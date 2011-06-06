Güncelleme: 00:34, 06 Haziran 2017 Salı

Tarihte bugün: Kırım Osmanlı'ya katıldı

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine Katıldı (1475)

Fatih’in emri ile Kaptan-ı Derya Gedik Ahmet Paşa’nın komutasında Kırım’a giden Osmanlı Donanması Kırım Hanlığı’nın 6 Haziran 1475 tarihinde Osmanlı Devletine bağlanmasını sağladı. Böylece Karadeniz büyük oranda bir Türk gölü haline gelmiş oldu. Kırım Hanlığı ise iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Osmanlı Devletine bağımlı özel yönetimli bir eyalet olarak 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasına kadar Osmanlı Devletine bağlı kaldı.

II. Süleyman Kötü Gidişatı Durdurmak İstedi (1689)

Viyana bozgunundan sonra başlayan Kutsal İttifak devletleri ile savaş bütün hızıyla devam ediyordu. Osmanlı ordusu sürekli kötü neticeler alıyordu. II.Süleyman orduya moral kazandırmak amacıyla ordunun başında 6 Haziran 1689 tarihinde sefere çıktı fakat Sofya’dan öteye gitmedi. Bu dönem ki savaşlar Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın sadrazam olmasıyla iyi bir safhaya girdi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Salankamen Savaşında şehit olması durumu yine kötüleştirdi.

II.Abdülhamit’in Çin’e Gönderdiği Nasihat Heyeti Çin’den Ayrıldı (1901)

Çin’de batılı sömürgecilere karşı Boxer İsyanı olarak adlandırılan büyük bir halk isyanı çıktı. Alman İmparatoru II.Wilhelm Çin'de ki Müslümanlarında bu olaylara karışmış olabileceği düşüncesi ile Sultan II.Abdülhamit'ten bu konuda desteğini istedi. Sultan Abdülhamit Çin'e asker göndermenin oradaki Müslümanlar nezdinde hoş karşılanmayacağını düşündü. Çünkü Çin Müslümanlarının Osmanlı Devletine karşı derin hisleri vardı hatta hutbe Sultan II. Abdülhamit adına okunuyordu. Sultan II.Abdülhamit Mirliva Enver Paşa başkanlığında bir nasihat heyetini Çin’e göndermişti. Bu heyet 6 Haziran 1901 tarihinde geri dönüş için Çin’den ayrıldı. (http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=144612)

Yenik Sayılan Macaristan İle Trianon Antlaşması İmzalandı (1920)

I.Dünya Savaşında yenilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış ve toprakları üzerinde bazı yeni devletler kurulmuştu. Avusturya’dan ayrılarak kurulan Macaristan Devleti’de yenik statüsüne alınarak 6 Haziran 1920 tarihinde İtilaf Devletleri ile Trianon barış Antlaşmasını imzalattırdılar. Macaristan küçük bir kara devleti haline getirildi.

Müttefikler Almanya’ya Karşı Normandiya Çıkarmasını Yaptı (1944)

Tarihin en büyük çıkartması müttefikler tarafından Almanlara karşı 6 Haziran 1944 tarihinde Normandiya’da gerçekleştirildi. Savaşın kaderini belirleyen bu çıkartmada müttefikler 3,5 milyon asker, 10 bin savaş uçağı, 1284 savaş gemisi, 4 bin çıkarma gemisi ve 4 bin tekne kullanmışlardı. Almanların şiddetli karşı koymaları çıkarmayı durduramadı.

Hint Ordusu Sihlerin Altın Tapınağı’nı Bastı (1984)

Hint Ordusuna bağlı askerler 6 Haziran 1984 tarihinde Sihlerin kutsal mabedi Altın Tapınağa büyük ve kanlı bir baskın gerçekleştirdi. Bu baskın Sihlerin daha da artan şiddet olaylarına karışmalarına neden oldu. Sih militanlar daha fazla destek görmeye başladıla