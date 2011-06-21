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Günün Haberleri
00:59, 22 Haziran 2017 Perşembe
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:53, 22 Haziran 2017 Perşembe

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Tarihte bugün: Fazilet Partisi kapatıldı
Tarihte bugün: Fazilet Partisi kapatıldı
Fazilet Partisi Avukat ve Sözcüleri sözlü savunma sonrası basına açıklama yaparken (15 Nisan 2001)

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...

Tarih Servisi/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI 

Fazilet Partisi Kapatıldı (2001) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural savaş Fazilet Partisi’nin kapatılan Refah Partisi’nin devamı niteliğinde olduğu gerekçesi ile kapatma davası açtı. Daha sonra dava yeni başsavcı Sabih Kanadoğlu tarafından ek iddianame ile devam ettirildi. Anayasa Mahkemesi kapatma kararını 22 Haziran 2001’de vererek Nazlı Ilıcak, Merve Kavakçı, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay’a 5 yıl süreyle siyasî yasak getirdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI 

Avusturya Arşidükü Sadrazama Denk Sayıldı (1533)

Alman İmparatoru Charles-Quint Osmanlı Devleti ile 22 Haziran 1533 tarihinde İstanbul Antlaşmasını imza etti. Bu antlaşma ile Charles-Quint’in veliahtı ve Avusturya arşidükü Ferdinand vergi vermeyi ve protokolde sadrazam ile denk olmayı kabul etti.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Vefat Etti (1780)

Hasankale doğumlu olan Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri kendisini ilme adamış bu konuda iyi bir eğitim almıştı. Kadiri tarikatından İsmail Fakirullah’ın yanında dini ilmini geliştirmiştir. Anne tarafından seyit olan İbrahim Hakkı Hazretleri 22 Haziran 1780 yılında vefat etmiştir. En tanınmış eseri Marifetname’dir.

Napolyon Tahttan çekildi (1815)

Sürgün edildiği adadan kaçarak Paris’e gelerek tekrar imparator olan Napolyon büyük bir ordu hazırlayarak İngiltere ve Prusya ordularını birleşemeden ezmek için Belçika üzerinden harekete geçti. Ancak Waterloo’da İngilizler ile savaşırken Prusya ordularının yardıma gelmesi üzerine 18 Haziran 1815 tarihinde büyük bir yenilgi aldı ve Paris’e geri döndü. Bu yenilgi Fransa ile Avrupa Devletleri arasında süren 23 yıllık savaşın sonu oldu. Bu yenilgi sonrasında Napolyon Fransa tahtından 22 Haziran 1815 tarihinde çekilmek zorunda kaldı.

Lübnan’a Hıristiyan Mutasarrıf Atandı (1861)

Büyük devletlerin baskısı ile Lübnan’da özel bir yönetim oluşturuldu. Lübnan Nizamnamesi gereğince 22 Haziran 1861 tarihinde Lübnan’a  Katolik Ermeni Davit Efendi ilk mutasarrıf olarak atandı. Böylece Lübnan’da Fransız nüfuzu her geçen gün artarak devam etmiştir.

Milli Mücadele’nin İlk Resmi Belgesi ‘’Amasya Tamimi’’ Yayınlandı (1919)

Milli Mücadelenin ilk resmi belgesi kabul edilen Amasya Tamimi Mustafa Kemal’in öncülüğünde hazırlanarak Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir Paşa’larında imzası ile 22 Haziran 1919 tarihinde tüm yurda telgraflar ile duyuruldu.

Almanlar Aniden Ruslara Karşı Büyük Bir Saldırı Başlattı (1941)

Almanlar Rusların hiç beklemediği bir anda SSCB’ye karşı Barbarossa Harekatı adıyla anılan üç koldan 22 Haziran 1941 tarihinde büyük bir saldırı başlattılar. Stalin Almanların saldırısını hiç beklemiyordu. Almanlar SSCB orduları karşısında çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladılar. Ancak Rusya’nın soğuğu ve bitmeyen insan kaynağı Almanları durduracak ve sonrasında hezimetlerine neden olacaktır.

Tarım Ve toprak Reformu Kanunu Kabul Edildi (1973)

Ulusal kalkınmayı hızlandırmak için tarım alanında çeşitli düzenlemeler getiren Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 22 Haziran 1973 tarihinde kabul edildi. Ancak bu kanun bekleneni veremeyince 1978 tarihinde yürürlükten kaldırıldı.

 



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