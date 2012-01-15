Güncelleme: 00:05, 15 Ocak 2018 Pazartesi

TARİHTE BUGÜN: 'İstanbul’un manevi fatihi' Akşemseddin Hazretleri vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazretleri Vefat Etti (1389-1459)

Fatih Sultan Mehmet’in hocalarındandır. İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinir. İstanbul’a Fatih Sultan Mehmet ile birlikte en önde girmiş hatta İstanbul halkı onun Fatih olduğunu zannetmişlerdir. Beyaz elbiseler giymesi, saçının ve sakalının beyaz olması nedeniyle Akşemsettin diye anılmıştır. Eğitim hayatı ise Amasya medreselerinde geçmiştir. Uzun süre İskilip’te kalmış Bazı kaynaklarda Şam doğumlu olduğu iddia edilse de asıl Osmancık doğumlu olan Akşemsettin 15 Ocak 1459’da yetmiş yaşlarında iken Göynük’te vefat etti. Baba tarafının Hz.Ebubekir’e dayandığı kabul edilir. İskilip Evlik köyünde oğlu Nurül hüda’nın türbesi bulunmaktadır. Dini kimliğinin yanında pozitif ilimlerle de uğraşmış ve Mikrobun varlığını ilk kez iddia eden kişi olmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul Erkek Lisesi Açıldı (1884)

Okulun kökü, 1884 yılında Bahriye emekli Yüzbaşısı Mehmet Nadir Bey tarafından kurulan ve açılışı 15 Ocak 1884'de yapılan Numune-i Terakki Mektebi adlı özel okula dayanır.Süleymaniye yakınlarında Meşihat Dairesi bitişiğindeki konakta hizmete giren Nummune-i Terakki Mektebi, kurulduğu yıllarda erkek öğrencilere ibtidai, rüşdiye ve idadi düzeyinde eğitim veren yedi yıllık bir okuldu, daha sonra kız sınıfa da devreye girmiştir. Eğitim faaliyetlerine önce Çırçır'da daha sonra Fatih'te bir konakta devam eden bu özel okul, 1896 yılında saray tarafından kapatılarak idaresi devlet denetimi altına alındı.

Maarif Nezareti idaresinde iken sırayla Laleli'de, Saraçhanebaşı'nda ve Kantarcılar'da bir konağa taşınan okulun süresi 1908 yılında iptidai ve rüşdiye sınıflarının birleştirilmesi ile beş yıla indi. Okul 1909’da Darülfünün ve Mekteb-i Mülkiye binasına taşındı; adı da "İstanbul Leyli İdadisi"” olarak değiştirildi.

Okulun adı 1910 yılında yeniden değiştirilmiş ve "İstanbul Erkek Lisesi" olmuştur. Böylece Türkiye'de "Lise" kelimesini kullanan ilk öğrenim kurumu bu okul oldu. 1911 yılında okulun öğrencilerinden Nijat, “elif” ve “sin” harflerini ay yıldız ile birleştirerek okulunun ilk amblemini oluşturdu. . İstanbul eğitim tarihi için önemli bir yenilik olan Keşşaf adlı izci örgütü beden eğitimi öğretmeni Ahmet Robenson tarafından 1912'de kuruldu.

Okulun İstanbul'un en gözde eğitim kurumlarından biri haline geldiğini fark eden İttihat ve Terakki yönetimi, geçmişte Tanzimat Dönemi idarecilerinin Galatasaray Sultanisi'ni koruyup Fransız kültürünün yayılmasını sağladıkları gibi İstanbul Lisesi'ni korumayı uygun buldular. 1913'te okulda Fransızca müfredat uygulanmaya başladı ve adı "İstanbul Sultanisi"'ne çevrildi. Bu dönemde Alaeddin ve muavin Fuat Beyler tarafından okulda sinema oynatılması; eğitim tarihinde bir ilkti. İlk film olarak İstanbul Sultanisi, 1914'te Karaköy'deki Saint Benoit binasına taşındı.

Savaş sırasında okulun bir bölümü hastaneye dönüştürülüp hastane işareti olarak sarıya boyandı. Okulun çok sayıda öğrencisi gerek Balkan, gerekse I. Dünya Savaşı'nda cepheye gidip savaşmışlardı. Cepheye gidip yaralanan öğrenciler; okulun hastanesinde tedavi edilmekteydi. Elli öğrencin Çanakkale Cephesi 'nde Kanlı Sırtta şehit olduğu haberi geldiğinde okulun kapıları siyaha boyanmıştır. Sarı ve siyah o günden sonra okulun rengi haline gelmiştir.

1917'de okulun eğitim dilinin Almanca olmasına karar verildi. Almanya'dan yirmi iki öğretmen getirildi. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya İmparatorluğu yurtdışı okulları desteğini kaldırmak zorunda kalınca İstanbul Sultanisi'ndeki Almanca eğitimine ara verilmiştir.

