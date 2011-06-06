Tarihte bugün: Kırım Osmanlı'ya katıldı

Tarih Servisi/Dünya Bülteni
Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine Katıldı (1475)
Fatih’in emri ile Kaptan-ı Derya Gedik Ahmet Paşa’nın komutasında Kırım’a giden Osmanlı Donanması Kırım Hanlığı’nın 6 Haziran 1475 tarihinde Osmanlı Devletine bağlanmasını sağladı. Böylece Karadeniz büyük oranda bir Türk gölü haline gelmiş oldu. Kırım Hanlığı ise iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Osmanlı Devletine bağımlı özel yönetimli bir eyalet olarak 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasına kadar Osmanlı Devletine bağlı kaldı.
II. Süleyman Kötü Gidişatı Durdurmak İstedi (1689)
Viyana bozgunundan sonra başlayan Kutsal İttifak devletleri ile savaş bütün hızıyla devam ediyordu. Osmanlı ordusu sürekli kötü neticeler alıyordu. II.Süleyman orduya moral kazandırmak amacıyla ordunun başında 6 Haziran 1689 tarihinde sefere çıktı fakat Sofya’dan öteye gitmedi. Bu dönem ki savaşlar Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın sadrazam olmasıyla iyi bir safhaya girdi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Salankamen Savaşında şehit olması durumu yine kötüleştirdi.
II.Abdülhamit’in Çin’e Gönderdiği Nasihat Heyeti Çin’den Ayrıldı (1901)
Çin’de batılı sömürgecilere karşı Boxer İsyanı olarak adlandırılan büyük bir halk isyanı çıktı. Alman İmparatoru II.Wilhelm Çin'de ki Müslümanlarında bu olaylara karışmış olabileceği düşüncesi ile Sultan II.Abdülhamit'ten bu konuda desteğini istedi. Sultan Abdülhamit Çin'e asker göndermenin oradaki Müslümanlar nezdinde hoş karşılanmayacağını düşündü. Çünkü Çin Müslümanlarının Osmanlı Devletine karşı derin hisleri vardı hatta hutbe Sultan II. Abdülhamit adına okunuyordu. Sultan II.Abdülhamit Mirliva Enver Paşa başkanlığında bir nasihat heyetini Çin’e göndermişti. Bu heyet 6 Haziran 1901 tarihinde geri dönüş için Çin’den ayrıldı. (http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=144612)
Yenik Sayılan Macaristan İle Trianon Antlaşması İmzalandı (1920)
I.Dünya Savaşında yenilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış ve toprakları üzerinde bazı yeni devletler kurulmuştu. Avusturya’dan ayrılarak kurulan Macaristan Devleti’de yenik statüsüne alınarak 6 Haziran 1920 tarihinde İtilaf Devletleri ile Trianon barış Antlaşmasını imzalattırdılar. Macaristan küçük bir kara devleti haline getirildi.
Müttefikler Almanya’ya Karşı Normandiya Çıkarmasını Yaptı (1944)
Tarihin en büyük çıkartması müttefikler tarafından Almanlara karşı 6 Haziran 1944 tarihinde Normandiya’da gerçekleştirildi. Savaşın kaderini belirleyen bu çıkartmada müttefikler 3,5 milyon asker, 10 bin savaş uçağı, 1284 savaş gemisi, 4 bin çıkarma gemisi ve 4 bin tekne kullanmışlardı. Almanların şiddetli karşı koymaları çıkarmayı durduramadı.
Hint Ordusu Sihlerin Altın Tapınağı’nı Bastı (1984)
Hint Ordusuna bağlı askerler 6 Haziran 1984 tarihinde Sihlerin kutsal mabedi Altın Tapınağa büyük ve kanlı bir baskın gerçekleştirdi. Bu baskın Sihlerin daha da artan şiddet olaylarına karışmalarına neden oldu. Sih militanlar daha fazla destek görmeye başladıla
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.