GÃ¼ncelleme: 00:05, 06 Temmuz 2018 Cuma

Kutsal Emanetler OsmanlÄ± Devletine teslim edildi

Tarih Servisi /DÃ¼nya BÃ¼lteni

Kutsal Emanetler OsmanlÄ± Devletine Teslim Edildi (1517)

Yavuz Sultan Selim MÄ±sÄ±râ€™Ä± alarak Memluk Devletine son vermiÅŸti. Memluk Devletine baÄŸlÄ± olan Mekke Emiri Åžerif II.Berekat, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Muhammed Ebu Numeyyâ€™i Kahireâ€™ye Yavuz Sultan Selimâ€™e gÃ¶nderdi. Ebu Numeyy; Mekke, Medine, Kabe, Ravza-i Mutahhara anahtarlarÄ±nÄ± ve Åžeriflerin elinde bulunan Kutsal Emanetleri 6 Temmuz 1517 tarihinde Yavuz Sultan Selimâ€™e teslim etti ve baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Bu emanetler arasÄ±nda en Ã¶nemlileri Sancak-Ä± Åžerif ve HÄ±rka-i Saadetâ€™tir. Hz. Osman ve Hz. Aliâ€™nin el yazÄ±larÄ± ile yazmÄ±ÅŸ olduklarÄ± Kurâ€™an-Ä± Kerimâ€™de dahil mukaddes emanetler TopkapÄ± SarayÄ±nda HÄ±rka-i Saadet dairesine kondu.

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz Devlet AdamÄ± Sir Thomas Moreâ€™un Boynu Vuruldu (1535)

Ãœtopya adlÄ± devlet sistemini konu edindiÄŸi eserin yazarÄ± Ä°ngiliz devlet adamÄ± Sir Thomas More 6 Temmuz 1535 tarihinde boynu vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SuÃ§u Kral VIII.Henryâ€™yi Ä°ngiliz kilisesinin baÅŸÄ± olarak tanÄ±mamÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±.

OsmanlÄ± DonanmasÄ± Ä°le Rus DonanmasÄ± Ä°lk Kez KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar (1770)

RuslarÄ±n BaltÄ±k Denizinde bulunan donanmasÄ± Atlas Okyanusuna dolaÅŸmÄ±ÅŸ ve Akdenizâ€™e inmiÅŸti. Karadeniz bir OsmanlÄ± iÃ§ denizi olduÄŸu iÃ§in RuslarÄ±n o tarihlerde Karadenizâ€™de bir donanmasÄ± bulunmuyordu. OsmanlÄ±-Rus DonanmalarÄ± ilk kez Ege Deniziâ€™nde Koyun AdalarÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 6 Temmuz 1770 tarihinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk galibi OsmanlÄ± DonanmasÄ± oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk toplarÄ± RuslarÄ±n toplarÄ±ndan daha etkiliydi. AkÅŸam olmasÄ± Ã¼zerine Kaptan-Ä± Derya HÃ¼samettin PaÅŸa donanmayÄ± Ã‡eÅŸme LimanÄ±na dÃ¼zensiz bir ÅŸekilde demirletti.Â Teslim olmak iÃ§in geldiÄŸi zannedilen iki kÃ¼Ã§Ã¼k Rus gemisi 6/7 Temmuz 1770 gecesi aniden ateÅŸ aÃ§arak OsmanlÄ± DonanmasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kan yangÄ±n ile yok olmasÄ±nÄ± neden oldular.

Kuduz AÅŸÄ±sÄ± Ä°lk Kez Ä°nsanlara UygulandÄ± (1885)

FransÄ±z kimyager ve biyolog Louis Pasteur uzun sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonunda kuduz virÃ¼sÃ¼nÃ¼ zayÄ±flatarak kuduz aÅŸÄ±sÄ±nÄ± elde etmeyi baÅŸardÄ±. Pasteaur bu aÅŸÄ±yÄ± ilk kez 6 Temmuz 1885 tarihinde ilk defa bir insan Ã¼zerinde denedi. Kesin Ã¶lecek gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan Ã§ocuÄŸun iyileÅŸmesi kuduz aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸ oldu.

KÄ±brÄ±slÄ± Gazeteci Kutlu AdalÄ± Evinin Ã–nÃ¼nde Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1995)

BaÅŸlangÄ±Ã§ta Rauf DenktaÅŸâ€™Ä±n yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Kutlu AdalÄ± daha sonra kamu hizmetinden ayrÄ±ldÄ± ve tamamen gazeteciliÄŸe baÅŸladÄ±. Rauf DenktaÅŸâ€™a muhalefeti ile Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve KÄ±brÄ±slÄ±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin savunuculuÄŸunu yaparken 6 temmuz 1995 tarihinde evinin Ã¶nÃ¼nde faili meÃ§hul bir cinayete kurban gitmiÅŸtir.