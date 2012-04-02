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19:30, 02 Nisan 2018 Pazartesi
Tarihten olaylar
GÃ¼ncelleme: 15:08, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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Sabahattin Ali: 63 yÄ±llÄ±k fail-i meÃ§hul!
Sabahattin Ali: 63 yÄ±llÄ±k fail-i meÃ§hul!

Tek parti dÃ¶neminde Bulgaristan'a gitmek isterken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len yazar Sabahattin Ali ile ilgili karanlÄ±k noktalar hala aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk EdebiyatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli isimlerinden ve MarkopaÅŸa isimli muhalif gazetenin kurucusu Sabahattin Ali 2 Nisan 1949 tarihinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Sabahattin Ali, 25 Åžubat 1907'de bugÃ¼n Yunanistan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki GÃ¼mÃ¼lcine'ye baÄŸlÄ± EÄŸridere'de doÄŸdu.

BabasÄ±nÄ±n gÃ¶revi nedeniyle ilkÃ¶ÄŸrenimini Ä°stanbul, Ã‡anakkale ve Edremit'in Ã§eÅŸitli okullarÄ±nda tamamladÄ±.

Ä°lkokulu bitirdikten sonra parasÄ±z yatÄ±lÄ± olarak BalÄ±kesir Ã–ÄŸretmen Okulu'na giren Sabahattin Ali, beÅŸ yÄ±l burada okudu, daha sonra Ä°stanbul Ã–ÄŸretmen Okulu'nda mezun oldu.

Bir yÄ±l kadar Yozgat'ta ilkokul Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±. KazandÄ±ÄŸÄ± sÄ±navla gittiÄŸi Almanya'da iki yÄ±l Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼. Yurda dÃ¶ndÃ¼kten sonra Ã§eÅŸitli okullarda Ã¶ÄŸretmenlik, Devlet KonservatuvarÄ±'nda dramaturgluk yaptÄ±.

Konya'da bulunduÄŸu sÄ±rada bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda Mustafa Kemal'i yeren bir ÅŸiir okuduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. Bir yÄ±l mahkÃ»m olarak Konya ve Sinop cezaevlerinde yattÄ±. Cumhuriyetin onuncu yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lan af yasasÄ±yla tahliye oldu.

Cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra iki yÄ±l resmi kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Marko PaÅŸa isimli bir dergi Ã§Ä±kardÄ±. Bu dergilerdeki yazÄ±larÄ±nda yayÄ±n yoluyla hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ± ve mahkum oldu.

1948 yÄ±lÄ±nda PaÅŸakapÄ±sÄ± Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra Bulgaristan'a kaÃ§maya karar verdi. Bu amaÃ§la Ali Ertekin adlÄ± kaÃ§akÃ§Ä± ile anlaÅŸtÄ±. Cesedi, 2 Nisan 1949 tarihinde Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulundu. Cinayeti para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ali Ertekin'in "milli duygularla" iÅŸlediÄŸi iddia edildi. Ancak yargÄ±lanan Ertekin'in Sabahattin Ali'yi gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼ yeri gÃ¶sterememesi kafalarda soru iÅŸareti doÄŸurmuÅŸtu. Sabahattin Ali'nin cesedi bir Ã§oban tarafÄ±ndan bulunmuÅŸ ve kimsesiz olarak topraÄŸa verilmiÅŸti.

12 EylÃ¼l'Ã¼n sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanlarÄ±ndan emekli Korgeneral Nevzat BÃ¶lÃ¼giray anÄ±larÄ±ndan genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Bulgar sÄ±nÄ±rÄ±nda askeri karakoldakilerin kendilerine teslim edilen bazÄ± solcularÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazmasÄ± ise Sabahattin Ali cinayetinde bir soru iÅŸareti daha doÄŸurdu.



Ä°lgili Konular Sabahattin Ali
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