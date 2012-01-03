TARİHTE BUGÜN: Büyük Bâb-ı Âli yangını

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Bâb-ı Âli Yani Hükümet Merkezi Yandı (1911)
Bâb-ı Âli’de 4 Ocak 1911 yılında çıkan yangında Şura-i Devlet ve Dahiliye Nezareti ile Mektupcu, Teşrifatçı, Beylikçi, Sadaret Kalemi daireleri ve Vakanüvis daireleri tamamen yandı. Yangında zarar gören bölümler o zamanlar tek bir bina olan Bâb-ı Âli'nin orta bölümünü oluşturuyordu. Bâb-ı Âli tek bir yapıdan oluşurken bu yangından sonra iki ayrı bina haline gelmiştir.
Zonguldak Bölgesindeki Maden İşçileri Ankara’ya Yürüyüş Başlattı (1991)
Türk-İş’e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) işyerlerinde çalışan işçiler ile işveren arasında 48 bin işçi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika grev kararı aldı. Arkasından işveren lokavt ilan etti. İşçiler mücadelelerini bir adım daha ileri götürerek Ankara’ya gitme kararı aldılar. Ancak işçileri götürecek olan araçlar engellenince işçiler yürüyerek Ankara’ya gitme kararı verdiler. Bunun üzerine 4 Ocak 1991 günü sabah saatlerinde yürüyüş başladı. İşçi ailelerinin de katılımı ile sayı 70000 civarına ulaştı. İşçiler aynı gün 33 km yürüyerek Devrek ilçesine ulaştılar.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Haliç Dondu (1755)
Yaşanan şiddetli ve dondurucu soğuk nedeniyle 4 Ocak 1755 tarihinde Haliç tamamen dondu. Boğazın ise bazı bölümleri donmuş içme sularının birçoğu donduğu için halk sıkıntılı günler yaşamıştır.
Burma (Myanmar) Bağımsız Oldu (1948)
Burma 1800’lü yıllarda İngiliz işgaline uğradı. II.Dünya savaşı sırasında ise Japonlar tarafından işgale uğradılar. Savaş sonunda İngiliz yönetimi tekrar kuruldu. Birmanya Cumhuriyeti adıyla 1947’de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ancak asıl bağımsızlıkları 4 Ocak 1948’dir. Bir Güney Doğu Asya ülkesi olan Burma’da iç sorunlar halen devam etmektedir.
Türkiye ABD’ye Sert Tepki Gösterdi (1975)
Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi nedeniyle ABD kongresi Türkiye’ye askeri yardımın kesilmesi kararını verdi. Türkiye bu karara sert tepki göstererek 4 Ocak 1975’te ABD’ye bir nota verdi Kısaca notada üslerle ilgili ikili antlaşmaların dondurulduğu belirtilmekteydi.
ABD, SSCB’ye Buğday Sevkiyatını Durdurma Kararı Aldı (1980)
ABD başkanı Jimmy Carter, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin yardım bahanesiyle Afganistan’ı işgaline tepki olarak 4 Ocak 1980’de bu ülkeye yaptıkları buğday sevkiyatını durdurduklarını açıkladı.
Mihail Saakaşvili Gürcistan’da Eduard Shevardnadze’nin Yerini Aldı (2004)
Eski SSCB ülkelerinde arka arkaya yaşanan halk devrimlerinden biriside Gürcistan’da ‘’Gül Devrimi’’ adıyla gerçekleşti. Devlet başkanı Eduard Shevardnadze görevini 4 Ocak 2004 tarihinde genç lider Mihail Saakaşvili’ye devretmek zorunda kaldı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1932. Hindistan’da Mahatma Gandhi tutuklandı.
1951. Komünist birlikler Kore’de Seul’u işgal etti.
1954. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kayseri’de Türkiye’nin ilk İşçi Bankası’nı açtı.
1962. ABD Başkanı John F. Kennedy, Güney Vietnam’a daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.
1967. 490 kilometre uzunluğundaki Batman-İskenderun petrol boru hattı hizmete açıldı.
1976. Çanakkale’de, antik Truva Kenti’nin bulunduğu yere, 12 metre yüksekliğinde “Truva Atı” yapıldı.
1979. Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi, Sincan yakınlarında çarpıştı. Kazada 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
1996. Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.
2004 - Afganistan'da büyük meclis Loya Jirga yeni anayasayı kabul etti.
2006 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Yeni parti Kadima'nın 28 Mart'taki seçim zaferinden sonra Ehud Olmert, İşçi Partisi lideri Amir Peretz ile yeni hükümeti kurdu ve başbakan oldu.
2010 - Burç Halife’nin inşaatı tamamlandı ve dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanını elde etti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haliç’in donması, Burma’nın bağımsız olması, Bâb-ı Âli’de yaşanan büyük yangın ve Zonguldak bölgesindeki maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ali Şir Nevai’nin vefatı, Ermeni çetelerin Ardahan’da katliam yapması, Mersin’in işgalden kurtulması, Diyarbakır’da bir apartmanın çökmesi var…
İran’dan ayrılarak Mısır’a gelen Şah ve ailesi, Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından askeri bir törenle karşılanmış ve Asvan Havaalanı’nda 21 pare top atışı yapılmıştı. 20 kişi ile ülkesini terk eden Şah’ın ardından ise İran’da adeta bir bayram havası esmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İspanya’da Müslümanların hakimiyetinin sona ermesi, Mısır Çarşısının yanması, Askerlerin siyasi parti liderlerini uyarması, Gönenli Mehmet Efendi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mekke’nin fethi, Jülyen Takviminin kullanılmaya başlanması, İsyancı Rumların Mora’da bağımsızlık ilan etmesi, Millet Mekteplerinin açılması, Yeni Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul-Ankara demiryolunun açılması, Hindistan bayrağının ilk kez açılması, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoru ile hükümet düşürülmesi, Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gülhane Askeri Tıp Okulunun açılması, Cezayir seçimlerinde FİS'in lider çıkması, Demirci Mehmet Efe isyanının sona ermesi, Saddam Hüseyin’in idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Amerikan askerlerinin ‘’Yaralı Diz Katliamı’nı ‘’ yapması, Türk parasını koruma kanunun değiştirilmesi, Vaclav Havel’in Çekoslavakya Devlet Başkanı olması, Türkiye’nin Yunanistan’a nota vermesi var…
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Dünyanın İlk Ücretli Sinema Gösterimi, Kıbrıs’ta Geçici Türk Yönetimi Kurulması, İsmet İnönü Anıtkabir’e Defnedilmesi, SSCB Afganistan’ı Özgürleştirdiğini İlan Etmesi var…
Bir çok Arap ülkesinden daha fazla. Yakın tarihimiz boyunca siyasi, kültürel, hatta akraba ilişkilerimiz, sandığımızdan çok daha fazladır. Hidiv ailelerinin İstanbul’a etkisi ve bıraktığı eserler, tarihi mirasımızın vazgeçilmez
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Akif Ersoy’un vefatı, Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi, Erzincan depremi, İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı var…
'3 gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Emniyet Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi.