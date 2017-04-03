Güncelleme: 00:02, 04 Nisan 2017 Salı

Tarihte bugün: Alparslan Türkeş vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Alparslan Türkeş Vefat Etti (1997)

Alparslan Türkeş 1917 Kıbrıs doğumludur. Kuleli Askeri Lisesinden sonra Harp Okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle orduya katıldı. İlk olarak 1944 yılında ırkçılık- Turancılık davasında Nihal Atsız ile birlikte tutuklandı ve yargılandı. Bu davadan sonra tekrar orduya döndü ve Harp akademisini bitirdi. Arkasından Amerika’da askeri eğitim aldı. 27 Mayıs darbecileri arasında yer aldı ve darbenin bildirisini radyodan okudu. Milli Birlik Komitesi ile ters düşünce Hindistan’a elçi olarak atandı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile siyasete adım attı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi adı verilen bu partide siyasal yaşamını 4 Nisan 1997’de hayatını kaybedene kadar devam ettirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

NATO’nun Kuruluş Antlaşması İmzalandı (1949)

II.Dünya Savaşı sonunda SSCB’nin yayılmacı emellerine karşı Washington’da bir araya gelen ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Norveç, Lüksemburg ve Portekiz arsasında 4 Nisan 1949’da NATO’nun kuruluş antlaşması olan Washington Antlaşması imza edildi.

Dumlupınar Denizaltısı Battı (1953)

Akdeniz’de yapılan NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısı Çanakkale Boğazı Nara burnu açıklarında 4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandralı Naboland adlı yük gemisi ile çarpışarak battı. Denizaltının içerisinde sağ olarak bulunan son 22 kişide kurtarılamadı ve bu faciada 81 denizcimiz hayatını kaybetti.

İngiltere Bağdat Paktına Katıldı (1955)

NATO içerisinde kendisini yeterince güvende hissetmeyen Türkiye bölgesel Paktlarla güvenliği pekiştirmeye çalışıyordu. Balkan paktının işe yaramaması Türkiye’yi Orta Doğuya yöneltti. Türkiye ile Irak arasında1955 yılında Bağdat Paktı kuruldu. Bu pakta 4 Nisan 1955 tarihinde İngiltere’de dahil oldu. Daha sonra Bağdat Paktına Pakistan ve İran’da katıldılar. Bu pakt 1979 yılında lağvedilmiştir.

Martin Luther King Öldürüldü (1968)

Amerikalı siyahi önderlerden Martin Luther King 4 Nisan 1968’de Memphis’de bir motelin balkonunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Irki ayrımcılığa karşı mücadele etmiştir. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketine önderlik etmiştir. En bilinen konuşması ‘’Bir hayalim var’’ adlı konuşmasıdır.http://www.dunyabulteni.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=172822&tip=haber

Zülfikar Ali Butto İdam edildi (1979)

Pakistan başbakanlarından Zülfikar Ali Butto General Ziya ül Hak tarafından darbe ile iktidardan düşürülmüştür. Bir cinayet olayına adı karıştığı için suçlu bulunarak 4 Nisan 1979 tarihinde asılarak idam edilmiştir. Zülfikar Ali Butto aynı zamanda Pakistan Halk Partisi’nin de kurucusudur. Kendisinden sonra kızı Benazir Butto siyasete atılmış o da bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.