Tarihte bugün: Süleymaniye Camii ibadete açıldı

Tarih Servisi/Dünya Bülteni
Süleymaniye Camii İbadete Açıldı (1557)
Yapımı 7 yıl süren ve Mimar Sinan’ın kalfalık dönemi eserim dediği Süleymaniye Camii tamamlanarak 7 Haziran 1557 tarihinde ibadete açıldı. Süleymaniye külliyesinin camii olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Dört minareli olarak yapılmış olan camiin kubbesinin yerden yüksekliği 53 metre’dir. Fiziki görüntüsü, süslemesi, yapım tekniği ve akustiği mükemmel bir yapıdır.
Panama Kanalı Gemi Trafiğine Açıldı (1914)
Panama Kanalı meşakkatli bir uğraştan sonra ABD tarafından tamamlanarak 7 Haziran 1914 tarihinde hizmete açıldı. Böylece Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus en kestirme yoldan birbirine bağlanmış oldu. Panama Kanalı bir Güney Amerika ülkesi olan Panama’da yer almaktadır.
Cemil Çeto İsyanı Sona Erdirildi (1920)
Milli Mücadele esnasında Raman bölgesinde Bahtiyar aşireti reisi tarafından bir ayaklanma başlatıldı. Bahtiyar aşireti reisi Cemil Çeto ve oğlu yakalanmış ve isyan 7 Haziran 1920 tarihinde sona erdirilmiştir. Cemil Çeto ve oğlu idam edildi.
Papalık İle İtalyan Devleti Arasında ki Çekişme Sona Erdi (1929)
Papalık ile İtalyan Devleti arasında ki çekişme 7 Haziran 1929'da İtalya Devleti'yle Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalanması ile sona erdi. Bu antlaşmayla ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi. Vatikan’ın bağımsızlığı İtalya tarafından tanınmış oldu. Vatikan’ın devlet başkanı Papa’dır.
SSCB Boğazlar Üzerinde ki İsteklerini Türkiye’ye Bildirdi (1945)
SSCB 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını Feshettiğini bildirdi. Türkiye eğer yeni bir antlaşma istiyorsa Boğazlar konusunda SSCB ile yeni bir antlaşma imzalamalıdır denildi. Bu konuda ki istekler 7 Haziran 1945 tarihinde Türkiye’nin Moskova büyükelçisine bildirildi.
İsrail Birlikleri Süveyş Kanalına Ulaştı (1967)
İsrail ile Araplar arasında başlayan savaşın üçüncü günü olan 7 Haziran 1967 tarihinde İsrail birlikleri bütün Sina yarımadasını işgal ettiler ve Süveyş Kanalının sağ kıyılarını ele geçirdi. Artık Mısır’ın yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı.
İsrail Irak’a saldırı düzenledi (1981)
Irak’ın Osirak Nükleer Reaktörü nükleer silah çalışmaları yaptığı bahanesi ile 7 Haziran 1981 tarihinde İsrail uçakları saldırı düzenledi. İsrail ABD’nin uydu yardımıyla tespit ettiği reaktörün yerini öğrenerek bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…