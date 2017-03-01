Tarihte BugÃ¼n: Bosna-Hersek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni | Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
Bosna-Hersek BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1992)
Yugoslavyaâ€™nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Bosna-Hersek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu sonrasÄ± 1 Mart 1992â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Ancak burayÄ± kendi topraklarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶ren SÄ±rplarÄ±n bu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa tepkisi Bosna-Hersekâ€™e saldÄ±rarak iÅŸgal giriÅŸiminde bulunmalarÄ± oldu.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Napolyonâ€™a KarÅŸÄ± SavaÅŸa Devam KararÄ± AlÄ±ndÄ± (1814)
Avrupaâ€™da Napolyonâ€™a karÅŸÄ± oluÅŸturulan koalisyon devletleri Napolyonâ€™dan 1792 sÄ±nÄ±rlarÄ±na geri Ã§ekilmesini istediler. Napolyonâ€™un bu teklifi reddetmesi Ã¼zerine Rusya, Avusturya, Prusya ve Ä°ngiltereâ€™den oluÅŸan koalisyon devletleri 1 Mart 1814â€™te Kuzey Fransaâ€™da bir araya gelerek Napolyon 1792â€™de ki sÄ±nÄ±rlara Ã§ekilinceye kadar savaÅŸa devam kararÄ± aldÄ±lar.
TBMM UluslararasÄ± Alanda Ä°lk Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Ä°mzaladÄ± (1921)
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet meclisi ile birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce baÄŸÄ±msÄ±z olmuÅŸ Afganistan arasÄ±nda 1 Mart 1921â€™de dostluk antlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile taraflar imkanlar Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde birbirlerine yardÄ±mcÄ± olmayÄ± taahhÃ¼t ediyorlardÄ±. Afganistan TÃ¼rkiyeâ€™den Ã¶ÄŸretmen ve subay istiyordu.
Japonya YanlÄ±sÄ± Bir ManÃ§urya Devleti Kuruldu (1932)
ManÃ§uryaâ€™da ki mevcut hÃ¼kÃ¼metin Japonyaâ€™ya tavÄ±r almasÄ± JaponlarÄ± harekete geÃ§irdi. Japonlar kendilerine ait biÅŸr demiryolunun bombalanmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek ManÃ§uryaâ€™yÄ± iÅŸgal ettiler. Japon taraftarÄ± ManÃ§uryalÄ± liderler 1 Mart 1932â€™de baÅŸkent Mukdenâ€™de baÄŸÄ±msÄ±z ManÃ§urya hÃ¼kÃ¼metinin kurulduÄŸunu ilan ettiler.
TÃ¼rbelerin Ziyaretine Ä°zin Verildi (1950)
Tekke, Zaviye ve tÃ¼rbelerin kapatÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki kanun 1925 yÄ±lÄ±nda kabul edilmiÅŸti. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde 1 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5566 sayÄ±lÄ± kanun ile bu kanunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. DeÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re Sanat deÄŸeri taÅŸÄ±yan ve TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼klerine ait tÃ¼rbelerin ziyaret edilmesine izin verildi.
Ã–ÄŸrencileri TaÅŸÄ±yan ÃœskÃ¼dar Vapuru BattÄ± (1958)
KaramÃ¼rsel ve GÃ¶lcÃ¼klÃ¼ genÃ§ler lise eÄŸitimi iÃ§in Ä°zmitâ€™e gidiyorlardÄ±. Hafta sonu ÃœskÃ¼dar vapuru ile ailelerinin yanÄ±na dÃ¶nmekte olan Ã¶ÄŸrenciler GÃ¶lcÃ¼k Ã¶nlerinde ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±naya yakalandÄ±lar. ÃœskÃ¼dar vapuru 1 Mart 1958â€™deki bu ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na sonucu battÄ±. Vapurda bulunanlardan Ã¼Ã§ yÃ¼ze yakÄ±nÄ± boÄŸularak Ã¶ldÃ¼.
