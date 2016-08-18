GÃ¼ncelleme: 00:03, 25 Mart 2017 Cumartesi

Tarihte bugÃ¼n: Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼

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GÃœNÃœN OLAYI

BBP Lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun Helikopteri DÃ¼ÅŸtÃ¼ (2009)

Yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in KahramanmaraÅŸ bÃ¶lgesinden Yozgatâ€™a gitmek iÃ§in havalan BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopteriÂ 25 Mart 2009 tarihinde daÄŸlÄ±k alanda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve beraberindekiler ancak Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra bulunabildiler. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda helikopterde bulkunan herkesin hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kaza gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde helikopterdeki Ä°HA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmiÅŸti. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda Ä°HA muhabiri de bulunuyordu. KazanÄ±n oluÅŸ ÅŸekli ve uzun sÃ¼re kaza yerine ulaÅŸÄ±lamamasÄ± beraberinde bir Ã§ok tartÄ±ÅŸmayÄ± getirmiÅŸtir. OlayÄ±n Ã¼zerinde ki sis perdesi halen aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸildir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

YunanlÄ±lar BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ä°lan Ettiler (1821)

YunanlÄ±lar ilk kez Rusyaâ€™dan destek alma Ã¼midiyle Eflakâ€™ta isyan baÅŸlatmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak yerli halkdan destek alamayÄ±nca bu isyan hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±. Daha sonra vali Tepedelenli Ali PaÅŸaâ€™nÄ±n isyan ettiÄŸi iÃ§in ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile iyi bir boÅŸluk yakaladÄ±lar ve 1821 ÅŸubatÄ±nda Moraâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir isyan baÅŸlattÄ±lar. ArkasÄ±ndanda 25 Mart 1821â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan ettiler. Mora isyanÄ± MÄ±sÄ±r valisi Mehmet Ali PaÅŸaâ€™nÄ±n yardÄ±mÄ± ile bastÄ±rldÄ±. Ancak Ä°ngiltere, Fransa ve Rusya OsmanlÄ± Devletini rahat bÄ±rakmadÄ±lar. YeniÃ§eri ocaÄŸÄ±nÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ± onlarÄ±n cesaretini bÃ¼sbÃ¼tÃ¼n arttÄ±rdÄ±. OnlarÄ±n Ã§abalarÄ± sonucu OsmanlÄ± Devleti 1829 Edirne AntlaÅŸmasÄ± (Rusyayla)ile Yunanistanâ€™a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k vermek zorunda kaldÄ±. O tarihten sonra da Yunanistan OsmanlÄ± Devleti aleyhine Avrupa Devletlerinin desteÄŸi ile sÃ¼rekli topraklarÄ±nÄ± geniÅŸletti.

TÃ¼rk OcaÄŸÄ± Kuruldu (1912)

TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸini esas alan bir Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r. Ä°lk baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ahmet Ferit Tek yapmÄ±ÅŸtÄ±r. KuruluÅŸunu Ä°ttihat Ve Terakkiâ€™nin de desteklediÄŸi TÃ¼rk OcaklarÄ± 25 Mart 1912â€™de kurulmuÅŸtur. Mustafa Kemal tarafÄ±ndan kapatÄ±lÄ±p CHP bÃ¼nyesine alÄ±nan dernek 1949â€™da tekrar kurulmuÅŸtur.

Neve Åžalom Sinagogu AÃ§Ä±ldÄ± (1951)

Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda 25 Mart 1951â€™de TÃ¼rk Yahudilerinin en Ã¶nemli sinagogu olan Neve Åžalom sinagogu ibadete aÃ§Ä±ldÄ±. Neve Åžalom Sinagogu adÄ± kamuoyunda daha Ã§ok uÄŸradÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile bilinmektedir. ÃœÃ§ defa bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ±ya hedef olmuÅŸtur.

Ä°damlarÄ±n Cezaevi BahÃ§esine AlÄ±nmasÄ± KararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± (1961)

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 25 Mart 1961 tarihinde aldÄ±ÄŸÄ± bir karar ile halka aÃ§Ä±k alanlarda idam uygulamasÄ±na son verildi. ArtÄ±k idamlar cezaevi iÃ§ bÃ¶lgesinde yapÄ±lacaktÄ±.

Suudi Arabistan KralÄ± Faysal bin AbdÃ¼l Aziz Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1975)

Tahta 1964 yÄ±lÄ±nda geÃ§ti. Ã–ncilikli politika olarak Arap milliyetÃ§iliÄŸini benimsedi. Daha sonra Suudi Arabistanâ€™Ä± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n lider Ã¼lkesi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkesinde bazÄ± reformist hareketler gerÃ§ekleÅŸtirdi. 1973 enerji krizinde baÅŸrol oynadÄ±. Ancak 25 Mart 1975â€™te akli dengesi yerinde olmayan yeÄŸeni Faysal bin Musad tarafÄ±ndan sarayÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼ izlediÄŸi politikalarÄ±nda sonu oldu.

BBP Lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun Helikopteri DÃ¼ÅŸtÃ¼ (2009)

Yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in KahramanmaraÅŸ bÃ¶lgesinden Yozgatâ€™a gitmek iÃ§in havalan BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopteriÂ 25 Mart 2009 tarihinde daÄŸlÄ±k alanda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve beraberindekiler ancak Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra bulunabildiler. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda helikopterde bulkunan herkesin hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kaza gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde helikopterdeki Ä°HA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmiÅŸti. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda Ä°HA muhabiri de bulunuyordu. KazanÄ±n oluÅŸ ÅŸekli ve uzun sÃ¼re kaza yerine ulaÅŸÄ±lamamasÄ± beraberinde bir Ã§ok tartÄ±ÅŸmayÄ± getirmiÅŸtir. OlayÄ±n Ã¼zerinde ki sis perdesi halen aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸildir.