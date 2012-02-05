TARÄ°HTE BUGÃœN: TBMM'de baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ iÃ§in ilk oylama yapÄ±ldÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
TBMMâ€™de BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ Ä°Ã§in Ä°lk Oylama YapÄ±ldÄ± (2008)
TBMM Genel Kurulunda 6 Åžubat 2008 tarihinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesiyle ilgili oylama yapÄ±ldÄ±. BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle ilgili ilk oylama da 397 evet Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kinci oylama ise 9 Åžubat 2008â€™de yapÄ±ldÄ± ve evet sayÄ±sÄ± 411â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Ancak bu dÃ¼zenleme hayata geÃ§irilemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ CHP ve DSPâ€™nin baÅŸvurularÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Anayasa Mahkemesi bu dÃ¼zenlemeyi anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etti.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Canberdi Gazali Ä°syanÄ± BastÄ±rÄ±ldÄ± (1521)
Canberdi Gazali Memluk Devletinin Ã¼st seviyede ki komutanlarÄ±ndan idi. Yavuz Sultan Selim onu Suriye, Filistin ve LÃ¼bnan bÃ¶lgelerinden sorumlu Åžam valisi olarak atamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Canberdi Gazali Yavuz Sultan Selimâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yararlanarak Memluk Devletini tekrar canlandÄ±rma Ã¼midiyle isyan hareketine giriÅŸti. Ãœzerine gÃ¶nderilen DulkadiroÄŸlu Ali PaÅŸa, 6 Åžubat 1521â€™de isyanÄ± sona erdirdi ve Canberdi Gazali Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiltereâ€™de KadÄ±nlara SeÃ§me HakkÄ± Verildi (1918)
Ä°ngiltereâ€™de 6 Åžubat1918 tarihinde 30 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k olan kadÄ±nlara, evli olmasÄ± ÅŸartÄ±yla seÃ§me (yalnÄ±z seÃ§me) hakkÄ± verildi.
Washingtonâ€™da YapÄ±lan UzakdoÄŸu KonferansÄ± Sona Erdi (1922)
ABD BaÅŸkanÄ± Harding, UzakdoÄŸu Meselesini bir bÃ¼tÃ¼n olarak ele alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla bu bÃ¶lge ile ilgili bÃ¼tÃ¼n devletleri bir konferansa Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Konferans 6 Åžubat 1922â€™de bir Ã§ok antlaÅŸma imzalanmasÄ± ile sona erdi. Ä°lk antlaÅŸma ABD, Ä°ngiltere, Fransa ve Japonya arasÄ±nda imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile taraflar Pasifikâ€™te birbirlerinin haklarÄ±na saygÄ±lÄ± olacaklardÄ±.
Ä°kinci AntlaÅŸma â€˜â€™9 devletâ€™â€™ antlaÅŸmasÄ±dÄ±r.(ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Japonya, BelÃ§ika, Ã‡in, Ä°talya, Hollanda ve Portekiz arasÄ±nda)Bu antlaÅŸma ile Ã‡in politikasÄ± belirlendi.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ antlaÅŸma ise yine aynÄ± gÃ¼n 6 Åžubat 1922â€™de imzalanan Deniz SilahlarÄ±nÄ±n SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± antlaÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu antlaÅŸma ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya ve Japonya arasÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Mustafa Kemal Bursa OlayÄ±na El Koydu (1933)
TÃ¼rkÃ§e ezan okunmasÄ± konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Åžubat 1933â€™te Bursaâ€™da yaÅŸandÄ±. Bursa Ulu Camiâ€™de bir kÄ±sÄ±m cemaat ezanÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunmasÄ±nÄ± protesto etti. Bu tarihlerde Ä°zmirâ€™de olan Mustafa Kemal hemen Bursaâ€™ya geldi ve bu olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bu olay Ã¼zerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bir bildiri yayÄ±nlayarak camilerde ezan hutbe ve salatÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir.
Bu olay sÄ±rasÄ±nda Ä°zmirâ€™de olan Mustafa Kemal derhal Bursaâ€™ya geldi.6 Åžubat 1933â€™te Bursa OlayÄ±na el koydu. VarlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma konusu olan Mustafa Kemalâ€™in meÅŸhur Bursa nutkunun bu olay Ã¼zerine sÃ¶ylendiÄŸi iddia edilmektedir. Ã–zellikle 1960â€™lardan sonra kanun dÄ±ÅŸÄ± eylemlere giriÅŸen bazÄ± gruplar mahkeme savunmalarÄ±nda bu nutku eylemlerine dayanak olarak gÃ¶stermiÅŸlerdir.
II.Elizabeth Ä°ngiltere KraliÃ§esi Oldu (1952)
Windsor hanedanÄ±ndan II.Elizabeth Ä°ngiltere KralÄ± babasÄ± VI.Georgeâ€™nin Ã¶lmesi Ã¼zerine 6 Åžubat 1952â€™de Ä°ngiltere kraliÃ§esi oldu.Â
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1921. Ankaraâ€™da Hakimiyeti Milliye gazetesi gÃ¼nlÃ¼k olarak Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.
