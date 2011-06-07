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04:42, 07 Haziran 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 03:53, 07 Haziran 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: Süleymaniye Camii ibadete açıldı
Tarihte bugün: Süleymaniye Camii ibadete açıldı

Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

Süleymaniye Camii İbadete Açıldı (1557)

Yapımı 7 yıl süren ve Mimar Sinan’ın kalfalık dönemi eserim dediği Süleymaniye Camii tamamlanarak 7 Haziran 1557 tarihinde ibadete açıldı. Süleymaniye külliyesinin camii olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Dört minareli olarak yapılmış olan camiin kubbesinin yerden yüksekliği 53 metre’dir. Fiziki görüntüsü, süslemesi, yapım tekniği ve akustiği mükemmel bir yapıdır.

Panama Kanalı Gemi Trafiğine Açıldı (1914)

Panama Kanalı meşakkatli bir uğraştan sonra ABD tarafından tamamlanarak 7 Haziran 1914 tarihinde hizmete açıldı. Böylece Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus en kestirme yoldan birbirine bağlanmış oldu. Panama Kanalı bir Güney Amerika ülkesi olan Panama’da yer almaktadır.

Cemil Çeto İsyanı Sona Erdirildi (1920)

Milli Mücadele esnasında Raman bölgesinde Bahtiyar aşireti reisi tarafından bir ayaklanma başlatıldı. Bahtiyar aşireti reisi Cemil Çeto ve oğlu yakalanmış ve isyan 7 Haziran 1920 tarihinde sona erdirilmiştir. Cemil Çeto ve oğlu idam edildi.

Papalık İle İtalyan Devleti Arasında ki Çekişme Sona Erdi (1929)

Papalık ile İtalyan Devleti arasında ki çekişme 7 Haziran 1929'da İtalya Devleti'yle Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalanması ile sona erdi. Bu antlaşmayla ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi. Vatikan’ın bağımsızlığı İtalya tarafından tanınmış oldu. Vatikan’ın devlet başkanı Papa’dır.

SSCB Boğazlar Üzerinde ki İsteklerini Türkiye’ye Bildirdi (1945)

SSCB 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını Feshettiğini bildirdi. Türkiye eğer yeni bir antlaşma istiyorsa Boğazlar konusunda SSCB ile yeni bir antlaşma imzalamalıdır denildi. Bu konuda ki istekler 7 Haziran 1945 tarihinde Türkiye’nin Moskova büyükelçisine bildirildi.

İsrail Birlikleri Süveyş Kanalına Ulaştı (1967)

İsrail ile Araplar arasında başlayan savaşın üçüncü günü olan 7 Haziran 1967 tarihinde İsrail birlikleri bütün Sina yarımadasını işgal ettiler ve Süveyş Kanalının sağ kıyılarını ele geçirdi. Artık Mısır’ın yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı.

İsrail Irak’a saldırı düzenledi (1981)

Irak’ın Osirak Nükleer Reaktörü nükleer silah çalışmaları yaptığı bahanesi ile 7 Haziran 1981 tarihinde İsrail uçakları saldırı düzenledi. İsrail ABD’nin uydu yardımıyla tespit ettiği reaktörün yerini öğrenerek bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.



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