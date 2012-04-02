Sabahattin Ali: 63 yÄ±llÄ±k fail-i meÃ§hul!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk EdebiyatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli isimlerinden ve MarkopaÅŸa isimli muhalif gazetenin kurucusu Sabahattin Ali 2 Nisan 1949 tarihinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Sabahattin Ali, 25 Åžubat 1907'de bugÃ¼n Yunanistan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki GÃ¼mÃ¼lcine'ye baÄŸlÄ± EÄŸridere'de doÄŸdu.
BabasÄ±nÄ±n gÃ¶revi nedeniyle ilkÃ¶ÄŸrenimini Ä°stanbul, Ã‡anakkale ve Edremit'in Ã§eÅŸitli okullarÄ±nda tamamladÄ±.
Ä°lkokulu bitirdikten sonra parasÄ±z yatÄ±lÄ± olarak BalÄ±kesir Ã–ÄŸretmen Okulu'na giren Sabahattin Ali, beÅŸ yÄ±l burada okudu, daha sonra Ä°stanbul Ã–ÄŸretmen Okulu'nda mezun oldu.
Bir yÄ±l kadar Yozgat'ta ilkokul Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±. KazandÄ±ÄŸÄ± sÄ±navla gittiÄŸi Almanya'da iki yÄ±l Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼. Yurda dÃ¶ndÃ¼kten sonra Ã§eÅŸitli okullarda Ã¶ÄŸretmenlik, Devlet KonservatuvarÄ±'nda dramaturgluk yaptÄ±.
Konya'da bulunduÄŸu sÄ±rada bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda Mustafa Kemal'i yeren bir ÅŸiir okuduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. Bir yÄ±l mahkÃ»m olarak Konya ve Sinop cezaevlerinde yattÄ±. Cumhuriyetin onuncu yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lan af yasasÄ±yla tahliye oldu.
Cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra iki yÄ±l resmi kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Marko PaÅŸa isimli bir dergi Ã§Ä±kardÄ±. Bu dergilerdeki yazÄ±larÄ±nda yayÄ±n yoluyla hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ± ve mahkum oldu.
1948 yÄ±lÄ±nda PaÅŸakapÄ±sÄ± Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra Bulgaristan'a kaÃ§maya karar verdi. Bu amaÃ§la Ali Ertekin adlÄ± kaÃ§akÃ§Ä± ile anlaÅŸtÄ±. Cesedi, 2 Nisan 1949 tarihinde Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulundu. Cinayeti para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ali Ertekin'in "milli duygularla" iÅŸlediÄŸi iddia edildi. Ancak yargÄ±lanan Ertekin'in Sabahattin Ali'yi gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼ yeri gÃ¶sterememesi kafalarda soru iÅŸareti doÄŸurmuÅŸtu. Sabahattin Ali'nin cesedi bir Ã§oban tarafÄ±ndan bulunmuÅŸ ve kimsesiz olarak topraÄŸa verilmiÅŸti.
12 EylÃ¼l'Ã¼n sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanlarÄ±ndan emekli Korgeneral Nevzat BÃ¶lÃ¼giray anÄ±larÄ±ndan genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Bulgar sÄ±nÄ±rÄ±nda askeri karakoldakilerin kendilerine teslim edilen bazÄ± solcularÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazmasÄ± ise Sabahattin Ali cinayetinde bir soru iÅŸareti daha doÄŸurdu.
Tek parti dÃ¶neminde Bulgaristan'a gitmek isterken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len yazar Sabahattin Ali ile ilgili karanlÄ±k noktalar hala aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD'nin I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±na girmesi, Topal Osman AÄŸa'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi,Falkland adalarÄ±nÄ±n Arjantin tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžura-i Devlet'in (DanÄ±ÅŸtay) kurulmasÄ±, Ä°ranâ€™da Ä°slam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.Ä°nÃ¶nÃ¼ savaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Parisâ€™in sembolÃ¼ Eyfel Kulesinin yapÄ±lmasÄ±, BÃ¼yÃ¼k devletlerin OsmanlÄ± Devletine karÅŸÄ± ortak politika belirlemesi, Japonya'nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶mÃ¼rgecilere aÃ§mak zorunda kalmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Paris AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, Napolyonâ€™u yenen koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Parisâ€™e girmesi, Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; General Franco'nun Ä°spanya iÃ§ savaÅŸÄ±ndan galibiyet ile Ã§Ä±kmasÄ±, Zorunlu eÄŸitimin sÃ¼resinin 5 yÄ±l olmasÄ±, HafÄ±z Ä°brahim Demiralay'Ä±n vefatÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaziantep'li Åžahin Bey'in ÅŸehit dÃ¼ÅŸmesi, Ä°talyanlar'Ä±n Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal etmesi, Cevdet Sunay'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± var..
I. Meclis'in Ã¶nemli muhaliflerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey esrarengiz bir ÅŸekilde ortadan kaybolmuÅŸ, cesedi daha sonra Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼ arazisinde bulunmuÅŸtu
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Servet-i FÃ¼nun'un yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali ÅžÃ¼krÃ¼ Bey'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.Gazze Muharebesinde Ä°ngilizlerin yenilgisi, DÃ¼nya mÃ¼zik dehalarÄ±ndan Bethoven'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Schengen AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;YunanlÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeleri, TÃ¼rk OcaÄŸÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taarruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..