Tarihte bugÃ¼n: Taha Yasin Ramazan idam edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
Taha Yasin Ramazan Ä°dam Edildi (2007)
Saddam HÃ¼seyinâ€™in saÄŸ koluydu. Irak Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±ydÄ±. Irakâ€™Ä±n iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda peÅŸmergeler tarafÄ±ndan yakalanarak ABD gÃ¼Ã§lerine teslim edildi. Duceyl katliamÄ±ndan dolayÄ± idama mahkum olan Taha Yasin Ramazan 20 Mart 2007 tarihinde BaÄŸdatâ€™ta asÄ±larak idam edildi.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Napolyon Geri DÃ¶ndÃ¼ (1815)
Napolyon 1814 yÄ±lÄ±nda imparatorluktan istifa etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ ve Ä°ngilizler tarafÄ±ndan Elbe adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmiÅŸti. Viyana Kongresi devam ederken Napolyonâ€™un 20 Mart 1815â€™te Elbe adasÄ±ndan kaÃ§arak tekrar Fransa tahtÄ±na oturduÄŸu haberi alÄ±ndÄ±. Bunun Ã¼zerine Napolyon sorununu halletmek iÃ§in yeniden koalisyon oluÅŸturuldu. Napolyon birleÅŸmelerine fÄ±rsat vermeden saldÄ±rmak istedi fakar Waterlooâ€™da Ä°ngiliz ve Prusya kuvvetlerine yenildi.
OsmanlÄ± Devleti SÄ±rbistanâ€™daki Kalelerden Ã‡ekilme KararÄ± AldÄ± (1867)
SÄ±rplar 1862 Ä°stanbul ProtokolÃ¼nÃ¼ yeterli bulmamÄ±ÅŸlar ve OsmanlÄ± Devletinin SÄ±rbistanâ€™dan tam anlamÄ±yla Ã§ekilmesini istiyorlardÄ±. Ã‡Ä±kan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸme ihtimali Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k devletler OsmanlÄ± Devletiâ€™ne baskÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±lar.Â Bu baskÄ±lar Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti 20 Mart 1867â€™de SÄ±rbistanâ€™Ä±n isteklerine uygun olarak SÄ±rbistanâ€™da ki kalelerden tamamen Ã§ekilme kararÄ± almak zorunda kaldÄ±. SÄ±rbistanâ€™Ä±n OsmanlÄ± Devletine baÄŸlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren tek ÅŸey Belgratâ€™ta SÄ±rp bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda OsmanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ±n da olmasÄ±ydÄ±.
Irak Harg AdasÄ±nÄ± BombaladÄ± (1988)
Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 20 Mart 1988â€™de Irak Ä°ranâ€™a ait Harg adasÄ±nda ki petrol tesislerine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda iki tanker yandÄ± ve 54 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TSK En KapsamlÄ± Kuzey Irak HarekatÄ±nÄ± GerÃ§ekleÅŸtirdi (1995)
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 20 Mart 1995â€™te Kuzey Irakâ€™taki terÃ¶r hedeflerine karÅŸÄ± en kapsamlÄ± harekat baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu operasyonda sÄ±nÄ±rÄ±n 40 kilometre kadar iÃ§erisine girilmiÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 35 bin asker gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±r.
Tokyo Metrosunda Sarin GazÄ± Kabusu YaÅŸandÄ± (1995)
Aum Åžinrikyo dini Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan 20 Mart 1995â€™te Tokyo metrosunda sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunuldu. Sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Eylemci dini Ã¶rgÃ¼t 1984â€™te Shoko Asahara tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtur. ABD ile Japonya arasÄ±nda III.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanmaktaydÄ±lar. Japon hÃ¼kÃ¼metinin 1995â€™te faaliyetlerini yasaklamasÄ± Ã¼zerine bu eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Tarikat lideri bu olaydan sonra tutuklanmÄ±ÅŸ ve 2009 yÄ±lÄ±nda idam edilmiÅŸtir.
Ä°ngilizler Deli Dana HastalÄ±ÄŸÄ±na KarÅŸÄ± DÃ¼nyayÄ± UyardÄ±lar (1996)
Ä°ngiliz bilim insanlarÄ± dÃ¼nyayÄ± yeni ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir beyin hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± 20 Mart 1996 tarihinde uyardÄ±lar. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarda gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±ÄŸÄ±n insanlara bulaÅŸÄ±p bulaÅŸmayacaÄŸÄ± konusu bilim Ã§evrelerince tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bedir SavaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, CHPâ€™den Ã§arÅŸaf yasaÄŸÄ± isteÄŸi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker faciasÄ± varâ€¦
Milletimizin dÃ¢hilÃ® ve haricÃ® istiklÃ¢li uÄŸrunda giriÅŸmiÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadelÃ¢tÄ± ifade ve terennÃ¼m iÃ§in bir Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ± mÃ¼sabakaya vazâ€™ edilmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼, AlmanlarÄ±n Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgali, Truman Doktirinin ilanÄ±, 12 Mart MuhtÄ±rasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngilizlerin BaÄŸdatâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, GorbaÃ§ovâ€™un SSCB BaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Madritâ€™te patlama varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; AltÄ±ncÄ± Ä°mam Cafer-i SadÄ±k'Ä±n ÅŸehit edilmesi, Ã‡aÄŸrÄ± Beyâ€™in vefatÄ±, MÃ¼slÃ¼man Patani Ãœlkesinin Taylandâ€™a verilmesi, SSCBâ€™nin Ã‡ekoslavakyaâ€™da darbe yaptÄ±rmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fasâ€™Ä±n OsmanlÄ± himayesine girmesi, Laleli Camiinin ibadete aÃ§Ä±lmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Siirt Milletvekili seÃ§ilmesi varâ€¦