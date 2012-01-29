TARİHTE BUGÜN: Erdoğan'dan Davos'ta 'One Minute' çıkışı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Başbakan Erdoğan ‘’Benim İçin Davos Bitmiştir’’ Dedi ‘’One Minute’’ Olayı (2009)
Zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Davos’ta 29 Ocak 2009 günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in de katıldığı "Gazze: Ortadoğu'da Barış" panelinde konuşmasının kısıtlanmasına tepki gösterdi. İsrail Cumhurbaşkanına daha fazla söz hakkı verilmesi ve Erdoğan’ın konuşmasına müdahale edilmesine Başbakan Tayyip Erdoğan sessiz kalmadı. Bu olay sonrası Tayyip Erdoğan paneli terk etti ve ‘’Benim İçin Davos bitmiştir’’dedi. Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in yaptıkları yanlışları Şimon Peres’e yüksek bir ses tonu ile ifade etmesi hafızalara kazındı. Tartışma esnasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘’One Minute’’ diye yüksek sesle söz istemesi tartışmanın en unutulmaz anlarından oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Rodos’u Alan Kanuni İstanbul’a Döndü (1523)
Müslümanlar için başbelası olan Rodos Kanuni Sultan Süleyman tarafından zorlu bir uğraştan sonra alındı. Rodos şövalyeleri Papa’nın Doğu Akdeniz’deki silahlı gücü idi. Rodos’un düşmesi Avrupa’da büyük üzüntüye yol açmıştır. Hatta o sıralarda ölen Papa Adrianus’un bu olayın üzüntüsü ile vefat ettiği bazı tarihçiler tarafından iddia edilir. Rodos seferini tamamlayan Kanuni Sultan Süleyman 29 Ocak 1523’te başkent İstanbul’a döndü.
İngiltere’ye Atanan İlk Daimi Osmanlı Elçisi Görevine Başladı (1795)
Osmanlı Devletinde ilk daimi elçi uygulaması III.Selim zamanında başlamıştır. Bu dönemde Londra elçisi olarak atanan Yusuf Agah Efendi 29 Ocak 1795 tarihinde görevine başlamak için İngiltere Kralı III.George’a itimatnamesini sundu. Osmanlı Devletinde Avrupa’da ki gelişmeleri gözlemlemek için ilk kez Lale Devrinde geçici elçiler görevlendirilmeye başlanmıştı.
Mustafa Suphi Öldürüldü (1921)
Aslen Giresunlu olan Mustafa Suphi Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayında Sinop’a sürgün edilmiş oradan Rusya’ya kaçmıştır. Rusya’da kaldığı süre içerisinde Bolşeviklerle tanışmış ve siyasi fikirleri o yönde değişime uğramıştır. Türkiye’ye dönüşünde Türkiye Komünist fırkası başkanlığına seçildi. Ancak Türkiye’de ki faaliyetleri pek hoş karşılanmadı. Trabzon’dan Rusya’ya gönderilmek için bindirildikleri teknede 28-29 Ocak 1921 gecesi arkadaşları ile birlikte öldürüldüler.
Mustafa Kemal Latife Hanımla Evlendi (1923)
Mustafa Kemal İzmir’in tanınmış ailelerinden Uşakizadelerin kızı Latife Hanım’la 29 Ocak 1923’te İzmir’de evlendi. Mustafa Kemal’in ilk ve tek evliliği yaklaşık iki buçuk yıl sonra sona erdi. Nikah şahitleri ise Kazım Karabekir Paşa ile Mareşal Fevzi Çakmak’tı.
İran’da arka Arkaya Üç Deprem Oldu (1950)
İran’da 29 Ocak 1950’de üç deprem meydana geldi. Bu depremlerde maddi hasarın yanı sıra yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye İşçi Köylü Partisi Kuruldu (1978)
Mao’cu görüşleri ile tanınan bir kısım sol görüşlü kişiler (başta Doğu Perinçek) tarafından 29 Ocak 1978’de Ankara’da Türkiye İşçi Köylü Partisi Kuruldu. Bu parti diğer siyasal partilerle birlikte 12 Eylül darbesinden sonra kapatıldı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1928. Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulda Hıristiyanlık propagandası yapıldığı iddia edildi.
1941. Yunan Başbakanı General Metaksas öldü.
1944. Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
1957. Şair Ziya Osman Saba, 47 yaşında İstanbul’da öldü.
1979. Çin Başkan Yardımcısı Deng Şiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladılar.
1981. Şair Özdemir Asaf, 58 yaşında İstanbul’da öldü.
1991. Anayasa profesörü Tarık Zafer Tunaya, 75 yaşında İstanbul’da vefat etti.
1996. Jacques Chirac Fransa'nın nükleer denemelere son verdiğini açıkladı.
2006. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan Eyaleti'nin Linzhou şehrindeki havai fişeklerle dolu bir depoda patlama meydana geldi: 16 kişi öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’ Erdoğan'ın Davos'taki '"One Minute’’ Çıkışı, Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisinin göreve başlaması, Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Latife hanımla evlenmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…
Gaffar Okkan'ın suikast sonucu şehit edilmesi, Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi tarihte bugünün önemli olayları arasında
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hazreti Ali Şehit Edildi,Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Düzmece Mustafa olayı, Edirne’nin Ruslara terki, İlk Anayasanın kabulü, Kızılordu’nun Azerbaycan'da '20 Ocak Katliamı'nı gerçekleştirmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çırağan Sarayının yanması, Galiçya Zaferinin kazanılması, İndra Gandhi’nin Başbakan olması, Hrant Dink’in öldürülmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bizans Tarihinin Büyük İsyanı ‘’Nika Ayaklanması’’, Alman Ulusal Birliğinin Kurulması, Paris Barış Konferansının Başlaması, Mısır ile İsrail Arasında 101.Km. Antlaşması var…
Petrol rezervlerinin %60’tan fazlasının bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ve Kuveyt’te kontrolü kaybetmek istemeyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı güçler işgale seyirci kalmadılar.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskender Bey’in ölümü, Polamares olayının yaşanması, Körfez Savaşının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kemal Reis’in şehit olması, Korkunç İvan’ın tahta çıkışı, Kaddafi’nin devlet başkanı olması, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul Erkek Lisesinin açılması, Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Akşemseddin Hazretlerinin vefatı, Jonhson’un mektubunun açıklanması var..