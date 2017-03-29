GÃ¼ncelleme: 00:13, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Tarihte bugÃ¼n: Paris AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

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GÃœNÃœN OLAYIÂ Â

KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n Sona Ermesi Ãœzerine Paris AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1856)

KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi Ã¼zerine Parisâ€™te dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸ konferansÄ± sonunda 30 Mart 1856 tarihinde Paris AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile OsmanlÄ± Devleti ilk kez bir Avrupa devleti sayÄ±lmÄ±ÅŸ ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Avrupa devletlerinin garantisi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Karadeniz silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarafsÄ±z bÃ¶lge haline getirilmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Napolyonâ€™u Yenen Koalisyon GÃ¼Ã§leri Parisâ€™e Girdi (1814)

Napolyonâ€™a karÅŸÄ± Rusya, Prusya, Avusturya, Ä°ngiltere ve Ä°sveÃ§ birleÅŸtiler. Bu birleÅŸik kuvvetler karÅŸÄ±sÄ±nda Napolyon geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±. Koalisyon gÃ¼Ã§leri Napolyonâ€™dan 1792 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§ekilmesini istediler. Napolyonâ€™un bunu kabul etmemesi Ã¼zerine koalisyon gÃ¼Ã§leri 30 Mart 1814 tarihinde Parisâ€™e girdiler. Bu durum Ã¼zerine tahtÄ±ndan Ã§ekilmek zorunda kalan Napolyon Elbe adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edildi.

Yunanistanâ€™a Kral Ä°thal Edildi (1863)

Avrupa Devletlerinin yardÄ±mÄ± ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Yunanistanâ€™da kral sorunu yaÅŸanÄ±yordu. AvrupalÄ± devletler bu sorunu Avrupaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinden Yunanistanâ€™a kral atayarak Ã§Ã¶zÃ¼yorlardÄ±. Yine bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± sonunda 30 Mart 1863 tarihinde DanimarkalÄ± Prens Wilhelm Georg Yunanistan KralÄ± olarak atandÄ±.

Son BÃ¼yÃ¼k Denizcilerden Cezayirli Gazi Hasan PaÅŸa Vefat Etti (1790)

OsmanlÄ± Devletinin son bÃ¼yÃ¼k denizcilerindendir. Kaptan-Ä± deryalÄ±k yanÄ±nda sadrazamlÄ±k gÃ¶revinde de bulunmuÅŸtur. GÃ¶revde bulunduÄŸu sÄ±rada Ruslara karÅŸÄ± hem denizde hem de karada bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸtir. OsmanlÄ± Denizcilini geliÅŸtirmek iÃ§in eÄŸitime bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem vermiÅŸtir. PalabÄ±yÄ±k lakabÄ±yla anÄ±lÄ±r yanÄ±nda daima evcilleÅŸtirdiÄŸi aslanÄ±yla dolaÅŸÄ±rdÄ±. RuslarÄ±n Ã‡eÅŸme baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±k ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Servetini sÃ¼rekli devlet iÅŸleri iÃ§in harcardÄ±. Cezayirli Gazi Hasan PaÅŸa 30 Mart 1790 tarihinde 77 yaÅŸÄ±nda iken hastalanarak Åžumnuâ€™da vefat etti.

KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n Sona Ermesi Ãœzerine Paris AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1856)

KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi Ã¼zerine Parisâ€™te dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸ konferansÄ± sonunda 30 Mart 1856 tarihinde Paris AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile OsmanlÄ± Devleti ilk kez bir Avrupa devleti sayÄ±lmÄ±ÅŸ ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Avrupa devletlerinin garantisi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Karadeniz silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarafsÄ±z bÃ¶lge haline getirilmiÅŸtir.

Mahir Ã‡ayan Ve ArkadaÅŸlarÄ± Ã–lÃ¼ Olarak Ele GeÃ§irildi (1972)

Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan 27 Mart 1972 tarihinde Ãœnye Radar Ä°stasyonuâ€™nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ Ä°ngiliz teknisyen kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bu olayÄ±n arkasÄ±ndan Tokatâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ilke Ã§atÄ±ÅŸmaya giren Mahir Ã‡ayan bir kÄ±sÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte 30 Mart 1972 tarihinde Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi. KaÃ§Ä±rÄ±lan Ã¼Ã§ Ä°ngiliz Teknisyen Ã¶lÃ¼ olarak bulundu.

Ronald Reaganâ€™a Suikast GiriÅŸiminde Bulunuldu (1981)

Amerika BirleÅŸik devletleri BaÅŸkanÄ± Ronald Reaganâ€™a 30 Mart 1981 tarihinde bir konuÅŸmasÄ± esnasÄ±nda suikast giriÅŸiminde bulunuldu. BaÅŸkan Ronald Reagan bu saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±.

Kabahatler Yasa TasarÄ±sÄ± TBMMâ€™de Kabul Edildi (2005)

TBMM genel kurulunda 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilen Kabahatler YasasÄ± ile TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan genel ahlak, Ã§evre ve saÄŸlÄ±k gibi toplum dÃ¼zenini ihlal eden kabahatlere idari para cezasÄ± ve idari tedbirler dÃ¼zenlenmiÅŸtir.