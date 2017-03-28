Tarihte bugÃ¼n: Ä°talyanlar Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYIÂ
Ä°talyanlar Antalyaâ€™yÄ± Ä°ÅŸgal Ettiler (1919)
Antalyaâ€™da gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama bahanesiyle Ä°talyanlar 28 Mart 1919 tarihinde 300 askerle ÅŸehri iÅŸgal ettiler. O gÃ¼ne kadar Ä°talyan askerleri limanda savaÅŸ gemileri iÃ§erisinde bekliyorlardÄ±.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Åžahin Bey Åžehit DÃ¼ÅŸtÃ¼ (1920)
Gaziantep doÄŸumlu olan Åžahin Beyâ€™in asÄ±l ismi Mehmet Saitâ€™tir. Askerlik yaÅŸamÄ± Yemenâ€™de er olarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Burada BaÅŸÃ§avuÅŸ rÃ¼tbesi alan Åžahin Beyâ€™in kalÄ±cÄ± askerlik gÃ¶revi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Trablusgarp savaÅŸÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ, I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda ise GaliÃ§ya cephesindegÃ¶rev almÄ±ÅŸ daha sonra Sina BÃ¶lgesine gitmiÅŸtir. Burada rÃ¼tbesi teÄŸmenliÄŸe yÃ¼kseltilmiÅŸtir. Burada iken Ä°ngilizlere esir dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Mondros AteÅŸkesi ile serbest kalarak Ä°stanbulâ€™a dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Birecik Askerlik Åžubesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tayin edilmiÅŸti. Antep bÃ¶lgesinde ki direniÅŸÃ§ilere Ã¶nderlik etti. YaklaÅŸÄ±k 100 arkadaÅŸÄ± ile Kilis-Antep yolunu keserek FransÄ±zlarÄ±n Antepâ€™e giriÅŸini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. FransÄ±zlarÄ±n 8000 kiÅŸilik kuvvetine karÅŸÄ± dÃ¶rt gÃ¼n dayanmÄ±ÅŸ sonunda 28 Mart 1920â€™de ÅŸehit olmuÅŸtur.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kuruldu (1947)
BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Ekonomik Ve Sosyal Konseyine baÄŸlÄ± olarak 28 Mart 1947â€™de Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu. Ãœye Ã¼lkeler arasÄ±nda ekonomik koordinasyonu saÄŸlamayÄ± amaÃ§ edinmiÅŸtir.
Cevdet Sunay CumhurbaÅŸkanÄ± Oldu (1966)
Cemal GÃ¼rselâ€™in komaya girmesi ve doktorlarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapamaz raporu Ã¼zerine TBMMâ€™de yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in seÃ§imler yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan oylama sonunda 28 Mart 1966 tarihinde Cevdet Sunay TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin beÅŸinci cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Emekli Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olan Cevdet Sunay aynÄ± zamanda kontenjan senatÃ¶rÃ¼ydÃ¼. Ã‡aykara doÄŸumlu olan Cevdet Sunayâ€™Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 28 Mart 1973 tarihinde sona ermiÅŸtir.
Gediz Depremi Meydana Geldi (1970)
KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n Gediz ilÃ§esi merkez olmak Ã¼zere 28 Mart 1970 tarihinde 7.6 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde yaklaÅŸÄ±k 1000 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gediz nereyse tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bu nedenle ÅŸehir yedi kilometre ileriye yeniden inÅŸa edilmiÅŸtir.
Irak Ordusu AltÄ±nkÃ¶prÃ¼ KatliamÄ±nÄ± GerÃ§ekleÅŸtirdi (1991)
Irak ordusu 28 Mart 1991 tarihinde KerkÃ¼k ve Erbil arasÄ±nda kalan AltÄ±nkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda TÃ¼rkmenlere yÃ¶nelik bir katliam gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu katliamda 100 civarÄ±nda TÃ¼rkmen katledilmiÅŸ ve 200â€™e yakÄ±n TÃ¼rkmen ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Ä°brahim Åžahin Trafik KazasÄ± GeÃ§irdi (2000)
Mehmet AÄŸarâ€™Ä±n Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ zamanÄ±nda Ã–zel Harekat Dairesiâ€™nin BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Ä°smi Susurluk KazasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±. HakkÄ±nda bir Ã§ok dava aÃ§Ä±ldÄ±. Eski BaÅŸbakan Tansu Ã‡iller tarafÄ±ndan deÄŸerli bir polis ÅŸefi olarak nitelendirilen Ä°brahim Åžahin 28 Mart 2000 tarihinde geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°smi daha sonraki Ergenekon davasÄ±nda da gÃ¼ndeme gelmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Åžahin Bey ÅŸehit dÃ¼ÅŸmesi, Ä°talyanlarÄ±n Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal etmesi, Cevdet Sunay'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± omasÄ± var..
I. Meclis'in Ã¶nemli muhaliflerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey esrarengiz bir ÅŸekilde ortadan kaybolmuÅŸ, cesedi daha sonra Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼ arazisinde bulunmuÅŸtu
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Servet-i FÃ¼nun'un yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.Gazze Muharebesinde Ä°ngilizlerin yenilgisi, DÃ¼nya mÃ¼zik dehalarÄ±ndan Bethoven'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Schengen AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henÃ¼z tam manasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lamayan bir helikopter kazasÄ±nda vefat etmiÅŸti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli mÃ¼tefekkir ve Ä°lim adamlarÄ±ndan Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi dÃ¶neminde ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'de ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir zattÄ±. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.