±nda Ulus Gazetesinde tefrika edilen hatÄ±ralarÄ±nda, Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'i bu cÃ¼mlelerle zikretmekte idi.
Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey; 27 Mart 1923 gÃ¼nÃ¼ Mustafa Kemal'in Ã¶zel muhafÄ±z alayÄ± komutanÄ± olan Topal Osman tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu cinayet TÃ¼rkiye'nin ilk siyasi suikastlarÄ±ndan biri olarak bilinmektedir. Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hala bilinmemekte ve Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndaki sÄ±r perdesi hala aÃ§Ä±lamamaktadÄ±r. Lakin RÄ±za Nur'un, Mahir Ä°z'in hatÄ±ratlarÄ± ve Mecliste yaÅŸanan bazÄ± hadiseler olay hakkÄ±nda ipuÃ§larÄ± sunmaktadÄ±r.
Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey, Trabzon Mebusu sÄ±fatÄ±yla mecliste bulunmakta idi. ArkadaÅŸlarÄ± ondan "Birinci Meclisin en hareketli ve en renkli simalarÄ±ndan biri idi." diye sÃ¶z etmektedirler. Meclise "Men-i MÃ¼skirat YasasÄ±nÄ± (alkollÃ¼ iÃ§eceklerin yasaklanmasÄ±)" o sunmuÅŸ ve kabul edilmesi iÃ§in Ã§ok emek sarf etmiÅŸtir. Ancak meclisteki en ciddi muhalefetini Lozan BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Lozan hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi "cephede kazanÄ±lanÄ± masada heba etmek" sÃ¶zÃ¼ muhalefetinin sebebini ortaya koymaktadÄ±r.
Kendisi hep AtatÃ¼rk'e karÅŸÄ± kurulan meclisteki ikinci cephenin lideri sÄ±fatÄ± ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Mecliste yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarda AtatÃ¼rk'Ã¼n konuÅŸmalarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k keserek ateÅŸli tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmasÄ±na sebep olmuÅŸtur. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n birinde on beÅŸ defa kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. ArdÄ±ndan bir kez daha kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmak istemiÅŸ, lakin Rauf Bey'in belinden tutarak; "ÅžÃ¼krÃ¼ yeter artÄ±k sÃ¶z alma" demesi Ã¼zerine, cevaben; "Rauf, ben bu iÅŸin fedaisiyim anladÄ±n mÄ±?" demiÅŸ ve bir kez daha kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.
Mecliste muhaliflerin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ekmesinin sebebi; savunmuÅŸ olduÄŸu fikirlerin M. Kemal'in fikirleri ile Ã¶rtÃ¼ÅŸmemesinden ve de fÄ±tratÄ± gereÄŸi doÄŸru bildiÄŸi ÅŸeyin arkasÄ±ndan sonuna kadar gitmesi sebebiyle verilmiÅŸtir.Â Ankara da Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "Tan Gazetesi" dahi, AtatÃ¼rk'Ã¼ ve AtatÃ¼rk'Ã¼n faaliyetlerini destekleyen "HÃ¢kimiyet-i Milliye" mecmuasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ bir yayÄ±n organÄ± olmak sÄ±fatÄ± ile nitelendirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca kendisi Ä°slamcÄ± sÄ±fatÄ± ile bilinen Said NursÃ® ile Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸ idi. Hatta onun bazÄ± kitaplarÄ±nÄ± kendi matbaasÄ±nda bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.
Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey, 27 Mart tarihinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kaybolduÄŸu ancak Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Meclis kaynamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak cenazesi bir Ã§obanÄ±n onu sineklerin Ã¼zerinde kÃ¼melendiÄŸi bir arazide bulmasÄ±yla ile ortaya Ã§Ä±karÄ±labilmiÅŸtir. Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in cenazesi bulunduÄŸunda avucunda Topal Osman AÄŸa'nÄ±n evindeki sandalyelerden birinin hasÄ±rÄ±ndan bir parÃ§a bulunmakta idi. AyrÄ±ca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tarihte Osman AÄŸa'nÄ±n evinden ÅŸiddetli gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lerin geldiÄŸi bildirilmekteydi. KÄ±sa bir araÅŸtÄ±rma neticesinde Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'i Osman AÄŸa'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda yakalanma ve idam kararÄ± verilmiÅŸtir. 2 Nisan'da jandarma girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma sonucu Osman AÄŸa'yÄ± Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irmiÅŸ ancak hakkÄ±nda idam kararÄ± olduÄŸundan cesedi Ulus MeydanÄ±nda daraÄŸacÄ±na asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Ä°lerleyen gÃ¼nlerde ise bu hadisenin Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve gÃ¼ndeme gelmesine mÃ¼saade edilmemiÅŸtir. Dikkat Ã§eken hususlardan biri de Mustafa Kemal'in "Nutuk"unda Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'den hiÃ§ bahsetmiyor olmasÄ±dÄ±r.
I. Meclis'in Ã¶nemli muhaliflerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey esrarengiz bir ÅŸekilde ortadan kaybolmuÅŸ, cesedi daha sonra Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼ arazisinde bulunmuÅŸtu
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Servet-i FÃ¼nun'un yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.Gazze Muharebesinde Ä°ngilizlerin yenilgisi, DÃ¼nya mÃ¼zik dehalarÄ±ndan Bethoven'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Schengen AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henÃ¼z tam manasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lamayan bir helikopter kazasÄ±nda vefat etmiÅŸti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli mÃ¼tefekkir ve Ä°lim adamlarÄ±ndan Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi dÃ¶neminde ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'de ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir zattÄ±. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.