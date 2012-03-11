GÃ¼ncelleme: 00:22, 11 Mart 2017 Cumartesi

Tarihte bugÃ¼n: Ä°ngilizler BaÄŸdatâ€™Ä± iÅŸgal etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ Â

GÃœNÃœN OLAYI

BatÄ±lÄ±larÄ±n Irakâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirme Azmi BaÄŸdatâ€™Ä±n Ä°ÅŸgali Ä°le BaÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± (1917)

Kanuni Sultan SÃ¼leyman tarafÄ±ndan 1534 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan BaÄŸdat I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda General Maude yÃ¶netimindeki Ä°ngiliz birlikleri tarafÄ±ndan 11 Mart 1917â€™de ele geÃ§irildi. Ä°ngilizler, iÅŸgal sonrasÄ±Â yayÄ±nladÄ±klarÄ± bildiride bÃ¶lgeden sÃ¶mÃ¼rgeci TÃ¼rkleri uzaklaÅŸtÄ±rmak iÃ§in iÅŸgalci deÄŸil de kurtarÄ±cÄ± olarak geldiklerini iddia etmiÅŸlerdir. Son olarak ABD Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirme adÄ±na BaÄŸdatâ€™Ä± ve bÃ¼tÃ¼n Irakâ€™Ä± iÅŸgal etmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

OsmanlÄ± Devleti BaÄŸÄ±msÄ±z Bulgar Kilisesi KurulmasÄ±nÄ± Kabul Etti (1870)

Ruslar Bulgar milliyetÃ§iliÄŸinden istifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Bu nedenle BulgarlarÄ± sÃ¼rekli kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±lar. Ruslar ile Bulgarlar arasÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸbirliÄŸini Ã¶rgÃ¼tlediler. Bulgar kilisesini Rum etkisinden kurtarma ve baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±lar. Bulgarlar Fener Rum PatriÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z bir kilise Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak iÃ§in baÅŸvurdular. OsmanlÄ± Devleti onlarÄ±n bu isteÄŸini on yÄ±l sonra 11 Mart 1870 tarihinde kabul etti.

TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey FransÄ±zlar Ä°le AntlaÅŸma Ä°mzaladÄ± (1921)

Londra KonferansÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde yapÄ±lan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey Ä°tilaf Devletleri Ã¼lkeleri ile Ã§eÅŸitli konularda ayrÄ± ayrÄ± antlaÅŸmalar imza etti. Bunlardan bir tanesi de 11 Mart 1921â€™de FransÄ±zlar ile yapÄ±lan antlaÅŸmadÄ±r. Buna gÃ¶re FransÄ±zlar ile Ã§atÄ±ÅŸmalar sona eriyor ayrÄ±ca Antep ve Urfaâ€™yÄ± Anadoluâ€™dan bir Ã§ok ekonomik imtiyaz elde ederek bÄ±rakÄ±yorlardÄ±. Bu antlaÅŸma da diÄŸerleri gibi TBMM tarafÄ±ndan eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± bulunarak kabul edilmedi. Hatta Bekir Sami Bey DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±.

ABD II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n BaÅŸlarÄ±nda Ä°ngiltereâ€™ye Olan YardÄ±mlarÄ±nÄ± ArttÄ±rdÄ± (1941)

Almanya, Ä°talya Ve Japonyaâ€™nÄ±n birbirine yakÄ±nlaÅŸmasÄ± ABDâ€™nin de Ä°ngiltereâ€™ye desteÄŸinin artmasÄ±na neden oluyordu.BaÅŸkan Roosevelt 11 Mart 1941â€™de kongreden Ã–dÃ¼nÃ§ Verme Ve Kiralama Kanunuâ€™nu Ã§Ä±karttÄ±. ArdÄ±nda bu kanuna dayanarak Ä°ngiltereâ€™ye askeri ve maddi yardÄ±mlarÄ±nÄ± fazlalaÅŸtÄ±rdÄ±.

