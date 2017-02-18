Güncelleme: 00:14, 19 Şubat 2017 Pazar

Tarihte bugün: Çanakkale Savaşı başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Çanakkale Savaşı Başladı (1915)

İtilaf Devletleri Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlı Devletini teslim almak ve müttefikleri olan Rusya’ya yardım ulaştırmak için Çanakkale cephesini açmaya karar verdiler. Bu düşünce ile İngiltere ve Fransa’nın ortaklaşa oluşturduğu donanma 19 Şubat 1915 tarihinde Kumkale ve Seddülbahir tabyalarını dövmeye başladılar. Artık Çanakkale savaşı resmen başlamıştı.

GÜNÜN KİŞİSİ

İbrahim Ethem Hazretleri Vefat Etti (779)

Belh şehrinin yöneticisi iken kendisini ilme ve dine adamıştır. Soy olarak Hz.Ömer’e dayanan İbrahim Ethem Hazretleri tanınmış İslam alimi ve mutasavvıflarındandır. Irak, Suriye ve Hicaz bölgelerinde tanındı ve sevildi. O“Lokmayı helâlden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibâdet edip, gündüzleri oruç tutmaktan efdaldir. Çünkü her şeyin başı helâl lokmadır.”diyerek helal kazancın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştı. İbrahim Ethem Hazretleri 19 Şubat 779’da Şam’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Çanakkale Savaşı Başladı (1915)

İtilaf Devletleri Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlı Devletini teslim almak ve müttefikleri olan Rusya’ya yardım ulaştırmak için Çanakkale cephesini açmaya karar verdiler. Bu düşünce ile İngiltere ve Fransa’nın ortaklaşa oluşturduğu donanma 19 Şubat 1915 tarihinde Kumkale ve Seddülbahir tabyalarını dövmeye başladılar. Artık Çanakkale savaşı resmen başlamıştı.

Bediüzzaman Said Nursi Ruslara Esir Düştü (1916)

Ruslarla mücadele için oluşturulan gönüllü birliklere albay rütbesi ile kumanda eden Bediüzzaman Said Nursi 19 Şubat 1916’da Bitlis Deresinde yaralanarak esir düştü. Rus ordusu ve Ermeni çeteleri ile yapılan mücadele sırasında ayağı kırılmıştı.

İnkılapları Yerleştirmek Amacıyla Halkevleri Açıldı (1932)

Çağdaşlaşma amacıyla yapılan inkılapların halka benimsetilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak için 19 Şubat 1932’de Mustafa Kemal’in isteği ile Halkevleri açıldı. Halkevleri Demokrat Parti iktidarı zamanında CHP tarafından siyasi amaçlar için kullanıldığı düşüncesiyle 1951 yılında kapatıldı.

Londra Antlaşması İmzalandı (1959)

Türkiye,İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs’ta bağımsız bir devlet kurulmasının ve garantörlük şartlarının belirlendiği Londra Antlaşması 19 Şubat 1959’da imzalandı.

İsrail Uçakları Libya’ya Ait Bir Yolcu Uçağını Düşürdü (1973)

İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Libya Havayollarına ait uçağa ateş ederek düşmesine neden oldular. Uçakta bulunan yolcu ve personelden oluşan 107 kişiden kurtulan olmadı.

Mavi Akım Projesi İle İlgili Antlaşma (1998)

Mavi Akım projesi ile ilgili olarak müteahhit firmalar arasında 19 Şubat 1998’de antlaşma imzalandı. Bu proje ile Rusya ile Türkiye arasında döşenecek doğalgaz hattı ile Rusya’dan gaz alımı hedeflenmektedir.

Anayasa Kitabı Fırlatma Krizi Yaşandı (2001)

Çankaya Köşkü'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nun 19 Şubat 2001 tarihindeki toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı. Başbakan Bülent Ecevit, yaşanan tartışma sonunda toplantıyı terk etti. Bu olayın hemen akabinde bizzat Bülent Ecevit tarafından basına açıklanması büyük bir ekonomik kriz dalgası başlattı. Borsa çöktü, döviz fırladı. Yaşanan ekonomik krize çare bulmak amacıyla Amerika’da Kemal Derviş getirilerek bakan yapıldı. DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti oldukça sıkıntılı bir döneme girdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1925. Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye’de radyonun kurulması mecliste kabul edildi.

1928. Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu.

1932. “Halkevleri” kuruldu.

1951. Fransız yazar Andre Gide öldü.

1956. Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı’nı 3-1 yendi.

1956. İttihat ve Terakki Partisi’nin son Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bleda öldü.

1957. Türk Ordusu’nun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.

1975. Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.

1994. Libya’da şeriat uygulamasına geçildi; İslami takvim uygulanmaya başlandı.

1997. İran’ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, Sincan’da düzenlenen Kudüs Gecesi’ndeki konuşmaların ardından, artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.

1998. Rusya’dan Türkiye’ye boru hattı ile doğalgaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.

2008. Küba lideri Fidel Castro görevinden ayrıldığını açıkladı.