Tarihte bugÃ¼n: Muhalif Trabzon milletvekili Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYIÂ
Muhalif Vekillerden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1923)
Trabzon VakfÄ±kebir doÄŸumlu olan Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey Bahriye Mektebi mezunudur. YÃ¼zbaÅŸÄ± iken ordudan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ve siyasete atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ttihat ve Terakki muhaliflerinden idi. I.TBMMâ€™ye Trabzon mebusu olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Mustafa Kemal ve arkadaÅŸlarÄ±na muhalif olan ikinci grubun liderlerinden idi. Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey 27 Mart 1923â€™te Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak bulundu. Cinayetten Topal Osman AÄŸa sorumlu tutulmuÅŸtur. Topal Osman AÄŸaâ€™nÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile olayÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼ aydÄ±nlatÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°ngiltere ve Fransa KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±na Girdiler (1854)
Rus Ã‡arÄ± Ä°stanbulâ€™a gÃ¶nderdiÄŸi Prens MenÃ§ikof aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile OsmanlÄ± Devletinden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ isteklerde bulunmuÅŸtu. AmacÄ± OsmanlÄ± Devletini Rusyaâ€™nÄ±n koruyuculuÄŸu altÄ±na girmeye zorlamaktÄ±. Bu istekleri reddedilince de OsmanlÄ± Devletine karÅŸÄ± askeri harekata geÃ§tiler. Rusya ile OsmanlÄ± Devleti arasÄ±nda 1853 yÄ±lÄ±nda resmen savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. Rusyaâ€™nÄ±n boÄŸazlarÄ± tehdit etmesi Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na tersdi. Ä°lk olarak Rusyaâ€™ya verdikleri Ã¼ltimatom ile OsmanlÄ± Devletiâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶stermesini istediler. Rusyaâ€™nÄ±n ilerlemesine devam etmesi Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti ile bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar. Bu ittifak antlaÅŸmasÄ±na dayanarak 27 Mart 1854â€™te Ä°ngiltere ve Fransa resmen savaÅŸ ilan ettiler.
Ä°lk Edebi Topluluk Dergisi Servet-i FÃ¼nun YayÄ±n HayatÄ±na BaÅŸladÄ± (1891)
Servet-i FÃ¼nun Dergisi yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 27 Mart 1891â€™de aslÄ±nda ilim ve fen aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir dergi idi. Recaizade Mahmut Ekremâ€™in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile dergi bir edebiyat dergisi Ã¶zelliÄŸi kazanÄ±r. BatÄ± eksenli edebiyatÃ§Ä±larÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± bir edebiyat akÄ±mÄ±nÄ±n da temsilciliÄŸini yapar. Bu yÃ¶nÃ¼yle ilk edebi topluluÄŸun oluÅŸmasÄ±nÄ± da saÄŸlar. Haftada bir yayÄ±nlanan dergi 1944 yÄ±lÄ±na kadar yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Servet-i FÃ¼nun EdebiyatÄ±nÄ±n diÄŸer bir ismi Edebiyat-Ä± Cedideâ€™dir.
Japonya Milletler Cemiyetiâ€™nden AyrÄ±ldÄ± (1933)
Japonya 1933â€™te ManÃ§uryaâ€™yÄ± iÅŸgale baÅŸladÄ±. Ã‡in konuyu Milletler Cemiyetiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼yse de herhangi bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. Sonunda Ã‡in bu iÅŸgali tanÄ±mak zorunda kaldÄ±. Japonya ise Milletler Cemiyetiâ€™nin baskÄ±larÄ±ndan tam anlamÄ±yla kurtulmak iÃ§in 27 Mart 1933â€™te Milletler Cemiyetiâ€™nden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Japonyaâ€™nÄ±n ManÃ§urya iÅŸgalinden Rusyaâ€™da zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.
Adalet Partisi Genel Merkezi Tahrip edildi (1963)
Adalet Partisinin Ankaraâ€™da ki Genel Merkezi 27 MayÄ±s Ä°htilaline karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸleri desteklediÄŸi gerekÃ§esi ile 27 Mart 1963 tarihinde bir kÄ±sÄ±m saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan tahrip edildi.
Ãœnye Radar Ä°stasyonundan ÃœÃ§ Ä°ngiliz Teknisyen KaÃ§Ä±rÄ±ldÄ± (1972)
Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan 27 Mart 1972 tarihinde Ãœnye Radar Ä°stasyonuâ€™nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ Ä°ngiliz teknisyen kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bu olayÄ±n arkasÄ±ndan Tokatâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ilke Ã§atÄ±ÅŸmaya giren Mahir Ã‡ayan bir kÄ±sÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi.
Sivil HavacÄ±lÄ±k Tarihinin En BÃ¼yÃ¼k KazasÄ± Meydana Geldi (1977)
Sivil havacÄ±lÄ±k tarihinin en bÃ¼yÃ¼k kazasÄ± Kanarya AdalarÄ±nda 27 Mart 1977 tarihinde gerÃ§ekleÅŸti. UÃ§uÅŸa geÃ§mek Ã¼zere harekete geÃ§en iki uÃ§ak Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu Ã§arpÄ±ÅŸma sonunda toplam 583 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. YetmiÅŸe yakÄ±n insan inse yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Servet-i FÃ¼nun'un yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.Gazze Muharebesinde Ä°ngilizlerin yenilgisi, DÃ¼nya mÃ¼zik dehalarÄ±ndan Bethoven'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Schengen AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli mÃ¼tefekkir ve Ä°lim adamlarÄ±ndan Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi dÃ¶neminde ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'de ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir zattÄ±. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