Ä°ngilizler Kut-Ã¼l Amareâ€™den rÃ¼ÅŸvetle kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi
Ä°ngilizler BaÄŸdatâ€™Ä± ele geÃ§irerek Ã‡anakkaleâ€™de kaybettikleri prestijlerini kurtarmak istiyorlardÄ±.
BaÄŸdat uzun yÄ±llar Ä°slam Devletine baÅŸkentlik yapmÄ±ÅŸ MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde manevi deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¶nemli ÅŸehirlerden birisiydi. Fakat bÃ¶lgede bulunan OsmanlÄ± Kuvvetleri karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸlar hatta bÃ¼sbÃ¼tÃ¼n kuÅŸatma altÄ±nda kalmÄ±ÅŸlardÄ±. SavaÅŸ yolu ile kuÅŸatmadan kurtulamayacaklarÄ±nÄ± anlayÄ±nca da Halil PaÅŸaâ€™ya baÅŸta rÃ¼ÅŸvet olmak Ã¼zere ilginÃ§ tekliflerde bulunmuÅŸlardÄ±.
Ä°ngilizler daha savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±nda Basraâ€™ya hakim olmuÅŸlardÄ±. AmaÃ§larÄ± TÃ¼rk ordusunun Ä°ranâ€™a sarkmasÄ±nÄ± engelleyerek, donanmanÄ±n ihtiyacÄ± olan Abadan petrollerini korumak, Hint deniz yolunu olasÄ± bir tehlikeye karÅŸÄ± korumaktÄ±.Â Daha savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°ngilizler Basraâ€™ya asker Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ve iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Hint MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n OsmanlÄ± Devleti konusunda ki hassasiyetini bilen Hindistan Genel Valisi Hint MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n tahrik edilmesinden endiÅŸe duyuyordu. BaÅŸlangÄ±Ã§ta BaÄŸdat hedef deÄŸildi. YukarÄ±da belirtildiÄŸi gibi Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nÄ±n kaybedilmesi Ä°ngiltereâ€™yi aldÄ±ÄŸÄ± yarayÄ± kapatacak giriÅŸimler yapmaya yÃ¶neltti. Hindistan Genel Valisi Nixonâ€™Ä±n endiÅŸeleri ve isteÄŸiÂ Ä°ngiliz ordusunun harekete geÃ§mesinde etkili oldu. Kut-Ã¼l Amareâ€™de Ã¼slenmiÅŸ bulunan General Townshend komutasÄ±nda ki Ä°ngiliz Hint ordusu BaÄŸdatâ€™a doÄŸru ilerleyiÅŸine devam etti. TÃ¼rk Ordusu ile ilk savaÅŸ BaÄŸdatâ€™a 40 kilometre mesafedeki Selmanpakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸti. Ancak yenilen Ä°ngiliz kuvvetleri Kut-Ã¼l Amareâ€™ye geri Ã§ekildiler ve burada mevzilenerek birÂ savunma hattÄ± oluÅŸturdular.
BÃ¶lgede bulunan Nurettin PaÅŸa ve Halil (Enver PaÅŸaâ€™nÄ±n amcasÄ±) arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± baÅŸ gÃ¶sterdi. Nurettin PaÅŸa mevcut durumun tam donanÄ±mlÄ± Ä°ngiliz askerleri karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmaya elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geri Ã§ekilmek gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. Halil PaÅŸa ise kuÅŸatmaya devam edilmesi taraftarÄ±dÄ±r. Sonunda bÃ¶lgeye gelen Alman General Goltz PaÅŸa bÃ¼tÃ¼n yetkiyi Halil PaÅŸaâ€™ya verdi.
