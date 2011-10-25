Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Ä°stanbul'da yaÅŸam

Ã–mer AymalÄ± / Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros limanÄ±nda OsmanlÄ± heyeti ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalarken Â bu antlaÅŸmanÄ±n Ã¼lkeyi iÅŸgale aÃ§Ä±k hale getirdiÄŸini aklÄ±ndan bile geÃ§irmiyorlardÄ±. AntlaÅŸma Ã¶yle iyimser gÃ¶rÃ¼lmekteydi ki antlaÅŸmayÄ± imzalayan heyetin baÅŸÄ±ndaki Rauf Bey Ä°stanbulâ€™a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde basÄ±na "..Bu mÃ¼tareke ile devletimizin istiklali, saltanatÄ±n hukuku tamamÄ±yla kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.. Ä°ngilizlerin OsmanlÄ±larÄ± yaÅŸatma fikrinde olduklarÄ±na inanÄ±yorum. Ä°stanbul'a tek bir dÃ¼ÅŸman askeri Ã§Ä±kmayacak, Adana iÅŸgal edilmeyecektir." ÅŸeklinde demeÃ§ veriyordu.Â
Heyetteki bu iyimser hava kÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbulâ€™a da yayÄ±ldÄ±. Zaten halk 4 yÄ±l sÃ¼ren savaÅŸtan yorgun dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. BarÄ±ÅŸ dÃ¶nemine geÃ§ilmesinden dolayÄ± Ä°stanbulâ€™da halk sevinÃ§ iÃ§erisindeydi. Ä°yimserlik Ã¶yle yÃ¼ksekti ki Ä°ngilizler bundan rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. Ä°ngiliz DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± A. J. Balfour, Ä°stanbul'daki bu havayÄ± daÄŸÄ±tmak istercesine 9 KasÄ±m 1918 tarihinde Ä°stanbul iÅŸgal komutanÄ± Galthorpe'a gÃ¶nderdiÄŸi telgrafta, TÃ¼rklerin mÃ¼tarekeyi kendi lehlerine olduÄŸu iddialarÄ±na fÄ±rsat verilmemesi gerektiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Ä°stanbul'un iÅŸgal edilmeyeceÄŸine dair her hangi bir yazÄ±yla TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine gÃ¼vence verilmemesini" istiyordu.Â
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HÃ¼kÃ¼metteki ve Ä°stanbulâ€™daki bu iyimser hava mÃ¼tarekenin hemen ardÄ±ndan baÅŸlayan iÅŸgallerle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœlkenin muhtelif noktalarÄ± iÅŸgale baÅŸlandÄ±. Åžok edici geliÅŸme ise Â 13 KasÄ±m tarihinde yaÅŸandÄ±. 61 parÃ§adan oluÅŸan itilaf devletleri donanmasÄ± Ä°stanbul Ã¶nlerine gelerek HaydarpaÅŸaâ€™ya demirledi. 15 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ itilaf devletleri filo komutanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul boÄŸazlar komutanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda bir protokol imzalandÄ±. Buna gÃ¶re itilaf devletleri karaya asker Ã§Ä±kartarak mÃ¼stahkem mevkileri iÅŸgal edecek sonrasÄ±nda ise ÅŸehre girecekti. Ä°stanbulâ€™un iÅŸgal yÄ±llarÄ± bÃ¶ylece baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.Â
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Ä°stanbulâ€™a asker Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±ktan sonra ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Ä°ÅŸgal gÃ¼cÃ¼ askerlerinin konaklayacaÄŸÄ± yerler olarak el konulacakÂ binalarÄ±n sayÄ±sÄ± o kadar Ã§oktu ki iÅŸgal gÃ¼Ã§leri kendi aralarÄ±nda dahi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸmekteydi. Bu amaÃ§la MÃ¼ttefikler ArasÄ± Elkoyma Komisyonu oluÅŸturdular, el konulacak binalarÄ± beraberce belirleyip paylaÅŸacaklardÄ±.Â
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde baÅŸkent Ä°stanbulâ€™u denetimleri altÄ±na almaya baÅŸladÄ±lar. Mevcut OsmanlÄ± hÃ¼kÃ¼metine raÄŸmen Ä°stanbulâ€™un yÃ¶netimine el koydular.Â Polis,saÄŸlÄ±k, gÄ±da, cezaevi, sansÃ¼r,telgraf denetimi,levazÄ±m,pasaport,donanma,ordu komisyonlarÄ± kurarak ÅŸehrin denetimini ellerine aldÄ±lar. hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tutuklamlara giriÅŸtiler.YÃ¼zlerce sivil ve asker tutuklandÄ±.YaÅŸanan bu geliÅŸmeler Ä°stanbul hÃ¼kÃ¼metinin ÅŸehirdeki otoritesinin kaybolmasÄ±naÂ sebep oldu.Â
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|8 Åžubat'ta Ä°stanbul'a gelen FransÄ±z general d'Esprey Galata'dan BeyoÄŸlu'naÂ ÅŸehirde zafer turu atmÄ±ÅŸtÄ±.
