Güncelleme: 09:05, 15 Ocak 2017 Pazar

Tarihte bugün: Kıbrıs Konferansı düzenlendi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Johnson’un Mektubu Açıklandı (1966)

Kıbrıs sorunu nedeniyle iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğindeydi. ABD başkanı Johnson tavrını Yunanistan yana koydu. İsmet İnönü’nün başbakanlığında ki Türk Hükümetine bir uyarı mektubu vererek, "Kıbrıs'a bir müdahalede bulunulduğu takdirde, ABD'nin sattığı silahların kullanılamayacağı"nı söyledi. Bu mektup ve İsmet İnönü’nün cevabi mektubu 15 Ocak 1966’da kamuoyuna açıklandı. Türkiye Küba krizi sırasında ABD’nin SSCB’ye söz vererek Türkiye’deki Jüpiter füzelerini sökmesi ve son olarak da mektup olayı Türkiye’de ABD’ye karşı duyulan güvenin sorgulanmasına yol açtı.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=167514

GÜNÜN KİŞİSİ

İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemsettin (1389-1459)

Fatih Sultan Mehmet’in hocalarındandır. İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinir. İstanbul’a Fatih Sultan Mehmet ile birlikte en önde girmiş hatta İstanbul halkı onun Fatih olduğunu zannetmişlerdir. Beyaz elbiseler giymesi, saçının ve sakalının beyaz olması nedeniyle Akşemsettin diye anılmıştır. Eğitim hayatı ise Amasya medreselerinde geçmiştir. Uzun süre İskilip’te kalmış Bazı kaynaklarda Şam doğumlu olduğu iddia edilse de asıl Osmancık doğumlu olan Akşemsettin 15 Ocak 1459’da yetmiş yaşlarında iken Göynük’te vefat etti. Baba tarafının Hz.Ebubekir’e dayandığı kabul edilir. İskilip Evlik köyünde oğlu Nurül hüda’nın türbesi bulunmaktadır. Dini kimliğinin yanında pozitif ilimlerle de uğraşmış ve Mikrobun varlığını ilk kez iddia eden kişi olmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul Erkek Lisesi Açıldı (1884)

İstanbul Erkek Lisesi 15 Ocak 1884 yılında Numune-i Terakki adıyla açıldı.II.Abdülhamit bu okul ile özel olarak ilgilenmiştir. Okulun siyasete karışması yani II.Abdülhamit’i indirmek için çalışması Numune-i Terakki’nin de sonu oldu. Okulun adı önce Leyli İdadisi, 1910 yılında ise İstanbul Lisesi oldu. Çanakkale Savaşına gönüllü katılan okulun öğretmen ve öğrencilerinden tamamına yakını şehit oldu.

Kıbrıs Konferansı Düzenlendi (1964)

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak için Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs halklarının temsilcilerinin katılımı ile 15 Ocak 1964’te Londra’da bir konferans düzenlendi. Ancak konferans da herhangi bir çözüme ulaşılamadı. İngiltere’nin konuyu Birleşmiş Milletlere taşımak istemesi üzerine Türkiye konferansdan çekildi.

Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Oldu (1989)

1987 Seçimlerinde barajı geçemeyince genel başkanlıktan istifa eden Bülent Ecevit 15 Ocak 1989’da yeniden Demokratik Sol Parti Genel Başkanı oldu.

Güçlükonak Katliamı Yaşandı (1996)

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 15 Ocak 1996 tarihinde 11 köylünün bir minibüs içerisinde kurşunlandı ve yakıldı. Katledilen köylülerin teröristlere yardım ettikleri gerekçesi ile tutuklanıp sorguya alınmış kişiler olması olayın üzerinde çeşitli iddialara neden olmuştur.

Saddam Hüseyin’in Üvey Kardeşi İdam Edildi (2007)

Saddam döneminde Muhabarat adlı gizli servisin şefliğini yapan ve Duceyl katliamından sorumlu tutulan Saddam Hüseyin’in üvey kardeşi Barzan İbrahim el Tikriti ile eski Irak devrim mahkemesi başkanı Avad Hamid el Bender, 15 Ocak 2007’de asılarak idam edildi ve Tikrit kentinin Saddam Hüseyin'in yanına gömüldü. İdam sırasında Barzan İbrahim el Tikriti’nin kafasının kopması çeşitli iddialara neden oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1884-İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı “Şems-ül Maarif” idi. 1896’da resmi okullar arasına dahil edildi.

1892-Basketbol kuralları bu oyunun ilk kez ortaya çıktığı Springfield’de yayınlandı.

1949-İmam-hatip kursları açıldı.

1952-ABD, Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) girişini onayladı.

1964-III. Londra Konferansı toplandı. İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.

1984-Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük, 78 yaşında Londra’da öldü.

1989-Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığı’na seçildi.

1991 - Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu; Sadun Aren genel başkanlığa getirildi.

1991 - Birleşmiş Milletler'in Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

1992 - Avrupa'nın, Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını resmen tanıması üzerine Yugoslavya dağılmış oldu.

1993 - Serik Tepesi'nde bulunan PKK kamplarına operasyon düzenlendi, yaklaşık 150 PKK militanı öldürüldü.

1996 - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylü bir minibüs içerisinde kurşunlanıp, yakılarak katledildi.

1997 - Basında promosyonu yasaklayan yasa TBMM'de kabul edildi.

2005 - Filistin Lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te ölmesinin ardından 9 Ocak'ta devlet başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı. Başbakanlığa Ahmed Kurey'i getiren Abbas, İsrail'e karşılıklı ateşkes ve nihai barış anlaşması çağrısında bulundu.

2005 - Teksas'daki bir askeri mahkeme, ordu mensubu Charles Graner Jr.'ı, Iraklı mahkumları fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkûm etti.

2006 - Sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika'da devlet başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu.

2009 - New York'ta 146 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan bir uçak Hudson Nehri'ne düştü, ölen yok.

2011 - Türk Telekom Arena Galatasaray ve AFC Ajax arasında oyanan dostluk maçıyla açıldı.