Tarihte bugün: Arap Birliği kuruldu

Dünya Bülten / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Arap Birliği Kuruldu (1945)
Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Arap Birliği kuruldu. Merkezi Kahire olan Arap Birliğinin günümüzde 22 üyesi bulunmaktadır. Türkiye Arap Birliğinin daimi gözlemci statüsündedir.
Sultan Kılıç Arslan Musul’a Girdi (1107)
Sultan I. Kılıç Arslan Anadolu’da büyük oranda hakimiyet sağlamıştı. Hakimiyet sahasını Irak bölgesine doğru genişletmek istedi. Bu istek onu Büyük Selçuklu Devleti ile karşı karşıya getirdi. I.Kılıç Arslan Emir Çavlı yönetiminde ki Musul’u 22 Mart 1107’de ele geçirdi. Babası Süleyman Şah gibi güneye doğru inme teşebbüsü onunda sonunu hazırlayacaktı.
Büyük Devletler Girit’e Asker Çıkardılar (1897)
Osmanlı Devleti Girit’te çıkan olaylara engellemeler nedeniyle müdahale edemiyordu. Yunanistan Girit’te askeri birlik göndererek adaya el koyduğu nu açıkladı. Osmanlı Devleti olayı protesto etti. Durumun ciddiyetini anlayan Avrupalı devletler Yunanistan’dan Girit’i boşaltmasını istediler. Arkasından da Girit’i kuşatan ve özerk yönetim ilan eden büyük devletler ertesi gün yani 22 Mart 1897’de adaya çıkartma yaparak Girit’i işgal ettiler. Böylece Girit’te yeni bir statü oluşturularak Yunan istekleri bir süreliğine ertelenmiş oldu.
Siyasi Tutuklular İçin İlk Toplama Kampı Almanya’da Açıldı (1933)
Siyasi tutuklular için Almanya’da Bavyera eyaletinde ilk toplama kampı 22 Mart 1933’te açıldı. Eski bir mühimmat fabrikası kamp haline getirildi. Nazi Almanyası tarafından kurulan bu ilk düzenli kampın ismi Dachau Kampıdır.
Celal Bayar Tahliye Edildi (1963)
27 Mayıs İhtilali ile tutuklanarak idam ile yargılanan eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar hükümetin af yasası kapsamında 22 Mart 1963 tarihinde tutuklu bulunduğu Kayseri’de şartlı olarak tahliye edildi.
68 Olayları Paris’te Başladı (1968)
Fransa’nın başkenti Paris’te Nanterre Üniversitesi'nde, ABD'nin Vietnam savaşına karşı çıkan ve eğitimde reform yapılmasını isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde 22 mart 1968’de Nantern Üniversitenin birinci amfisini işgal ederek, ''68 Olayları''nı başlattı. Başlangıçta okuldan atılan öğrencilerin katıldığı eylem polisin müdahalesi ile giderek yaygınlaştı ve hatta Fransa sınırlarını aştı.
TSK En Kapsamlı Kuzey Irak Harekatın da Teröristlere Ağır Kayıplar Verdirildi (1995)
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Mart 1995’te Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı en kapsamlı harekat başlatıldı. Bu operasyonda sınırın 40 kilometre kadar içerisine girilmiş ve yaklaşık 35 bin asker görev almıştır. Harekatta 22 Mart 1995 günü kuşatma altına alınan çok sayıda teröriste ağır kayıplar verdirildi.
Tarihte bugün, Sultan Kılıç Arslan'ın Musul’a girişi, Celal Bayar'ın tahliye edimesi, Arap Birliği'nin ve 68 olaylarının Paris’te başlaması var...
Tarihte Bugün yaşanan önemli olaylar arasında, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in ölümü, büyük devletlerin Girit’e el koyması, Osmanlı İmparatorluğunun doğuda en geniş sınırlara ulaşması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Devleti'nin Sırbistan’daki kalelerden çekilmeye başlaması,Napolyon'un geri dönüşü, Taha Yasin Ramazan'ın idamı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ünlü İslam düşünürü İbni Haldun'un vefatı, Ayan Meclisinin açılması, Osmanlı Devleti'nin Süveyş Kanalının açılışına izin vermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çanakkale Zaferi, Köy Kanunun kabulü, Fransa’nın Cezayir’de ateşkes yapması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şehzade Korkut’un katli, İtalyan birliğinin sağlanması, Batı Avrupa Birliğinin kurulması, Sivas’ta heyelan var…
İşgal güçleri şehirde bulunan başta sivil ve askeri okullar olmak üzere kamu binalarına ve Türklere ait binalara el koymaya başladılar. Şehri işgal eden itilaf güçleri şehrin en işlek caddelerinde askeri kıtalar ile gövde gösterileri yaptılar.
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasından hemen sonra antlaşma gereğince 13 Kasım 1918’de İstanbul’u fiilen işgal etmişlerdi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bulgaristan’ın bağımsızlığı, İstanbul’un resmen işgali, Moskova Antlaşması, Halepçe’de kimyasal katliam var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Makbul İbrahim Paşa’nın (Pargalı) idamı, Talat Paşa’nın Berlin’de vurulması, Osmanlı Hanedanı üyelerine yurda dönüş izni verilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Selimiye Camii’nin açılışı,Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk hükümetini kurması, Ak Parti'ye kapatma davası açılması var…
Hz. Peygamber (a.s) ile Mekke'li müşrikler arasındaki ilk savaş (2/624). 1393 Yıl evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yıldönümünde İslam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bedir Savaşının kazanılması, CHP’den çarşaf yasağı isteği, İstanbul Boğazında Tanker faciası var…
Milletimizin dâhilî ve haricî istiklâli uğrunda girişmiş olduğu mücadelâtı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa’nın Kırım savaşına girmesi, İstiklal Marşının kabulü, Almanların Viyana’yı işgali, Truman Doktirinin ilanı, 12 Mart Muhtırası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin Bağdat’ı işgal etmesi, Gorbaçov’un SSCB Başkanı olması, Madrit’te patlama var…