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Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaparak Ä°stanbulâ€™da bulunan devlet erkanÄ±na ve halka buranÄ±n artÄ±k kendilerine ait olduÄŸunu hissetirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu gÃ¶steriler aynÄ± zamanda ÅŸehirde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n geleceÄŸe dair Ã¼mitlerini yok etmeyi amaÃ§lÄ±yordu. Ayasofyaâ€™nÄ±n kiliseye Ã§evrileceÄŸi haberleri, Ä°stanbulâ€™un ve boÄŸazlarÄ±n uluslar arasÄ± bir komisyon tarafÄ±ndan yÃ¶netileceÄŸi ile ilgili Ã§Ä±kan haberler hep bu Ã¼midi yÄ±kmak iÃ§indi.Â
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde yaÅŸayan halka ve sivil asker devlet erkanÄ±na her an psikolojik baskÄ± yapmaktan geri durmadÄ±lar. Ä°tilaf devletleri aldÄ±klarÄ± bir karar ile OsmanlÄ± askerlerinin rÃ¼tbesi ne olursa olsun itilaf devletleri askerlerine sokakta rastladÄ±klarÄ± zamanlarda selam vermeleri zorunluluÄŸunu getirdi. Buna gÃ¶re bir OsmanlÄ± paÅŸasÄ± yolda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ herhangi bir itilaf devleti askerine rÃ¼tbesi er olsa bile selam vermek zorundaydÄ±. TabiÃ® ki OsmanlÄ± paÅŸalarÄ± bunu yapmadÄ±lar. Ä°ÅŸgal gÃ¼cÃ¼ askerlerine selam vermemek iÃ§in askeri kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kardÄ±lar ve gÃ¶revlerine sivil elbiseler ile devam ettiler.Â
Sivil halkÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar ise gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n iÃ§indendi. Ã–rneÄŸin bir vatandaÅŸ tren veya vapur iÃ§in birinci mevkide bilet almÄ±ÅŸ olsa bile birinci mevkide gitmek hakkÄ± her zaman iÃ§in iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ askerlerinindi. Halk kendi ÅŸehrinde esir muamelesi gÃ¶rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸiktaÅŸâ€™tan ÃœskÃ¼darâ€™a geÃ§mek iÃ§in iÅŸgal kuvveti pasaport bÃ¼rosundan vize almak zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti. Ä°stanbullular kendi ÅŸehirlerinde bir yerden bir yere giderken pasaport ile gitmek zorunda kalmaya baÅŸladÄ±lar.Â
Åžehrin her caddesine yayÄ±lan iÅŸgal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n gÃ¶zetimi altÄ±nda yaÅŸayanÂ Ä°stanbul halkÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larla da baÅŸ etmek zorunda kaldÄ±lar.Temel tÃ¼ketim maddelerine ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± zamanlar oldu. Temel Ã¼rÃ¼nlerin fiyatlarÄ± beÅŸ yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde on kattan fazla arttÄ±. Ä°stanbul halkÄ± iÅŸgal sÃ¼resinceÂ bu konuda da Ã¶nemli sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±.
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Kaynaklar :Â Zekeriya TÃ¼rkmen,Ä°stanbulâ€™un Ä°ÅŸgali ve Ä°ÅŸgal DÃ¶nemindeki UygulamalarÂ
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bilge Criss,Ä°ÅŸgal AltÄ±nda Ä°stanbulÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
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