GÃ¼ncelleme: 00:10, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: TBMM'de baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ iÃ§in ilk oylama yapÄ±ldÄ±

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GÃœNÃœN OLAYI

TBMMâ€™de BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ Ä°Ã§in Ä°lk Oylama YapÄ±ldÄ± (2008)

TBMM Genel Kurulunda 6 Åžubat 2008 tarihinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesiyle ilgili oylama yapÄ±ldÄ±. BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle ilgili ilk oylama da 397 evet Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kinci oylama ise 9 Åžubat 2008â€™de yapÄ±ldÄ± ve evet sayÄ±sÄ± 411â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Ancak bu dÃ¼zenleme hayata geÃ§irilemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ CHP ve DSPâ€™nin baÅŸvurularÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Anayasa Mahkemesi bu dÃ¼zenlemeyi anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etti.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Canberdi Gazali Ä°syanÄ± BastÄ±rÄ±ldÄ± (1521)

Canberdi Gazali Memluk Devletinin Ã¼st seviyede ki komutanlarÄ±ndan idi. Yavuz Sultan Selim onu Suriye, Filistin ve LÃ¼bnan bÃ¶lgelerinden sorumlu Åžam valisi olarak atamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Canberdi Gazali Yavuz Sultan Selimâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yararlanarak Memluk Devletini tekrar canlandÄ±rma Ã¼midiyle isyan hareketine giriÅŸti. Ãœzerine gÃ¶nderilen DulkadiroÄŸlu Ali PaÅŸa, 6 Åžubat 1521â€™de isyanÄ± sona erdirdi ve Canberdi Gazali Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ngiltereâ€™de KadÄ±nlara SeÃ§me HakkÄ± Verildi (1918)

Ä°ngiltereâ€™de 6 Åžubat1918 tarihinde 30 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k olan kadÄ±nlara, evli olmasÄ± ÅŸartÄ±yla seÃ§me (yalnÄ±z seÃ§me) hakkÄ± verildi.

Washingtonâ€™da YapÄ±lan UzakdoÄŸu KonferansÄ± Sona Erdi (1922)

ABD BaÅŸkanÄ± Harding, UzakdoÄŸu Meselesini bir bÃ¼tÃ¼n olarak ele alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla bu bÃ¶lge ile ilgili bÃ¼tÃ¼n devletleri bir konferansa Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Konferans 6 Åžubat 1922â€™de bir Ã§ok antlaÅŸma imzalanmasÄ± ile sona erdi. Ä°lk antlaÅŸma ABD, Ä°ngiltere, Fransa ve Japonya arasÄ±nda imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile taraflar Pasifikâ€™te birbirlerinin haklarÄ±na saygÄ±lÄ± olacaklardÄ±.

Ä°kinci AntlaÅŸma â€˜â€™9 devletâ€™â€™ antlaÅŸmasÄ±dÄ±r.(ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Japonya, BelÃ§ika, Ã‡in, Ä°talya, Hollanda ve Portekiz arasÄ±nda)Bu antlaÅŸma ile Ã‡in politikasÄ± belirlendi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ antlaÅŸma ise yine aynÄ± gÃ¼n 6 Åžubat 1922â€™de imzalanan Deniz SilahlarÄ±nÄ±n SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± antlaÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu antlaÅŸma ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya ve Japonya arasÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Mustafa Kemal Bursa OlayÄ±na El Koydu (1933)

TÃ¼rkÃ§e ezan okunmasÄ± konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Åžubat 1933â€™te Bursaâ€™da yaÅŸandÄ±. Bursa Ulu Camiâ€™de bir kÄ±sÄ±m cemaat ezanÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunmasÄ±nÄ± protesto etti. Bu tarihlerde Ä°zmirâ€™de olan Mustafa Kemal hemen Bursaâ€™ya geldi ve bu olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bu olay Ã¼zerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bir bildiri yayÄ±nlayarak camilerde ezan hutbe ve salatÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir.

Bu olay sÄ±rasÄ±nda Ä°zmirâ€™de olan Mustafa Kemal derhal Bursaâ€™ya geldi.6 Åžubat 1933â€™te Bursa OlayÄ±na el koydu. VarlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma konusu olan Mustafa Kemalâ€™in meÅŸhur Bursa nutkunun bu olay Ã¼zerine sÃ¶ylendiÄŸi iddia edilmektedir. Ã–zellikle 1960â€™lardan sonra kanun dÄ±ÅŸÄ± eylemlere giriÅŸen bazÄ± gruplar mahkeme savunmalarÄ±nda bu nutku eylemlerine dayanak olarak gÃ¶stermiÅŸlerdir.

II.Elizabeth Ä°ngiltere KraliÃ§esi Oldu (1952)

Windsor hanedanÄ±ndan II.Elizabeth Ä°ngiltere KralÄ± babasÄ± VI.Georgeâ€™nin Ã¶lmesi Ã¼zerine 6 Åžubat 1952â€™de Ä°ngiltere kraliÃ§esi oldu.Â

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1921. Ankaraâ€™da Hakimiyeti Milliye gazetesi gÃ¼nlÃ¼k olarak Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

1953. TBMM, 8 KasÄ±m 1877â€™de Aziziye TabyasÄ±â€™nÄ± kahramanca savunan Erzurumlu Nene Hatunâ€™a (KÄ±rkkÃ¶z) Vatani Hizmet Tertibiâ€™nden maaÅŸ (170 lira) baÄŸladÄ±.

1974. TÃ¼rkiye Yazarlar SendikasÄ± kuruldu.

1988. BasÄ±n Konseyi kuruldu.

1992. Ä°stanbul DGM BaÅŸsavcÄ±sÄ± YaÅŸar GÃ¼naydÄ±n, silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

1998. Afganistanâ€™da meydana gelen 6.1 ÅŸiddetindeki depremde, 4 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

2001. Ariel Sharon Ä°srail baÅŸbakanÄ± oldu.

2002. TÃ¼rk siyasetinin duayenlerinden Osman BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, Ankaraâ€™da 89 yaÅŸÄ±nda vefat etti

2004 . Moskova metrosunda patlama; Ã‡eÃ§en ayrÄ±mcÄ± gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen saldÄ±rÄ±da 40 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 129 kiÅŸi yaralandÄ±.

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