KuÅŸatma altÄ±nda ki Ä°ngiliz Kuvvetleri aÄŸÄ±r kayÄ±plar vermeye baÅŸladÄ±lar. YaklaÅŸÄ±k beÅŸ ay sÃ¼ren kuÅŸatma sÄ±rasÄ±nda Ä°ngilizlerin kayÄ±plarÄ± 30 bini geÃ§ti. Ã–lenlerden bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu yardÄ±ma gelen Ä°ngiliz askerleriydi. Bu arada kuÅŸatma altÄ±ndaki Ä°ngiliz askerleri yiyecek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmeye baÅŸladÄ±lar. Yeterli beslenememe hastalÄ±klarÄ± da arttÄ±rÄ±yordu. AyrÄ±ca orduda bulunan Hintli MÃ¼slÃ¼man askerler OsmanlÄ± ordusuna karÅŸÄ± savaÅŸmak istemiyorlardÄ±. DÄ±ÅŸardan hiÃ§bir ÅŸekilde yardÄ±m alÄ±namÄ±yordu. Orduda intiharlar artmÄ±ÅŸ bazÄ±larÄ± kendilerini Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken bazÄ±larÄ± TÃ¼rk keskin niÅŸancÄ±larÄ±na kendilerini hedef yapÄ±yorlardÄ±. General Townshend gelen yardÄ±mlarÄ±n da kendilerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce Ã¼midini kaybetti ve Halil PaÅŸaâ€™nÄ±n teslim olmalarÄ± isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme Dicle nehrinin ortasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°ngilizlerin meÅŸhur ArabistanlÄ± Lawrenceâ€™de vardÄ±r. Ä°ngilizler kurtulmak iÃ§in son Ã§are olarak rÃ¼ÅŸvete baÅŸvurdular. Halil PaÅŸaâ€™ya yÃ¼ksek paralar teklif edildi. Hatta Ä°ngiliz ordusunun iÃ§inde bulunduÄŸu Ã§aresizliÄŸi Ã§ok iyi yansÄ±tan bir teklif daha vardÄ± ki oldukÃ§a ilginÃ§tir. Bir daha OsmanlÄ± ordusuna karÅŸÄ± savaÅŸmayacaklarÄ± konusunda yemin edebileceklerini de sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. General Townshendâ€™in ve Lawrenceâ€™nin ikna Ã§abalarÄ± hiÃ§bir iÅŸe yaramadÄ±. Sonunda 147 gÃ¼n direnen Ä°ngiliz kuvvetleri 29 Nisan 1916â€™da teslim olmayÄ± kabul ettiler.
Teslim tutanaklarÄ±na gÃ¶re savaÅŸ esirlerinin daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸÃ¶yleydi : 5 general,272 Ä°ngiliz subayÄ±, 204 hintli subay, 2592 Ä°ngiliz eri, 6988 Hintli er, muharip olmayan er olmak Ã¼zere 3248 toplam ordu mensubu teslim alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiliz ordusu tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen Kut-Ã¼l Amareâ€™deki kuÅŸatma altÄ±nda ki askerlerini kurtaramamÄ±ÅŸ veÂ yine bÃ¼yÃ¼k bir prestij darbesi yemiÅŸti. Ä°ngilizler takviye kuvvetler ile ancak 1917 yÄ±lÄ±nda tekrar BaÄŸdatâ€™Ä± alma teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ baÅŸlatmÄ±ÅŸlardÄ±.
Kaynak
1)Siyasi Tarih (RÄ±fat UÃ§arol, Filiz Kitabevi 1985)
2)Siyasi Tarih (Oral Sander, Ä°mge Kitabevi 2007)
3)TÃ¼rklerin Kut-Ã¼l Amare KuÅŸatmasÄ± SÄ±rasÄ±nda Ä°ngiliz Ordusunda Bulunan Hintli Askerlerin Tutumu (Dr.Ä°smet Ãœzen,Â www.ataum.gazi.edu.tr/.../turklerin-kut-8217ul-amare-kusatmasi-sirasinda- ingiliz-ordusunda-bulunan-hintli-askerlerin-tutumu-1250765041.pdf
4)Irak NasÄ±l Kaybedildi (Orhan KoloÄŸlu, PopÃ¼ler Tarih Nisan 2003)
Ä°smail Ã‡al
Ä°ngilizler Kut-Ã¼l Amareâ€™den savaÅŸ yolu ile kurtulamayacaklarÄ±nÄ± anlayÄ±nca Halil PaÅŸaâ€™ya baÅŸta rÃ¼ÅŸvet olmak Ã¼zere ilginÃ§ tekliflerde bulunmuÅŸlardÄ±.
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