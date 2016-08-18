Tarihte bugÃ¼n: Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
BBP Lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun Helikopteri DÃ¼ÅŸtÃ¼ (2009)
Yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in KahramanmaraÅŸ bÃ¶lgesinden Yozgatâ€™a gitmek iÃ§in havalan BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopteriÂ 25 Mart 2009 tarihinde daÄŸlÄ±k alanda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve beraberindekiler ancak Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra bulunabildiler. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda helikopterde bulkunan herkesin hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kaza gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde helikopterdeki Ä°HA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmiÅŸti. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda Ä°HA muhabiri de bulunuyordu. KazanÄ±n oluÅŸ ÅŸekli ve uzun sÃ¼re kaza yerine ulaÅŸÄ±lamamasÄ± beraberinde bir Ã§ok tartÄ±ÅŸmayÄ± getirmiÅŸtir. OlayÄ±n Ã¼zerinde ki sis perdesi halen aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸildir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
YunanlÄ±lar BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ä°lan Ettiler (1821)
YunanlÄ±lar ilk kez Rusyaâ€™dan destek alma Ã¼midiyle Eflakâ€™ta isyan baÅŸlatmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak yerli halkdan destek alamayÄ±nca bu isyan hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±. Daha sonra vali Tepedelenli Ali PaÅŸaâ€™nÄ±n isyan ettiÄŸi iÃ§in ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile iyi bir boÅŸluk yakaladÄ±lar ve 1821 ÅŸubatÄ±nda Moraâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir isyan baÅŸlattÄ±lar. ArkasÄ±ndanda 25 Mart 1821â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan ettiler. Mora isyanÄ± MÄ±sÄ±r valisi Mehmet Ali PaÅŸaâ€™nÄ±n yardÄ±mÄ± ile bastÄ±rldÄ±. Ancak Ä°ngiltere, Fransa ve Rusya OsmanlÄ± Devletini rahat bÄ±rakmadÄ±lar. YeniÃ§eri ocaÄŸÄ±nÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ± onlarÄ±n cesaretini bÃ¼sbÃ¼tÃ¼n arttÄ±rdÄ±. OnlarÄ±n Ã§abalarÄ± sonucu OsmanlÄ± Devleti 1829 Edirne AntlaÅŸmasÄ± (Rusyayla)ile Yunanistanâ€™a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k vermek zorunda kaldÄ±. O tarihten sonra da Yunanistan OsmanlÄ± Devleti aleyhine Avrupa Devletlerinin desteÄŸi ile sÃ¼rekli topraklarÄ±nÄ± geniÅŸletti.
TÃ¼rk OcaÄŸÄ± Kuruldu (1912)
TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸini esas alan bir Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r. Ä°lk baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ahmet Ferit Tek yapmÄ±ÅŸtÄ±r. KuruluÅŸunu Ä°ttihat Ve Terakkiâ€™nin de desteklediÄŸi TÃ¼rk OcaklarÄ± 25 Mart 1912â€™de kurulmuÅŸtur. Mustafa Kemal tarafÄ±ndan kapatÄ±lÄ±p CHP bÃ¼nyesine alÄ±nan dernek 1949â€™da tekrar kurulmuÅŸtur.
Neve Åžalom Sinagogu AÃ§Ä±ldÄ± (1951)
Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda 25 Mart 1951â€™de TÃ¼rk Yahudilerinin en Ã¶nemli sinagogu olan Neve Åžalom sinagogu ibadete aÃ§Ä±ldÄ±. Neve Åžalom Sinagogu adÄ± kamuoyunda daha Ã§ok uÄŸradÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile bilinmektedir. ÃœÃ§ defa bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ±ya hedef olmuÅŸtur.
Ä°damlarÄ±n Cezaevi BahÃ§esine AlÄ±nmasÄ± KararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± (1961)
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 25 Mart 1961 tarihinde aldÄ±ÄŸÄ± bir karar ile halka aÃ§Ä±k alanlarda idam uygulamasÄ±na son verildi. ArtÄ±k idamlar cezaevi iÃ§ bÃ¶lgesinde yapÄ±lacaktÄ±.
Suudi Arabistan KralÄ± Faysal bin AbdÃ¼l Aziz Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1975)
Tahta 1964 yÄ±lÄ±nda geÃ§ti. Ã–ncilikli politika olarak Arap milliyetÃ§iliÄŸini benimsedi. Daha sonra Suudi Arabistanâ€™Ä± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n lider Ã¼lkesi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkesinde bazÄ± reformist hareketler gerÃ§ekleÅŸtirdi. 1973 enerji krizinde baÅŸrol oynadÄ±. Ancak 25 Mart 1975â€™te akli dengesi yerinde olmayan yeÄŸeni Faysal bin Musad tarafÄ±ndan sarayÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼ izlediÄŸi politikalarÄ±nda sonu oldu.
BBP Lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun Helikopteri DÃ¼ÅŸtÃ¼ (2009)
Yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in KahramanmaraÅŸ bÃ¶lgesinden Yozgatâ€™a gitmek iÃ§in havalan BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopteriÂ 25 Mart 2009 tarihinde daÄŸlÄ±k alanda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve beraberindekiler ancak Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra bulunabildiler. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda helikopterde bulkunan herkesin hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kaza gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde helikopterdeki Ä°HA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmiÅŸti. Kaza yerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda Ä°HA muhabiri de bulunuyordu. KazanÄ±n oluÅŸ ÅŸekli ve uzun sÃ¼re kaza yerine ulaÅŸÄ±lamamasÄ± beraberinde bir Ã§ok tartÄ±ÅŸmayÄ± getirmiÅŸtir. OlayÄ±n Ã¼zerinde ki sis perdesi halen aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸildir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli mÃ¼tefekkir ve Ä°lim adamlarÄ±ndan Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi dÃ¶neminde ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'de ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir zattÄ±. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.