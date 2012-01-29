Güncelleme: 00:10, 29 Ocak 2018 Pazartesi

TARİHTE BUGÜN: Erdoğan'dan Davos'ta 'One Minute' çıkışı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Başbakan Erdoğan ‘’Benim İçin Davos Bitmiştir’’ Dedi ‘’One Minute’’ Olayı (2009)

Zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Davos’ta 29 Ocak 2009 günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in de katıldığı "Gazze: Ortadoğu'da Barış" panelinde konuşmasının kısıtlanmasına tepki gösterdi. İsrail Cumhurbaşkanına daha fazla söz hakkı verilmesi ve Erdoğan’ın konuşmasına müdahale edilmesine Başbakan Tayyip Erdoğan sessiz kalmadı. Bu olay sonrası Tayyip Erdoğan paneli terk etti ve ‘’Benim İçin Davos bitmiştir’’dedi. Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in yaptıkları yanlışları Şimon Peres’e yüksek bir ses tonu ile ifade etmesi hafızalara kazındı. Tartışma esnasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘’One Minute’’ diye yüksek sesle söz istemesi tartışmanın en unutulmaz anlarından oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Rodos’u Alan Kanuni İstanbul’a Döndü (1523)

Müslümanlar için başbelası olan Rodos Kanuni Sultan Süleyman tarafından zorlu bir uğraştan sonra alındı. Rodos şövalyeleri Papa’nın Doğu Akdeniz’deki silahlı gücü idi. Rodos’un düşmesi Avrupa’da büyük üzüntüye yol açmıştır. Hatta o sıralarda ölen Papa Adrianus’un bu olayın üzüntüsü ile vefat ettiği bazı tarihçiler tarafından iddia edilir. Rodos seferini tamamlayan Kanuni Sultan Süleyman 29 Ocak 1523’te başkent İstanbul’a döndü.

İngiltere’ye Atanan İlk Daimi Osmanlı Elçisi Görevine Başladı (1795)

Osmanlı Devletinde ilk daimi elçi uygulaması III.Selim zamanında başlamıştır. Bu dönemde Londra elçisi olarak atanan Yusuf Agah Efendi 29 Ocak 1795 tarihinde görevine başlamak için İngiltere Kralı III.George’a itimatnamesini sundu. Osmanlı Devletinde Avrupa’da ki gelişmeleri gözlemlemek için ilk kez Lale Devrinde geçici elçiler görevlendirilmeye başlanmıştı.

Mustafa Suphi Öldürüldü (1921)

Aslen Giresunlu olan Mustafa Suphi Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayında Sinop’a sürgün edilmiş oradan Rusya’ya kaçmıştır. Rusya’da kaldığı süre içerisinde Bolşeviklerle tanışmış ve siyasi fikirleri o yönde değişime uğramıştır. Türkiye’ye dönüşünde Türkiye Komünist fırkası başkanlığına seçildi. Ancak Türkiye’de ki faaliyetleri pek hoş karşılanmadı. Trabzon’dan Rusya’ya gönderilmek için bindirildikleri teknede 28-29 Ocak 1921 gecesi arkadaşları ile birlikte öldürüldüler.

Mustafa Kemal Latife Hanımla Evlendi (1923)

Mustafa Kemal İzmir’in tanınmış ailelerinden Uşakizadelerin kızı Latife Hanım’la 29 Ocak 1923’te İzmir’de evlendi. Mustafa Kemal’in ilk ve tek evliliği yaklaşık iki buçuk yıl sonra sona erdi. Nikah şahitleri ise Kazım Karabekir Paşa ile Mareşal Fevzi Çakmak’tı.

İran’da arka Arkaya Üç Deprem Oldu (1950)

İran’da 29 Ocak 1950’de üç deprem meydana geldi. Bu depremlerde maddi hasarın yanı sıra yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İşçi Köylü Partisi Kuruldu (1978)

Mao’cu görüşleri ile tanınan bir kısım sol görüşlü kişiler (başta Doğu Perinçek) tarafından 29 Ocak 1978’de Ankara’da Türkiye İşçi Köylü Partisi Kuruldu. Bu parti diğer siyasal partilerle birlikte 12 Eylül darbesinden sonra kapatıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1928. Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulda Hıristiyanlık propagandası yapıldığı iddia edildi.

1941. Yunan Başbakanı General Metaksas öldü.

1944. Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.

1957. Şair Ziya Osman Saba, 47 yaşında İstanbul’da öldü.

1979. Çin Başkan Yardımcısı Deng Şiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladılar.

1981. Şair Özdemir Asaf, 58 yaşında İstanbul’da öldü.

1991. Anayasa profesörü Tarık Zafer Tunaya, 75 yaşında İstanbul’da vefat etti.

1996. Jacques Chirac Fransa'nın nükleer denemelere son verdiğini açıkladı.

2006. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan Eyaleti'nin Linzhou şehrindeki havai fişeklerle dolu bir depoda patlama meydana geldi: 16 kişi öldü.