Tarihte bugÃ¼n: ÃœnlÃ¼ Halk OzanÄ± AÅŸÄ±k Veysel Ã–ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
ÃœnlÃ¼ Halk OzanÄ± AÅŸÄ±k Veysel Ã–ldÃ¼ (1973)
AÅŸÄ±k Veysel Sivasâ€™Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. Yedi yaÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi Ã§iÃ§ek hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¶zlerini kaybetti. AÅŸÄ±k Veysel aÅŸÄ±k geleneÄŸinin son bÃ¼yÃ¼k temsilcilerindendir. 21 Mart 1973 yÄ±lÄ±nda vefat etti.
BÃ¼yÃ¼k Devletler Giritâ€™e El koydular (1897)
OsmanlÄ± Devleti Giritâ€™te Ã§Ä±kan olaylara engellemeler ndeniyle mÃ¼dahale edemiyordu. Yunanistan Giritâ€™te askeri birlik gÃ¶ndererek adaya el koyduÄŸu nu aÃ§Ä±kladÄ±. OsmanlÄ± Devleti olayÄ± protesto etti. Durumun ciddiyetini anlayan AvrupalÄ± devletler Yunanistanâ€™dan Giritâ€™i boÅŸaltmasÄ±nÄ± istediler. ArkasÄ±ndan da Giritâ€™i kuÅŸatarak 21 Mart 1897â€™de adada Ã¶zerk yÃ¶netim ilan ettiler. Ertesi gÃ¼n adaya Ã§Ä±kartma yaparak Giritâ€™i iÅŸgal ettiler. BÃ¶ylece Giritâ€™te yeni bir statÃ¼ oluÅŸturularak Yunan istekleri bir sÃ¼reliÄŸine ertelenmiÅŸ oldu.
OsmanlÄ± Devleti DoÄŸuda En GeniÅŸ SÄ±nÄ±rlara UlaÅŸtÄ± (1590)
OsmanlÄ±lar ile Ä°ran arasÄ±nda devam eden 12 yÄ±llÄ±k savaÅŸ nihayet Safevi devletinin barÄ±ÅŸ istemesi ile sona erdi. Ä°ki devlet arasÄ±nda 21 Mart 1590â€™da Ä°stanbul AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile Ä°ran Safevi Devleti OsmanlÄ± Devletinin aldÄ±ÄŸÄ± yerlerin OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olduÄŸunu kabul etmiÅŸti. OsmanlÄ± Devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± doÄŸuda Hazar Denizine kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¼phesiz bu baÅŸarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda Ã–zdemiroÄŸlu Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n eseriydi.
General Papulas Takviye Kuvvet Ä°stedi (1921)
Yunan Kuvvetleri komutanÄ± General Papulas TÃ¼rklere karÅŸÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± ileri harekat iÃ§in Yunanistanâ€™dan 21 Mart 1921 tarihinde acele takviye kuvvet istedi.Â Bu takviye kuvvetlerin bir kÄ±smÄ± ancak Yunan ordusu yenilip geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda gelebilmiÅŸti.
ÃœÃ§ Milletvekilinin DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± KaldÄ±rÄ±ldÄ± (1921)
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi YeÅŸilordu ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gizli oturumda 21 Mart 1921 tarihinde Ã¼Ã§ milletvekilinin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±. DokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan Tokat, Afyon ve Bursa milletvekilleri yargÄ±lanmak Ã¼zere Ä°stiklal Mahkemelerine sevk edildi.
Mimar Vedat Dalokay Trafik KazasÄ±nda Vefat Etti (1991)
Ankara Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±da yapan Vedat Dalokay Kocatepe Camii, Pakistanâ€™da Kral Faysal Camii ve BaÅŸbakanlÄ±k kompleksi gibi meÅŸhur eserleri ile tanÄ±nÄ±yordu. TanÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼rk mimar Vedat Dalokay 21 Mart 1991â€™de KÄ±rÄ±kkale yakÄ±nlarÄ±nda geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Televizyonu TRT Avaz YayÄ±n HayatÄ±na BaÅŸladÄ± (2009)
Nevruz BayramÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± 21 Mart 2009 akÅŸamÄ± TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±na hitap etmek Ã¼zere kurulan TRT Avaz televizyonu yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Kanal, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da TÃ¼rk dillerini konuÅŸan insanlara yÃ¶nelikti.
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Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bedir SavaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, CHPâ€™den Ã§arÅŸaf yasaÄŸÄ± isteÄŸi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker faciasÄ± varâ€¦
Milletimizin dÃ¢hilÃ® ve haricÃ® istiklÃ¢li uÄŸrunda giriÅŸmiÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadelÃ¢tÄ± ifade ve terennÃ¼m iÃ§in bir Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ± mÃ¼sabakaya vazâ€™ edilmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼, AlmanlarÄ±n Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgali, Truman Doktirinin ilanÄ±, 12 Mart MuhtÄ±rasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngilizlerin BaÄŸdatâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, GorbaÃ§ovâ€™un SSCB BaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Madritâ€™te patlama varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; AltÄ±ncÄ± Ä°mam Cafer-i SadÄ±k'Ä±n ÅŸehit edilmesi, Ã‡aÄŸrÄ± Beyâ€™in vefatÄ±, MÃ¼slÃ¼man Patani Ãœlkesinin Taylandâ€™a verilmesi, SSCBâ€™nin Ã‡ekoslavakyaâ€™da darbe yaptÄ±rmasÄ± varâ€¦