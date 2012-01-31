TARİHTE BUGÜN: Bursa’da Türkçe ezan okunması protesto edildi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Bursa’da Türkçe Ezan Okunması Protesto Edildi (1932)
Türkçe ezan okunması konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Şubat 1933’te Bursa’da yaşandı. Bursa Ulu Cami’de bir kısım cemaat ezanın Türkçe okunmasını protesto etti. Bu tarihlerde İzmir’de olan Mustafa Kemal hemen Bursa’ya gelerek bu olayın sorumlularının tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Bursa Savcısı Sakıp Bey, Bursa Sulh Ceza Hakimi Hasan Bey ve Bursa Müftüsü Nurettin Bey’e görevi ihmal iddiası ile işten el çektirilmiştir. Olay ile alakalı görülenler tutuklanmış ve yargılanmak üzere Çorum’a nakledilmişlerdir. Bu olay üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir bildiri yayınlayarak camilerde ezan hutbe ve salatın Türkçe okunacağını belirtmiştir. http://dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=162968
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Papa Kiliselere Türk Vergisi Koydu (1454)
İstanbul’un fethi üzerine Papa 1 Şubat 1453’teAvrupa’da yeni bir Haçlı Seferi çağrısı yaptı ve hazırlık için bir dizi isteklerde bulundu. Haçlı Seferine katılacak her kesin kesinlikle cennete gideceğine dair fermanlar dağıttı. Bu seferin gideri için kiliselere Türk vergisi kondu. Ayrıca bütün Hıristiyan aleminden ‘’Kutsal Savaş Vergisi’’ toplamalarını istedi. Ancak böyle bir sefer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü daha önce ki Haçlı Seferleri tecrübesi böyle bir seferi engellemişti.
Ayasofya Camii Müze Olarak Ziyarete Açıldı(1935)
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak hırıstiyan dünyasının en büyük kilisesi iken İslam fethinin nişanesi olarak cami haline getirdiği Ayasofya Camii 1930-1935 arası restorasyona alındı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarihli kararıyla Ayasofya Camii’nin müze haline dönüştürüldü. Müze haline dönüştürülen Ayasofya 1 Şubat 1935’te ziyarete açıldı.
Okullarda Seçmeli Din Dersi Okutulmasına Dair Genelge Yayınlandı (1949)
Milli Eğitim Bakanlığının 1 Şubat 1949 tarihli ve70/5426 sayılı genelgesi ile ilkokullarda seçmeli din dersi okutulmasına karar verildi.
Humeyni Tahran’da Üç Milyon Kişi Tarafından Karşılandı (1979)
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin tüm yakınları ile ülkeden ayrılması Humeyni’nin kesin zaferinin göstergesiydi. Bunun üzerine Humeyni 1 Şubat 1979’da Paris’ten özel bir uçakla ülkesine döndü ve yaklaşık üç milyon kişinin sevinç gösterileri ile karşılandı. Artık İran’da Ayetullah Humeyni’nin başında olduğu İslam Devrim Konseyi tam anlamı ile yönetime el koymuştu.
Gazeteci Abdi İpekçi Öldürüldü (1979)
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi 1 Şubat 1979’da silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastin sorumlusu olarak yakalanan Mehmet Ali Ağca hapishaneden kaçmayı başardı ve arkasından İtalya’da Papa Jean Paul’e suikast düzenledi.
Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemi Başlatıldı (1997)
Susurluk kazası ile ortaya çıkan ilişkilerin aydınlatılmasını isteyen bir grup tarafından 1 Şubat 1997 tarihinde Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemi başlattılar. Eylem Refah-Yol hükümetinin düşmesine yol açan 28 Şubat dönemine kadar sürdürüldü.
Hac Sırasında İzdiham Meydana Geldi (2004)
Mina'da, hacı adaylarının şeytan taşlaması sırasında 1 Şubat 2004 tarihinde meydana gelen izdihamda 289 hacı hayatını kaybetti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1895. Lumiere Kardeşler, “sinematograf”ı icat etti.
1926. Ankara’da Gazi İstasyonu açıldı.
1930. Kayseri-Şarkışla demiryolu işletmeye açıldı.
1933. Cumhuriyet ilkelerini benimsetmek ve aynı doğrultuda kültür hareketi oluşturmak amacıyla “Ülkü” dergisi yayınlanmaya başladı.
1944. Gerede, Bolu ve Çankırı’daki depremlerde 4.611 kişi öldü.
1963. İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu 80 kişi öldü.
1989. Milli Futbolcu Tanju Çolak, Monte Carlo’da düzenlenen törende Altın Ayakkabı ödülü aldı.
1991. Emekli Korgeneral Hulusi Sayın, Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
1992. Şırnak’a bağlı Görmeç Köyü’nde, Jandarma Bölük Komutanlığı’na çığ düştü. 76’sı asker 81 kişi öldü. Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Tünekpınar Köyü’nde de çığ düşmesi sonucu 32 er öldü.
1999. Barış Manço vefat etti.
2002. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Barka, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bursa’da Türkçe Ezan okunmasının protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin Müze olarak ziyarete açılması, Humeyni'nin İran’a dönüşü, Abdi İpekçi suikastı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’de ilk kez matbaada kitap basılması, Osmanlı-Rus ateşkesi, Muammer Aksoy’un öldürülmesi, DYP Milletvekilinin TBMM’de ölümü, YTL ile ilgili kanun var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi, Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi, Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi, Kudüs Gecesi düzenlenmesinin ardından Sincan’da tankların yürütülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’ Erdoğan'ın Davos'taki '"One Minute’’ Çıkışı, Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisinin göreve başlaması, Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Latife hanımla evlenmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…
Gaffar Okkan'ın suikast sonucu şehit edilmesi, Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi tarihte bugünün önemli olayları arasında
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hazreti Ali Şehit Edildi,Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Düzmece Mustafa olayı, Edirne’nin Ruslara terki, İlk Anayasanın kabulü, Kızılordu’nun Azerbaycan'da '20 Ocak Katliamı'nı gerçekleştirmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çırağan Sarayının yanması, Galiçya Zaferinin kazanılması, İndra Gandhi’nin Başbakan olması, Hrant Dink’in öldürülmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bizans Tarihinin Büyük İsyanı ‘’Nika Ayaklanması’’, Alman Ulusal Birliğinin Kurulması, Paris Barış Konferansının Başlaması, Mısır ile İsrail Arasında 101.Km. Antlaşması var…
Petrol rezervlerinin %60’tan fazlasının bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ve Kuveyt’te kontrolü kaybetmek istemeyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı güçler işgale seyirci kalmadılar.