GÃ¼ncelleme: 00:31, 21 Mart 2017 SalÄ±

Tarihte bugÃ¼n: ÃœnlÃ¼ Halk OzanÄ± AÅŸÄ±k Veysel Ã–ldÃ¼

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GÃœNÃœN OLAYI

ÃœnlÃ¼ Halk OzanÄ± AÅŸÄ±k Veysel Ã–ldÃ¼ (1973)

AÅŸÄ±k Veysel Sivasâ€™Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. Yedi yaÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi Ã§iÃ§ek hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¶zlerini kaybetti. AÅŸÄ±k Veysel aÅŸÄ±k geleneÄŸinin son bÃ¼yÃ¼k temsilcilerindendir. 21 Mart 1973 yÄ±lÄ±nda vefat etti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARIÂ

BÃ¼yÃ¼k Devletler Giritâ€™e El koydular (1897)

OsmanlÄ± Devleti Giritâ€™te Ã§Ä±kan olaylara engellemeler ndeniyle mÃ¼dahale edemiyordu. Yunanistan Giritâ€™te askeri birlik gÃ¶ndererek adaya el koyduÄŸu nu aÃ§Ä±kladÄ±. OsmanlÄ± Devleti olayÄ± protesto etti. Durumun ciddiyetini anlayan AvrupalÄ± devletler Yunanistanâ€™dan Giritâ€™i boÅŸaltmasÄ±nÄ± istediler. ArkasÄ±ndan da Giritâ€™i kuÅŸatarak 21 Mart 1897â€™de adada Ã¶zerk yÃ¶netim ilan ettiler. Ertesi gÃ¼n adaya Ã§Ä±kartma yaparak Giritâ€™i iÅŸgal ettiler. BÃ¶ylece Giritâ€™te yeni bir statÃ¼ oluÅŸturularak Yunan istekleri bir sÃ¼reliÄŸine ertelenmiÅŸ oldu.

OsmanlÄ± Devleti DoÄŸuda En GeniÅŸ SÄ±nÄ±rlara UlaÅŸtÄ± (1590)

OsmanlÄ±lar ile Ä°ran arasÄ±nda devam eden 12 yÄ±llÄ±k savaÅŸ nihayet Safevi devletinin barÄ±ÅŸ istemesi ile sona erdi. Ä°ki devlet arasÄ±nda 21 Mart 1590â€™da Ä°stanbul AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile Ä°ran Safevi Devleti OsmanlÄ± Devletinin aldÄ±ÄŸÄ± yerlerin OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olduÄŸunu kabul etmiÅŸti. OsmanlÄ± Devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± doÄŸuda Hazar Denizine kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¼phesiz bu baÅŸarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda Ã–zdemiroÄŸlu Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n eseriydi.

General Papulas Takviye Kuvvet Ä°stedi (1921)

Yunan Kuvvetleri komutanÄ± General Papulas TÃ¼rklere karÅŸÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± ileri harekat iÃ§in Yunanistanâ€™dan 21 Mart 1921 tarihinde acele takviye kuvvet istedi.Â Bu takviye kuvvetlerin bir kÄ±smÄ± ancak Yunan ordusu yenilip geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda gelebilmiÅŸti.

ÃœÃ§ Milletvekilinin DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± KaldÄ±rÄ±ldÄ± (1921)

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi YeÅŸilordu ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gizli oturumda 21 Mart 1921 tarihinde Ã¼Ã§ milletvekilinin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±. DokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan Tokat, Afyon ve Bursa milletvekilleri yargÄ±lanmak Ã¼zere Ä°stiklal Mahkemelerine sevk edildi.

Mimar Vedat Dalokay Trafik KazasÄ±nda Vefat Etti (1991)

Ankara Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±da yapan Vedat Dalokay Kocatepe Camii, Pakistanâ€™da Kral Faysal Camii ve BaÅŸbakanlÄ±k kompleksi gibi meÅŸhur eserleri ile tanÄ±nÄ±yordu. TanÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼rk mimar Vedat Dalokay 21 Mart 1991â€™de KÄ±rÄ±kkale yakÄ±nlarÄ±nda geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Televizyonu TRT Avaz YayÄ±n HayatÄ±na BaÅŸladÄ± (2009)

Nevruz BayramÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± 21 Mart 2009 akÅŸamÄ± TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±na hitap etmek Ã¼zere kurulan TRT Avaz televizyonu yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Kanal, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da TÃ¼rk dillerini konuÅŸan insanlara yÃ¶nelikti.

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