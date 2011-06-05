Tarihte bugün: Musul Irak'a bırakıldı

Tarih Servisi-Dünya Bülteni
Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev Şehit Oldu (1211)
Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli hükümdarlarından Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev Bizanslılar ile yapılan bir savaş esnasında 5 Haziran 1243 tarihinde şehit oldu. Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminin en önemli olayı Antalya’nın fethidir.
Musul Görüşmelerinden Herhangi Bir Sonuç Çıkmadı (1924)
Lozan antlaşmasında Musul Meselesi konusunda antlaşma sağlanamamış bu konunun Türkiye-İngiltere arasında ikili görüşmeler ile 9 aylık bir süre içerisinde çözülmesi kararı alınmıştı. Bu karardan sonra Türk ve İngiliz heyetleri arasında 19 Mayıs 1924 tarihinde Haliç görüşmeleri başladı. Fakat görüşmeler herhangi bir netice alınamadan 5 Haziran 1924 tarihinde sona erdi.
Musul Irak’a Bırakıldı (1926)
Türkiye ile İngiltere arasında Irak sınırını belirleyen 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması imzalandı. Türkiye Musul ile ilgili haklarından feragat etti. Musul petrollerinden elde edilen gelirin %10’u 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilecekti. Daha sonra bu haktan 500 bin sterlin karşılında vazgeçildi. Böylece Misak-ı Milli’den önemli bir taviz daha verilmiş oldu.
Marshall Planı Açıklandı (1947)
ABD Truman Doktrini çerçevesinde doğrudan SSCB tehdidi altında ki Türkiye ve Yunanistan’a yardıma başlamıştı. Ancak Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin de bozuk olması komünizm tehdidi yaşamalarına neden oluyordu. ABD bu duruma çözüm amacıyla bu ülkelere de yardıma karar verdi. Yardım planı Dış İşleri Bakanı George Marshall tarafından 5 Haziran 1947 tarihinde açıklandı.
ABD Başkanı Johnson Başbakan İnönü’ye Tehdit Mektubu Gönderdi (1964)
Kıbrıs olayları nedeniyle Türkiye garantörlük hakkı kapsamında Kıbrıs’a müdahale kararı almıştı. Fakat 5 Haziran 1964 tarihinde ABD Başkanı Jonhson Başbakan İnönü’ye ağır ifadeler ile dolu bir tehdit mektubu gönderdi. Bu mektup Türkiye-ABD ilişkilerini derinden sarstı. Sol akımları güçlendirdi.
İsrail Arap Ülkelerinin Havaalanlarını ve Hava Güçlerini Yok Etti (1967)
Arap-İsrail savaşının başlamasının hemen ardından İsrail uçakları 5 Haziran 1967 sabah saatlerinden itibaren Mısır, Suriye ve Ürdün havaalanlarına ani bir saldırı başlattı. İsrail uçakları en büyük hava gücüne sahip Arap Devleti olan Mısır’ın hava gücünü neredeyse yok ettiler. Hava üstünlüğünü ele geçiren İsrail Kara harekatında da büyük avantaj yakalamasına neden oldu. İsrail bir günde yaklaşık 400 uçağı yok etmişti.
Süveyş Kanalı Tekrar Deniz Trafiğine Açıldı (1975)
İsrail ile Mısır arasında antlaşma sağlanmasından sonra İsrail kanal bölgesinden çekildi. Bu çekilişin ardından Mısır kanalın tekrar hakimi oldu. Kanalı tamamen geri alan Mısır gerekli temizliği yaptıktan sonra 5 Haziran 1975 tarihinde Süveyş Kanalını tekrar dünya deniz trafiğine açtı. Çünkü savaş sırasında kanal kullanılamaz hale gelmişti.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…