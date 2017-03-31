Tarihte bugün: Paris’in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Paris’in Sembolü Eyfel Kulesi Yapıldı (1889)
Paris’te Fransız İhtilalinin 100.yıl dönümü münasebetiyle çelik bir kule inşa edildi. Yapımı 26 ay süren ve yüksekliği 300 metre olan Eyfel Kulesi 31 Mart 1889’da açıldı. Fransız mühendis Gustaw Eifel kulenin yapımı için 12 bin metal parça, 2,5 milyon perçin, 7 bin ton kaliteli dövme demir kullandı. Paris’te inşa edilen bu kule zamanla Fransa’nın sembolü haline gelmiştir.
Japonya Kapılarını Sömürgecilere Açmak Zorunda Kaldı (1854)
Japonya XIX. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak dış dünyaya kapalı bir politika izliyordu. Afyon savaşları sonunda Çin kapılarını açan batı gözünü Japonya’ya dikti. Abd 1853 yılında Japonya’yı tehdit ederek kapılarını kendilerine açmasını istedi. Sonunda Japonlar ABD’nin isteklerini kabul ederek 31 Mart 1854’de bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Japonlar iki limanını ticarete açmayı ve ABD’nin konsolos bulundurmasını kabul etmişlerdi. Batılılar Çin’in arkasından Japonya’yı sömürge nüfuz bölgesi içerisine almışlardı. Fakat Japonlar sömürgeciler karşısında çaresiz kalmadılar. Onlara karşı koyabilmek için bilim ve teknikte onların seviyesinde olmak gerektiğini erken tespit ettiler.
Büyük Devletler Osmanlı Devletine Karşı Ortak Politika Belirledi (1877)
Balkan sorununu bahane eden büyük devletler Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmanın yollarını arıyorlardı. İstanbul Konferansında istediklerini alamayınca Londra’da aralarında bir toplantı yaparak ortak politika belirlediler. Bu toplantı sonucunda 31 Mart 1877’de Londra Protokolünü imzaladılar. Böylece Rusya istediğini elde etmiş Osmanlı Devletine Paris Antlaşması ile getirilen garantiyi kaldırmıştı ve batı dünyasının desteğini kendi arkasına almıştı.
Dalai Lama Hindistan’a Sığındı (1959)
Çinliler Tibet’i hakimiyet altına almaya çalıştılar. Tibet halkı Çinlilerin yönetimi altına girmek istemedi Bazı bölgelerde Çin’e karşı ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmaları bastırmak için Çinliler Dalai Lama’yı kullanmak istediler. Dalai Lama bunu kabul etmeyince Çinliler onu ele geçirmek iç,in harekete geçti. Dalai Lama bu durum üzerine 31 Mart 1959 tarihinde Hindistan’a sığındı.
I.Milliyetçi Cephe Hükümeti Görevine Başladı (1975)
TBMM’de milletvekili bulunan sağ eğilimli AP, MSP, MHP ve CGP arasında Süleyman Demirel başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. I.Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan bu hükümet 31 Mart 1975’te görevine başladı.
Miloseviç Göz Altına Alındı (2001)
Sırbistan ve eski Yugoslavya devlet başkanı Slobodan Miloseviç’in evi 31 Mart 2001 tarihinde kuşatıldı. Hakkında ki yolsuzluk iddiaları nedeniyle kuşatmanın ertesi günü 1 Nisan 2001 tarihinde sabaha karşı teslim alındı. Daha sonrada hakkında ki savaş suçları nedeniyle uluslar arası Adalet Divanına sevk edildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..
Yirminci yüzyılın önemli mütefekkir ve İlim adamlarından Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi döneminde ve sonrasında Türkiye'de ve İslam Dünyasında önemli izler bırakmış bir zattı. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a doğru yola çıkması, Aşıkpaşazade’nin vefatı, Yunan kuvvetlerinin taaruza geçmesi, Doğu Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin önderi Bediüzzaman Said-i Nursi’nin ahirete irtihali gibi önemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugün, Sultan Kılıç Arslan'ın Musul’a girişi, Celal Bayar'ın tahliye edimesi, Arap Birliği'nin ve 68 olaylarının Paris’te başlaması var...
Tarihte Bugün yaşanan önemli olaylar arasında, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in ölümü, büyük devletlerin Girit’e el koyması, Osmanlı İmparatorluğunun doğuda en geniş sınırlara ulaşması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Devleti'nin Sırbistan’daki kalelerden çekilmeye başlaması,Napolyon'un geri dönüşü, Taha Yasin Ramazan'ın idamı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ünlü İslam düşünürü İbni Haldun'un vefatı, Ayan Meclisinin açılması, Osmanlı Devleti'nin Süveyş Kanalının açılışına izin vermesi var..