GÃ¼ncelleme: 00:10, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Tarihte bugÃ¼n: Zorunlu EÄŸitim SÃ¼resi 5 YÄ±l Oldu

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GÃœNÃœN OLAYIÂ Â

Zorunlu EÄŸitim SÃ¼resi 5 YÄ±l Oldu (1931)

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde kabul edilen 29 Mart 1931 tarih ve 1778 sayÄ±lÄ± kanun ile ilkokul sÃ¼resi beÅŸ yÄ±l olarak belirlendi. Bu kanun sekiz yÄ±llÄ±k temel eÄŸitim kanunun 1997â€™de kabulÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

NazÄ±m Hikmet 15 YÄ±l Hapse Mahkum Oldu (1938)

NÃ¢zÄ±m Hikmet Ankara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Askeri Mahkemesi'nde "askeri kiÅŸileri Ã¼stlerine karÅŸÄ± isyana teÅŸvik" etmek suÃ§undan yargÄ±landÄ± ve 29 Mart 1938 tarihinde 15 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Sultan Ahmet Cezaevinde yatmakta iken aynÄ± yÄ±l Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Askeri Mahkemesinde de yargÄ±landÄ± ve askeri isyana teÅŸvik suÃ§undan 20 yÄ±l ceza aldÄ±. BÃ¶ylece toplam cezasÄ± 35 yÄ±l oldu. Ä°ki dava birleÅŸtirildi ve Ã§eÅŸitli indirimler ile bu ceza 28 yÄ±la indirildi.

General Franco Ä°spanya Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±ndan Galibiyet Ä°le Ã‡Ä±ktÄ± (1939)

Ä°spanyaâ€™da otuz yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸ General Francoâ€™nun 29 Mart 1939â€™da baÅŸkent Madritâ€™i ele geÃ§irmesi ile sona erdi. Bu iÃ§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda General Franco Hitlerâ€™den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu iÃ§ savaÅŸ Ä°spanyaâ€™yÄ± harabe haline getirmiÅŸti. Bu iÃ§ savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netimi ele geÃ§iren milliyetÃ§i diktatÃ¶r Franco Ä°spanyaâ€™yÄ± tam 36 yÄ±l yÃ¶netti.

HafÄ±z Ä°brahim Demiralay Vefat Etti (1939)

KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Isparta civarÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± Demir Alay adÄ±ndaki milli kuvvetler ile Ã¶nemli hizmetlerde bulunmuÅŸ bir din adamÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde 6 dÃ¶nem milletvekili olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±r. HafÄ±z Ä°brahim Demiralay 29 Mart 1939â€™da vefat etti.

ABD ile Yeni Bir Savunma Ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1980)

ABDâ€™nin KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ± nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo 1978 yÄ±lÄ±nda BaÅŸkan Carter tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ABDâ€™nin savunma iÅŸbirliÄŸi antlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ silah yardÄ±mÄ± zamanÄ±n hÃ¼kÃ¼meti (Ecevit HÃ¼kÃ¼meti) tarafÄ±ndan yetersiz bulundu ve bu yÃ¼zden ABD ile bir antlaÅŸma imzalanamadÄ±. Sonunda 29 Mart 1980 tarihinde TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaÂ Savunma Ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ±.

TBMMâ€™de Siirt Milletvekili Vuruldu (1989)

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde Siirt Milletvekilleri Ä°dris ArÄ±kan ile Zeki Ã‡eliker arasÄ±nda mahalli seÃ§imler nedeniyle kavga Ã§Ä±ktÄ±. KavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan DYP Siirt milletvekili AbdÃ¼rrezzak Ceylan kendisine isabet eden bir kurÅŸun ile 29 Mart 1989 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n sorumlusu olarak ANAP Siirt Milletvekili Ä°dris ArÄ±kan suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°srailâ€™de Ä°ntihar SaldÄ±rÄ±sÄ± GerÃ§ekleÅŸtirildi (2002)

KudÃ¼sâ€™Ã¼n Kiryat Yovel bÃ¶lgesinde kadÄ±n intihar eylemcisi tarafÄ±ndan 29 Mart 2002 tarihinde bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ± sonucu iki Ä°srailli ile kadÄ±n eylemci Ã¶ldÃ¼ler. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi ise yaralandÄ±.