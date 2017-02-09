GÃ¼ncelleme: 17:41, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

12 Ada nasÄ±l kaybedildi?

Ã–mer AymalÄ± / Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

TÃ¼rkiyeâ€™nin Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n hemen Ã§evresinde bulunan 12 Ada yaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l boyunca OsmanlÄ± idaresinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡oÄŸunlukta gayri mÃ¼slimlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± adalarda Ã¶nemli oranda MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus da yaÅŸamaktaydÄ±. 12 Ada ismi ise OsmanlÄ± Devletinin bÃ¶lgede uyguladÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¶netim ÅŸeklinden geliyordu. OsmanlÄ± Devletinin bÃ¶lgede uyguladÄ±ÄŸÄ± sisteme gÃ¶re her on hane birer temsilci seÃ§mekteydi ve bu temsilciler kendi aralarÄ±ndan 12 kiÅŸilik bir ihtiyar heyeti seÃ§erdi. BÃ¶lgedeki adalarÄ±n Ã¶nemli derecede bÃ¼yÃ¼k adalarÄ±n sayÄ±sÄ± sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 14 ada kÃ¼Ã§Ã¼kleri de dahil edilirse 20â€™den fazla ada ve adacÄ±k bulunmaktadÄ±r.

YÃ¼zyÄ±llarca OsmanlÄ± idaresinde kalan 12 adanÄ±n kaderi Ä°talyanlarÄ±n Trablusgarpâ€™Ä± iÅŸgal etmesinin ardÄ±ndan deÄŸiÅŸti. Ä°talyanlar Trablusgarpâ€™Ä±n iÅŸgalinde baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca OsmanlÄ± Devletini barÄ±ÅŸa zorlamak kÄ±sacasÄ± masa baÅŸÄ±nda Trablusgarpâ€™Ä± almak iÃ§in Ege denizinde bulunan bu adalarÄ± iÅŸgal etti. OsmanlÄ± Devleti ise her an baÅŸlamasÄ± muhtemel Balkan savaÅŸÄ±nÄ± da dikkate alarak Ä°talyanlarla antlaÅŸma imzalamak zorunda kaldÄ± ve Trablusgarpâ€™Ä± Ä°talyaâ€™ya bÄ±raktÄ±. YapÄ±lan antlaÅŸmada dikkat Ã§ekici bir madde daha vardÄ±. OsmanlÄ± Devleti Ä°talyanlarÄ±n 12 Adaâ€™da bir sÃ¼re daha iÅŸgalci olarak kalmasÄ±nÄ± istedi. BÃ¶ylece Balkan SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda muhtemel Yunan iÅŸgalinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecekti.

Ancak her ÅŸey planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gitmedi. I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n patlak vermesiyle OsmanlÄ± Devleti ile Ä°talya ayrÄ± ittifak gruplarÄ± iÃ§inde birbiri ile savaÅŸa girdi. 4 yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ±n sonucunda OsmanlÄ± Devleti savaÅŸtan maÄŸlup olarak ayrÄ±lÄ±nca 1923 yÄ±lÄ±nda Lozan antlaÅŸmasÄ± ileÂ TBMM bu adalarÄ± Ä°talyaâ€™ya bÄ±raktÄ±. BÃ¶ylece Yunan iÅŸgaline karÅŸÄ± geÃ§ici olarak Ä°talyaâ€™ya bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olan bu adalar Ä°talyaâ€™nÄ±n egemenliÄŸinde kaldÄ±.

II.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n sonuna kadar Ä°talyaâ€™nÄ±n iÅŸgalinde kalan 12 Adaâ€™nÄ±n durumu savaÅŸ sonrasÄ±nda tekrar gÃ¼ndeme geldi. Ä°talya II.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. 1946 yÄ±lÄ±nda Parisâ€™te yapÄ±lan BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 12 Adaâ€™nÄ±n Ä°talyaâ€™dan alÄ±narak Yunanistanâ€™a verilmesi gÃ¼ndeme geldi. Ä°talyaâ€™nÄ±n savaÅŸ sonu ÅŸartlarÄ±nda galip devletlerin bu planÄ±nÄ± reddetme ÅŸansÄ± yoktu. AdalarÄ±n Yunanistanâ€™a verilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±n gerekÃ§esi ise adalarda yaÅŸayan nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸunun Rum olmasÄ±ydÄ±.

12 Ada ile ilgili kararÄ±n verildiÄŸi Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±na aslÄ±nda TÃ¼rkiye de resmen davet edilmiÅŸti. Ancak Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan hÃ¼kÃ¼met konferansa katÄ±lmama yÃ¶nÃ¼nde bir karar aldÄ±.Ä°nÃ¶nÃ¼ savaÅŸa girmeyen TÃ¼rkiye'nin savaÅŸ sonunda herhangi bir Ã§Ä±kar peÅŸinde koÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyordu. Bu durum 12 Ada ile ilgili alÄ±nan kararlarÄ±n tam da Yunanistanâ€™Ä±n istediÄŸi ÅŸekilde Ã§Ä±kmasÄ±na sebep oldu. Halbuki konferansa bir TÃ¼rk heyeti katÄ±lmÄ±ÅŸ olsa idi en azÄ±ndan Ege kÄ±yÄ±larÄ±na Ã§ok yakÄ±n adalardan bazÄ±larÄ±nÄ±n alÄ±nma ÅŸansÄ± doÄŸabilirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yalnÄ±zca nÃ¼fus dengesine gÃ¶re karar vermek TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± bir hukuksuzluktu ve bu durum konferansta dile getirilebilirdi. TÃ¼rkiye bu konuda hakkÄ±nÄ± arayabilirdi. Ã–rnek olarak BatÄ± Trakyaâ€™daki nÃ¼fusun yÃ¼zde 80â€™ine yakÄ±n TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manâ€™dÄ± ancak Lozan antlaÅŸmasÄ±nda BatÄ± Trakya bÃ¶lgesi Yunanistanâ€™a bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu da nÃ¼fus dengesinin tek baÅŸÄ±na yeterli bir gerekÃ§e olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermekteydi.

Ancak TÃ¼rkiyeâ€™nin konferansa katÄ±lmamasÄ± bu ihtimalleri en baÅŸÄ±ndan ortadan kaldÄ±rdÄ±. 10 Åžubat 1947â€™de Ä°talya Paris AntlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±. Bu antlaÅŸmayla 12 Ada silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmak ÅŸartÄ±yla Yunanistanâ€™a bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

TÃ¼rkiye bu kararÄ± beÅŸ gÃ¼n sonra 15 ÅžubatÂ 1947 tarihinde kabul etti.

KAYNAKLAR

Rifat UÃ§arol Siyasi Tarih 1789- 2010

Feridun Cemal Erkin, DÄ±ÅŸiÅŸlerinde 34 YÄ±l