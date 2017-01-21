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Günün Haberleri
11:31, 21 Ocak 2017 Cumartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 09:09, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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Tarihte bugün: Maraş direnişi başladı
Tarihte bugün: Maraş direnişi başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Maraşlılar Fransızlara Karşı Büyük Bir Mücadele Başlattı (1920)

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ilk olarak Maraş’ı İngilizler işgal ettiler. Daha sonra İngilizler şehri Fransızlara teslim etti. Fransızlar ve onların koruyuculuğundaki Ermeniler şehirde taşkınlıklar yapmaya başladılar.  Direnişin ilk işaretini Sütçü İmam’ın kurşunu verdi. Arkasından Fransızların kaledeki Türk bayrağını indirmeleri bardağı taşıran son damla oldu. Ulucami imamı Rıdvan Hoca Fransız bayrağı altında Cuma namazı kıldırmayı kabul etmeyince 21 Ocak 1920’de şehirde 72 gün süren büyük bir direniş başladı. Bu direnişe daha fazla dayanamayan Fransızlar Maraş’ı boşalttılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul Rasathanesi Bir Gecede Yıkıldı (1580)

Ünlü astronomi bilgini Takıyüddin tarafından kurulan rasathane Türkiye’nin ilk rasathanesi idi. Sokullu Mehmet paşa’nın emriyle Tophane bayırında yapılmıştı. Ancak rasathanenin ömrü çok kısa oldu. zamanın şeyhülislamı  Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi’nin gökyüzünü incelemenin uğursuzluk getireceğini söylemesi üzerine kaptanı derya Kılıç Ali Paşa’ya verilen bir emirle rasathane 21 Ocak 1580’de bir gecede yok edildi. Bkz:http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=130871&q=rasathane

Sultan III. Mustafa Rus Yenilgisine Dayanamadı (1774)

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlandı. Bu yenilgiye dayanamayan Sultan III. Mustafa üzüntüsünden 21 Ocak 1774’te vefat etti. Yerine kardeşi I. Abdülhamit geçti. I. Abdülhamit’in sonu da ağabeyi III. Mustafa gibi oldu. O da 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşının yenilgisine dayanamadı.

Fransa Kralı XVI. Louis İdam Edildi (1793)

1789 Fransız İhtilali ile tahttan indirilen Fransa Kralı XVI. Louis devrimciler tarafından ‘’vatan hainliği’’ suçlaması ile 21 Ocak 1793 tarihinde giyotin ile idam edildi. Fransa kralının ölüme giderken ‘’Masum olarak ölüyorum. Dökeceğiniz kanın Fransa’ya bir musibet getirmemesini diliyorum.’’dediği rivayet edilir.

Bağdat Demiryolu Sözleşmesi İmzalandı (1902)

Bağdar demiryolu yapımı 21 Ocak 1902’de yapılan bir sözleşmeyle  Almanlara verildi. Alman imparatoru II. Wilhelm bu projeye özel bir önem vermiş hatta İstanbul’a geldiğinde II. Abdülhamit ile bu konuda görüşmüştü. Osmanlı Devleti de güneydeki bölgelere daha kolay ulaşabilmek için bu projeye sıcak bakmış ve kabul etmişti.

İran ABD’li Rehineleri Bıraktı (1981)

Humeyni taraftarı öğrenciler 1979’da ABD Tahran büyükelçiliğini basarak elçilik çalışanlarını rehin almışlardı. Bu durum İran ile ABD arasında bir krize dönüştü ve uzun süre çözülemedi. İran- Irak savaşının çıkması üzerine Humeyni rehineler konusunda daha fazla direnmedi. Cezayir’in arabuluculuğu ile İran ile ABD anlaştılar. İran’ın elinde bulunan 52 rehine 21 Ocak 1981 günü serbest bırakıldı. Aynı gün ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan göreve başlamıştı.

Kosova Bağımsızlığının Önderlerinden İbrahim Rugova Vefat Etti (2006)

İbrahim Rogova Kosova’nın bağımsızlığı için mücadele veren önemli bir liderdir. Kosova’nın önde gelen siyasi partisi Kosova Demokratik Birliğinin lideridir. Kosova Cumhurbaşkanlığına 2002’de seçilmiş ve ölümüne kadar 21 Ocak 2006’ya kadar bu görevi yürütmüştür.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1774. Padişah III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.

1924. Sovyet Devrimi’nin mimarı Viladimir İliç Uliyanof Lenin öldü.

1952. Milli Savunma Bakanlığı, Kore’de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.

1958. Lefkoşa’da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti; bir genç ağır yaralandı, altı kişi tutuklandı.

1961. Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut’un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.

1972. Cidde’deki Hac seferinden dönen “Marmara” uçağı 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı olarak kurtarıldı.

1996. Filistin’de ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminde, Yaser Arafat devlet başkanı seçildi.

1997. Atatürkçü Düşünce Derneği, Başbakan Necmettin Erbakan hakkında konutta verdiği yemek daveti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

2005 . İzmit İşletmesinin kapatılmasını protesto için fabrikaya kapanan SEKA işçileri, Kurban Bayramı'nı fabrikada geçirdi.

2008 .Türkiye nüfusunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2007 sonu itibarıyla 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak açıklandı. Ülkede ikamet eden 98 bin 339 yabancı uyruklu sayısı düşüldüğünde Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının 70 milyon 487 bin 917 kişi



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