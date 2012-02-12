Güncelleme: 00:06, 12 Şubat 2018 Pazartesi

TARİHTE BUGÜN: Maraş halkı Fransız işgaline son verdi

Dünya Bülteni/ Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Maraşlılar Fransız Ve Ermenileri Şehirden Attılar (1920)

Maraşlılar daha başından beri Fransız işgalini kabullenememişlerdi. En sonunda Fransızların ve Ermenilerin taşkınlıkları ve zulümleri halkı büyük bir direnişe sevk etti. Şehirde tam olarak kontrolü sağlamak isteyen Fransızlar ile halk arasında 1920 ocağının sonlarında 22 gün sürecek olan bir mücadele başladı. Sonunda 12 Şubat 1920 günü sabaha karşı, şehir Fransızlar'dan ve Ermeniler'den tamamen temizlendi. Fransızlar İslahiye'ye yönüne doğru kaçtılar. TBMM Maraş halkını istiklal madalyası ile ödüllendirmiştir.

GÜNÜN KİŞİSİ

Hasan El Benna Şehit Edildi (1949)

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün kurucusu büyük İslam alimi ve mücahidi Hasan El Benna 12 Şubat 1949’da Kahire’nin en büyük caddelerinden birinde arabası durdurularak polisler tarafından kurşunlandı Kaldırıldığı hastanede bilinçli olarak müdahale edilmeyerek kan kaybından ölmesi beklendi. Hasan El Benna’nın ölmesini başta Kral Faruk olmak üzere İngilizler ve Yahudiler çok istiyorlardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şili’nin Başkenti Santiago Şehri Kuruldu (1541)

Günümüzde Güney Amerika ülkelerinden Şili’nin başkenti olan beş milyon civarında nüfusa sahip Santiago şehri İspanyol kolonizatör Pedro De Valdivia tarafından 12 Şubat 1541 tarihinde kurulmuştur. Şehrin burada kurulmasının sebebi doğal olarak korunmasının mümkün olması idi. Çünkü yerli saldırılarına karşı bir üs görevi üstlenecekti. Ancak yine de İspanyol sömürgeciler yerli saldırılarından kurtulamamışlardır.

Yunanlılar Mora’da İsyan Başlattılar (1821)

Eflak’da başlattıkları isyan başarısız olan Yunanlılar Mora’da 12 Şubat 1821’de tekrar isyan başlattılar. Bu sefer özellikle Ruslar ve Avrupa arkalarında idi. Ayrıca Rumlara göz açtırmayan Tepedelenli Ali Paşa’da idam edilmişti. Rumlar bu isyan için uzun süredir hazırlanıyorlardı.Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın yardımı ile isyan bastırıldı.

Keçecizade Mehmet Fuat Paşa Vefat Etti (1869)

Tanzimat Döneminin ünlü devlet adamlarındandır. Bir dönem asker ve bürokrat olarak görev yapan Keçecizade Mehmet Fuat Paşa ayrıca Hariciye nazırlığı ve sadrazamlık görevlerinde de bulundu. Tedavi için gittiği Fransa’da 12 Şubat 1869’da vefat etmiştir.

Türkiye’de İlk Uçak Postası Hizmete girdi (1914)

Osmanlı Devleti zamanında 12 Şubat 1914 tarihinde Türkiye’de ilk kez uçak postası hizmete girdi ve kullanılmaya başlandı.

Kızılordu’nun Kurucusu Lev Troçki İstanbul’a Geldi (1929)

SSCB devriminin öncülerindendir. Ancak Lenin’in ölümünden sonra Stalin ile girdiği iktidar mücadelesini kaybetti ve SSCB’yi terk etti. Troçki 12 Şubat 1929 tarihinde İstanbul’a geldi ve uzun süre Büyükada’da yaşadı. Bu süre içerisinde çok sıkı korundu. Daha sonra Meksika’ya gitti ve orada bir suikastçi tarafından kazma ile öldürüldü. (1940)

Tuzla Tren İstasyonunda Bomba Patladı (1994)

Tuzla tren istasyonunda 12 Şubat 1994’te çöp kutusu içerisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 yedek subay adayı şehit oldu, 16 askeri öğrenci ile 11 er yaralandı. Bu olayın faili Abdullah Öcalan’ın yanında cezasını çekmektedir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1804. Ünlü düşünür Emmanuel Kant öldü.

1937. Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, Selanik Belediyesi tarafından sahibinden satın alınarak Atatürk’ün emrine tahsis edildi.

1959. Kıbrıs konusunda II. Londra Konferansı başladı.

1961. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Emekçi Partisi kuruldu.

1969. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı, Türk Sinemasının “Horoz Nuri”si Vahi Öz öldü.

1971. Türk Otomobil Fabrikası AŞ’nin (TOFAŞ) Bursa’daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel’in de katıldığı törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla “Murat124” tipi otomobillerin üretimine başladı.

1988. Dr. Ziya Özel’in “zakkumla” kanser tedavi iddiasının TRT tarafından “haber” olarak verilmesi yankı uyandırdı.

2001 . NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi.

2002 . İran havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü.

2002 . Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Milošević'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Milošević bu süreç sona ermeden öldü.

2010 . Vancouver'da Kış Olimpiyatları 2010 başladı.