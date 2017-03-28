Tarihte bugÃ¼n: Zorunlu EÄŸitim SÃ¼resi 5 YÄ±l Oldu

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYIÂ Â
Zorunlu EÄŸitim SÃ¼resi 5 YÄ±l Oldu (1931)
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde kabul edilen 29 Mart 1931 tarih ve 1778 sayÄ±lÄ± kanun ile ilkokul sÃ¼resi beÅŸ yÄ±l olarak belirlendi. Bu kanun sekiz yÄ±llÄ±k temel eÄŸitim kanunun 1997â€™de kabulÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalmÄ±ÅŸtÄ±r.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
NazÄ±m Hikmet 15 YÄ±l Hapse Mahkum Oldu (1938)
NÃ¢zÄ±m Hikmet Ankara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Askeri Mahkemesi'nde "askeri kiÅŸileri Ã¼stlerine karÅŸÄ± isyana teÅŸvik" etmek suÃ§undan yargÄ±landÄ± ve 29 Mart 1938 tarihinde 15 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Sultan Ahmet Cezaevinde yatmakta iken aynÄ± yÄ±l Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Askeri Mahkemesinde de yargÄ±landÄ± ve askeri isyana teÅŸvik suÃ§undan 20 yÄ±l ceza aldÄ±. BÃ¶ylece toplam cezasÄ± 35 yÄ±l oldu. Ä°ki dava birleÅŸtirildi ve Ã§eÅŸitli indirimler ile bu ceza 28 yÄ±la indirildi.
General Franco Ä°spanya Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±ndan Galibiyet Ä°le Ã‡Ä±ktÄ± (1939)
Ä°spanyaâ€™da otuz yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸ General Francoâ€™nun 29 Mart 1939â€™da baÅŸkent Madritâ€™i ele geÃ§irmesi ile sona erdi. Bu iÃ§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda General Franco Hitlerâ€™den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu iÃ§ savaÅŸ Ä°spanyaâ€™yÄ± harabe haline getirmiÅŸti. Bu iÃ§ savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netimi ele geÃ§iren milliyetÃ§i diktatÃ¶r Franco Ä°spanyaâ€™yÄ± tam 36 yÄ±l yÃ¶netti.
HafÄ±z Ä°brahim Demiralay Vefat Etti (1939)
KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Isparta civarÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± Demir Alay adÄ±ndaki milli kuvvetler ile Ã¶nemli hizmetlerde bulunmuÅŸ bir din adamÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde 6 dÃ¶nem milletvekili olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±r. HafÄ±z Ä°brahim Demiralay 29 Mart 1939â€™da vefat etti.
ABD ile Yeni Bir Savunma Ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1980)
ABDâ€™nin KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ± nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo 1978 yÄ±lÄ±nda BaÅŸkan Carter tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ABDâ€™nin savunma iÅŸbirliÄŸi antlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ silah yardÄ±mÄ± zamanÄ±n hÃ¼kÃ¼meti (Ecevit HÃ¼kÃ¼meti) tarafÄ±ndan yetersiz bulundu ve bu yÃ¼zden ABD ile bir antlaÅŸma imzalanamadÄ±. Sonunda 29 Mart 1980 tarihinde TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaÂ Savunma Ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ±.
TBMMâ€™de Siirt Milletvekili Vuruldu (1989)
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde Siirt Milletvekilleri Ä°dris ArÄ±kan ile Zeki Ã‡eliker arasÄ±nda mahalli seÃ§imler nedeniyle kavga Ã§Ä±ktÄ±. KavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan DYP Siirt milletvekili AbdÃ¼rrezzak Ceylan kendisine isabet eden bir kurÅŸun ile 29 Mart 1989 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n sorumlusu olarak ANAP Siirt Milletvekili Ä°dris ArÄ±kan suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Ä°srailâ€™de Ä°ntihar SaldÄ±rÄ±sÄ± GerÃ§ekleÅŸtirildi (2002)
KudÃ¼sâ€™Ã¼n Kiryat Yovel bÃ¶lgesinde kadÄ±n intihar eylemcisi tarafÄ±ndan 29 Mart 2002 tarihinde bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ± sonucu iki Ä°srailli ile kadÄ±n eylemci Ã¶ldÃ¼ler. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi ise yaralandÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; General Franco'nun Ä°spanya iÃ§ savaÅŸÄ±ndan galibiyet ile Ã§Ä±kmasÄ±, Zorunlu eÄŸitimin sÃ¼resinin 5 yÄ±l olmasÄ±, HafÄ±z Ä°brahim Demiralay'Ä±n vefatÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaziantep'li Åžahin Bey'in ÅŸehit dÃ¼ÅŸmesi, Ä°talyanlar'Ä±n Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal etmesi, Cevdet Sunay'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± var..
I. Meclis'in Ã¶nemli muhaliflerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey esrarengiz bir ÅŸekilde ortadan kaybolmuÅŸ, cesedi daha sonra Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼ arazisinde bulunmuÅŸtu
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Servet-i FÃ¼nun'un yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.Gazze Muharebesinde Ä°ngilizlerin yenilgisi, DÃ¼nya mÃ¼zik dehalarÄ±ndan Bethoven'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Schengen AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henÃ¼z tam manasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lamayan bir helikopter kazasÄ±nda vefat etmiÅŸti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli mÃ¼tefekkir ve Ä°lim adamlarÄ±ndan Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi dÃ¶neminde ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'de ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir zattÄ±. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