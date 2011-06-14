Tarihte bugün: Fransızların Cezayir’i işgali başladı

Tarih Servisi /Dünya Bülteni
Fransızlar Cezayir’e Asker Çıkardılar (1830)
Cezayir Dayısı İzmirli Hasan Paşa’nın bir alacak meselesi yüzünden sinirlenerek Fransız elçisinin yüzüne yelpaze ile vurması ilişkileri germişti. Fransa ile Cezayir arasında savaş çıktı. Osmanlı Devleti bu dönem de içinde bulunduğu durum nedeniyle Cezayir’i koruyacak vaziyette değildi. Çünkü yeniçeri ocağı kaldırılmış, Navarin’de donanması yakılmıştı. Aslında Fransızların durumu da bu dönemde Cezayir savaşı için müsait değildi. Fransızlar uzun süre kuşatma altında tuttukları Cezayir’e 14 Haziran 1830 tarihinde asker çıkararak işgali başlattılar. (Ayrıntılar için: http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=157976&q=Frans%C4%B1z+El%C3%A7isinin+Y%C3%BCz%C3%BCne+Vurulan+Yelpaze+Cezayir%E2%80%99i+Kaybettirmi%C5%9Fti )
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Macaristan Seferine Çıktı (1691)
II.Viyana bozgunundan sonra başlayan kötü gidişata son vermek için Köprülü Fazıl Mustafa Paşa olağanüstü yetkilerle sadrazam yapıldı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa kısa zamanda başarıları ile bir umut olmaya başladı. Avusturyalıların neredeyse Macaristan’ın tamamını ele geçirmeleri üzerine 14 Haziran 1691 tarihinde Avusturya üzerine sefere çıktı. Bu sefer sırasında Salankamen’de Avusturya ordusu ile savaşta en önde giderken alnından vurularak şehit düşmesi işleri yine kötüleştirdi.
Jandarma Teşkilatının Kuruluş Günü (1839)
Jandarma Teşkilatı hakkında arşivlerde, 1839 yılından itibaren “Jandarma” adına ve muhtelif “Jandarma tayin kararnamelerine” rastlanılmış olduğundan; Türk Jandarma Teşkilatının 1839 yılında kurulduğu anlaşılmış ise de araştırmalarda kuruluş ay ve günü tespiti edilememiştir. Bu nedenle Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869 tarihinin 14 Haziranı alınarak, “14 Haziran 1839” tarihi Jandarma Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.
Mustafa Kemal’e İzmir’de Suikast Planlayanlar Yakalandı (1926)
Mustafa Kemal’i İzmir gezisi sırasında öldürmeyi planlayanlar 14 Haziran 1926 tarihinde ele geçirildiler. Suikastin lideri Lazistan Mebusu Ziya Hurşit olduğu iddia edilmiştir. Bu suikast girişimi ile ilgili olarak eski ittihatçı ve kapatılan Terakkiperver Fırka mensubu bir çok kişi yargılandı. Bu suikast olayı ile bağlantılı oldukları iddiası ile 19 kişi idam cezası aldı. Pek çok ünlü isim hapis ve sürgün mahkumiyetleri aldılar. Yargılananlar arasında Kazım Karabekir Paşa’da vardı. Ancak olayla bağlantısı tespit edilememiştir.
Almanlar Paris’e Girdiler (1940)
Almanlar Batı Cephesinde çok hızlı ilerlediler. Hollanda ve Belçika fazla dayanamadı. Arkasından Fransa’ya yüklenen Almanlar 14 Haziran 1940 tarihinde Paris’e girdiler.
Risale-i Nur Talebelerinin Avukatı Bekir Berk Vefat Etti (1992)
Hayatı boyunca Risale-i Nur ve Nur Talebelerinin savunmasını yapan Avukat Bekir Berk 14 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından 1971 yılında hapse mahkum edildi. Hapisten çıktıktan sonra bir süre Suudi Arabistan’da yaşadı. İngiltere’de gördüğü tedavinin arkasından yurda dönen Bekir Berk’in mezarı Eyüp Sultan’dadır.
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…