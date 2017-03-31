Güncelleme: 00:10, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: İran’da İslam Cumhuriyeti ilan edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İran’da İslam Cumhuriyeti İlan Edildi (1979)

İran’da Humeyni’nin önderliğindeki halk hareketi başarılı olmuş ve İran Şahı ülkeyi terk etmişti. Ayetullah Humeyni sürgünde bulunduğu Fransa’dan dönerek İran yönetiminde etkili olmuştur. Yine onun öncülüğünde 1 Nisan 1979’da İran’da İslam Cumhuriyeti ilan edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Çakmak ‘’Allah Yardımcın Olsun Osmanoğlu’’ Demişti (1445)

Sultan II.Murat Varna Zaferini bütün İslam dünyasına gönderdiği zafernamelerle duyurmuştu. Memluk Sultanı Sultan Çakmak’a da zafer bildirilirken bazı değerli hediyeler de gönderilmişti. Sultan Çakmak Osmanlı Devletinin bu zaferini duyunca çok memnun olmuş ve ‘’Allah yardımcın olsun Osmanoğlu’’ demişti. Ayrıca Mısır ve Suriye bölgesinde ki bütün camilerde 1 Nisan 1445’te Sultan Murat’ın adı zikredildi. Bu çok önemli bir jestti. Çünkü geleneklere göre hutbelerde sadece halifenin ve o bölgenin hakim hükümdarının ismi okunurdu.

Osmanlı Ordusu II.Viyana Kuşatması İle Sonuçlanacak Sefere Çıktı (1683)

Osmanlı ordusu padişah IV.Mehmet’in komutasında 1 Nisan 1683’te Avusturya seferine çıktı. IV.Mehmet Belgrat’tan öteye gitmedi. Ordunun kumandası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’daydı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa çok büyük bir ordu ile yola çıkmıştı. Amacı o tarihe kadar kimsenin yapamadığını yapıp Viyana’yı alarak Avrupa’nın kilidini kıracaktı. Fakat bilindiği üzere bu sefer tam bir hezimetle sonuçlanacaktır.

Şura-i Devlet (Danıştay)Kuruldu (1868)

Osmanlı Devletinde bir ihtisas meclisi niteliğindeki Şua-i Devlet (Danıştay)1 Nisan 1868’de kuruldu. Bu kuruluş Osmanlı Devleti yıkılana kadar görevine devam etmiştir.

II.İnönü Zaferi Kazanıldı (1921)

Yunan Kuvvetleri Bursa ve Uşak üzerinden iki koldan hedef Eskişehir olmak üzere 23 Mart 1921’de tekrar taarruza geçtiler. Amaçları I.İnönü saldırısının başarısızlığını gidermek ve Eskişehir’i ele geçirmekti. Bu olay tarihe II.İnönü savaşı olarak geçecektir. Fakat Yunan kuvvetleri yine İnönü mevkiini aşamadılar ve 31 Marttan itibaren geri çekilmeye başladılar. İkinci İnönü Zaferi 1 Nisan 1921’de Yunanlıların tamamen geri çekilmesi ile kazanılmış oldu.

Kıbrıslı Rumlar EOKA Örgütünü Kurdular (1955)

Enosis yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a katılımını sağlamak amacıyla Kıbrıslı Rumlar tarafından 1 Nisan 1955’te EOKA örgütü kuruldu. Örgüt adadaki İngilizler ve Türkleri hedef alan eylemler gerçekleştirdi. EOKA Kıbrıs’ı kan gölüne çevirmiş ve Kıbrıs sorununu çözümsüz hale getirmişlerdir. Türklere karşı yaptıkları eylemler Türkiye’nin adaya müdahalesine neden olmuştur.

Savaş Suçlusu Slobodan Miloseviç Göz Altına Alındı (2001)

Sırbistan ve eski Yugoslavya devlet başkanı Slobodan Miloseviç’in evi 31 Mart 2001 tarihinde kuşatıldı. Hakkında ki yolsuzluk iddiaları nedeniyle kuşatmanın ertesi günü 1 Nisan 2001 tarihinde sabaha karşı teslim alındı. Daha sonrada hakkında ki savaş suçları nedeniyle uluslar arası Adalet Divanına sevk edildi.