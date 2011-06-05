Güncelleme: 00:20, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Musul Irak'a bırakıldı

Tarih Servisi-Dünya Bülteni

Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev Şehit Oldu (1211)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli hükümdarlarından Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev Bizanslılar ile yapılan bir savaş esnasında 5 Haziran 1243 tarihinde şehit oldu. Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminin en önemli olayı Antalya’nın fethidir.

Musul Görüşmelerinden Herhangi Bir Sonuç Çıkmadı (1924)

Lozan antlaşmasında Musul Meselesi konusunda antlaşma sağlanamamış bu konunun Türkiye-İngiltere arasında ikili görüşmeler ile 9 aylık bir süre içerisinde çözülmesi kararı alınmıştı. Bu karardan sonra Türk ve İngiliz heyetleri arasında 19 Mayıs 1924 tarihinde Haliç görüşmeleri başladı. Fakat görüşmeler herhangi bir netice alınamadan 5 Haziran 1924 tarihinde sona erdi.

Musul Irak’a Bırakıldı (1926)

Türkiye ile İngiltere arasında Irak sınırını belirleyen 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması imzalandı. Türkiye Musul ile ilgili haklarından feragat etti. Musul petrollerinden elde edilen gelirin %10’u 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilecekti. Daha sonra bu haktan 500 bin sterlin karşılında vazgeçildi. Böylece Misak-ı Milli’den önemli bir taviz daha verilmiş oldu.

Marshall Planı Açıklandı (1947)

ABD Truman Doktrini çerçevesinde doğrudan SSCB tehdidi altında ki Türkiye ve Yunanistan’a yardıma başlamıştı. Ancak Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin de bozuk olması komünizm tehdidi yaşamalarına neden oluyordu. ABD bu duruma çözüm amacıyla bu ülkelere de yardıma karar verdi. Yardım planı Dış İşleri Bakanı George Marshall tarafından 5 Haziran 1947 tarihinde açıklandı.

ABD Başkanı Johnson Başbakan İnönü’ye Tehdit Mektubu Gönderdi (1964)

Kıbrıs olayları nedeniyle Türkiye garantörlük hakkı kapsamında Kıbrıs’a müdahale kararı almıştı. Fakat 5 Haziran 1964 tarihinde ABD Başkanı Jonhson Başbakan İnönü’ye ağır ifadeler ile dolu bir tehdit mektubu gönderdi. Bu mektup Türkiye-ABD ilişkilerini derinden sarstı. Sol akımları güçlendirdi.

İsrail Arap Ülkelerinin Havaalanlarını ve Hava Güçlerini Yok Etti (1967)

Arap-İsrail savaşının başlamasının hemen ardından İsrail uçakları 5 Haziran 1967 sabah saatlerinden itibaren Mısır, Suriye ve Ürdün havaalanlarına ani bir saldırı başlattı. İsrail uçakları en büyük hava gücüne sahip Arap Devleti olan Mısır’ın hava gücünü neredeyse yok ettiler. Hava üstünlüğünü ele geçiren İsrail Kara harekatında da büyük avantaj yakalamasına neden oldu. İsrail bir günde yaklaşık 400 uçağı yok etmişti.

Süveyş Kanalı Tekrar Deniz Trafiğine Açıldı (1975)

İsrail ile Mısır arasında antlaşma sağlanmasından sonra İsrail kanal bölgesinden çekildi. Bu çekilişin ardından Mısır kanalın tekrar hakimi oldu. Kanalı tamamen geri alan Mısır gerekli temizliği yaptıktan sonra 5 Haziran 1975 tarihinde Süveyş Kanalını tekrar dünya deniz trafiğine açtı. Çünkü savaş sırasında kanal kullanılamaz hale gelmişti.