Bosna-Hersek BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1992)
Yugoslavyaâ€™nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Bosna-Hersek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu sonrasÄ± 1 Mart 1992â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Ancak burayÄ± kendi topraklarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶ren SÄ±rplarÄ±n bu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa tepkisi Bosna-Hersekâ€™e saldÄ±rarak iÅŸgal giriÅŸiminde bulunmalarÄ± oldu.
1 Mart Tezkeresi TBMMâ€™de Reddedildi (2003)
Irak krizi konusunda hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan ABDâ€™nin isteÄŸi doÄŸrultusunda 25 Åžubat 2003'de TBMM'ye sunulan ve tam adÄ± "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yabancÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesi ve yabancÄ± silahlÄ± kuvvetlerin TÃ¼rkiye'de bulunmasÄ± iÃ§in HÃ¼kÃ¼met'e yetki verilmesine iliÅŸkin baÅŸbakanlÄ±k tezkeresi" olan tezkere 1 Mart 2003 tarihinde TBMMâ€™de yapÄ±lan oylamada reddedildi. Bu ABDâ€™nin Irak operasyonunda hiÃ§bir ÅŸekilde TÃ¼rkiyeâ€™den yararlanamayacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyordu.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1921. Mehmet Akifâ€™in (Ersoy) â€˜â€™Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™â€™, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafÄ±ndan Meclisâ€™te ilk kez okundu.
1923. Mustafa Kemal PaÅŸa, TBMMâ€™nin yeni Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¶nemini aÃ§tÄ±. Mustafa Kemalâ€™in aÃ§Ä±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Meclisâ€™te dinleyiciler balkonundan izleyen Latife HanÄ±m, Meclisâ€™e gelen ilk kadÄ±n oldu.
1925. Anadolu AjansÄ± TÃ¼rk Anonim Åžirketi kurularak, AA ÅŸirket statÃ¼sÃ¼ne kavuÅŸtu. Ahmet AÄŸaoÄŸlu, AAâ€™nÄ±n ilk YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Alaeddin Bey ilk Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ oldu.
1926. 1889 Ä°talyan Zanardelli yasasÄ± esas alÄ±narak hazÄ±rlanan yeni TÃ¼rk Ceza Kanunu, TBMMâ€™de kabul edildi.
1935. TBMM 5. DÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. AtatÃ¼rk, 4. kez CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. TBMMâ€™de ilk kez 18 kadÄ±n milletvekili yer aldÄ±.
1968. Milli Bakiye usulÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ran yeni SeÃ§im Kanunu TBMMâ€™de kabul edildi.
Â 1978. Adnan Menderesâ€™in oÄŸlu, Adalet Partisi AydÄ±n Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazasÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼.
1990. Ä°lk Ã¶zel TV kanalÄ± Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayÄ±nlamaya baÅŸladÄ±.
1992. Ä°stanbul Kuledibiâ€™ndeki Neve Åžalom Sinagoguâ€™na bombalÄ± saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
1997. Ä°stenmeyen adam ilan edilen Ä°ran'Ä±n Erzurum BaÅŸkonsolosu Said Zare Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼. Ä°ran'da misilleme olarak TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Osman KorutÃ¼rk ile Urumiye BaÅŸkonsolosu Ufuk Ã–zsancak'Ä± istenmeyen adam ilan etti.
2005. TÃ¼rkler: Bir Ä°mparatorluÄŸun MimarlarÄ± ve Mimar Sinan'Ä±n DehasÄ± adlÄ± fotoÄŸraf sergisi Londra'da aÃ§Ä±ldÄ±.
2006. Ä°ngilizce Wikipedia, Jordanhill railway station maddesiyle bir milyonuncu maddeye eriÅŸti.
2007. DanÄ±ÅŸtay 2. Daire Ã¼yelerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili davada, savcÄ±, olayÄ±n faili Alparslan Arslan ile Osman YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°smail SaÄŸÄ±r ve Erhan TimuroÄŸlu iÃ§in anayasal dÃ¼zeni cebren ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in silahlÄ± Ã¶rgÃ¼t kurmak ve yÃ¶netmek suÃ§undan 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istedi.
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