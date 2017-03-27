GÃ¼ncelleme: 00:44, 27 Mart 2017 Pazartesi

Tarihte bugÃ¼n: Muhalif Trabzon milletvekili Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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GÃœNÃœN OLAYIÂ

Muhalif Vekillerden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1923)

Trabzon VakfÄ±kebir doÄŸumlu olan Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey Bahriye Mektebi mezunudur. YÃ¼zbaÅŸÄ± iken ordudan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ve siyasete atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ttihat ve Terakki muhaliflerinden idi. I.TBMMâ€™ye Trabzon mebusu olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Mustafa Kemal ve arkadaÅŸlarÄ±na muhalif olan ikinci grubun liderlerinden idi. Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey 27 Mart 1923â€™te Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak bulundu. Cinayetten Topal Osman AÄŸa sorumlu tutulmuÅŸtur. Topal Osman AÄŸaâ€™nÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile olayÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼ aydÄ±nlatÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°ngiltere ve Fransa KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±na Girdiler (1854)

Rus Ã‡arÄ± Ä°stanbulâ€™a gÃ¶nderdiÄŸi Prens MenÃ§ikof aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile OsmanlÄ± Devletinden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ isteklerde bulunmuÅŸtu. AmacÄ± OsmanlÄ± Devletini Rusyaâ€™nÄ±n koruyuculuÄŸu altÄ±na girmeye zorlamaktÄ±. Bu istekleri reddedilince de OsmanlÄ± Devletine karÅŸÄ± askeri harekata geÃ§tiler. Rusya ile OsmanlÄ± Devleti arasÄ±nda 1853 yÄ±lÄ±nda resmen savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. Rusyaâ€™nÄ±n boÄŸazlarÄ± tehdit etmesi Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na tersdi. Ä°lk olarak Rusyaâ€™ya verdikleri Ã¼ltimatom ile OsmanlÄ± Devletiâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶stermesini istediler. Rusyaâ€™nÄ±n ilerlemesine devam etmesi Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti ile bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar. Bu ittifak antlaÅŸmasÄ±na dayanarak 27 Mart 1854â€™te Ä°ngiltere ve Fransa resmen savaÅŸ ilan ettiler.

Ä°lk Edebi Topluluk Dergisi Servet-i FÃ¼nun YayÄ±n HayatÄ±na BaÅŸladÄ± (1891)

Servet-i FÃ¼nun Dergisi yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 27 Mart 1891â€™de aslÄ±nda ilim ve fen aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir dergi idi. Recaizade Mahmut Ekremâ€™in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile dergi bir edebiyat dergisi Ã¶zelliÄŸi kazanÄ±r. BatÄ± eksenli edebiyatÃ§Ä±larÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± bir edebiyat akÄ±mÄ±nÄ±n da temsilciliÄŸini yapar. Bu yÃ¶nÃ¼yle ilk edebi topluluÄŸun oluÅŸmasÄ±nÄ± da saÄŸlar. Haftada bir yayÄ±nlanan dergi 1944 yÄ±lÄ±na kadar yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Servet-i FÃ¼nun EdebiyatÄ±nÄ±n diÄŸer bir ismi Edebiyat-Ä± Cedideâ€™dir.

Japonya Milletler Cemiyetiâ€™nden AyrÄ±ldÄ± (1933)

Japonya 1933â€™te ManÃ§uryaâ€™yÄ± iÅŸgale baÅŸladÄ±. Ã‡in konuyu Milletler Cemiyetiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼yse de herhangi bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. Sonunda Ã‡in bu iÅŸgali tanÄ±mak zorunda kaldÄ±. Japonya ise Milletler Cemiyetiâ€™nin baskÄ±larÄ±ndan tam anlamÄ±yla kurtulmak iÃ§in 27 Mart 1933â€™te Milletler Cemiyetiâ€™nden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Japonyaâ€™nÄ±n ManÃ§urya iÅŸgalinden Rusyaâ€™da zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Adalet Partisi Genel Merkezi Tahrip edildi (1963)

Adalet Partisinin Ankaraâ€™da ki Genel Merkezi 27 MayÄ±s Ä°htilaline karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸleri desteklediÄŸi gerekÃ§esi ile 27 Mart 1963 tarihinde bir kÄ±sÄ±m saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan tahrip edildi.

Ãœnye Radar Ä°stasyonundan ÃœÃ§ Ä°ngiliz Teknisyen KaÃ§Ä±rÄ±ldÄ± (1972)

Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan 27 Mart 1972 tarihinde Ãœnye Radar Ä°stasyonuâ€™nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ Ä°ngiliz teknisyen kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bu olayÄ±n arkasÄ±ndan Tokatâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ilke Ã§atÄ±ÅŸmaya giren Mahir Ã‡ayan bir kÄ±sÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi.

Sivil HavacÄ±lÄ±k Tarihinin En BÃ¼yÃ¼k KazasÄ± Meydana Geldi (1977)

Sivil havacÄ±lÄ±k tarihinin en bÃ¼yÃ¼k kazasÄ± Kanarya AdalarÄ±nda 27 Mart 1977 tarihinde gerÃ§ekleÅŸti. UÃ§uÅŸa geÃ§mek Ã¼zere harekete geÃ§en iki uÃ§ak Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu Ã§arpÄ±ÅŸma sonunda toplam 583 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. YetmiÅŸe yakÄ±n insan inse yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.