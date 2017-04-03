Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz, 346 yıl sonra Mısır'a giden ilk padişah oldu

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Sultan Abdülaziz Mısır Gezisine Çıktı (1863)
Osmanlı hükümdarlarından Sultan Abdülaziz Mısır’a verdiği önemi göstermek için 3 Nisan 1863’te Fevz-i Cihat vapuru ile Mısır Seyahatine çıktı. Yanında yeğenleri başta Şehzade Abdülhamit olmak üzere Şehzade Murat ve Şehzade Mehmed Reşad da bulunuyordu. Sultan Abdülaziz Mısır’da halkın coşkun gösterileri ile karşılandı. Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahı olma ünvanını da kazanmış oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Fevzi Çakmak Orgeneralliğe Terfi Etti (1921)
Fevzi Çakmak Harbiye Nazırlığından istifade ederek 1920 tarihinde Anadolu’ya geçmişti. Milli Mücadele hareketine katılan Fevzi Çakmak Milli Müdafaa Vekili ve Heyet-i Vekile Reisliğine atanmıştı. Rütbesi 3 Nisan 1921 tarihinde orgeneralliğe yükseltildi.
Topkapı Sarayı’nın Müze Yapılmasına Karar Verildi (1924)
Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478’de yaptırılmıştı. Bu tarihten Sultan Abdülmecit dönemine kadar Osmanlı Devleti buradan idare edilmiştir. Müze haline getirilmesi fikri II.Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş ancak bu gerçekleşmemişti. Topkapı Sarayı 3 Nisan 1924 tarihinde Mustafa Kemal’in kararı ile İstanbul Asar-ı Atika Müzeleri Müdürlüğüne halkın ziyaret edeceği bir müze haline getirilmek şartıyla bağlandı. Ufak tefek bazı tadilatlardan sonra aynı yılın 9 Ekiminde halkın ziyaretine açıldı.
Karabük Demir Çelik Fabrikasının Temeli Atıldı (1937)
Zonguldak’ın Karabük köyünde Türkiye’nin ilk ağır sanayi fabrikası olan Karabük Demir Çelik Fabrikasının temeli zamanın başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937’de atıldı. Bu fabrika 1961 yılına kadar Türkiye’nin bu konuda ki tek fabrikası olma özelliğini taşıdı.
Dr. Refik Saydam 12. TBMM Hükümetini Kurdu (1939)
Celal Bayar’ın istifasından sonra hükümet kurma görevi verilen Dr.Refik Saydam 11.TBMM Hükümetini kurarak seçimlere kadar yaklaşık üç ay bu görevi yürüttü. Yapılan seçimler sonunda tekrara hükümeti kurmakla görevlendirilen Refik Saydam’ın kurduğu 12.TBMM Hükümeti 3 Nisan 1939’da görevine başladı. Dr. Refik Saydam döneminin en önemli kanunu çok tartışılan kanunlardan birisi olan Milli Korunma Kanunu oldu.
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ABD Gezisine Çıktı (1967)
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ABD başkanı Johnson’un davetlisi olarak 3 Nisan 1967 tarihinde ABD gezisine çıktı. Kıbrıs meselesi nedeniyle bozulan Türkiye ilişkilerini düzeltmek isteyen ABD geziye özel bir önem vermişti. Bu gezi yaklaşık 12 gün sürdü. Gezi sırasında yaşanan olaylardan birisi Washington’daki Türk Büyükelçilik binasına bomba atılmasıdır. Bu olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmamıştır.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temeli atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..
Yirminci yüzyılın önemli mütefekkir ve İlim adamlarından Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi döneminde ve sonrasında Türkiye'de ve İslam Dünyasında önemli izler bırakmış bir zattı. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a doğru yola çıkması, Aşıkpaşazade’nin vefatı, Yunan kuvvetlerinin taaruza geçmesi, Doğu Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin önderi Bediüzzaman Said-i Nursi’nin ahirete irtihali gibi önemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugün, Sultan Kılıç Arslan'ın Musul’a girişi, Celal Bayar'ın tahliye edimesi, Arap Birliği'nin ve 68 olaylarının Paris’te başlaması var...