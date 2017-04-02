Tarihte bugün: Topal Osman Ağa öldürüldü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Topal Osman Ağa Öldürüldü (1923)
Aslen Giresunlu olan Topal Osman Ağa Balkan savaşları sırasında dizinden aldığı bir yara ile Topal lakabı ile anılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle Pontus Rumları ile mücadelesi ile ön plana çıktı. Daha sonra kendisi tarafından oluşturulan Giresun alayı ile Koçgiri isyanının bastırılması ve Batı cephesine özellikle Sakarya savaşına iştirak etti. Milis kuvvetleri yarbay rütbesi ile Mustafa Kemal’in muhafızlığını üstlendi. Mustafa Kemal’in muhaliflerinden Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi olayı nedeniyle tutuklanmak istendi fakat 2 Nisan 1923’te çıkan çatışmada öldürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Memluk Ordusu Adana’yı Geri Aldı (1489)
Fatih Sultan Mehmet zamanında gerginleşen Osmanlı-Memluk ilişkileri II.Bayezit zamanında çatışmaya dönüştü. Karagöz Mehmet Paşa’nın Çukurova bölgesine girip Adana’ya kadar ele geçirmesi ile harp başladı. Bölgede ki Ramazanoğulları Beyliği Osmanlılara tabi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Memluklular ilk olarak Dulkadirli Beyliğini işgal ettiler. Arkasından da Çukurova bölgesin e meşhur komutanlardan Özbek Bey’i gönderdiler. Özbek Bey Osmanlı hakimiyetine girmiş olan Adana’yı 2 Nisan 1489’da geri aldı. Ancak bu dönem savaşları iki taraf içinde kesin bir netice vermedi.
Yeniçeriler İlk Kez İstediklerini Aldılar (1589)
Akçenin ayarının düşürülmesi üzerine yeniçeriler ilk kez Topkapı Sarayına yürüdüler. III.Murat’tan sorumluların kendilerine teslimini istediler. Padişah sonunda çok fazla kan dökülmesini istemediğinden dolayı yeniçerilerin isteğini kabul etti. Siyavuş Paşa azledilip yerine Koca Sinan Paşa getirildi. Yeniçeriler ilk kez güçlerinin farkına vardı ve bunun devamının geleceğinin de aslında bu olay ilk sinyaliydi. Beylerbeyi olayı olarak adlandırılan bu olay 2 Nisan 1589’da gerçekleşmişti. Rumeli beylerbeyi ve defterdar bu olayın kurbanı oldular.
ABD I. Dünya Savaşına Girdi (1917)
Almanya’nın ABD’ye karşı Meksika ile işbirliğine gitmesi ve ABD ticaret gemilerini denizaltıları ile batırması ABD’nin I.Dünya Savaşına girişinin önemli bahaneleri oldu. Savaşın başından beri İtilaf devletleri ile yakınlaşma içerisinde olan ABD 2 Nisan 1917’de Almanya’ya savaş ilan ederek I.Dünya savaşı içerisinde ki yerini aldı. ABD’nin taze kuvvetlerle savaşa girişi Rusya’nın oluşturduğu boşluğu kapattı ve savaşın gidişatı üzerinde bir hayli etkili oldu.
Falkland Adaları Arjantin Tarafından İşgal Edildi (1982)
Arjantin açıklarında bulunan Falkland Adaları İngiltere ile önceleri İspanyollar arasında sürekli el değiştirmiş daha sonrada İngiltere ile Arjantin arasında tartışma konusu olmuştur. Adalarda petrol bulunması tartışmayı daha da büyütmüştür. Sonunda Arjantin Devleti Falkland Adalarına 2 Nisan 1982 yılında asker çıkararak el koydu. İngiltere bu duruma göz yummadı ve hatta Arjantin’e gözdağı verecek şekilde bir müdahale ile adaları geri aldı.
Papa II.Jean Paul Öldü (2005)
Polonya doğumlu olan Papa II.Jean Paul 1978’de papa seçilmişti. Mehmet Ali Ağca’nın suikastine uğramış ve bu olaydan yaralı olarak kurtulmuştu. En çok gezen ve en çok konuşan Papa ünvanlarına sahip olan Papa II.Jean Paul 2 Nisan 2005 tarihinde öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..
Yirminci yüzyılın önemli mütefekkir ve İlim adamlarından Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi döneminde ve sonrasında Türkiye'de ve İslam Dünyasında önemli izler bırakmış bir zattı. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a doğru yola çıkması, Aşıkpaşazade’nin vefatı, Yunan kuvvetlerinin taaruza geçmesi, Doğu Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin önderi Bediüzzaman Said-i Nursi’nin ahirete irtihali gibi önemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugün, Sultan Kılıç Arslan'ın Musul’a girişi, Celal Bayar'ın tahliye edimesi, Arap Birliği'nin ve 68 olaylarının Paris’te başlaması var...
Tarihte Bugün yaşanan önemli olaylar arasında, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in ölümü, büyük devletlerin Girit’e el koyması, Osmanlı İmparatorluğunun doğuda en geniş sınırlara ulaşması var