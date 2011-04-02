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Günün Haberleri
00:41, 22 Mart 2017 Çarşamba
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Güncelleme: 00:15, 22 Mart 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: Arap Birliği kuruldu
Tarihte bugün: Arap Birliği kuruldu

Tarihte bugün, Sultan Kılıç Arslan'ın Musul’a girişi, Celal Bayar'ın tahliye edimesi, Arap Birliği'nin ve 68 olaylarının Paris’te başlaması var...

Dünya Bülten / Tarih Servisi


GÜNÜN OLAYI

Arap Birliği Kuruldu (1945)

Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Arap Birliği kuruldu. Merkezi Kahire olan Arap Birliğinin günümüzde 22 üyesi bulunmaktadır. Türkiye Arap Birliğinin daimi gözlemci statüsündedir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Kılıç Arslan Musul’a Girdi (1107)

Sultan I. Kılıç Arslan Anadolu’da büyük oranda hakimiyet sağlamıştı. Hakimiyet sahasını Irak bölgesine doğru genişletmek istedi. Bu istek onu Büyük Selçuklu Devleti ile karşı karşıya getirdi. I.Kılıç Arslan Emir Çavlı yönetiminde ki Musul’u 22 Mart 1107’de ele geçirdi. Babası Süleyman Şah gibi güneye doğru inme teşebbüsü onunda sonunu hazırlayacaktı.

Büyük Devletler Girit’e Asker Çıkardılar (1897)

Osmanlı Devleti Girit’te çıkan olaylara engellemeler nedeniyle müdahale edemiyordu. Yunanistan Girit’te askeri birlik göndererek adaya el koyduğu nu açıkladı. Osmanlı Devleti olayı protesto etti. Durumun ciddiyetini anlayan Avrupalı devletler Yunanistan’dan Girit’i boşaltmasını istediler. Arkasından da Girit’i kuşatan ve özerk yönetim ilan eden büyük devletler ertesi gün yani 22 Mart 1897’de adaya çıkartma yaparak Girit’i işgal ettiler. Böylece Girit’te yeni bir statü oluşturularak Yunan istekleri bir süreliğine ertelenmiş oldu.

Siyasi Tutuklular İçin İlk Toplama Kampı Almanya’da Açıldı (1933)

Siyasi tutuklular için Almanya’da Bavyera eyaletinde ilk toplama kampı 22 Mart 1933’te açıldı. Eski bir mühimmat fabrikası kamp haline getirildi. Nazi Almanyası tarafından kurulan bu ilk düzenli kampın ismi Dachau Kampıdır.

Celal Bayar Tahliye Edildi (1963)

27 Mayıs İhtilali ile tutuklanarak idam ile yargılanan eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar hükümetin af yasası kapsamında 22 Mart 1963 tarihinde tutuklu bulunduğu Kayseri’de şartlı olarak tahliye edildi.

68 Olayları Paris’te Başladı (1968)

Fransa’nın başkenti Paris’te  Nanterre Üniversitesi'nde, ABD'nin Vietnam savaşına karşı çıkan ve eğitimde reform yapılmasını isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde 22 mart 1968’de Nantern Üniversitenin birinci amfisini işgal ederek, ''68 Olayları''nı başlattı. Başlangıçta okuldan atılan öğrencilerin katıldığı eylem polisin müdahalesi ile giderek yaygınlaştı ve hatta Fransa sınırlarını aştı.

TSK En Kapsamlı Kuzey Irak Harekatın da Teröristlere Ağır Kayıplar Verdirildi (1995)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Mart 1995’te Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı en kapsamlı harekat başlatıldı. Bu operasyonda sınırın 40 kilometre kadar içerisine girilmiş ve yaklaşık 35 bin asker görev almıştır. Harekatta 22 Mart 1995 günü kuşatma altına alınan çok sayıda teröriste ağır kayıplar verdirildi.

 



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Yorum
güzel
melisa
bu araştırma bizim işimize yarıyor .güzeLLLLL........................................................................
02/04/2011, 20:05
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