Tarihte bugÃ¼n: ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun vefat etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
ÃœnlÃ¼ Ä°slam DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun Vefat Etti (1406)
Aslen EndÃ¼lÃ¼slÃ¼ olup kÃ¶keni Yemen sahabelerine kadar dayanÄ±r. Kuzey Afrikaâ€™da ailesinin gÃ¶zetiminde iyi bir eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±r. BirÃ§ok ilimle uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ olan Ä°bni Haldun, daha Ã§ok tarihÃ§i kimliÄŸi ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Toplum yapÄ±larÄ±nÄ± incelemesi ve sosyal olaylardaki deÄŸiÅŸimi ilk dile getiren dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla da bugÃ¼nkÃ¼ sosyolojinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ kabul edilir. En Ã¼nlÃ¼ eseri Mukaddimeâ€™dir.Â Ä°bni Haldun 19 Mart 1406â€™da Memluk Devletiâ€™nin bir gÃ¶revlisi iken Kahireâ€™de vefat etmiÅŸtir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
OsmanlÄ± Devleti SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ä°znini Verdi (1866)
Ä°lkÃ§aÄŸlarda Nil vadisi kullanÄ±larak bir kanal aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ± Ancak bu kanal Nil nehri tarafÄ±ndan getirilen malzemelerde tÄ±kanmÄ±ÅŸ ve kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sokullu Mehmet PaÅŸa zamanÄ±nda SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸ fakat o gÃ¼n iÃ§in bu konuda herhangi bir Ã§aba yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Napolyonâ€™da MÄ±sÄ±r iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda kanal iÅŸini ele almÄ±ÅŸ fakat mÃ¼hendislerin olumsuz raporu ile bu iÅŸi bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk ciddi giriÅŸim Hidiv Sait PaÅŸa zamanÄ±nda 1854â€™te FransÄ±zlarca baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ngiltere SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na baÅŸlangÄ±Ã§ta karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ngiltereâ€™nin tutum deÄŸiÅŸtirmesi Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti 19 Mart 1866â€™da kanalÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli onayÄ± verdi.
Ayan Meclisi AÃ§Ä±ldÄ± (1877)
1876â€™da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Kanun-i Esasi gereÄŸince Ã¼yeleri padiÅŸah tarafÄ±ndan kayd-Ä± hayat ÅŸartÄ±yla seÃ§ilen Meclis-i ayan 19 Mart 1877â€™de DolmabahÃ§e SarayÄ±nda 27 Ã¼ye ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in DolmabahÃ§e SarayÄ±nda padiÅŸahÄ±nda hazÄ±r bulunduÄŸu bÃ¼yÃ¼k bir tÃ¶ren yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ankaraâ€™da TBMMâ€™nin AÃ§Ä±lacaÄŸÄ± Duyuruldu (1920)
Ä°stanbulâ€™un iÅŸgali ve Meclis-i Mebusanâ€™Ä±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 19 Mart 1920â€™de Mustafa Kemal bÃ¼tÃ¼n illere gÃ¶nderdiÄŸi bir bildiri ile en kÄ±sa zamanda Ankaraâ€™da yeni bir meclis aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu bildiride illerde hemen milletvekili seÃ§imi yapÄ±lmasÄ± isteniyor ayrÄ±ca Meclis-i Mebusanâ€™Ä±n milletvekillerinin de yeni meclise kabul edileceÄŸi bildiriliyordu.
Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n Ä°ÅŸgali Protesto Edildi (1939)
Hitler yayÄ±lmacÄ± politikasÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak 15 Mart 1939â€™da Ã‡ekoslavakyaâ€™yÄ± iÅŸgal etti. Bu durum batÄ±lÄ± devletlerin bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§ekti. Almanyaâ€™ya karÅŸÄ± tutumlarÄ±nÄ± daha da sertleÅŸtirdiler. Ä°ngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 19 Mart 1939â€™da Berlinâ€™e gÃ¶nderdikleri bir nota ile Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n iÅŸgalini protesto ettiler.
SSCB TÃ¼rk-Sovyet Dostluk Ve SaldÄ±rmazlÄ±k AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Feshetti (1945)
SSCB Yalta KonferansÄ±ndan bir sÃ¼re sonra 19 Mart 1945â€™te 1925 Tarihli TÃ¼rk-Sovyet Dostluk ve SaldÄ±rmazlÄ±k AntlaÅŸmasÄ±nÄ± gÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ± gereÄŸi feshettiÄŸini bildirdi. Bu bildiri TÃ¼rkiyeâ€™nin Moskova elÃ§isi Selim Sarperâ€™e Sovyet DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanÄ± Molotov tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu SSCBâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™yi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma politikasÄ±nÄ±n ilk aÅŸamalarÄ±ndan birisiydi.
Ä°ki Ã‡ocuk UÃ§ak KaÃ§Ä±rdÄ± (1977)
THYâ€™nin DiyarbakÄ±r adlÄ± uÃ§aÄŸÄ± DiyarbakÄ±râ€™dan Ankaraâ€™ya gitmekte iken iki Ortaokul Ã¶ÄŸrencisi tarafÄ±ndan 19 Mart 1977 tarihinde Beyrutâ€™a kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k korsanlarÄ±n teslim olmasÄ±yla olay kansÄ±z bir ÅŸekilde sona erdirildi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bedir SavaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, CHPâ€™den Ã§arÅŸaf yasaÄŸÄ± isteÄŸi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker faciasÄ± varâ€¦
Milletimizin dÃ¢hilÃ® ve haricÃ® istiklÃ¢li uÄŸrunda giriÅŸmiÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadelÃ¢tÄ± ifade ve terennÃ¼m iÃ§in bir Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ± mÃ¼sabakaya vazâ€™ edilmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼, AlmanlarÄ±n Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgali, Truman Doktirinin ilanÄ±, 12 Mart MuhtÄ±rasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngilizlerin BaÄŸdatâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, GorbaÃ§ovâ€™un SSCB BaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Madritâ€™te patlama varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; AltÄ±ncÄ± Ä°mam Cafer-i SadÄ±k'Ä±n ÅŸehit edilmesi, Ã‡aÄŸrÄ± Beyâ€™in vefatÄ±, MÃ¼slÃ¼man Patani Ãœlkesinin Taylandâ€™a verilmesi, SSCBâ€™nin Ã‡ekoslavakyaâ€™da darbe yaptÄ±rmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fasâ€™Ä±n OsmanlÄ± himayesine girmesi, Laleli Camiinin ibadete aÃ§Ä±lmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Siirt Milletvekili seÃ§ilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Aslan MaÅŸadov'un ÅŸehadeti, KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼, ABDâ€™li askerlerin Filipinlileri katli, Vehbi KoÃ§â€™un naaÅŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, ElazÄ±ÄŸâ€™daki deprem varâ€¦