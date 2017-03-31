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Günün Haberleri
01:11, 31 Mart 2017 Cuma
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:12, 31 Mart 2017 Cuma

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Tarihte bugün: Paris’in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı
Tarihte bugün: Paris’in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI  

Paris’in Sembolü Eyfel Kulesi Yapıldı (1889)

Paris’te Fransız İhtilalinin 100.yıl dönümü münasebetiyle çelik bir kule inşa edildi. Yapımı 26 ay süren ve yüksekliği 300 metre olan Eyfel Kulesi 31 Mart 1889’da açıldı. Fransız mühendis Gustaw Eifel kulenin yapımı için 12 bin metal parça, 2,5 milyon perçin, 7 bin ton kaliteli dövme demir kullandı. Paris’te inşa edilen bu kule zamanla Fransa’nın sembolü haline gelmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Japonya Kapılarını Sömürgecilere Açmak Zorunda Kaldı (1854)

Japonya XIX. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak dış dünyaya kapalı bir politika izliyordu. Afyon savaşları sonunda Çin kapılarını açan batı gözünü Japonya’ya dikti. Abd 1853 yılında Japonya’yı tehdit ederek kapılarını kendilerine açmasını istedi. Sonunda Japonlar ABD’nin isteklerini kabul ederek 31 Mart 1854’de bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Japonlar iki limanını ticarete açmayı ve ABD’nin konsolos bulundurmasını kabul etmişlerdi. Batılılar Çin’in arkasından Japonya’yı sömürge nüfuz bölgesi içerisine almışlardı. Fakat Japonlar sömürgeciler karşısında çaresiz kalmadılar. Onlara karşı koyabilmek için bilim ve teknikte onların seviyesinde olmak gerektiğini erken tespit ettiler.

Büyük Devletler Osmanlı Devletine Karşı Ortak Politika Belirledi (1877)

Balkan sorununu bahane eden büyük devletler Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmanın yollarını arıyorlardı. İstanbul Konferansında istediklerini alamayınca Londra’da aralarında bir toplantı yaparak ortak politika belirlediler. Bu toplantı sonucunda 31 Mart 1877’de Londra Protokolünü imzaladılar. Böylece Rusya istediğini elde etmiş Osmanlı Devletine Paris Antlaşması ile getirilen garantiyi kaldırmıştı ve batı dünyasının desteğini kendi arkasına almıştı.

Dalai Lama Hindistan’a Sığındı (1959)

Çinliler Tibet’i hakimiyet altına almaya çalıştılar. Tibet halkı Çinlilerin yönetimi altına girmek istemedi Bazı bölgelerde Çin’e karşı ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmaları bastırmak için Çinliler Dalai Lama’yı kullanmak istediler. Dalai Lama bunu kabul etmeyince Çinliler onu ele geçirmek iç,in harekete geçti. Dalai Lama bu durum üzerine 31 Mart 1959 tarihinde Hindistan’a sığındı.

I.Milliyetçi Cephe Hükümeti Görevine Başladı (1975)

TBMM’de milletvekili bulunan sağ eğilimli AP, MSP, MHP ve CGP arasında Süleyman Demirel başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. I.Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan bu hükümet 31 Mart 1975’te görevine başladı.

Miloseviç Göz Altına Alındı (2001)

Sırbistan ve eski Yugoslavya devlet başkanı Slobodan Miloseviç’in evi 31 Mart 2001 tarihinde kuşatıldı. Hakkında ki yolsuzluk iddiaları nedeniyle kuşatmanın ertesi günü 1 Nisan 2001 tarihinde sabaha karşı teslim alındı. Daha sonrada hakkında ki savaş suçları nedeniyle uluslar arası Adalet Divanına sevk edildi.



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