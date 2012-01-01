Güncelleme: 08:32, 01 Ocak 2017 Pazar

Tarihte bugün: Mekke fethedildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Mekke Fethedildi (630)

Hicretin sekizinci yılında 1 Ocak 630 tarihinde Hz.Muhammed (sav) önderliğindeki Müslüman ordusu 4 koldan Fetih suresi okunarak Mekke’ye girdiler. Fazla bir direnişle karşılaşmayan Müslümanlar doğruca Kabe’ye yöneldiler. Kabe 360 adet puttan temizlendi. Hz.Muhammed (sav)putlardan temizlenen Kabe’yi tavaf etti ve Mekke’de ki ilk hutbesini gerçekleştirdi. Hutbesinde Mekkelilere de seslenerek daha önce ki davranışlarının göz önüne alınmayacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Jülyen Takvim Kullanılmaya Başlandı (M.Ö.46)

Roma İmparatoru Julius Sezar tarafından güneş yılı esas alınarak hazırlanan Jülyen takvim M.Ö. 1 Ocak 46’dan itibaren kullanılmaya başladı. Bu takvim 128 yılda bir gün sapmaya uğradığı için Papa Gregorius tarafından 16. Yüzyılda yeniden düzenlendi ve yerini günümüzde Gregorien takvime bıraktı. Jülyen takvimde temmuz ayı Sezar’ın ismini (july)taşıyordu. Sezardan sonra hükümdar olan Avgustus Ağustosa kendi ismini verdi ve Sezar’dan aşağı olmamak için şubattan bir gün alınarak ağustosun gün sayısı 31’e çıkarıldı.

İsyancı Rumlar Bağımsızlık ilan Ettiler (1822)

Rumlar ilk olarak Eflak-Boğdan’da bir isyan çıkarmışlardı. Ancak bu isyan bastırılınca yeni ayaklanma bölgesi olarak Mora’yı seçtiler. Avrupalılardan büyük destek gören asiler örgütlenme aşamasına geçerek 1 ocak 1822’de bağımsızlık ilan ettiler. Mavrokordato başkanlığında beş üyeli bir hükümet kurdular. Ayaklanmacı liderlerlerden Dimitri İpsilanti başkanlığında Epidor yakınlarında 59 üyeli bir de senato oluşturdular. Bu isyan tamamen 1827 yılında ancak bastırılabildi.

Miladi Takvim Kullanılmaya Başlandı (1926)

Hicri takvim ve Rumi takvim yerine 1 Ocak 1926’dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı. Aynı gün Avrupa’nın kullandığı saat sistemi de yürürlüğe girdi.

Arapça Dilekçe,Yazı Ve Kitap Basımı Yasaklandı (1929)

Latin harflerinin yürürlüğe girmesinden bir süre sonra TBMM’de kabul edilen 1353 sayılı kanun ile 1 Ocak 1929’dan itibaren Osmanlıca harflerle dilekçe yazılması, yazı ve kitap basılması yasaklandı. Devlet yazışmalarının tamamen yeni harfler ile yapılması uygulaması kanunlaştı.

Millet Mektepleri Kuruldu (1929)

Yeni Türk Harflerinin hızlı bir şekilde millete öğretilip yaygınlaştırılması amacıyla 1 Ocak 1929 tarihinde Millet Mektepleri adıyla eğitim kurumları faaliyete geçirildi.

Tevfik İleri’nin Cenaze Töreninde Olaylar Çıktı (1962)

Menderes ile birlikte idama mahkum edilen daha sonra cezası müebbet hapse çevrilen Demokrat Partili (milletvekili, bakan)Tevfik İleri hastalığı nedeniyle Ankara’da bir hastaneye getirilmişti. Ancak kısa süre sonra vefat eden Tevfik İleri’nin 1 Ocak 1962’de yapılan cenaze töreni sırasında olaylar çıktı.

Teröristler Hamzalı Köyünde Katliam Yaptı (1995)

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne1 Ocak 1995’te baskın düzenleyen teröristler çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişiyi katlettiler.

Yeni Türk Medeni Kanun Yürürlüğe Girdi (2002)

Yeni Türk Medeni Kanunu TBMM’de 22 Kasım 2001'de kabul edilerek , 1 Ocak 2002'de 4721 sayılı kanun ile yürürlüğe girdi. Böylece 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'ni yürürlükten kalkmış oldu.

Türk Lirası Konusunda Düzenlemeler Yapıldı (2005-2009)

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Türk Lirasından altı sıfır atılarak YTL olarak yeni paralar kullanıma sunuldu. 1 Ocak 2009 tarihinde ise YTL yerine TL kullanılmaya başlandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1788- Londra’nın en eski gazetesi The Times yayınlanmaya başladı.

1891- Penaltı, İngiltere Ligi’ndeki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.

1923- Türkiye’nin ilk futbol federasyonu olan “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” kuruldu.

1929-Millet Mektepleri açıldı. Millet Mekteplerinin kurucusu Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati öldü.

1936-İzmir’de “Kültür Park”ın temeli atıldı.

1937-Şark Demiryolları, Türk yönetimince işletilmeye başlandı.

1945-Fransa, BM’ye alındı.

1967-“Anadol” marka otomobil piyasaya sürüldü.

1980- Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar Mustafa Nihat Özön öldü.

1985-Katma Değer Vergisi (KDV) yürürlüğe girdi.

1989-Trafikte “ceza puanı” uygulaması başlatıldı.

1992-Şehiriçi yollarda sürücüler ve ön koltukta oturanlara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi.

1996-AB ile Gümrük Birliği yürürlüğe girdi.

1999-Avrupa para birimi Euro yürürlüğe girdi.

2006 - Rus Gazprom şirketi fiyatta bir anlaşmazlık üzerine Ukrayna'ya gazı kesti. 24 Ekim'de yapılan anlaşma, Avrupalı alıcıları da etkileyebilecek yeni bir gaz savaşı riskini ortadan kaldırdı.

2007 - Taksim'deki yılbaşı kutlamaları sırasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Adem Doğan, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Doğan 4 Ocak'ta hastanede öldü.

2007 - Güney Kore'li diplomat Ban Ki-moon, BM genel sekreterliğine getirildi.

2007 - Bulgaristan ve Romanya, resmen AB üyesi oldular.

2007 - Endonezya havayollarına ait Boeing-737 tipi bir yolcu uçağı Sulawesi Adası'nın dağlık bir bölgesine düştü: 90 kişinin öldüğü, 12 kişinin kurtulduğu iddia ediliyor.

2009 - YTL'nin Y'si atıldı. Türk lirasının ismi TL oldu.

2009 - TRT 6 yayına girdi.

2009 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çıkan bir gece kulübü yangınında 66 kişinin öldü.

2010 - Yeni Türk Lirası (YTL) tedavülden kaldırıldı.