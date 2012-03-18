TARİHTE BUGÜN: Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Ünlü İslam Düşünürü İbn-i Haldun Vefat Etti (1406)
Aslen Endülüslü olup kökeni Yemen sahabelerine kadar dayanır. Kuzey Afrika’da ailesinin gözetiminde iyi bir eğitim almıştır. Birçok ilimle uğraşmış olan İbn-i Haldun, daha çok tarihçi kimliği ile tanınmıştır. Toplum yapılarını incelemesi ve sosyal olaylardaki değişimi ilk dile getiren düşünür olması dolayısıyla da bugünkü sosyolojinin öncüsü kabul edilir. En ünlü eseri Mukaddime’dir. İbn-i Haldun 19 Mart 1406’da Memluk Devleti’nin bir görevlisi iken Kahire’de vefat etmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Osmanlı Devleti Süveyş Kanalının Açılış İznini Verdi (1866)
İlkçağlarda Nil vadisi kullanılarak bir kanal açılmıştı Ancak bu kanal Nil nehri tarafından getirilen malzemelerde tıkanmış ve kullanım dışı kalmıştı. Sokullu Mehmet Paşa zamanında Süveyş Kanalı gündeme gelmiş fakat o gün için bu konuda herhangi bir çaba yapılmamıştı. Napolyon’da Mısır işgali sırasında kanal işini ele almış fakat mühendislerin olumsuz raporu ile bu işi bırakmıştı. İlk ciddi girişim Hidiv Sait Paşa zamanında 1854’te Fransızlarca başlatıldı. İngiltere Süveyş Kanalı’nın açılmasına başlangıçta karşı çıktı. İngiltere’nin tutum değiştirmesi üzerine Osmanlı Devleti 19 Mart 1866’da kanalın açılması için gerekli onayı verdi.
Ayan Meclisi Açıldı (1877)
1876’da yürürlüğe giren Kanun-i Esasi gereğince üyeleri padişah tarafından kayd-ı hayat şartıyla seçilen Meclis-i ayan 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayında 27 üye ile çalışmalarına başladı. Açılış için Dolmabahçe Sarayında padişahında hazır bulunduğu büyük bir tören yapılmıştı.
Ankara’da TBMM’nin Açılacağı Duyuruldu (1920)
İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine 19 Mart 1920’de Mustafa Kemal bütün illere gönderdiği bir bildiri ile en kısa zamanda Ankara’da yeni bir meclis açılacağını duyurdu. Bu bildiride illerde hemen milletvekili seçimi yapılması isteniyor ayrıca Meclis-i Mebusan’ın milletvekillerinin de yeni meclise kabul edileceği bildiriliyordu.
Çekoslavakya’nın İşgali Protesto Edildi (1939)
Hitler yayılmacı politikasının gereği olarak 15 Mart 1939’da Çekoslavakya’yı işgal etti. Bu durum batılı devletlerin büyük tepkisini çekti. Almanya’ya karşı tutumlarını daha da sertleştirdiler. İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 19 Mart 1939’da Berlin’e gönderdikleri bir nota ile Çekoslavakya’nın işgalini protesto ettiler.
SSCB Türk-Sovyet Dostluk Ve Saldırmazlık Antlaşmasını Feshetti (1945)
SSCB Yalta Konferansından bir süre sonra 19 Mart 1945’te 1925 Tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını günün şartları gereği feshettiğini bildirdi. Bu bildiri Türkiye’nin Moskova elçisi Selim Sarper’e Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov tarafından yapılmıştı. Bu SSCB’nin Türkiye’yi sıkıştırma politikasının ilk aşamalarından birisiydi.
İki Çocuk Uçak Kaçırdı (1977)
THY’nin Diyarbakır adlı uçağı Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte iken iki Ortaokul öğrencisi tarafından 19 Mart 1977 tarihinde Beyrut’a kaçırıldı. Küçük korsanların teslim olmasıyla olay kansız bir şekilde sona erdirildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun'un vefatı, Ayan Meclisinin açılması, Osmanlı Devleti'nin Süveyş Kanalının açılışına izin vermesi var..
Boğazın pek çok haritasını yaptıran II.Abdülhamid yeni yapılan tabyaları,yerleştirilen topları fotoğraflattırarak çalışmaları yakından takip etti. Çanakkale savaşı esnasında "Atalarımın ve benim yaptırdığım kale ve tabyalar eğer hala ayakta ise düşmanlar boğazı geçemez” diyecekti.
Çanakkel Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 tarihli İstanbul gazetelerinde önceki gün batırılan bir düşman zırhlısının haberi vardı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çanakkale Zaferi, Köy Kanunun kabulü, Fransa’nın Cezayir’de ateşkes yapması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şehzade Korkut’un katli, İtalyan birliğinin sağlanması, Batı Avrupa Birliğinin kurulması, Sivas’ta heyelan var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bulgaristan’ın bağımsızlığı, İstanbul’un resmen işgali, Moskova Antlaşması, Halepçe’de kimyasal katliam var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Makbul İbrahim Paşa’nın (Pargalı) idamı, Talat Paşa’nın Berlin’de vurulması, Osmanlı Hanedanı üyelerine yurda dönüş izni verilmesi var…Suriye’de iç savaş başladı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Selimiye Camii’nin açılışı,Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk hükümetini kurması, Ak Parti'ye kapatma davası açılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bedir Savaşının kazanılması, CHP’den çarşaf yasağı isteği, İstanbul Boğazında Tanker faciası var…
Türkiye Büyük Millet Meclisinin etrafı tanklarla çevriliydi. Meclis koridorlarında yüksek rütbeli askerler dolaşıyordu. Saat 15’te açılan Mecliste ordunun muhtırası okundu. Meclisteki milletvekillerinin büyük kısmı yaşananlardan rahatsızdı. Ancak yalnızca Demokratik Parti milletvekili Hasan Kormazcan yerinden kalkarak "Mecliste ya Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ya da Başbakanlık tezkeresi okunur,ordu tezkeresi okunmaz.” şeklinde itirazda bulundu.
Eskinin “İstanbul Kültür Sarayı”, bugünün “Atatürk Kültür Merkezi”, açılışından 585 gün sonra, 27 Kasım 1970’te, “Burası Türkiye” denilebilecek ve ancak Türkiye’de yaşanabilecek traji-komik bir yangın sonucu 45 dakikada küle dönmüştü. Hem de Arthur Miller’in “Cadı Kazanı” isimli oyunu sahnelendiği sırada. Yangında bir oyun için AKM’ye getirilen Sultan IV. Murad’ın eşyaları da kül olmuştu
'3 gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Emniyet Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi:
Milletimizin dâhilî ve haricî istiklâli uğrunda girişmiş olduğu mücadelâtı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir.
12 Mart askeri muhtırasına ilk destek verenler başta DEV GENÇ olmak üzere solculardı ama...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa’nın Kırım savaşına girmesi, İstiklal Marşının kabulü, Almanların Viyana’yı işgali, Truman Doktirinin ilanı, 12 Mart Muhtırası var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin Bağdat’ı işgal etmesi, Gorbaçov’un SSCB Başkanı olması, Madrit’te patlama var…