SSCBâ€™nin Son Devlet BaÅŸkanÄ± Mihail GorbaÃ§ov GÃ¶reve Geldi (1985)

Konstantin Ã‡ernenkoâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine SSCB KomÃ¼nist Partisi Genel SekreterliÄŸine yani devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Mihail GorbaÃ§ov getirildi. GorbaÃ§ov SSCBâ€™nin son devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yerine getirdi. UyguladÄ±ÄŸÄ± Perestroyka ve Glasnost politikalarÄ± sonrasÄ± SSCB daÄŸÄ±ldÄ±.

UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi GÃ¶revine BaÅŸladÄ± (2003)

UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi iÃ§in ilk Ã§alÄ±ÅŸma Romaâ€™da BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 1998â€™de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KuruluÅŸ amacÄ± savaÅŸ suÃ§larÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, soykÄ±rÄ±m suÃ§larÄ± ve saldÄ±rÄ± suÃ§larÄ±na bakmaktÄ±r. Hollanda'nÄ±n Lahey kentinde 1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuÅŸ ve 11 Mart 2003 tarihinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Madritâ€™te BombalÄ± SaldÄ±rÄ± (2004)

Ä°spanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Madritâ€™te seÃ§imlere Ã¼Ã§ gÃ¼n kala tren istasyonlarÄ±nda 11 Mart 2004 tarihinde seri halde bombalar patladÄ±. Patlamalarda yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken binin Ã¼zerinde kiÅŸi ise yaralandÄ±. Patlamalar sadece Ä°spanyaâ€™da deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Avrupaâ€™da bir ÅŸok etkisine neden oldu. PatlamalarÄ±n sorumlusu olarak ETA ve Ä°slami Ã¶rgÃ¼tler gÃ¼ndeme getirildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1938. Avusturya ÅžansÃ¶lyesi Schuschnigg istifa etti; yerine gelen Nazi yanlÄ±sÄ± Seyss-Inquartâ€™Ä±n daveti Ã¼zerine Alman birlikleri Avusturyaâ€™ya girdi.

Â 1941. Ä°ngiltereâ€™nin Sofya ElÃ§isi Rendellâ€™a, Ä°stanbulâ€™da, Pera Palas Oteliâ€™nde suikast giriÅŸiminde bulunuldu. Olayda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Rendell kurtuldu.

1947. TÃ¼rkiye, UluslararasÄ± Ä°skan ve KalkÄ±nma BankasÄ± (DÃ¼nya BankasÄ±) ve UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±ldÄ±.

1949. Ä°srail ve ÃœrdÃ¼n, Rodosâ€™ta ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

1958. TÃ¼rkiye â€˜â€™MÄ±sÄ±r, Suriye ve Yemenâ€™â€™ devletlerinin oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik Arap Cumhuriyetiâ€™ni tanÄ±dÄ±.

1967. Gazeteci Yusuf Ziya OrtaÃ§, 72 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

1968. Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± HaÅŸim Ä°ÅŸÃ§an, beyin kanamasÄ± sonucu 70 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

1969. Besteci Sadi IÅŸÄ±lay, 70 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1976. Eski ABD BaÅŸkanÄ± Richard Nixon, Åžiliâ€™deki seÃ§imler sÄ±rasÄ±nda Salvador Allendeâ€™nin seÃ§ilmesini Ã¶nlemek iÃ§in CIAâ€™ya emir verdiÄŸini itiraf etti.

1983. Ä°ki Ermeni terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan TÃ¼rkiyeâ€™nin Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Galip Balkar, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Â 1985. Konstantin Ã‡ernenkoâ€™nun 10 Martâ€™taki Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Mihail GorbaÃ§ov, Sovyetler BirliÄŸi KomÃ¼nist Partisi Genel SekreterliÄŸiâ€™ne getirildi.

Â 1988. MontajÄ±nÄ±n tamamÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan ilk F-16, Hava Kuvvetleriâ€™ne teslim edildi.

Â 1990. Litvanya, tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.

Â 1993. TÃ¼rkiyeâ€™nin Hamburg Din AtaÅŸesi Ali MangaoÄŸlu, Alman Polisi tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

2011 . Japonya'da, Japon kayÄ±tlÄ± tarihi boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k Deprem ve Tsunami felaketiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Yerel saatle 05:46' da 8.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana gelmiÅŸtir