Okulun Sultani devresi 1923'te son buldu. Okulun adı "İstanbul Erkek Lisesi" oldu ve Beyazıt'taki Fuat Paşa Konağı’na nakledildi. 1933 yılında eskiden Düyûn-ı Umûmiye (devlet borçları) binası olarak kullanılan bugünkü binasına cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in direktifi ile geçti.

Okulun 1926 mezunlarından Hüseyin Celal Yardımcı'nın girişimleri ile 1955 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde yeniden Almanca eğitim başladı. 1964 yılında okula yeniden kız öğrenciler de kabul edilmeye başladı.

Okul, 1982'de Anadolu Lisesi statüsüne geçti ve adı "İstanbul Lisesi" olarak değişti. 1988 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim reformu" sebebiyle okulun ortaokuluna öğrenci alımı durdu ve bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğrenim kurumu haline geldi. (Vikipedi)

Kıbrıs Konferansı Düzenlendi (1964)

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak için Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs halklarının temsilcilerinin katılımı ile 15 Ocak 1964’te Londra’da bir konferans düzenlendi. Ancak konferans da herhangi bir çözüme ulaşılamadı. İngiltere’nin konuyu Birleşmiş Milletlere taşımak istemesi üzerine Türkiye konferansdan çekildi.

Johnson’un Mektubu Açıklandı (1966)

Kıbrıs sorunu nedeniyle iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğindeydi. ABD başkanı Johnson tavrını Yunanistan yana koydu. İsmet İnönü’nün başbakanlığında ki Türk Hükümetine bir uyarı mektubu vererek, "Kıbrıs'a bir müdahalede bulunulduğu takdirde, ABD'nin sattığı silahların kullanılamayacağı"nı söyledi. Bu mektup ve İsmet İnönü’nün cevabi mektubu 15 Ocak 1966’da kamuoyuna açıklandı. Türkiye Küba krizi sırasında ABD’nin SSCB’ye söz vererek Türkiye’deki Jüpiter füzelerini sökmesi ve son olarak da mektup olayı Türkiye’de ABD’ye karşı duyulan güvenin sorgulanmasına yol açtı.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=167514

Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Oldu (1989)

1987 Seçimlerinde barajı geçemeyince genel başkanlıktan istifa eden Bülent Ecevit 15 Ocak 1989’da yeniden Demokratik Sol Parti Genel Başkanı oldu.

Güçlükonak Katliamı Yaşandı (1996)

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 15 Ocak 1996 tarihinde 11 köylünün bir minibüs içerisinde kurşunlandı ve yakıldı. Katledilen köylülerin teröristlere yardım ettikleri gerekçesi ile tutuklanıp sorguya alınmış kişiler olması olayın üzerinde çeşitli iddialara neden olmuştur.

Saddam Hüseyin’in Üvey Kardeşi İdam Edildi (2007)

Saddam döneminde Muhabarat adlı gizli servisin şefliğini yapan ve Duceyl katliamından sorumlu tutulan Saddam Hüseyin’in üvey kardeşi Barzan İbrahim el Tikriti ile eski Irak devrim mahkemesi başkanı Avad Hamid el Bender, 15 Ocak 2007’de asılarak idam edildi ve Tikrit kentinin Saddam Hüseyin'in yanına gömüldü. İdam sırasında Barzan İbrahim el Tikriti’nin kafasının kopması çeşitli iddialara neden oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1884-İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı “Şems-ül Maarif” idi. 1896’da resmi okullar arasına dahil edildi.

1892-Basketbol kuralları bu oyunun ilk kez ortaya çıktığı Springfield’de yayınlandı.

1949-İmam-hatip kursları açıldı.

1952-ABD, Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) girişini onayladı.

1964-III. Londra Konferansı toplandı. İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.

1984-Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük, 78 yaşında Londra’da öldü.

1989-Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığı’na seçildi.

1991 - Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu; Sadun Aren genel başkanlığa getirildi.

1991 - Birleşmiş Milletler'in Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

1992 - Avrupa'nın, Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını resmen tanıması üzerine Yugoslavya dağılmış oldu.

1993 - Serik Tepesi'nde bulunan PKK kamplarına operasyon düzenlendi, yaklaşık 150 PKK militanı öldürüldü.

1996 - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylü bir minibüs içerisinde kurşunlanıp, yakılarak katledildi.

1997 - Basında promosyonu yasaklayan yasa TBMM'de kabul edildi.

2005 - Filistin Lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te ölmesinin ardından 9 Ocak'ta devlet başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı. Başbakanlığa Ahmed Kurey'i getiren Abbas, İsrail'e karşılıklı ateşkes ve nihai barış anlaşması çağrısında bulundu.

2005 - Teksas'daki bir askeri mahkeme, ordu mensubu Charles Graner Jr.'ı, Iraklı mahkumları fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkûm etti.

2006 - Sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika'da devlet başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu.

2009 - New York'ta 146 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan bir uçak Hudson Nehri'ne düştü, ölen yok.

2011 - Türk Telekom Arena Galatasaray ve AFC Ajax arasında oyanan dostluk maçıyla açıldı.