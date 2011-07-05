Tarihte bugün: Kutsal Emanetler Osmanlı Devletine teslim edildi

Tarih Servisi /Dünya Bülteni
Kutsal Emanetler Osmanlı Devletine Teslim Edildi (1517)
Yavuz Sultan Selim Mısır’ı alarak Memluk Devletine son vermişti. Memluk Devletine bağlı olan Mekke Emiri Şerif II.Berekat, büyük oğlu Muhammed Ebu Numeyy’i Kahire’ye Yavuz Sultan Selim’e gönderdi. Ebu Numeyy; Mekke, Medine, Kabe, Ravza-i Mutahhara anahtarlarını ve Şeriflerin elinde bulunan Kutsal Emanetleri 6 Temmuz 1517 tarihinde Yavuz Sultan Selim’e teslim etti ve bağlılıklarını bildirdi. Bu emanetler arasında en önemlileri Sancak-ı Şerif ve Hırka-i Saadet’tir. Hz. Osman ve Hz. Ali’nin el yazıları ile yazmış oldukları Kur’an-ı Kerim’de dahil mukaddes emanetler Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet dairesine kondu.
Ünlü İngiliz Devlet Adamı Sir Thomas More’un Boynu Vuruldu (1535)
Ütopya adlı devlet sistemini konu edindiği eserin yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More 6 Temmuz 1535 tarihinde boynu vurularak öldürüldü. Suçu Kral VIII.Henry’yi İngiliz kilisesinin başı olarak tanımamış olmasıydı.
Osmanlı Donanması İle Rus Donanması İlk Kez Karşılaştılar (1770)
Rusların Baltık Denizinde bulunan donanması Atlas Okyanusuna dolaşmış ve Akdeniz’e inmişti. Karadeniz bir Osmanlı iç denizi olduğu için Rusların o tarihlerde Karadeniz’de bir donanması bulunmuyordu. Osmanlı-Rus Donanmaları ilk kez Ege Denizi’nde Koyun Adaları açıklarında 6 Temmuz 1770 tarihinde karşılaştılar. Bu karşılaşmanın ilk galibi Osmanlı Donanması oldu. Çünkü Türk topları Rusların toplarından daha etkiliydi. Akşam olması üzerine Kaptan-ı Derya Hüsamettin Paşa donanmayı Çeşme Limanına düzensiz bir şekilde demirletti. Teslim olmak için geldiği zannedilen iki küçük Rus gemisi 6/7 Temmuz 1770 gecesi aniden ateş açarak Osmanlı Donanmasının çıkan yangın ile yok olmasını neden oldular.
Kuduz Aşısı İlk Kez İnsanlara Uygulandı (1885)
Fransız kimyager ve biyolog Louis Pasteur uzun süren çalışmaları sonunda kuduz virüsünü zayıflatarak kuduz aşısını elde etmeyi başardı. Pasteaur bu aşıyı ilk kez 6 Temmuz 1885 tarihinde ilk defa bir insan üzerinde denedi. Kesin ölecek gözüyle bakılan çocuğun iyileşmesi kuduz aşısının başarılı olduğunu kanıtlamış oldu.
Kıbrıslı Gazeteci Kutlu Adalı Evinin Önünde Öldürüldü (1995)
Başlangıçta Rauf Denktaş’ın yazı işleri müdürlüğünü yapan Kutlu Adalı daha sonra kamu hizmetinden ayrıldı ve tamamen gazeteciliğe başladı. Rauf Denktaş’a muhalefeti ile öne çıkmış ve Kıbrıslılık düşüncesinin savunuculuğunu yaparken 6 temmuz 1995 tarihinde evinin önünde faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir.
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Kutsal emanetlerin Osmanlı Devletine teslim edilmesi,Ünlü İngiliz devlet adamı Sir Thomas More’un öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fetret devrinin sona ermesi, Fransızların Cezayir’i işgali, Talat Aydemir’in idamı, Başbağlar katliamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinan’ın kafatasına inceleme,Cezayir’de bağımsızlık referandumu, Hong Kong’un Çin’e devredilmesi var...
Ankara Üniversitesince, "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'da yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kılıçarslan’ın Haçlılarla savaşı, Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması, Soyuz-11 mürettabatının ölümü var…
Şeyh Said ve arkadaşları 92 yıl önce bugün Diyarbakır'da idam edilmişti. Şeyh Said niçin idam edildi? Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi? Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kişinin tam listesi...
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Osmanlı fetihlerinde en önemli rolü oynamış ve devletin temel dinamiklerinden biri olan Yeniçerilerin menfi manadaki siyasi ve sosyal etkileri İkinci Mahmud'la ortadan kaldırılmıştı
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