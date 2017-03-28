GÃ¼ncelleme: 00:07, 28 Mart 2017 SalÄ±

Tarihte bugÃ¼n: Ä°talyanlar Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYIÂ

Ä°talyanlar Antalyaâ€™yÄ± Ä°ÅŸgal Ettiler (1919)

Antalyaâ€™da gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama bahanesiyle Ä°talyanlar 28 Mart 1919 tarihinde 300 askerle ÅŸehri iÅŸgal ettiler. O gÃ¼ne kadar Ä°talyan askerleri limanda savaÅŸ gemileri iÃ§erisinde bekliyorlardÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Åžahin Bey Åžehit DÃ¼ÅŸtÃ¼ (1920)

Gaziantep doÄŸumlu olan Åžahin Beyâ€™in asÄ±l ismi Mehmet Saitâ€™tir. Askerlik yaÅŸamÄ± Yemenâ€™de er olarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Burada BaÅŸÃ§avuÅŸ rÃ¼tbesi alan Åžahin Beyâ€™in kalÄ±cÄ± askerlik gÃ¶revi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Trablusgarp savaÅŸÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ, I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda ise GaliÃ§ya cephesindegÃ¶rev almÄ±ÅŸ daha sonra Sina BÃ¶lgesine gitmiÅŸtir. Burada rÃ¼tbesi teÄŸmenliÄŸe yÃ¼kseltilmiÅŸtir. Burada iken Ä°ngilizlere esir dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Mondros AteÅŸkesi ile serbest kalarak Ä°stanbulâ€™a dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Birecik Askerlik Åžubesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tayin edilmiÅŸti. Antep bÃ¶lgesinde ki direniÅŸÃ§ilere Ã¶nderlik etti. YaklaÅŸÄ±k 100 arkadaÅŸÄ± ile Kilis-Antep yolunu keserek FransÄ±zlarÄ±n Antepâ€™e giriÅŸini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. FransÄ±zlarÄ±n 8000 kiÅŸilik kuvvetine karÅŸÄ± dÃ¶rt gÃ¼n dayanmÄ±ÅŸ sonunda 28 Mart 1920â€™de ÅŸehit olmuÅŸtur.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kuruldu (1947)

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Ekonomik Ve Sosyal Konseyine baÄŸlÄ± olarak 28 Mart 1947â€™de Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu. Ãœye Ã¼lkeler arasÄ±nda ekonomik koordinasyonu saÄŸlamayÄ± amaÃ§ edinmiÅŸtir.

Cevdet Sunay CumhurbaÅŸkanÄ± Oldu (1966)

Cemal GÃ¼rselâ€™in komaya girmesi ve doktorlarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapamaz raporu Ã¼zerine TBMMâ€™de yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in seÃ§imler yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan oylama sonunda 28 Mart 1966 tarihinde Cevdet Sunay TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin beÅŸinci cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Emekli Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olan Cevdet Sunay aynÄ± zamanda kontenjan senatÃ¶rÃ¼ydÃ¼. Ã‡aykara doÄŸumlu olan Cevdet Sunayâ€™Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 28 Mart 1973 tarihinde sona ermiÅŸtir.

Gediz Depremi Meydana Geldi (1970)

KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n Gediz ilÃ§esi merkez olmak Ã¼zere 28 Mart 1970 tarihinde 7.6 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde yaklaÅŸÄ±k 1000 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gediz nereyse tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bu nedenle ÅŸehir yedi kilometre ileriye yeniden inÅŸa edilmiÅŸtir.

Irak Ordusu AltÄ±nkÃ¶prÃ¼ KatliamÄ±nÄ± GerÃ§ekleÅŸtirdi (1991)

Irak ordusu 28 Mart 1991 tarihinde KerkÃ¼k ve Erbil arasÄ±nda kalan AltÄ±nkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda TÃ¼rkmenlere yÃ¶nelik bir katliam gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu katliamda 100 civarÄ±nda TÃ¼rkmen katledilmiÅŸ ve 200â€™e yakÄ±n TÃ¼rkmen ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°brahim Åžahin Trafik KazasÄ± GeÃ§irdi (2000)

Mehmet AÄŸarâ€™Ä±n Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ zamanÄ±nda Ã–zel Harekat Dairesiâ€™nin BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Ä°smi Susurluk KazasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±. HakkÄ±nda bir Ã§ok dava aÃ§Ä±ldÄ±. Eski BaÅŸbakan Tansu Ã‡iller tarafÄ±ndan deÄŸerli bir polis ÅŸefi olarak nitelendirilen Ä°brahim Åžahin 28 Mart 2000 tarihinde geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°smi daha sonraki Ergenekon davasÄ±nda da gÃ¼ndeme gelmiÅŸtir.