1953. TBMM, 8 KasÄ±m 1877â€™de Aziziye TabyasÄ±â€™nÄ± kahramanca savunan Erzurumlu Nene Hatunâ€™a (KÄ±rkkÃ¶z) Vatani Hizmet Tertibiâ€™nden maaÅŸ (170 lira) baÄŸladÄ±.
1974. TÃ¼rkiye Yazarlar SendikasÄ± kuruldu.
1988. BasÄ±n Konseyi kuruldu.
1992. Ä°stanbul DGM BaÅŸsavcÄ±sÄ± YaÅŸar GÃ¼naydÄ±n, silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
1998. Afganistanâ€™da meydana gelen 6.1 ÅŸiddetindeki depremde, 4 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
2001. Ariel Sharon Ä°srail baÅŸbakanÄ± oldu.
2002. TÃ¼rk siyasetinin duayenlerinden Osman BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, Ankaraâ€™da 89 yaÅŸÄ±nda vefat etti
2004 . Moskova metrosunda patlama; Ã‡eÃ§en ayrÄ±mcÄ± gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen saldÄ±rÄ±da 40 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 129 kiÅŸi yaralandÄ±.
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Canberdi Gazali isyanÄ±, UzakdoÄŸu KonferansÄ±, Bursa OlayÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesi, Osman BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±â€™nÄ±n vefatÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mithat PaÅŸaâ€™nÄ±n sÃ¼rgÃ¼nÃ¼, ABDâ€™nin silah ambargosu, Adnan Kahveciâ€™nin trafik kazasÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼, Bosnaâ€™da katliam, Trabzonâ€™da Rahip Santoro Cinayeti varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skilipli AtÄ±f Hocaâ€™nÄ±n idamÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e Ezan konusunda genelgesi, Yalta KonferansÄ±, Esat CoÅŸan Hocaâ€™nÄ±n vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Sadrazam olmasÄ±, LUNA 9â€™un Aya inmesi, Yaser Arafatâ€™Ä±n FKÃ– lideri olmasÄ±, Filipinlerde MÃ¼slÃ¼manlara Ã¶zerklik verilmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kanal HarekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ±, Fatihâ€™e karÅŸÄ± HaÃ§lÄ± seferi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, Suriye Ordusunun Hamaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlere yÃ¶nelik katliam yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bursaâ€™da TÃ¼rkÃ§e Ezan okunmasÄ±nÄ±n protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin MÃ¼ze olarak ziyarete aÃ§Ä±lmasÄ±, Humeyni'nin Ä°ranâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Abdi Ä°pekÃ§i suikastÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez matbaada kitap basÄ±lmasÄ±, OsmanlÄ±-Rus ateÅŸkesi, Muammer Aksoyâ€™un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, DYP Milletvekilinin TBMMâ€™de Ã¶lÃ¼mÃ¼, YTL ile ilgili kanun varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hasan RÄ±za PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Fener Rum PatriÄŸinin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesi, Mahatma Ghandhiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, KudÃ¼s Gecesi dÃ¼zenlenmesinin ardÄ±ndan Sincanâ€™da tanklarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;â€™ ErdoÄŸan'Ä±n Davos'taki '"One Minuteâ€™â€™ Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±, OsmanlÄ±â€™nÄ±n ilk daimi Londra elÃ§isinin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±, Mustafa Suphiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Mustafa Kemalâ€™in Latife hanÄ±mla evlenmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Timur Devletiâ€™nin yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸ sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ±, Almanyaâ€™nÄ±n Fransaâ€™yÄ± yenmesi, Misak-Ä± Milli kararlarÄ±nÄ±n kabul edilmesi, Levon EkmekÃ§iyanâ€™Ä±n idamÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Millet Partisinin laiklik endiÅŸesi ile kapatÄ±lmasÄ±, Hatayâ€™a yeni statÃ¼, DÄ±ÅŸ Uzay KullanÄ±m antlaÅŸmasÄ±, ABD-Vietnam barÄ±ÅŸÄ±, Grivasâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KarlofÃ§a AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, KazÄ±m Karabekirâ€™in vefatÄ±, Milli Nizam Partisiâ€™nin kurulmasÄ±, CHP-MSP koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Venedik ile barÄ±ÅŸ antlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±, COMECONâ€™un kurulmasÄ±, Ä°di Aminâ€™in Ugandaâ€™da darbe yapmasÄ± varâ€¦
Gaffar Okkan'Ä±n suikast sonucu ÅŸehit edilmesi, UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi tarihte bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli olaylarÄ± arasÄ±nda
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hazreti Ali Åžehit Edildi,Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem, Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±, Ä°lk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okunmasÄ±,Vietnam savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda OsmanlÄ± Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniyeâ€™de son darbeyi indirmesi, Tac Mahalâ€™Ä± YaptÄ±ran Åžah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± ve Ergenekon operasyonunun yapÄ±lmasÄ± var..