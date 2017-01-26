Güncelleme: 08:15, 26 Ocak 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Milli Nizam Partisi kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Milli Nizam Partisi Kuruldu (1970)

Konya bağımsız milletvekili Necmettin Erbakan on yedi arkadaşı ile birlikte 26 Ocak 1970’te Milli Nizam Partisi’ni kurdu. Partinin programının temelini milli ve manevi değerler oluşturuyordu. Bu program daha sonra ‘’Milli Görüş’’ adını alacaktır. Anayasa mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine aykırı bulunarak Mayıs 1971 tarihinde kapatıldı.

Osmanlı Devleti İlk Kez Toprak Kaybetti ‘’Karlofça Antlaşması’’ (1699)

Osmanlı ordularının 1683 Viyana yenilgisinin ardından cesaretleri artan Avrupa’nın beş devleti (Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta) kutsal ittifak oluşturup Osmanlı Devletine savaş açtılar. 1448 II.Kosova yenilgisinden beri Avrupa Devletleri bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferi düzenlemeye cesaret edemiyorlardı. Bu savaş tam 16 yıl sürdü. Sonunda 26 Ocak 1699’da Karlofça Antlaşması imzalanarak savaşa son verildi. Osmanlı Devleti Avrupa topraklarından bir kısmını bırakmak zorunda kaldı. Bu antlaşma ile İlk kez toprak batı yönünde toprak kaybetti.

GÜNÜN KİŞİSİ

Mili Mücadele Liderlerinden Kazım Karabekir Vefat Etti (1948)

Kazım Karabekir Milli Mücadelenin önemli komutanlarındandır. Erzurum’da bulunan 15. Kolordu komutanı iken Mustafa Kemal’i tutuklama emrine karşılık o ‘’Ben ve kolordum emrinizdeyim paşam’’diyerek Mustafa Kemal’e destek vermeyi tercih etmiştir. Milli Mücadele döneminde doğu Cephesi Komutanlığı yapmış ve Ermeni işgalcileri Doğu Anadolu’dan atmıştır. Kurtuluş savaşı sonrası Mustafa Kemal ile görüş ayrılığına düşmüş Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının başkanı iken partisi kapatılmış ve siyaset yasağı getirilmiştir. İzmir Suikasti davasında İstiklal mahkemesinde yargılanmış ve beraat etmiştir. TBMM başkanı iken 66 yaşında 26 Ocak 1948’de Ankara’da vefat etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Rus Orduları Başkumandanı Edirne’ye Geldi (1878)

18777-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Edirne Rusların eline geçti. Bu olaydan altı gün sonra yani 26 Ocak 1878’de Rus orduları başkumandanı Grandük Nikola Edirne’ye geldi. Aynı tarihte Dimetoka ve Uzunköprü’de Rus kuvvetleri tarafından işgal edildi.

THY’nin Van adlı Yolcu Uçağı Düştü (1974)

İstanbul seferini yapmak üzeri İzmir Cuma ovası Havaalanı'ndan kalkan, THY'ye ait F-28 tipi yolcu Van isimli yolcu uçağı 26 Ocak 1974 kalkıştan bir süre sonra sol kanadı ve burnu üzerine pistin 100 metre kadar ilerisine çakılıp yandı. Kazada 63 yolcu hayatını kaybetti.

CHP İle MSP Koalisyon Hükümeti Kurdu (1974)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığında CHP-MSP koalisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 37. Hükümeti 26 Ocak 1974’te kuruldu. Necmettin Erbakan Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu dönemin en önemli icraatı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve siyasi suçlulara yönelik af çıkarılmasıdır. Bu koalisyonun ömrü oldukça kısa olmuş ve Kasım 1974’te sona ermiştir.

ABD’nin İlk Siyahi Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice Göreve Başladı (2005)

Amerika Birleşik Devletlerinde ilk siyahi Dış İşleri Bakanı olan Condoleezza Rice 26 Ocak 2005’te göreve başladı. Bu görevi 2009 yılına kadar devam ettirdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1905. Güney Afrika Pretoria’da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa “Cullinan” adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen “Afrika’nın Büyük Yıldızı” adındaki 530.2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.

1950. Hindistan’da cumhuriyet ilan edildi.

1992. 12 Eylül’den sonra ilk kez memur eylemi düzenlendi. İstanbul’daki eyleme 5 bin memur katıldı.

2000. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın kurucusu Fuat Türkay İstanbul’da 93 yaşında öldü.

2001 .Gujarat'da (Hindistan) deprem: 20.000 den fazla kişi öldü.

2004. Hamid Karzai, Afganistan'ın yeni anayasasını imzaladı.

2006. Filistin'de yapılan seçimlerde Hamas'ın parlamentodaki 132 sandalyenin 76'sını elde ettiği anlaşılınca Başbakan Ahmed Qurei istifa etti.

2006. Dünya Ekonomi Forumu, Davos'ta (İsviçre) toplandı.

2008. Ümraniye'de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Mehmet Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Hüseyin Görüm, Hüseyin Gazi Oğuz ve Oğuz Alparslan Abdülkadir tutuklandı.