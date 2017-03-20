GÃ¼ncelleme: 00:02, 20 Mart 2017 Pazartesi

Tarihte bugÃ¼n: Taha Yasin Ramazan idam edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Taha Yasin Ramazan Ä°dam Edildi (2007)

Saddam HÃ¼seyinâ€™in saÄŸ koluydu. Irak Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±ydÄ±. Irakâ€™Ä±n iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda peÅŸmergeler tarafÄ±ndan yakalanarak ABD gÃ¼Ã§lerine teslim edildi. Duceyl katliamÄ±ndan dolayÄ± idama mahkum olan Taha Yasin Ramazan 20 Mart 2007 tarihinde BaÄŸdatâ€™ta asÄ±larak idam edildi.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Napolyon Geri DÃ¶ndÃ¼ (1815)

Napolyon 1814 yÄ±lÄ±nda imparatorluktan istifa etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ ve Ä°ngilizler tarafÄ±ndan Elbe adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmiÅŸti. Viyana Kongresi devam ederken Napolyonâ€™un 20 Mart 1815â€™te Elbe adasÄ±ndan kaÃ§arak tekrar Fransa tahtÄ±na oturduÄŸu haberi alÄ±ndÄ±. Bunun Ã¼zerine Napolyon sorununu halletmek iÃ§in yeniden koalisyon oluÅŸturuldu. Napolyon birleÅŸmelerine fÄ±rsat vermeden saldÄ±rmak istedi fakar Waterlooâ€™da Ä°ngiliz ve Prusya kuvvetlerine yenildi.

OsmanlÄ± Devleti SÄ±rbistanâ€™daki Kalelerden Ã‡ekilme KararÄ± AldÄ± (1867)

SÄ±rplar 1862 Ä°stanbul ProtokolÃ¼nÃ¼ yeterli bulmamÄ±ÅŸlar ve OsmanlÄ± Devletinin SÄ±rbistanâ€™dan tam anlamÄ±yla Ã§ekilmesini istiyorlardÄ±. Ã‡Ä±kan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸme ihtimali Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k devletler OsmanlÄ± Devletiâ€™ne baskÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±lar.Â Bu baskÄ±lar Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti 20 Mart 1867â€™de SÄ±rbistanâ€™Ä±n isteklerine uygun olarak SÄ±rbistanâ€™da ki kalelerden tamamen Ã§ekilme kararÄ± almak zorunda kaldÄ±. SÄ±rbistanâ€™Ä±n OsmanlÄ± Devletine baÄŸlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren tek ÅŸey Belgratâ€™ta SÄ±rp bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda OsmanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ±n da olmasÄ±ydÄ±.

Irak Harg AdasÄ±nÄ± BombaladÄ± (1988)

Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 20 Mart 1988â€™de Irak Ä°ranâ€™a ait Harg adasÄ±nda ki petrol tesislerine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda iki tanker yandÄ± ve 54 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TSK En KapsamlÄ± Kuzey Irak HarekatÄ±nÄ± GerÃ§ekleÅŸtirdi (1995)

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 20 Mart 1995â€™te Kuzey Irakâ€™taki terÃ¶r hedeflerine karÅŸÄ± en kapsamlÄ± harekat baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu operasyonda sÄ±nÄ±rÄ±n 40 kilometre kadar iÃ§erisine girilmiÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 35 bin asker gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±r.

Tokyo Metrosunda Sarin GazÄ± Kabusu YaÅŸandÄ± (1995)

Aum Åžinrikyo dini Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan 20 Mart 1995â€™te Tokyo metrosunda sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunuldu. Sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Eylemci dini Ã¶rgÃ¼t 1984â€™te Shoko Asahara tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtur. ABD ile Japonya arasÄ±nda III.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanmaktaydÄ±lar. Japon hÃ¼kÃ¼metinin 1995â€™te faaliyetlerini yasaklamasÄ± Ã¼zerine bu eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Tarikat lideri bu olaydan sonra tutuklanmÄ±ÅŸ ve 2009 yÄ±lÄ±nda idam edilmiÅŸtir.

Ä°ngilizler Deli Dana HastalÄ±ÄŸÄ±na KarÅŸÄ± DÃ¼nyayÄ± UyardÄ±lar (1996)

Ä°ngiliz bilim insanlarÄ± dÃ¼nyayÄ± yeni ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir beyin hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± 20 Mart 1996 tarihinde uyardÄ±lar. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarda gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±ÄŸÄ±n insanlara bulaÅŸÄ±p bulaÅŸmayacaÄŸÄ± konusu bilim Ã§evrelerince tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

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