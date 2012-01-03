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07:04, 04 Ocak 2018 Perşembe
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Güncelleme: 00:10, 04 Ocak 2018 Perşembe

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TARİHTE BUGÜN: Büyük Bâb-ı Âli yangını
TARİHTE BUGÜN: Büyük Bâb-ı Âli yangını

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haliç’in donması, Burma’nın bağımsız olması, Bâb-ı Âli’de yaşanan büyük yangın ve Zonguldak bölgesindeki maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü var

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI 

Bâb-ı Âli Yani Hükümet Merkezi Yandı (1911) 

Bâb-ı Âli’de 4 Ocak 1911 yılında çıkan yangında  Şura-i Devlet ve Dahiliye Nezareti ile Mektupcu, Teşrifatçı, Beylikçi, Sadaret Kalemi daireleri ve Vakanüvis daireleri tamamen yandı. Yangında zarar gören bölümler o zamanlar tek bir bina olan Bâb-ı Âli'nin orta bölümünü oluşturuyordu. Bâb-ı Âli tek bir yapıdan oluşurken bu yangından sonra iki ayrı bina haline gelmiştir. 

Zonguldak Bölgesindeki Maden İşçileri Ankara’ya Yürüyüş Başlattı (1991)

Türk-İş’e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) işyerlerinde çalışan işçiler ile işveren arasında 48 bin işçi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika  grev kararı aldı. Arkasından işveren lokavt ilan etti. İşçiler mücadelelerini bir adım daha ileri götürerek Ankara’ya gitme kararı aldılar. Ancak işçileri götürecek olan araçlar engellenince işçiler yürüyerek Ankara’ya gitme kararı verdiler. Bunun üzerine 4 Ocak 1991 günü sabah saatlerinde yürüyüş başladı. İşçi ailelerinin de katılımı ile sayı 70000 civarına ulaştı. İşçiler aynı gün 33 km yürüyerek Devrek ilçesine ulaştılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haliç Dondu (1755)

Yaşanan şiddetli ve dondurucu soğuk nedeniyle 4 Ocak 1755 tarihinde Haliç tamamen dondu. Boğazın ise bazı bölümleri donmuş içme sularının birçoğu donduğu için halk sıkıntılı günler yaşamıştır.

Burma (Myanmar) Bağımsız Oldu (1948)

Burma 1800’lü yıllarda İngiliz işgaline uğradı. II.Dünya savaşı sırasında ise Japonlar tarafından işgale uğradılar. Savaş sonunda İngiliz yönetimi tekrar kuruldu. Birmanya Cumhuriyeti adıyla 1947’de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ancak asıl bağımsızlıkları 4 Ocak 1948’dir. Bir Güney Doğu Asya ülkesi olan Burma’da iç sorunlar halen devam etmektedir.

Türkiye ABD’ye Sert Tepki Gösterdi (1975)

Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi nedeniyle ABD kongresi Türkiye’ye askeri yardımın kesilmesi kararını verdi. Türkiye bu karara sert tepki göstererek 4 Ocak 1975’te ABD’ye bir nota verdi Kısaca notada üslerle ilgili ikili antlaşmaların dondurulduğu belirtilmekteydi.

ABD, SSCB’ye Buğday Sevkiyatını Durdurma Kararı Aldı (1980)

ABD başkanı Jimmy Carter, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin yardım bahanesiyle Afganistan’ı işgaline tepki olarak 4 Ocak 1980’de bu ülkeye yaptıkları buğday sevkiyatını durdurduklarını açıkladı.

Mihail Saakaşvili Gürcistan’da Eduard Shevardnadze’nin Yerini Aldı (2004)

Eski SSCB ülkelerinde arka arkaya yaşanan halk devrimlerinden biriside Gürcistan’da ‘’Gül Devrimi’’ adıyla gerçekleşti. Devlet başkanı Eduard Shevardnadze görevini 4 Ocak 2004 tarihinde genç lider Mihail Saakaşvili’ye devretmek zorunda kaldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1932. Hindistan’da Mahatma Gandhi tutuklandı.

1951. Komünist birlikler Kore’de Seul’u işgal etti.

1954. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kayseri’de Türkiye’nin ilk İşçi Bankası’nı açtı.

1962. ABD Başkanı John F. Kennedy, Güney Vietnam’a daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.

1967. 490 kilometre uzunluğundaki Batman-İskenderun petrol boru hattı hizmete açıldı.

1976. Çanakkale’de, antik Truva Kenti’nin bulunduğu yere, 12 metre yüksekliğinde “Truva Atı” yapıldı.

1979. Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi, Sincan yakınlarında çarpıştı. Kazada 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1996. Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

2004 - Afganistan'da büyük meclis Loya Jirga yeni anayasayı kabul etti.

2006 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Yeni parti Kadima'nın 28 Mart'taki seçim zaferinden sonra Ehud Olmert, İşçi Partisi lideri Amir Peretz ile yeni hükümeti kurdu ve başbakan oldu.

2010 - Burç Halife’nin inşaatı tamamlandı ve dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanını elde etti.



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