Güncelleme: 00:27, 02 Nisan 2017 Pazar

Tarihte bugün: Topal Osman Ağa öldürüldü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Topal Osman Ağa Öldürüldü (1923)

Aslen Giresunlu olan Topal Osman Ağa Balkan savaşları sırasında dizinden aldığı bir yara ile Topal lakabı ile anılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle Pontus Rumları ile mücadelesi ile ön plana çıktı. Daha sonra kendisi tarafından oluşturulan Giresun alayı ile Koçgiri isyanının bastırılması ve Batı cephesine özellikle Sakarya savaşına iştirak etti. Milis kuvvetleri yarbay rütbesi ile Mustafa Kemal’in muhafızlığını üstlendi. Mustafa Kemal’in muhaliflerinden Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi olayı nedeniyle tutuklanmak istendi fakat 2 Nisan 1923’te çıkan çatışmada öldürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Memluk Ordusu Adana’yı Geri Aldı (1489)

Fatih Sultan Mehmet zamanında gerginleşen Osmanlı-Memluk ilişkileri II.Bayezit zamanında çatışmaya dönüştü. Karagöz Mehmet Paşa’nın Çukurova bölgesine girip Adana’ya kadar ele geçirmesi ile harp başladı. Bölgede ki Ramazanoğulları Beyliği Osmanlılara tabi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Memluklular ilk olarak Dulkadirli Beyliğini işgal ettiler. Arkasından da Çukurova bölgesin e meşhur komutanlardan Özbek Bey’i gönderdiler. Özbek Bey Osmanlı hakimiyetine girmiş olan Adana’yı 2 Nisan 1489’da geri aldı. Ancak bu dönem savaşları iki taraf içinde kesin bir netice vermedi.

Yeniçeriler İlk Kez İstediklerini Aldılar (1589)

Akçenin ayarının düşürülmesi üzerine yeniçeriler ilk kez Topkapı Sarayına yürüdüler. III.Murat’tan sorumluların kendilerine teslimini istediler. Padişah sonunda çok fazla kan dökülmesini istemediğinden dolayı yeniçerilerin isteğini kabul etti. Siyavuş Paşa azledilip yerine Koca Sinan Paşa getirildi. Yeniçeriler ilk kez güçlerinin farkına vardı ve bunun devamının geleceğinin de aslında bu olay ilk sinyaliydi. Beylerbeyi olayı olarak adlandırılan bu olay 2 Nisan 1589’da gerçekleşmişti. Rumeli beylerbeyi ve defterdar bu olayın kurbanı oldular.

ABD I. Dünya Savaşına Girdi (1917)

Almanya’nın ABD’ye karşı Meksika ile işbirliğine gitmesi ve ABD ticaret gemilerini denizaltıları ile batırması ABD’nin I.Dünya Savaşına girişinin önemli bahaneleri oldu. Savaşın başından beri İtilaf devletleri ile yakınlaşma içerisinde olan ABD 2 Nisan 1917’de Almanya’ya savaş ilan ederek I.Dünya savaşı içerisinde ki yerini aldı. ABD’nin taze kuvvetlerle savaşa girişi Rusya’nın oluşturduğu boşluğu kapattı ve savaşın gidişatı üzerinde bir hayli etkili oldu.

Falkland Adaları Arjantin Tarafından İşgal Edildi (1982)

Arjantin açıklarında bulunan Falkland Adaları İngiltere ile önceleri İspanyollar arasında sürekli el değiştirmiş daha sonrada İngiltere ile Arjantin arasında tartışma konusu olmuştur. Adalarda petrol bulunması tartışmayı daha da büyütmüştür. Sonunda Arjantin Devleti Falkland Adalarına 2 Nisan 1982 yılında asker çıkararak el koydu. İngiltere bu duruma göz yummadı ve hatta Arjantin’e gözdağı verecek şekilde bir müdahale ile adaları geri aldı.

Papa II.Jean Paul Öldü (2005)

Polonya doğumlu olan Papa II.Jean Paul 1978’de papa seçilmişti. Mehmet Ali Ağca’nın suikastine uğramış ve bu olaydan yaralı olarak kurtulmuştu. En çok gezen ve en çok konuşan Papa ünvanlarına sahip olan Papa II.Jean Paul 2 Nisan 2005 tarihinde öldü.