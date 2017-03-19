GÃ¼ncelleme: 00:15, 19 Mart 2017 Pazar

Tarihte bugÃ¼n: ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun vefat etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

ÃœnlÃ¼ Ä°slam DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun Vefat Etti (1406)

Aslen EndÃ¼lÃ¼slÃ¼ olup kÃ¶keni Yemen sahabelerine kadar dayanÄ±r. Kuzey Afrikaâ€™da ailesinin gÃ¶zetiminde iyi bir eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±r. BirÃ§ok ilimle uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ olan Ä°bni Haldun, daha Ã§ok tarihÃ§i kimliÄŸi ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Toplum yapÄ±larÄ±nÄ± incelemesi ve sosyal olaylardaki deÄŸiÅŸimi ilk dile getiren dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla da bugÃ¼nkÃ¼ sosyolojinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ kabul edilir. En Ã¼nlÃ¼ eseri Mukaddimeâ€™dir.Â Ä°bni Haldun 19 Mart 1406â€™da Memluk Devletiâ€™nin bir gÃ¶revlisi iken Kahireâ€™de vefat etmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

OsmanlÄ± Devleti SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ä°znini Verdi (1866)

Ä°lkÃ§aÄŸlarda Nil vadisi kullanÄ±larak bir kanal aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ± Ancak bu kanal Nil nehri tarafÄ±ndan getirilen malzemelerde tÄ±kanmÄ±ÅŸ ve kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sokullu Mehmet PaÅŸa zamanÄ±nda SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸ fakat o gÃ¼n iÃ§in bu konuda herhangi bir Ã§aba yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Napolyonâ€™da MÄ±sÄ±r iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda kanal iÅŸini ele almÄ±ÅŸ fakat mÃ¼hendislerin olumsuz raporu ile bu iÅŸi bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk ciddi giriÅŸim Hidiv Sait PaÅŸa zamanÄ±nda 1854â€™te FransÄ±zlarca baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ngiltere SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na baÅŸlangÄ±Ã§ta karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ngiltereâ€™nin tutum deÄŸiÅŸtirmesi Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti 19 Mart 1866â€™da kanalÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli onayÄ± verdi.

Ayan Meclisi AÃ§Ä±ldÄ± (1877)

1876â€™da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Kanun-i Esasi gereÄŸince Ã¼yeleri padiÅŸah tarafÄ±ndan kayd-Ä± hayat ÅŸartÄ±yla seÃ§ilen Meclis-i ayan 19 Mart 1877â€™de DolmabahÃ§e SarayÄ±nda 27 Ã¼ye ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in DolmabahÃ§e SarayÄ±nda padiÅŸahÄ±nda hazÄ±r bulunduÄŸu bÃ¼yÃ¼k bir tÃ¶ren yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ankaraâ€™da TBMMâ€™nin AÃ§Ä±lacaÄŸÄ± Duyuruldu (1920)

Ä°stanbulâ€™un iÅŸgali ve Meclis-i Mebusanâ€™Ä±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 19 Mart 1920â€™de Mustafa Kemal bÃ¼tÃ¼n illere gÃ¶nderdiÄŸi bir bildiri ile en kÄ±sa zamanda Ankaraâ€™da yeni bir meclis aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu bildiride illerde hemen milletvekili seÃ§imi yapÄ±lmasÄ± isteniyor ayrÄ±ca Meclis-i Mebusanâ€™Ä±n milletvekillerinin de yeni meclise kabul edileceÄŸi bildiriliyordu.

Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n Ä°ÅŸgali Protesto Edildi (1939)

Hitler yayÄ±lmacÄ± politikasÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak 15 Mart 1939â€™da Ã‡ekoslavakyaâ€™yÄ± iÅŸgal etti. Bu durum batÄ±lÄ± devletlerin bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§ekti. Almanyaâ€™ya karÅŸÄ± tutumlarÄ±nÄ± daha da sertleÅŸtirdiler. Ä°ngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 19 Mart 1939â€™da Berlinâ€™e gÃ¶nderdikleri bir nota ile Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n iÅŸgalini protesto ettiler.

SSCB TÃ¼rk-Sovyet Dostluk Ve SaldÄ±rmazlÄ±k AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Feshetti (1945)

SSCB Yalta KonferansÄ±ndan bir sÃ¼re sonra 19 Mart 1945â€™te 1925 Tarihli TÃ¼rk-Sovyet Dostluk ve SaldÄ±rmazlÄ±k AntlaÅŸmasÄ±nÄ± gÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ± gereÄŸi feshettiÄŸini bildirdi. Bu bildiri TÃ¼rkiyeâ€™nin Moskova elÃ§isi Selim Sarperâ€™e Sovyet DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanÄ± Molotov tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu SSCBâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™yi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma politikasÄ±nÄ±n ilk aÅŸamalarÄ±ndan birisiydi.

Ä°ki Ã‡ocuk UÃ§ak KaÃ§Ä±rdÄ± (1977)

THYâ€™nin DiyarbakÄ±r adlÄ± uÃ§aÄŸÄ± DiyarbakÄ±râ€™dan Ankaraâ€™ya gitmekte iken iki Ortaokul Ã¶ÄŸrencisi tarafÄ±ndan 19 Mart 1977 tarihinde Beyrutâ€™a kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k korsanlarÄ±n teslim olmasÄ±yla olay kansÄ±z bir ÅŸekilde sona erdirildi.