Tarihte bugÃ¼n: Paris AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYIÂ Â
KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n Sona Ermesi Ãœzerine Paris AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1856)
KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi Ã¼zerine Parisâ€™te dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸ konferansÄ± sonunda 30 Mart 1856 tarihinde Paris AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile OsmanlÄ± Devleti ilk kez bir Avrupa devleti sayÄ±lmÄ±ÅŸ ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Avrupa devletlerinin garantisi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Karadeniz silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarafsÄ±z bÃ¶lge haline getirilmiÅŸtir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Napolyonâ€™u Yenen Koalisyon GÃ¼Ã§leri Parisâ€™e Girdi (1814)
Napolyonâ€™a karÅŸÄ± Rusya, Prusya, Avusturya, Ä°ngiltere ve Ä°sveÃ§ birleÅŸtiler. Bu birleÅŸik kuvvetler karÅŸÄ±sÄ±nda Napolyon geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±. Koalisyon gÃ¼Ã§leri Napolyonâ€™dan 1792 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§ekilmesini istediler. Napolyonâ€™un bunu kabul etmemesi Ã¼zerine koalisyon gÃ¼Ã§leri 30 Mart 1814 tarihinde Parisâ€™e girdiler. Bu durum Ã¼zerine tahtÄ±ndan Ã§ekilmek zorunda kalan Napolyon Elbe adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edildi.
Yunanistanâ€™a Kral Ä°thal Edildi (1863)
Avrupa Devletlerinin yardÄ±mÄ± ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Yunanistanâ€™da kral sorunu yaÅŸanÄ±yordu. AvrupalÄ± devletler bu sorunu Avrupaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinden Yunanistanâ€™a kral atayarak Ã§Ã¶zÃ¼yorlardÄ±. Yine bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± sonunda 30 Mart 1863 tarihinde DanimarkalÄ± Prens Wilhelm Georg Yunanistan KralÄ± olarak atandÄ±.
Son BÃ¼yÃ¼k Denizcilerden Cezayirli Gazi Hasan PaÅŸa Vefat Etti (1790)
OsmanlÄ± Devletinin son bÃ¼yÃ¼k denizcilerindendir. Kaptan-Ä± deryalÄ±k yanÄ±nda sadrazamlÄ±k gÃ¶revinde de bulunmuÅŸtur. GÃ¶revde bulunduÄŸu sÄ±rada Ruslara karÅŸÄ± hem denizde hem de karada bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸtir. OsmanlÄ± Denizcilini geliÅŸtirmek iÃ§in eÄŸitime bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem vermiÅŸtir. PalabÄ±yÄ±k lakabÄ±yla anÄ±lÄ±r yanÄ±nda daima evcilleÅŸtirdiÄŸi aslanÄ±yla dolaÅŸÄ±rdÄ±. RuslarÄ±n Ã‡eÅŸme baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±k ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Servetini sÃ¼rekli devlet iÅŸleri iÃ§in harcardÄ±. Cezayirli Gazi Hasan PaÅŸa 30 Mart 1790 tarihinde 77 yaÅŸÄ±nda iken hastalanarak Åžumnuâ€™da vefat etti.
KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n Sona Ermesi Ãœzerine Paris AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1856)
KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi Ã¼zerine Parisâ€™te dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸ konferansÄ± sonunda 30 Mart 1856 tarihinde Paris AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma ile OsmanlÄ± Devleti ilk kez bir Avrupa devleti sayÄ±lmÄ±ÅŸ ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Avrupa devletlerinin garantisi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Karadeniz silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarafsÄ±z bÃ¶lge haline getirilmiÅŸtir.
Mahir Ã‡ayan Ve ArkadaÅŸlarÄ± Ã–lÃ¼ Olarak Ele GeÃ§irildi (1972)
Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan 27 Mart 1972 tarihinde Ãœnye Radar Ä°stasyonuâ€™nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ Ä°ngiliz teknisyen kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bu olayÄ±n arkasÄ±ndan Tokatâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ilke Ã§atÄ±ÅŸmaya giren Mahir Ã‡ayan bir kÄ±sÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte 30 Mart 1972 tarihinde Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi. KaÃ§Ä±rÄ±lan Ã¼Ã§ Ä°ngiliz Teknisyen Ã¶lÃ¼ olarak bulundu.
Ronald Reaganâ€™a Suikast GiriÅŸiminde Bulunuldu (1981)
Amerika BirleÅŸik devletleri BaÅŸkanÄ± Ronald Reaganâ€™a 30 Mart 1981 tarihinde bir konuÅŸmasÄ± esnasÄ±nda suikast giriÅŸiminde bulunuldu. BaÅŸkan Ronald Reagan bu saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±.
Kabahatler Yasa TasarÄ±sÄ± TBMMâ€™de Kabul Edildi (2005)
TBMM genel kurulunda 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilen Kabahatler YasasÄ± ile TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan genel ahlak, Ã§evre ve saÄŸlÄ±k gibi toplum dÃ¼zenini ihlal eden kabahatlere idari para cezasÄ± ve idari tedbirler dÃ¼zenlenmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Paris AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, Napolyonâ€™u yenen koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Parisâ€™e girmesi, Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; General Franco'nun Ä°spanya iÃ§ savaÅŸÄ±ndan galibiyet ile Ã§Ä±kmasÄ±, Zorunlu eÄŸitimin sÃ¼resinin 5 yÄ±l olmasÄ±, HafÄ±z Ä°brahim Demiralay'Ä±n vefatÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaziantep'li Åžahin Bey'in ÅŸehit dÃ¼ÅŸmesi, Ä°talyanlar'Ä±n Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal etmesi, Cevdet Sunay'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± var..
I. Meclis'in Ã¶nemli muhaliflerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey esrarengiz bir ÅŸekilde ortadan kaybolmuÅŸ, cesedi daha sonra Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼ arazisinde bulunmuÅŸtu
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Servet-i FÃ¼nun'un yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.Gazze Muharebesinde Ä°ngilizlerin yenilgisi, DÃ¼nya mÃ¼zik dehalarÄ±ndan Bethoven'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Schengen AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henÃ¼z tam manasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lamayan bir helikopter kazasÄ±nda vefat etmiÅŸti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli mÃ¼tefekkir ve Ä°lim adamlarÄ±ndan Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi dÃ¶neminde ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'de ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir zattÄ±. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