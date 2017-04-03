Güncelleme: 00:57, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz, 346 yıl sonra Mısır'a giden ilk padişah oldu

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sultan Abdülaziz Mısır Gezisine Çıktı (1863)

Osmanlı hükümdarlarından Sultan Abdülaziz Mısır’a verdiği önemi göstermek için 3 Nisan 1863’te Fevz-i Cihat vapuru ile Mısır Seyahatine çıktı. Yanında yeğenleri başta Şehzade Abdülhamit olmak üzere Şehzade Murat ve Şehzade Mehmed Reşad da bulunuyordu. Sultan Abdülaziz Mısır’da halkın coşkun gösterileri ile karşılandı. Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahı olma ünvanını da kazanmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fevzi Çakmak Orgeneralliğe Terfi Etti (1921)

Fevzi Çakmak Harbiye Nazırlığından istifade ederek 1920 tarihinde Anadolu’ya geçmişti. Milli Mücadele hareketine katılan Fevzi Çakmak Milli Müdafaa Vekili ve Heyet-i Vekile Reisliğine atanmıştı. Rütbesi 3 Nisan 1921 tarihinde orgeneralliğe yükseltildi.

Topkapı Sarayı’nın Müze Yapılmasına Karar Verildi (1924)

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478’de yaptırılmıştı. Bu tarihten Sultan Abdülmecit dönemine kadar Osmanlı Devleti buradan idare edilmiştir. Müze haline getirilmesi fikri II.Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş ancak bu gerçekleşmemişti. Topkapı Sarayı 3 Nisan 1924 tarihinde Mustafa Kemal’in kararı ile İstanbul Asar-ı Atika Müzeleri Müdürlüğüne halkın ziyaret edeceği bir müze haline getirilmek şartıyla bağlandı. Ufak tefek bazı tadilatlardan sonra aynı yılın 9 Ekiminde halkın ziyaretine açıldı.

Karabük Demir Çelik Fabrikasının Temeli Atıldı (1937)

Zonguldak’ın Karabük köyünde Türkiye’nin ilk ağır sanayi fabrikası olan Karabük Demir Çelik Fabrikasının temeli zamanın başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937’de atıldı. Bu fabrika 1961 yılına kadar Türkiye’nin bu konuda ki tek fabrikası olma özelliğini taşıdı.

Dr. Refik Saydam 12. TBMM Hükümetini Kurdu (1939)

Celal Bayar’ın istifasından sonra hükümet kurma görevi verilen Dr.Refik Saydam 11.TBMM Hükümetini kurarak seçimlere kadar yaklaşık üç ay bu görevi yürüttü. Yapılan seçimler sonunda tekrara hükümeti kurmakla görevlendirilen Refik Saydam’ın kurduğu 12.TBMM Hükümeti 3 Nisan 1939’da görevine başladı. Dr. Refik Saydam döneminin en önemli kanunu çok tartışılan kanunlardan birisi olan Milli Korunma Kanunu oldu.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ABD Gezisine Çıktı (1967)

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ABD başkanı Johnson’un davetlisi olarak 3 Nisan 1967 tarihinde ABD gezisine çıktı. Kıbrıs meselesi nedeniyle bozulan Türkiye ilişkilerini düzeltmek isteyen ABD geziye özel bir önem vermişti. Bu gezi yaklaşık 12 gün sürdü. Gezi sırasında yaşanan olaylardan birisi Washington’daki Türk Büyükelçilik binasına bomba atılmasıdır. Bu olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmamıştır.