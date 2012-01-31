Güncelleme: 00:10, 01 Şubat 2018 Perşembe

TARİHTE BUGÜN: Bursa’da Türkçe ezan okunması protesto edildi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Bursa’da Türkçe Ezan Okunması Protesto Edildi (1932)

Türkçe ezan okunması konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Şubat 1933’te Bursa’da yaşandı. Bursa Ulu Cami’de bir kısım cemaat ezanın Türkçe okunmasını protesto etti. Bu tarihlerde İzmir’de olan Mustafa Kemal hemen Bursa’ya gelerek bu olayın sorumlularının tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Bursa Savcısı Sakıp Bey, Bursa Sulh Ceza Hakimi Hasan Bey ve Bursa Müftüsü Nurettin Bey’e görevi ihmal iddiası ile işten el çektirilmiştir. Olay ile alakalı görülenler tutuklanmış ve yargılanmak üzere Çorum’a nakledilmişlerdir. Bu olay üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir bildiri yayınlayarak camilerde ezan hutbe ve salatın Türkçe okunacağını belirtmiştir. http://dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=162968

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Papa Kiliselere Türk Vergisi Koydu (1454)

İstanbul’un fethi üzerine Papa 1 Şubat 1453’teAvrupa’da yeni bir Haçlı Seferi çağrısı yaptı ve hazırlık için bir dizi isteklerde bulundu. Haçlı Seferine katılacak her kesin kesinlikle cennete gideceğine dair fermanlar dağıttı. Bu seferin gideri için kiliselere Türk vergisi kondu. Ayrıca bütün Hıristiyan aleminden ‘’Kutsal Savaş Vergisi’’ toplamalarını istedi. Ancak böyle bir sefer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü daha önce ki Haçlı Seferleri tecrübesi böyle bir seferi engellemişti.

Ayasofya Camii Müze Olarak Ziyarete Açıldı(1935)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak hırıstiyan dünyasının en büyük kilisesi iken İslam fethinin nişanesi olarak cami haline getirdiği Ayasofya Camii 1930-1935 arası restorasyona alındı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarihli kararıyla Ayasofya Camii’nin müze haline dönüştürüldü. Müze haline dönüştürülen Ayasofya 1 Şubat 1935’te ziyarete açıldı.

Okullarda Seçmeli Din Dersi Okutulmasına Dair Genelge Yayınlandı (1949)

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Şubat 1949 tarihli ve70/5426 sayılı genelgesi ile ilkokullarda seçmeli din dersi okutulmasına karar verildi.

Humeyni Tahran’da Üç Milyon Kişi Tarafından Karşılandı (1979)

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin tüm yakınları ile ülkeden ayrılması Humeyni’nin kesin zaferinin göstergesiydi. Bunun üzerine Humeyni 1 Şubat 1979’da Paris’ten özel bir uçakla ülkesine döndü ve yaklaşık üç milyon kişinin sevinç gösterileri ile karşılandı. Artık İran’da Ayetullah Humeyni’nin başında olduğu İslam Devrim Konseyi tam anlamı ile yönetime el koymuştu.

Gazeteci Abdi İpekçi Öldürüldü (1979)

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi 1 Şubat 1979’da silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastin sorumlusu olarak yakalanan Mehmet Ali Ağca hapishaneden kaçmayı başardı ve arkasından İtalya’da Papa Jean Paul’e suikast düzenledi.

Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemi Başlatıldı (1997)

Susurluk kazası ile ortaya çıkan ilişkilerin aydınlatılmasını isteyen bir grup tarafından 1 Şubat 1997 tarihinde Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemi başlattılar. Eylem Refah-Yol hükümetinin düşmesine yol açan 28 Şubat dönemine kadar sürdürüldü.

Hac Sırasında İzdiham Meydana Geldi (2004)

Mina'da, hacı adaylarının şeytan taşlaması sırasında 1 Şubat 2004 tarihinde meydana gelen izdihamda 289 hacı hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1895. Lumiere Kardeşler, “sinematograf”ı icat etti.

1926. Ankara’da Gazi İstasyonu açıldı.

1930. Kayseri-Şarkışla demiryolu işletmeye açıldı.

1933. Cumhuriyet ilkelerini benimsetmek ve aynı doğrultuda kültür hareketi oluşturmak amacıyla “Ülkü” dergisi yayınlanmaya başladı.

1944. Gerede, Bolu ve Çankırı’daki depremlerde 4.611 kişi öldü.

1963. İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu 80 kişi öldü.

1989. Milli Futbolcu Tanju Çolak, Monte Carlo’da düzenlenen törende Altın Ayakkabı ödülü aldı.

1991. Emekli Korgeneral Hulusi Sayın, Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1992. Şırnak’a bağlı Görmeç Köyü’nde, Jandarma Bölük Komutanlığı’na çığ düştü. 76’sı asker 81 kişi öldü. Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Tünekpınar Köyü’nde de çığ düşmesi sonucu 32 er öldü.

1999. Barış Manço vefat etti.

2002. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Barka, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.