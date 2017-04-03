Tarihte bugün: Alparslan Türkeş vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Alparslan Türkeş Vefat Etti (1997)
Alparslan Türkeş 1917 Kıbrıs doğumludur. Kuleli Askeri Lisesinden sonra Harp Okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle orduya katıldı. İlk olarak 1944 yılında ırkçılık- Turancılık davasında Nihal Atsız ile birlikte tutuklandı ve yargılandı. Bu davadan sonra tekrar orduya döndü ve Harp akademisini bitirdi. Arkasından Amerika’da askeri eğitim aldı. 27 Mayıs darbecileri arasında yer aldı ve darbenin bildirisini radyodan okudu. Milli Birlik Komitesi ile ters düşünce Hindistan’a elçi olarak atandı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile siyasete adım attı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi adı verilen bu partide siyasal yaşamını 4 Nisan 1997’de hayatını kaybedene kadar devam ettirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
NATO’nun Kuruluş Antlaşması İmzalandı (1949)
II.Dünya Savaşı sonunda SSCB’nin yayılmacı emellerine karşı Washington’da bir araya gelen ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Norveç, Lüksemburg ve Portekiz arsasında 4 Nisan 1949’da NATO’nun kuruluş antlaşması olan Washington Antlaşması imza edildi.
Dumlupınar Denizaltısı Battı (1953)
Akdeniz’de yapılan NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısı Çanakkale Boğazı Nara burnu açıklarında 4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandralı Naboland adlı yük gemisi ile çarpışarak battı. Denizaltının içerisinde sağ olarak bulunan son 22 kişide kurtarılamadı ve bu faciada 81 denizcimiz hayatını kaybetti.
İngiltere Bağdat Paktına Katıldı (1955)
NATO içerisinde kendisini yeterince güvende hissetmeyen Türkiye bölgesel Paktlarla güvenliği pekiştirmeye çalışıyordu. Balkan paktının işe yaramaması Türkiye’yi Orta Doğuya yöneltti. Türkiye ile Irak arasında1955 yılında Bağdat Paktı kuruldu. Bu pakta 4 Nisan 1955 tarihinde İngiltere’de dahil oldu. Daha sonra Bağdat Paktına Pakistan ve İran’da katıldılar. Bu pakt 1979 yılında lağvedilmiştir.
Martin Luther King Öldürüldü (1968)
Amerikalı siyahi önderlerden Martin Luther King 4 Nisan 1968’de Memphis’de bir motelin balkonunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Irki ayrımcılığa karşı mücadele etmiştir. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketine önderlik etmiştir. En bilinen konuşması ‘’Bir hayalim var’’ adlı konuşmasıdır.http://www.dunyabulteni.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=172822&tip=haber
Zülfikar Ali Butto İdam edildi (1979)
Pakistan başbakanlarından Zülfikar Ali Butto General Ziya ül Hak tarafından darbe ile iktidardan düşürülmüştür. Bir cinayet olayına adı karıştığı için suçlu bulunarak 4 Nisan 1979 tarihinde asılarak idam edilmiştir. Zülfikar Ali Butto aynı zamanda Pakistan Halk Partisi’nin de kurucusudur. Kendisinden sonra kızı Benazir Butto siyasete atılmış o da bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..
Yirminci yüzyılın önemli mütefekkir ve İlim adamlarından Said-i Nursi, eserleri ve talebeleriyle kendi döneminde ve sonrasında Türkiye'de ve İslam Dünyasında önemli izler bırakmış bir zattı. Mevla Rahmet eylesin
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a doğru yola çıkması, Aşıkpaşazade’nin vefatı, Yunan kuvvetlerinin taaruza geçmesi, Doğu Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin önderi Bediüzzaman Said-i Nursi’nin ahirete irtihali gibi önemli olaylar bulunuyor.