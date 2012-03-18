Güncelleme: 00:10, 19 Mart 2018 Pazartesi

TARİHTE BUGÜN: Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Ünlü İslam Düşünürü İbn-i Haldun Vefat Etti (1406)

Aslen Endülüslü olup kökeni Yemen sahabelerine kadar dayanır. Kuzey Afrika’da ailesinin gözetiminde iyi bir eğitim almıştır. Birçok ilimle uğraşmış olan İbn-i Haldun, daha çok tarihçi kimliği ile tanınmıştır. Toplum yapılarını incelemesi ve sosyal olaylardaki değişimi ilk dile getiren düşünür olması dolayısıyla da bugünkü sosyolojinin öncüsü kabul edilir. En ünlü eseri Mukaddime’dir. İbn-i Haldun 19 Mart 1406’da Memluk Devleti’nin bir görevlisi iken Kahire’de vefat etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devleti Süveyş Kanalının Açılış İznini Verdi (1866)

İlkçağlarda Nil vadisi kullanılarak bir kanal açılmıştı Ancak bu kanal Nil nehri tarafından getirilen malzemelerde tıkanmış ve kullanım dışı kalmıştı. Sokullu Mehmet Paşa zamanında Süveyş Kanalı gündeme gelmiş fakat o gün için bu konuda herhangi bir çaba yapılmamıştı. Napolyon’da Mısır işgali sırasında kanal işini ele almış fakat mühendislerin olumsuz raporu ile bu işi bırakmıştı. İlk ciddi girişim Hidiv Sait Paşa zamanında 1854’te Fransızlarca başlatıldı. İngiltere Süveyş Kanalı’nın açılmasına başlangıçta karşı çıktı. İngiltere’nin tutum değiştirmesi üzerine Osmanlı Devleti 19 Mart 1866’da kanalın açılması için gerekli onayı verdi.

Ayan Meclisi Açıldı (1877)

1876’da yürürlüğe giren Kanun-i Esasi gereğince üyeleri padişah tarafından kayd-ı hayat şartıyla seçilen Meclis-i ayan 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayında 27 üye ile çalışmalarına başladı. Açılış için Dolmabahçe Sarayında padişahında hazır bulunduğu büyük bir tören yapılmıştı.

Ankara’da TBMM’nin Açılacağı Duyuruldu (1920)

İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine 19 Mart 1920’de Mustafa Kemal bütün illere gönderdiği bir bildiri ile en kısa zamanda Ankara’da yeni bir meclis açılacağını duyurdu. Bu bildiride illerde hemen milletvekili seçimi yapılması isteniyor ayrıca Meclis-i Mebusan’ın milletvekillerinin de yeni meclise kabul edileceği bildiriliyordu.

Çekoslavakya’nın İşgali Protesto Edildi (1939)

Hitler yayılmacı politikasının gereği olarak 15 Mart 1939’da Çekoslavakya’yı işgal etti. Bu durum batılı devletlerin büyük tepkisini çekti. Almanya’ya karşı tutumlarını daha da sertleştirdiler. İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 19 Mart 1939’da Berlin’e gönderdikleri bir nota ile Çekoslavakya’nın işgalini protesto ettiler.

SSCB Türk-Sovyet Dostluk Ve Saldırmazlık Antlaşmasını Feshetti (1945)

SSCB Yalta Konferansından bir süre sonra 19 Mart 1945’te 1925 Tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını günün şartları gereği feshettiğini bildirdi. Bu bildiri Türkiye’nin Moskova elçisi Selim Sarper’e Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov tarafından yapılmıştı. Bu SSCB’nin Türkiye’yi sıkıştırma politikasının ilk aşamalarından birisiydi.

İki Çocuk Uçak Kaçırdı (1977)

THY’nin Diyarbakır adlı uçağı Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte iken iki Ortaokul öğrencisi tarafından 19 Mart 1977 tarihinde Beyrut’a kaçırıldı. Küçük korsanların teslim olmasıyla olay kansız bir şekilde sona erdirildi.