TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Ordusu İngilizler'i Gazze'den püskürttü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
I.Gazze Muharebesinde İngilizler Yenildiler (1917)
Kanal Harekatının başarısızlığı sonrasında İngilizler sekiz aylık zorlu bir mücadelenin ardından Osmanlı Kuvvetlerini Sina yarımadasından çıkarmışlardı. İngilizlerin yeni hedefi Gazze’nin ele geçirilmesiydi. Çünkü Gazze; Arabistan, Irak ve Filistin bölgesinin kilidi niteliğindeydi.
İngilizler Gazze’yi ele geçirmek amacıyla 26 Mart 1917’de bir saldırı ve kuşatma harekatı başlattılar. Alman Von Kress Paşa’nın komutasındaki Osmanlı Ordusu ise erzaksız ve yorgundur. Anadolu ve Irak’tan takviye birliklerin gelmesi beklenmekte, bu bağlamda Gazze’ye Çanakkale Cephesi’nde savaşmış askerler ve alaylar da gönderilmektedir. Her iki tarafında güçlerini burada pekiştirmesiyle İngilizlerle 7 ay 11 gün sürecek olan “Gazze Muharebeleri” 26 Mart 1917’de başlamıştır.
Ani bir baskınla gerçekleşen ilk İngiliz taarruzu, donanma, zırhlı otomobiller, uçaklar ve süvari kıtalarıyla desteklenen kara piyadeleriyle yapılmıştır. “Birinci Gazze Muharebesi” bu şartlar altında Osmanlı askerlerinin süngü hücumuyla zaferle neticelenmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Dünya Müzik Dehalarından Bethoven Öldü (1827)
Dünyanın sayılı müzik dehalarından birisi olarak kabul edilen ünlü Alman bestekar Ludwig Von Bethoven Avusturya’nın başkenti Viyana’da 26 Mart 1827’de öldü.
Yeni Ölçülerle İlgili Kanun Kabul Edildi (1931)
Türkiye Büyük Millet Meclisine 26 Mart 1931’de kabul edilen 1782 no’lu kanun ile yeni ölçüler kabul edilmişti. Yeni kanun ile ağırlık ölçüleri olarak kilogram ve katları, uzunluk ölçüsü olarakta metre ve katları kabul edildi.
Cemal Gürsel’e Görev Yapamaz Raporu Verildi (1966)
Türkiye Cumhuriyetinin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel hastalığı nedeniyle Gülhane Tıp Akademisinde tedavi görmekteydi. Cemal Gürsel’in rahatsızlığının artarak koma haline dönüşmesi üzerine hastane doktorları heyeti Cemal Gürsel’in görevine devam edemeyeceği kararını 26 Mart 1966’da verdiler. Bu rapor ile cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış oldu.
Nihat Erim Hükümeti Güvenoyu Aldı (1971)
12 Mart Muhtırası ile Süleyman Demirel hükümeti istifa etmişti. Yeni hükümeti kurmakla Nihat Erim görevlendirildi. CHP’den istifa eden Nihat Erim’in kurduğu partiler üstü hükümet 26 Mart 1971’de görevine başladı. Deniz Gezmiş’in idamına kadar uzanan Balyoz harekatını o başlatmıştı.
İsrail-Mısır Barış Antlaşması İmzalandı (1979)
ABD’nin öncülüğü ile Mısır ile İsrail arasında Washington’da 26 Mart 1979’da daha önce imzalanan Camp-Davit sözleşmesine uygun olarak barış antlaşması imzalandı. Arap birliği bu antlaşmanın imzalanmasını istemiyordu. Mısır bu antlaşma ile İsrail devletini resmen tanımış oldu.
Schengen Antlaşması Yürürlüğe Girdi (1995)
Schengen Antlaşması Avrupa Topluluğu üyesi beş ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Bu antlaşma başlangıçta beş ülke arasında Fransa, Batı Almanya'yla Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tan oluşan Benelüks (Benelux) ülkeleri arasında imzalanmıştı. Fakat uygulama dönemine kadar antlaşmaya İspanya ve Portekiz’de katıldı. 1985 Tarihinde ilk olarak imzalanan antlaşma 26 Mart 1995 tarihinde yürürlüğe girdi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a doğru yola çıkması, Aşıkpaşazade’nin vefatı, Yunan kuvvetlerinin taarruza geçmesi, Doğu Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin önderi Bediüzzaman Said-i Nursi’nin ahirete irtihali gibi önemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugün, Sultan Kılıç Arslan'ın Musul’a girişi, Celal Bayar'ın tahliye edimesi, Arap Birliği'nin ve 68 olaylarının Paris’te başlaması var...
Tarihte Bugün yaşanan önemli olaylar arasında, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in ölümü, büyük devletlerin Girit’e el koyması, Osmanlı İmparatorluğunun doğuda en geniş sınırlara ulaşması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Devleti'nin Sırbistan’daki kalelerden çekilmeye başlaması,Napolyon'un geri dönüşü, Taha Yasin Ramazan'ın idamı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun'un vefatı, Ayan Meclisinin açılması, Osmanlı Devleti'nin Süveyş Kanalının açılışına izin vermesi var..
Boğazın pek çok haritasını yaptıran II.Abdülhamid yeni yapılan tabyaları,yerleştirilen topları fotoğraflattırarak çalışmaları yakından takip etti. Çanakkale savaşı esnasında "Atalarımın ve benim yaptırdığım kale ve tabyalar eğer hala ayakta ise düşmanlar boğazı geçemez” diyecekti.
Çanakkel Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 tarihli İstanbul gazetelerinde önceki gün batırılan bir düşman zırhlısının haberi vardı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çanakkale Zaferi, Köy Kanunun kabulü, Fransa’nın Cezayir’de ateşkes yapması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şehzade Korkut’un katli, İtalyan birliğinin sağlanması, Batı Avrupa Birliğinin kurulması, Sivas’ta heyelan var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bulgaristan’ın bağımsızlığı, İstanbul’un resmen işgali, Moskova Antlaşması, Halepçe’de kimyasal katliam var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Makbul İbrahim Paşa’nın (Pargalı) idamı, Talat Paşa’nın Berlin’de vurulması, Osmanlı Hanedanı üyelerine yurda dönüş izni verilmesi var…Suriye’de iç savaş başladı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Selimiye Camii’nin açılışı,Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk hükümetini kurması, Ak Parti'ye kapatma davası açılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bedir Savaşının kazanılması, CHP’den çarşaf yasağı isteği, İstanbul Boğazında Tanker faciası var…